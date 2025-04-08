Top 5 trường đào tạo Marketing có điểm thấp ở Hà Nội

Ngành marketing học trường nào ở hà nội điểm thấp? Các trường như Đại học Đại Nam, Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội, Đại học Phenikaa hay Đại học Đông Đô,... là lựa chọn phù hợp. Những trường này không yêu cầu điểm cao, giúp bạn dễ dàng theo đuổi ngành học yêu thích.
TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024 - 2025)

Đại học Đại Nam

Marketing

A00; C03; D01; D10

16

22.000.000 - 64.000.000 VNĐ/năm học

Đại Học Công nghệ Đông Á

Quản trị kinh doanh

(Chuyên ngành Marketing)

A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03

17

24.000.000 – 27.000.000 VNĐ/ năm học

Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Marketing

A00; A01; B00; D01

15

13.000.000 VNĐ/năm học

Đại học Phenikaa

Marketing

A01; D01; D07; D10

20

46.200.000 VNĐ/năm học

Công nghệ marketing

A00; A01; D01; D07

18

Đại học Đông Đô

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Digital Marketing)

A00; A01; B00; D01

15

16.000.000 VNĐ/năm

Đại học Thành Đô

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing)

A00; A01; C00; D01

15

21.000.000 – 28.000.000 VNĐ/ năm

Đại học Phương Đông

Truyền thông đa phương tiện

(Chuyên ngành Marketing số)

A01; C03; D01; D09

20

19.800.000 – 25.300.000 VNĐ/ năm

Trường Đại học Nguyễn Trãi

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing)

A00; D01; A07; C04

18

24.255.000 - 34.925.000 VNĐ/năm

1. Đại học Đại Nam

Nằm trong danh sách những trường có ngành Marketing điểm thấp ở Hà Nội, Đại học Đại Nam là lựa chọn phù hợp cho thí sinh có học lực trung bình khá. Năm 2023, điểm chuẩn ngành này tại trường là 15 điểm, đến 2024 tăng nhẹ lên 16 điểm, phản ánh xu hướng cạnh tranh tăng dần nhưng vẫn thuộc nhóm dễ đỗ so với mặt bằng chung.

Học phí tại Đại học Đại Nam dao động từ 22.000.000 - 64.000.000 VNĐ/năm, linh hoạt theo chương trình đào tạo, phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên.

Trường chú trọng đào tạo Digital Marketing với các mảng then chốt như SEO, SEM, Google Ads, hay Facebook Ads, kết hợp rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu, xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, sinh viên được tiếp cận công nghệ hiện đại và nâng cao ngoại ngữ, giúp tăng lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động sôi động hiện nay.

  • Địa chỉ: Số 01 Phố Xốm, Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

  • Website: https://www.dainam.edu.vn

2. Đại Học Công nghệ Đông Á

Đại học Đông Á là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các bạn trẻ đam mê Marketing nhưng lo ngại về ngưỡng điểm đầu vào. Với mức điểm chuẩn năm 2024 ở mức 17 điểm, giảm nhẹ so với mức 20 điểm của năm 2023, ngôi trường này mở ra cơ hội cho nhiều thí sinh muốn theo đuổi lĩnh vực đầy tiềm năng này mà không phải chịu áp lực cạnh tranh quá lớn.

Bên cạnh đó, nhà trường áp dụng thu học phí dao động từ 24.000.000 - 27.000.000 VNĐ/năm học. Đây là mức chi phí khá hợp lý so với mặt bằng chung, đặc biệt khi xét đến chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Chương trình học tại đây không chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra quốc gia mà còn được thiết kế để trang bị kỹ năng thực tiễn, từ nghiên cứu thị trường đến quản trị thương hiệu, giúp sinh viên tự tin bước vào thị trường việc làm ngành marketing trong nước và quốc tế.

  • Địa chỉ: Đường Trịnh Văn Bô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

  • Website: https://eaut.edu.vn

3. Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) là một trường đào tạo theo định hướng ứng dụng, nổi bật với chương trình Marketing đa dạng, bao gồm ngành Marketing, Quản trị Marketing và Kinh doanh Thời trang.

Theo tìm hiểu của Job3s, mức học phí của HTU tương đối cạnh tranh là 13.000.000 VNĐ/năm học, thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh. Đáng chú ý, điểm chuẩn ngành Marketing của trường đã có sự điều chỉnh đáng chú ý, từ 18 điểm vào năm 2023 xuống còn 15 điểm trong kỳ tuyển sinh năm 2024.

Xu hướng giảm điểm của trường mở ra cơ hội tiếp cận ngành học thú vị này cho nhiều bạn trẻ hơn, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên được thực tế tại các doanh nghiệp dệt may lớn và tham gia tổ chức những sự kiện chuyên ngành ngay trong quá trình học.

  • Địa chỉ: Lệ Chi, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

  • Website: https://hict.edu.vn

4. Đại học Phenikaa

Trong số những cơ sở đào tạo ngành Marketing tại Hà Nội có mức điểm chuẩn ở ngưỡng vừa phải, đại học Phenikaa nổi bật với chương trình học định hướng công nghệ hiện đại, đồng thời chỉ lấy mức điểm chuẩn năm 2024 là 20 điểm, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh.

Về mức học phí 46.200.000 VNĐ/năm học, tuy không thuộc nhóm rẻ nhất nhưng tương xứng với chương trình đào tạo hiện đại, tích hợp công nghệ số như AI, Blockchain, phân tích dữ liệu vào giảng dạy.

Ngoài ra, sinh viên được tiếp cận các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, trang bị kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Với định hướng ứng dụng thực tiễn, Phenikaa phù hợp với những thí sinh muốn theo đuổi Digital Marketing nhưng không đủ điểm vào các trường top đầu.

  • Địa chỉ: Yên Nghĩa,Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

  • Website: https://phenikaa-uni.edu.vn

5. Đại học Đông Đô

Đại học Đông Đô cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm trường đại học ở Hà Nội tuyển sinh ngành marketing điểm thấp. Năm 2024, trường lấy điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Digital Marketing) là 15 điểm. Đây là mức điểm khá mềm so với mặt bằng chung, tạo cơ hội tiếp cận rộng rãi cho đông đảo thí sinh.

Bên cạnh đó, học phí của trường cũng ở mức hợp lý, khoảng 16.000.000 VNĐ/năm học, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình. Quan trọng nhất, chương trình đào tạo tại đại học Đông Đô hướng đến sự toàn diện, kết hợp giữa kiến thức quản trị cốt lõi và định hướng chuyên sâu theo từng chuyên ngành, trong đó có Digital Marketing, lĩnh vực đang bùng nổ mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Với mô hình đào tạo linh hoạt, gắn liền thực tiễn và chi phí dễ tiếp cận, Đại học Đông Đô là một gợi ý khả thi cho những ai muốn theo đuổi ngành Marketing mà không phải chịu áp lực quá lớn về điểm đầu vào lẫn tài chính.

  • Địa chỉ: Tòa nhà Đại học Đông Đô, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

  • Website: https://hdiu.edu.vn

Với những ai trăn trở ngành Marketing học trường nào ở Hà Nội điểm thấp, danh sách trên sẽ là gợi ý hay nhờ mức điểm dễ tiếp cận và học phí tiết kiệm. Những ngôi trường này vẫn đảm bảo đào tạo lý thuyết và ứng dụng thực hành tốt. Bên cạnh đó, hãy chuẩn bị cho tương lai bằng cách khám phá những vị trí tuyển dụng ngành Marketing trên Job3s.ai và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp của bạn.

