Ngành Quản trị khách sạn là gì? 4 chức năng của quản trị cần biết

1. Ngành Quản trị khách sạn là gì?

Ngành Quản trị khách sạn là gì? Hiểu đơn giản, Quản trị khách sạn là việc quản lý các công việc trong khách sạn, sao cho hiệu quả công việc tốt nhất. Đối với những bạn năng động, biết sắp xếp thời gian trong công việc và có khả năng lắng nghe thì đây là một ngành học rất phù hợp.

Ngành Quản trị khách sạn là gì được nhiều người tìm hiểu

2. 4 chức năng của Quản trị khách sạn là gì?

Vai trò và chức năng của ngành Quản trị khách sạn là gì? Ngành Quản trị khách sạn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần lớn vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu của đơn vị, giúp cho công việc kinh doanh phát triển và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trưởng.

Cụ thể, dưới đây là 4 chức năng của quản trị khách sạn cơ bản:

Đảm bảo khách sạn có thể hoạt động một cách suôn sẻ dù là đối với những công việc đơn giản nhất.

Đem lại lợi nhuận cao bằng cách kiểm soát chi phí và các hoạt động khác của khách sạn.

Mang lại hành trình trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, tạo dựng được mối quan hệ gần gũi với khách hàng và sự hài lòng về dịch vụ.

Xây dựng thương hiệu, bắt kịp xu hướng phát triển thị trường về ngành khách sạn.

3. Ngành Quản trị khách sạn học những môn nào?

Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng ngành Quản trị khách sạn cần phải học những gì. Mỗi trường khác nhau sẽ có các chương trình học khác nhau, nhưng nhìn chung, sinh viên ngành này đều được học các môn cơ bản sau:

Môn học cơ sở : Cũng như các ngành đào tạo khác, bạn cũng sẽ được học các môn cơ sở như Chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, Tư tưởng Mac - Lê Nin….

Môn học cơ sở ngành : Marketing du lịch, Quản trị cơ sở vật chất, Tiếng anh chuyên ngành, Thực hành nghiệp vụ 1 và 2, Quản trị nguồn nhân lực….

Môn học chuyên ngành: Bạn sẽ được đào tạo các môn học liên quan trực tiếp và có chuyên môn sâu về ngành khách sạn. Sau đó bạn có thể được đi thực tập thực chiến tại một số nhà hàng, khách sạn có liên kết với đơn vị đào tạo.

Ngành quản trị khách sạn cần học các môn từ cơ sở đến chuyên ngành

4. Các kỹ năng cần có trong ngành Quản trị khách sạn là gì?

Ngoài những kiến thức chuyên môn đã được học, bạn cần phải có thêm những kỹ năng cần thiết khác để phục vụ quá trình làm việc tại khách sạn, cụ thể như:

4.1. Khả năng chịu áp lực cao

Mỗi ngày, có rất nhiều các vấn đề bạn phải đối mặt, không chỉ từ khách hàng mà còn đối với cấp trên và đồng nghiệp. Bạn cần phải xử lý chúng một cách nhanh chóng và tối ưu nhất. Vì vậy, khi làm việc trong ngành Quản trị khách sạn đòi hỏi bạn phải có khả năng chịu được áp lực cao để tránh ảnh hưởng đến bản thân và mọi người.

Ngành Quản trị khách sạn yêu cầu khả năng chịu được áp lực cao.

4.2. Nắm chắc kiến thức chuyên môn

Tất cả các vị trí thuộc trong lĩnh vực Quản trị khách sạn đều đòi hỏi nghiệp vụ và chuyên môn khá cao. Các nhân viên đều phải tuân thủ theo một tiêu chuẩn nhất định. Do đó, để có thể tồn tại được trong ngành Quản trị khách sạn ngoài những kiến thức về văn hóa, ẩm thực, tâm lý thì bạn nhất định phải trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc.

4.3. Linh hoạt, chủ động trong công việc

Hiểu rõ Quản trị khách sạn là gì bạn sẽ phần nào hiểu được những yêu cầu cần thiết của ngành nghề này. Đặc thù của ngành Quản trị khách sạn là làm tăng ca. Vì thế ngành này cần đòi hỏi bạn phải có thời gian linh hoạt, để có thể đáp ứng nhu cầu công việc của đơn vị, tổ chức. Nếu bạn có một quỹ thời gian linh hoạt thì bạn rất phù hợp với ngành này.

Trong công việc, các vấn đề thường xảy ra một cách bất ngờ và không thể đoán trước được. Lúc này, quỹ thời gian linh hoạt của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà hàng. Đồng thời, nhà Quản lý có thể đưa ra các quyết định kịp thời và tốt nhất.

4.4. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp lắng nghe, nói, thuyết trình, đọc... cực kỳ quan trọng đối với những bạn theo học ngành Quản trị khách sạn. Vì những quy định và biên bản thương mại thường niên đòi hỏi rất nhiều đến khả năng này.

Ngoài ra, các báo cáo, thư tín, cách xử lý tình huống vấn đề cần đòi hỏi có khả năng giao tiếp cao và cách cách dùng từ ngữ chuyên nghiệp. Kỹ năng này còn giúp bạn có thể trao đổi được công việc với cấp trên và thu hút được khách hàng hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng trong ngành Quản trị khách sạn

4.5. Hiểu biết đa dạng các nền văn hóa

Ngành Quản trị khách sạn là một ngành dịch vụ, vì vậy việc bạn tiếp các đoàn khách du lịch từ nhiều nơi khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Mỗi đoàn khách đều sẽ mang một nét văn hóa khác nhau. Việc bạn hiểu biết đa dạng các nền văn hóa sẽ giúp ứng xử một cách khéo léo và đem lại hành trình trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh đó, tiếp thu các nền văn hóa không chỉ đơn giản là các vùng miền khác trong nước mà còn cả ngoài nước. Vì hiện này việc giao lưu văn hóa giữa các nước rất phổ biến. Nên nếu bạn không bắt kiệp xu hướng hiện nay thì bạn sẽ bị đi lùi với thị trường hiện nay.

4.6. Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Mục đích của ngành Quản trị khách sạn là gì? Nghiệp vụ của mỗi doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn là mang lại sự hài lòng của khách. Để có thể thực hiện được điều này, đòi hỏi bạn phải am hiểu về nhu cầu của khách hàng.

Điều này thể hiện qua nhiều hành động như: Cách chào và đón khách, cách xưng hô giao tiếp, khả năng xử lý các vấn đề khiếu nại… Đây được coi là các kỹ năng cơ bản nhất mà bạn cần phải có để có thể theo học và làm việc trong ngành này.

5. Học Quản trị khách sạn ra trường làm nghề gì?

Học Quản trị khách sạn ra trường làm nghề gì? Sau khi tốt nghiệp, ngoài các nhà hàng, khách sạn, resort… bạn còn có thể có nhiều sự lựa chọn khác như làm việc tại các công ty du lịch, tổ chức sự kiện. Nếu bạn thực sự giỏi và có khả năng thì có thể thử sức bằng cách giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc tham gia vào ngành du lịch của nhà nước.

Một số công việc tiêu biểu mà các bạn tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn có thể theo đuổi như:

Các bộ phận lễ tân, phục vụ, ứng tuyển vào bộ phận nhân viên lễ tân, phục vụ, bar

Tham gia đào tạo về lĩnh vực nhà hàng….

Làm giám sát các bộ phận ở nhà hàng, hoặc khách sạn.

Làm bộ phận kiểm tra về nhập hàng hóa của nhà hàng, hoặc khách sạn.

Giám đốc khách sạn.

Làm giảng viên ở các trường có tổ chức đào tạo ngành Quản trị khách sạn.

Người giám sát, trực tiếp điều hành các công việc liên quan đến nơi ở cho khách du lịch theo tour.

Bạn không cần quá lo lắng vấn đề học Quản trị khách sạn ra làm nghề gì

6. Học Quản trị khách sạn có dễ tìm việc không?

Vào năm 2022, theo thống kê cho thấy ngành Quản trị khách sạn là một trong những ngành có nhu cầu về nhân lực và tỉ lệ có việc làm rất cao. Ngoài những thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng … đang có nhu cầu cao về nhân sự thì các tỉnh thành nhỏ cũng không hề thua kém.

Cùng với việc xã hội phát triển, những năm gần đây xu hướng du lịch Việt Nam đang được đẩy mạnh và đang trên đà tăng trưởng mạnh. Mặc dù, nguồn nhân lực dành cho ngành này hiện nay khá lớn, thế nhưng với các vị trí quan trọng như Quản lý khách sạn ở các doanh nghiệp lại đang thiếu hụt và phải cậy nhờ đến nguồn nhân lực nước ngoài.

Qua những thông tin trên cho thấy, ngành Quản trị khách sạn được coi là ngành đang rất hot hiện nay và khả năng thăng tiến công việc trong tương lai là rất cao. Việc tìm kiếm việc làm ngành Quản trị khách sạn sẽ tương đối dễ dàng nếu như bạn sở hữu kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững chắc.

7. Những thắc mắc liên quan đến ngành Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn được xem là một trong những ngày hiện nay đang rất hot. Tuy nhiên vẫn một số bạn vẫn rất mơ hồ khi tìm hiểu ngành Quản trị khách sạn là gì cũng như các vấn đề liên quan. Dưới đây là một số thông tin mà bạn có thể tìm hiểu thêm:

7.1. Ngành Quản trị khách sạn tiếng anh là gì?

Ngành Quản trị khách sạn tiếng anh là Hospitality Management. Phát âm Anh-Anh: UK /ˌhɒs.pɪˈtæl.ə.ti ˈmæn.ədʒ.mənt/. Phát âm Anh- Mỹ:US /ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i ˈmæn.ədʒ.mənt/.

7.2. Ngành Quản trị khách sạn học ở đâu uy tín?

Một số trưởng tổ chức tạo đạo ngành Quản trị khách sạn uy tín hiện nay là:

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Trường đại học Ngoại Thương.

Trường đại học Thương Mại.

Trường đại học công thương.

Trường đại học công nghiệp.

Mặc dù ngành Quản trị khách sạn hiện nay rất hot và cơ hội việc làm rất cao nhưng không đồng nghĩa với việc cứ theo học ngành này thì sẽ có thể thành công nhanh chóng. Dù là bất kể ngành nghề nào thì cũng cần đòi hỏi ở bạn sự nỗ lực và phấn đấu. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ ngành Quản trị khách sạn là gì có thể giúp bạn có thêm cân nhắc về ngành nghề mà bản thân sẽ theo đuổi trong tương lai.