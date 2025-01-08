1. Quản trị kinh doanh là ngành gì?

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các nguyên tắc quản lý, lãnh đạo và kinh doanh trong các tổ chức và doanh nghiệp. Ngành này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng quản lý, hiểu biết về thị trường, quản lý tài chính, tiếp thị, quản lý nhân sự và các hoạt động kinh doanh khác. Sinh viên học sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo sự phát triển.

2. Ngành quản trị kinh doanh khối nào xét tuyển?

Ngành Quản trị kinh doanh khối nào? Ngành Quản trị kinh doanh thường yêu cầu thí sinh thi các khối A00, khối A01 hoặc khối D01. Đây là các khối thi thuộc khối ngành Kinh tế. Tuy nhiên, tùy từng trường đại học mà có những quy định về khối thi có thể khác nhau.

Do đó, để biết chính xác khối thi yêu cầu vào ngành Quản trị kinh doanh của từng trường, bạn nên tham khảo thông tin tuyển sinh cụ thể từ trường mà mình quan tâm.

Dưới đây là một số khối thi phổ biến cho ngành Quản trị kinh doanh:

Khối A00 (Toán - Lý - Hóa) : Đây là khối thi yêu cầu thí sinh có kiến thức vững chắc trong ba môn Toán, Lý và Hóa học. Đây là một khối thi phổ biến và được nhiều trường đại học áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh.

Khối A01 (Toán - Lý - Anh) : Khối A01 yêu cầu thí sinh có kiến thức tốt trong môn Toán, Lý và Tiếng Anh. Khối thi này cũng thường được sử dụng để tuyển sinh vào ngành này.

Khối D01 (Toán - Văn - Anh): Đây là khối thi phù hợp với những thí sinh có sở thích và năng khiếu về môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Một số trường đại học có thể yêu cầu khối thi này cho ngành Quản trị kinh doanh.

3. Giải thích chi tiết các khối thi vào Quản trị kinh doanh

Việc hiểu rõ Quản trị kinh doanh khối nào giúp người học nhận định đúng hơn trong quá trình chọn ngành của mình. Mỗi môn học đều có những ý nghĩa đặc biệt đối với ngành nghề này.

3.1. Khối A00

Môn thi : Toán, Vật lý, Hóa học..

Đặc điểm: Cung cấp kiến thức cơ bản về tính toán và phép đo lường, có vai trò quan trọng trong phân tích số liệu kinh tế và quản lý tài chính, phát triển kỹ năng tư duy logic.

3.2. Khối A01

Môn thi: Toán, Vật lý, Tiếng anh.

Đặc điểm: Cũng giống như A00, khối A01 yêu cầu bạn phải có những lí luận sắt bén, nhanh nhạy và vô cùng chính xác với những con số. Hơn thế nữa, đừng quên xây dựng nền tảng về ngôn ngữ và giao tiếp để làm việc trong môi trường quốc tế.

3.3. Khối C00

Môn thi : Văn, Sử, Địa

Đặc điểm: Khối C00 là khối dành cho những học sinh có thể mạnh về những môn xã hội, môn học thuộc. Sinh viên khối C00 thường có kỹ năng ghi nhớ các dữ liệu, trình tự sự việc và có đầu óc làm việc nhanh nhạy. Điều này cũng rất phù hợp đối với ngành Quản trị kinh doanh, khi thường xuyên với ứng biến với những tình huống đòi hỏi sự khéo léo và có sự thuần thục cao.

3.4. Khối D01

Môn thi : Toán, Văn, Tiếng Anh.

Đặc điểm: Các môn này đánh mạnh chủ yếu kiến thức về hệ thống kinh tế và quản lý, giúp hiểu về quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.

3.5. Khối D07

Môn thi : Khoa học tự nhiên, Tiếng anh, toán.

Đặc điểm: Khối D07 tập trung vào các môn học như Toán, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh. Các sinh viên lựa chọn khối này thường có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt, phù hợp để lãnh đạo đội nhóm khi gặp các khách hàng hay đối tác nước ngoài.

​ 4. Học Quản trị kinh doanh sẽ học các môn gì?

Bên cạnh vấn đề Quản trị kinh doanh khối nào, các môn học trong ngành này cũng được nhiều người quan tâm. Quản trị kinh doanh đòi hỏi sinh viên phải nắm vững kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực. Các môn học thường được học trong chương trình quản trị kinh doanh bao gồm:

Kinh tế đại cương : Môn học này tập trung cung cấp kiến thức về cơ bản của kinh tế và hệ thống kinh tế trong xã hội.

Quản trị doanh nghiệp : Hướng dẫn về cách tổ chức, lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh.

Kế toán : Giúp sinh viên hiểu về quy trình ghi nhận, phân tích và báo cáo thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Quản lý nhân sự : Tập trung vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

5. Học Quản trị kinh doanh sau ra làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, bất kể bạn chọn ngành Quản trị kinh doanh khối nào, bạn vẫn có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số công việc mà bạn có thể chú đến. Ngoài ra, bạn cần quan tâm bản thân mình thích ngành nghề nào để đưa ra những quyết định phù hợp cho chính mình :

Quản lý tài chính : Với kiến thức về quản lý tài chính trong ngành quản trị kinh doanh, bạn có thể trở thành một chuyên gia tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhiệm vụ của bạn có thể bao gồm quản lý tài sản, phân tích đầu tư, dự báo tài chính và tư vấn về chiến lược tài chính.

Quản lý marketing : Có kiến thức về quản lý marketing trong ngành quản trị kinh doanh, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo. Công việc của bạn có thể liên quan đến nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, phát triển chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm/dịch vụ để tăng doanh số bán hàng.

Quản lý dự án : Với kỹ năng quản lý và lãnh đạo, bạn có thể trở thành một nhà quản lý dự án. Công việc sẽ bao gồm lập kế hoạch, điều phối và giám sát tiến trình của các dự án, đảm bảo rằng dự án hoàn thành đúng tiến độ, nguồn lực và mục tiêu.

Quản lý nhân sự : Công việc có thể liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên và quản lý mối quan hệ lao động để đảm bảo sự phát triển và hiệu quả của nhân viên trong tổ chức.

Quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng: Với kiến thức được học về quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực sản xuất và điều phối hoạt động của chuỗi cung ứng.

6. Các câu hỏi thường gặp

Hiện nay, ngoài câu hỏi Quản trị kinh doanh khối nào, trước khi xét tuyển được nhiều bạn trẻ quan tâm và mong muốn được giải đáp thắc mắc khác như:

6.1. Các hình thức xét tuyển ngành quản trị kinh doanh hiện nay

Sau khi biết quản trị kinh doanh khối nào, người học cần biết được các hình thức xét tuyển của ngành này để có những chuẩn bị tốt nhất. Có 3 hình thức xét tuyển chính là:

- Xét học bạ

- Xét kết quqr kỳ thi THPT Quốc gia

- Xét tuyển dựa trên tiêu chí riêng của từng trường Đại học

Để biết rõ thông tin chi tiết về các hình thức xét tuyển, sinh viên nên tra cứu trên trang web của từng trường đại học hoặc liên hệ trực tiếp với phòng tuyển sinh của trường mà mình mong muốn.

6.2. Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh trong 3 năm trở lại đây

Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh thường có sự biến động trong mỗi năm tuyển sinh và khác nhau tại từng trường đại học. Dưới đây là một số thông tin về điểm chuẩn của ngành này trong 3 năm gần đây:

Năm 2021 : Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh dao động từ 19.5 đến 27,8 điểm tại các trường đại học.

Năm 2022 : Điểm chuẩn ngành này có sự tăng nhẹ, từ 24,5 đến 26,5 điểm.

Năm 2023: Điểm chuẩn dao động từ 20,55 đến 28,5 điểm trở lên.

Lưu ý rằng điểm chuẩn có thể thay đổi mỗi năm và khác nhau tại từng trường đại học. Thông tin chi tiết về điểm chuẩn cụ thể nên được tra cứu từ các nguồn tin tuyển sinh chính thức của từng trường.

6.3. Một số trường đại học đào tạo ngành Quản trị kinh doanh chất lượng nhất

Có nhiều trường đại học nổi tiếng và đạt chất lượng trong việc đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Dưới đây là một số trường đại học được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực này:

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU): Được xem là một trong những trường đại học hàng đầu về ngành Quản trị kinh doanh ở Việt Nam, NEU có chương trình đào tạo chất lượng và hợp tác với các doanh nghiệp để cung cấp cho sinh viên những kỹ năng thực tế.

Đại học Ngoại thương (FTU) : Đây là trường đại học có uy tín trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh và thương mại quốc tế. FTU đào tạo sinh viên với kiến thức vững vàng về quản trị kinh doanh và có mạng lưới đối tác rộng khắp.

Đại học Kinh tế - Luật (UEL) : UEL cung cấp chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh với nhiều chuyên ngành như Quản trị Marketing, Quản trị Tài chính, Quản trị Nhân lực. Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và sự kết hợp giữa kinh tế và luật mang lại lợi thế cho sinh viên.

Đại học Ngoại ngữ (ULIS): ULIS có chương trình Quản trị kinh doanh tiếng Anh, giúp sinh viên nắm vững kiến thức cùng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.

Ngoài ra, còn nhiều trường đại học khác như Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế TP.HCM cũng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với chất lượng đáng tin cậy.

7. Kết luận

Tóm lại ngành Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực hấp dẫn và đa dạng, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đối với những ai quan tâm đến lĩnh vực này, việc hiểu rõ về ngành Quản trị kinh doanh khối nào và những thông tin liên quan là rất quan trọng, giúp bạn đưa ra cho mình những lựa chọn đúng đắn và phù hợp với bạn thân.