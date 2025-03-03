1. Ngành thiết kế nội thất thi khối nào?

Ngành thiết kế nội thất là một lĩnh vực kết hợp giữa nghệ thuật, sáng tạo và kỹ thuật, nhằm tạo ra không gian sống và làm việc hài hòa, tiện nghi. Đây là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ đam mê cái đẹp, có óc thẩm mỹ và khả năng tư duy không gian tốt. Tuy nhiên, để theo đuổi ngành này, điều quan trọng là bạn cần biết ngành thiết kế nội thất xét tuyển khối nào để có sự chuẩn bị phù hợp.

Ngành thiết kế nội thất không chỉ yêu cầu sự sáng tạo mà còn đòi hỏi kiến thức về kỹ thuật, vật liệu, ánh sáng và công năng của không gian. Vì vậy, các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành này thường có sự kết hợp giữa các môn năng khiếu và các môn học văn hóa.

Vậy ngành Thiết kế Nội thất thi khối nào? Hiện nay, các trường đại học và cao đẳng đào tạo ngành thiết kế nội thất thường xét tuyển theo nhiều tổ hợp môn khác nhau, giúp thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp với thế mạnh của mình. Dưới đây là các khối thi của ngành thiết kế nội thất cho bạn tham khảo:

Tổ hợp Môn học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh H00 Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ H02 Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu H05 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu H06 Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, Tiếng Anh H07 Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu V00 Toán, Vật lý, Hình họa mỹ thuật V01 Toán, Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật V02 Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh

Ngành Thiết kế Nội thất thi khối nào? Thiết kế Nội thất chủ yếu tuyển dụng ở các khối V, H

2. Trường đại học tuyển sinh ngành thiết kế nội thất

Ngành thiết kế nội thất đang ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi nhu cầu về không gian sống tiện nghi, thẩm mỹ ngày càng tăng cao. Việc theo học ngành này không chỉ giúp bạn phát triển khả năng sáng tạo mà còn mang lại cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong các lĩnh vực như thiết kế nhà ở, văn phòng, khách sạn hay trung tâm thương mại. Tuy nhiên, để có một nền tảng vững chắc, việc lựa chọn trường đại học đào tạo uy tín là vô cùng quan trọng.

Hiện nay, nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành thiết kế nội thất với các chương trình giảng dạy bài bản, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Một số trường còn liên kết với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thực tế ngay từ khi còn học. Dưới đây là danh sách các trường đại học tại Việt Nam tuyển sinh ngành thiết kế nội thất:

Trường Tổ hợp Môn học Đại học Kiến trúc Hà Nội H00 Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H02 Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu Đại học Mỹ thuật Công nghiệp H00 Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H07 Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Đại học Mở Hà Nội H00 Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ H06 Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, Tiếng Anh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội H00 Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ H06 Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, Tiếng Anh Đại học Tôn Đức Thắng H02 Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu H03 Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ năng khiếu V00 Toán, Vật lý, Hình họa mỹ thuật V01 Toán, Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật Đại học Kiến trúc TP HCM V00 Toán, Vật lý, Hình họa mỹ thuật V01 Toán, Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật V02 Toán, Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh V00 Toán, Vật lý, Hình họa mỹ thuật V01 Toán, Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật V02 Toán, Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

Trường 2022 2023 2024 Đại học Kiến trúc Hà Nội 21.75 23 23.48 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 20.25 22.25 22.25 Đại học Mở Hà Nội 17.5 21.5 20.45 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 20 19 19 Đại học Tôn Đức Thắng 24 27 29.7 Đại học Kiến trúc TP HCM 24.59 24.61 23.91 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 21 14 21

Bên cạnh việc lựa chọn trường phù hợp, thí sinh cũng cần quan tâm đến chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ hội thực tập trong ngành. Một số trường có thế mạnh về đào tạo thiết kế nội thất thường trang bị hệ thống xưởng thực hành, phần mềm thiết kế chuyên dụng và các dự án thực tế để sinh viên phát triển kỹ năng.

Ngoài ra, môi trường học tập năng động, sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng giúp sinh viên rèn luyện tư duy thẩm mỹ và khả năng làm việc nhóm, chuẩn bị tốt cho con đường sự nghiệp sau này.

Nhiều trường đại học Việt Nam đào tạo ngành thiết kế nội thất với các chương trình giảng dạy hấp dẫn

3. Phương thức xét tuyển ngành thiết kế nội thất phổ biến

Ngành Thiết kế Nội thất có tính đặc thù cao, kết hợp giữa tư duy thẩm mỹ và kiến thức kỹ thuật. Vì vậy, các trường đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để tạo điều kiện cho thí sinh có thế mạnh về hội họa hoặc các môn văn hóa phù hợp. Dưới đây là những phương thức xét tuyển phổ biến hiện nay:

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức truyền thống được nhiều trường đại học áp dụng. Thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn quy định, trong đó phổ biến nhất là khối V00, V01, H00, H01. Đối với các khối có môn Vẽ, thí sinh có thể tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức hoặc sử dụng điểm Vẽ từ các trường khác (nếu được chấp nhận).

Xét tuyển theo học bạ THPT: Có hai hình thức xét tuyển chính: Xét điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp môn phù hợp và xét điểm trung bình 3 hoặc 5 học kỳ (tùy từng trường). Thông thường, điểm xét tuyển học bạ sẽ có mức điểm tối thiểu theo quy định và có thể kèm theo bài thi năng khiếu Vẽ.

Các trường tuyển ngành thiết kế nội thất có nhiều phương thức xét tuyển đa dạng

Xét tuyển kết hợp thi năng khiếu: Nhiều trường yêu cầu thí sinh thi môn Vẽ trực tiếp tại trường để đảm bảo đánh giá chính xác năng lực hội họa. Các bài thi phổ biến gồm: Vẽ Hình Họa và Vẽ Trang Trí. Một số trường còn tổ chức kỳ thi năng khiếu riêng và xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ.

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực: Một số trường đại học như Đại học Kiến trúc, Đại học Mỹ thuật, Đại học Văn Lang... chấp nhận xét tuyển bằng điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Thí sinh có thể dùng điểm thi này kết hợp với điểm môn Vẽ để xét tuyển vào ngành Thiết kế Nội thất.

Xét tuyển thẳng theo tiêu chí riêng của từng trường: Một số trường có chính sách tuyển thẳng với các đối tượng đặc biệt như: Học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh, quốc gia môn Mỹ thuật hoặc các môn Văn, Toán; Học sinh có chứng chỉ năng khiếu hoặc bằng cấp liên quan đến hội họa, thiết kế; Học sinh tốt nghiệp từ các trường chuyên về nghệ thuật

Với nhiều tổ hợp môn xét tuyển đa dạng, thí sinh có thể lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của mình để theo đuổi đam mê. Dù bạn thi khối V, H hay xét tuyển bằng học bạ, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn giải đáp thắc mắc ngành Thiết kế Nội thất thi khối nào? Nếu bạn thực sự yêu thích ngành học này, hãy bắt đầu rèn luyện tư duy thẩm mỹ, kỹ năng vẽ và tìm hiểu thông tin tuyển sinh từ sớm để nắm chắc cơ hội vào trường đại học mong muốn.