Top 10+ đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện uy tín nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH TRUYỀN THÔNG

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025)





Miền Bắc Đại học Bách Khoa Hà Nội Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện A00, A01 26,61 33.000.000 - 42.000.000 VNĐ/năm Đại học Thăng Long Truyền thông đa phương tiện A00, A01, C00, D01 26,52 39.000.000 VNĐ/năm Học viện Báo chí và Tuyên truyền Truyền thông đa phương tiện D01 27 22.000.000 VNĐ/năm A01 27 A16 26,5 C15 28,25 Đại học Hà Nội Truyền thông đa phương tiện D01 25,65 30.000.000 VNĐ/năm Học viện Phụ nữ Việt Nam Truyền thông đa phương tiện A00, A01, C00, D01 26 15.280.000 VNĐ/năm Trường Đại học Swinburne Truyền thông đa phương tiện Theo yêu cầu của nhà trường GPA lớp 12 đạt 7.0 trở lên, điểm Tiếng Anh lớp 12 trên 7.0 128.300.000 VNĐ/năm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Truyền thông đa phương tiện A00, A01, D01 25,94 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm Trường Đại học RMIT Thiết kế (Truyền thông số) Theo yêu cầu của nhà trường Điểm trung bình môn Toán cuối năm lớp 12 phải đạt 7.0 trở lên, IELTS từ 6.5 và TOEFL từ 580 300.596.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Công nghệ TP.HCM Truyền thông đa phương tiện A01, C00, D01, D15 20 54.000.000 - 57.000.000 VNĐ/năm Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM Truyền thông đa phương tiện D01 27,1 24.200.000 VNĐ/năm D14 27,87 D15 27,8

1. Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực. Với định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu uy tín, trường tập trung kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu, nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Năm 2024, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội áp dụng 3 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển theo tài năng, xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tổng chỉ tiêu của trường rơi vào khoảng 9.260 sinh viên, phân bổ cho nhiều ngành đào tạo khác nhau, trong đó có ngành truyền thông đa phương tiện.

Sinh viên theo học ngành này có thể xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01, với mức điểm chuẩn 26,61. Học phí của trường trong năm 2024 - 2025 dao động từ 33.000.000 - 42.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với chương trình đào tạo thực tế, giúp sinh viên có cơ hội được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra, ngành truyền thông đa phương tiện của trường chỉ tuyển 60 sinh viên, tạo ra cơ hội cạnh tranh hấp dẫn cho các thí sinh đang mong muốn theo học.

Địa chỉ: Số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://www.hust.edu.vn

2. Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển trong năm 2024

Đại học Thăng Long (TLU) là trường đại học dân lập đầu tiên của Việt Nam. Trường áp dụng mô hình đào tạo gắn liền với công việc thực tế, giúp sinh viên không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn linh hoạt đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.

Năm 2024, TLU tuyển sinh hệ đại học 22 ngành với 2.800 chỉ tiêu, bao gồm 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với chứng chỉ quốc tế, dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội, xét tuyển trên kết quả học tập THPT và theo học bạ THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu.

Mức điểm chuẩn ngành truyền thông đa phương tiện năm 2024 là 26,52 điểm, áp dụng cho các tổ hợp A00, A01, C00 và D01. Trong khi đó, năm 2024 ngành này tuyển 180 sinh viên, mở ra cơ hội học tập cho nhiều thí sinh. Trường cũng công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2024 - 2025 là 39.000.000 VNĐ/năm, tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với chương trình giảng dạy chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://www.thanglong.edu.vn

3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng mở rộng các ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn để nâng cao chất lượng giáo dục

Trong suốt quá trình phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) nhiều lần thay đổi tên gọi và chính thức sử dụng tên hiện tại từ năm 2005. Là một trong những Học viện trọng điểm quốc gia của Việt Nam, trường đảm nhận vai trò đào tạo, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo. Ngoài ra, trường không ngừng mở rộng các ngành thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm 2024, trường đưa ra mức chỉ tiêu là 2.400 với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Cụ thể, xét tuyển kết quả học tập bậc trung học phổ thông 6 học kỳ, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngành truyền thông đa phương tiện của AJC tuyển 150 sinh viên với nhiều tổ hợp môn và mức điểm chuẩn tương ứng: D01 (27 điểm), A01 (27 điểm), A16 (26,5 điểm) và C15 (28,25 điểm). Mức điểm đa dạng này mở ra nhiều cơ hội học tập trong môi trường chuyên nghiệp cho những thí sinh có năng lực và đam mê đối với ngành. Học phí dự kiến cho năm học 2024 - 2025 là 22.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện có của trường.

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.ajc.edu.vn

4. Đại học Hà Nội

Truyền thông đa phương tiện là một trong những ngành được giảng dạy bằng ngoại ngữ tại Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội (HANU) là một trong hai đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên đào tạo và nghiên cứu về ngoại ngữ ở bậc đại học và sau đại học. Với hơn 60 năm lịch sử trong việc giảng dạy các chuyên ngành bằng ngoại ngữ, trường dần khẳng định vị thế là một đại học công lập uy tín trong việc đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Năm 2024, HANU tuyển sinh 3.225 chỉ tiêu cho 27 ngành, áp dụng 3 phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển kết hợp theo điều kiện và tiêu chí riêng của nhà trường, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2024.

Năm 2024, ngành truyền thông đa phương tiện của trường có mức điểm chuẩn là 25,65 điểm (D01) với chỉ tiêu 90 sinh viên. Học phí của năm 2024 - 2025 đối với ngành này là 30.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với nhu cầu về môi trường học tập tiên tiến và chất lượng giảng dạy tốt.

Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.hanu.vn

5. Học viện Phụ nữ Việt Nam

Học viện Phụ nữ Việt Nam có tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương

Với tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương, trường chính thức đổi tên thành Học viện Phụ nữ Việt Nam vào năm 2012. Học viện có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, cũng như cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Ngoài ra, Học viện còn là cơ sở giáo dục trọng điểm, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ cho sự phát triển đa dạng của xã hội.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh 1.590 chỉ tiêu trong năm 2024 với 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, dựa trên kết quả thi THPT năm 2024, dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), kết hợp kết quả thi THPT năm 2024 với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Năm 2024, thí sinh có nguyện vọng theo học ngành truyền thông đa phương tiện tại trường cần đạt tối thiểu 26 điểm, áp dụng cho các tổ hợp A00, A01, C00 và D01. Mức học phí cho năm học 2024 – 2025 là 15.280.000 VNĐ/năm, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể yên tâm tập trung học tập và rèn luyện kỹ năng trong suốt quá trình học tập tại trường.

Địa chỉ: 68 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://www.hvpnvn.edu.vn

6. Trường Đại học Swinburne

Chương trình giảng dạy ngành Truyền thông đa phương tiện của đại học Swinburne bám sát yêu cầu của những doanh nghiệp hàng đầu

Trường Đại học Swinburne Việt Nam được thành lập vào năm 2019 dưới sự hợp tác giữa Đại học Swinburne (Úc) và Đại học FPT. Trường được biết đến với hơn 20 năm đồng hành cùng chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' trong vai trò nhà tài trợ học bổng, mang đến cơ hội học tập tại Úc cho các nhà vô địch. Theo bảng xếp hạng The Good Universities Guide, Swinburne được đánh giá là một trong những trường đại học có tỷ lệ sinh viên đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng trên thị trường lao động.

Năm 2024, Đại học Swinburne áp dụng hình thức xét tuyển riêng theo quy định của nhà trường với 2 vòng chính. Ở vòng 1, thí sinh cần nộp hồ sơ xét tuyển bao gồm những giấy tờ quan trọng như kết quả học tập lớp 11 và kết quả gần nhất của năm lớp 12, một trong các chứng chỉ Tiếng Anh như PTE 50, IELTS 6.0 và bằng B2, các bằng chứng tham gia những hoạt động xã hội. Đối với vòng 2, thí sinh cần làm bài kiểm tra đánh giá năng lực và phỏng vấn trực tiếp với cán bộ của Swinburne.

Sinh viên theo học ngành này được xét tuyển dựa trên quy định của nhà trường, với điều kiện điểm GPA lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên và điểm Tiếng Anh lớp 12 trên 7.0. Học phí của trường trong năm 2024 - 2025 là 128.300.000 VNĐ/năm, phù hợp với chương trình đào tạo hiện đại, bám sát yêu cầu của những ngành công nghiệp tiên tiến, giúp sinh viên nâng cao khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Địa chỉ: Số 2 phố Dương Khuê, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.swinburne-vn.edu.vn

7. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính là lựa chọn phù hợp cho thắc mắc Ngành truyền thông đa phương tiện nên học trường nào

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Các chương trình giảng dạy và nghiên cứu của trường chủ yêu liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Đồng thời, trường xếp hạng 21 trong số các đại học hàng đầu tại Việt Nam và được công nhận là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT.

Theo thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024, PTIT tuyển 3.900 thí sinh cho cơ sở đào tạo tại miền Bắc theo 4 phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; theo hình thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế (SAT/ACT) hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL) với kết quả học tập ở THPT; dựa vào kết quả trong các kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), Đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm 2024, ngành Truyền thông đa phương tiện của trường lấy mức chỉ tiêu là 140 sinh viên, mang đến nhiều cơ hội cho những thí sinh mong muốn theo đuổi ngành này. Trường cũng công bố mức học phí năm 2024 - 2025 dao động trong khoảng từ 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với môi trường học tập hiện đại và chương trình giảng dạy gắn liền với thực tiễn.

Địa chỉ: Km10 đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

Website: https://www.ptit.edu.vn

8. Trường Đại học RMIT

Đại học RMIT Việt Nam chú trọng giảng dạy kiến thức và triển khai nhiều hoạt động ngoại khoá để khuyến khích sinh viên thêm năng động và sáng tạo

Đại học RMIT Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2000, mang đến nền giáo dục hiện đại và môi trường học tập toàn cầu ngay tại trung tâm của Châu Á. Bên cạnh sự đa dạng của các ngành học, trường còn chú trọng triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Trường đưa ra mức chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 là 1.400 sinh viên với hình thức xét tuyển theo yêu cầu riêng. Cụ thể, thí sinh cần có điểm trung bình lớp 12 từ 7.0/10.0, hoàn thành lớp Cao cấp (Advanced) của Chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT Việt Nam hoặc đạt một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL).

Năm 2024, những thí sinh muốn theo học ngành truyền thông tại RMIT cần đáp ứng những quy định tuyển sinh riêng của trường. Mức học phí năm học 2024 – 2025 được công bố là 300.596.000 VNĐ/năm, tương ứng với chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất tiên tiến và mang đến cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu.

Địa chỉ: Handi Resco Building, 521 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Website: https://www.rmit.edu.vn

9. Đại học Công nghệ TP.HCM

Với mức điểm chuẩn là 20, Đại học Công nghệ TP.HCM tạo cơ hội cho nhiều thí sinh theo đuổi ngành Truyền thông đa phương tiện

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xuất thân là một đại học tư thục và chính thức chuyển sang loại hình dân lập từ năm 2010. Hiện nay, hệ thống giáo dục HUTECH bao gồm hai trường đại học thành viên: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF). Trường chú trọng vào giá trị văn hoá “Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo”, tập trung đào tạo sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Năm 2024, trường tuyển sinh đại học chính quy với 13.500 chỉ tiêu cho 63 ngành đào tạo, áp dụng 4 phương thức xét tuyển độc lập: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình của 3 môn học trong năm lớp 12 và tổng điểm trung bình của 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12).

Cũng trong năm 2024 này, HUTECH công bố điểm chuẩn ngành truyền thông đa phương tiện là 20 điểm (A01, C00, D01, D15), với chỉ tiêu tuyển sinh là 140 sinh viên. Học phí trường đang áp dụng cho năm 2024 - 2025 là khoảng 54.000.000 - 57.000.000 VNĐ/năm. Đây là mức học phí tương xứng với chất lượng đào tạo và uy tín của trường.

Địa chỉ: 475A đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn

10. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM có chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện bài bản và chất lượng cao

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tiền thân là Đại học Văn khoa, trở thành một trong những trường uy tín đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện. Hiện nay, trường là trung tâm nghiên cứu và đào tạo trong nhiều lĩnh vực, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội.

Năm 2024, trường tuyển sinh với chỉ tiêu 3.699 sinh viên, áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Cụ thể, thí sinh có thể xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 và xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đối với ngành truyền thông đa phương tiện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM có nhu cầu tuyển sinh theo nhiều tổ hợp khác nhau với mức điểm chuẩn tương ứng: D01 (27,1 điểm), D14 (27,87 điểm) và D15 (27,8 điểm). Mức xét tuyển này tạo cơ hội học tập trong môi trường chuyên nghiệp cho những thí sinh có năng lực và đam mê với ngành. Học phí trong năm 2024 - 2025 là 24.200.000 VNĐ/năm, phù hợp với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất mà trường cung cấp.

Địa chỉ: 10-12 phố Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

Website: https://www.hcmussh.edu.vn

Ngành truyền thông đa phương tiện nên học trường nào là mối quan tâm của nhiều thí sinh hiện nay. Một số trường đại học uy tín mà bạn có thể tham khảo gồm: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thăng Long... Lựa chọn một ngôi trường chất lượng không chỉ đảm bảo nền tảng đào tạo vững chắc mà còn mở ra nhiều cơ hội thực tập và việc làm sau khi ra trường.