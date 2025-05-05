Top 10+ đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện khối c00 uy tín

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH TRUYỀN THÔNG

ĐA PHƯƠNG TIỆN KHỐI C00

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Miền Bắc Đại học Thăng Long Truyền thông đa phương tiện C00 26,52 39.000.000 VNĐ/năm Học viện Phụ nữ Việt Nam Truyền thông đa phương tiện C00 26 15.280.000 VNĐ/năm Đại học Hòa Bình Truyền thông đa phương tiện C00 17 23.500.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Thủ Dầu Một Truyền thông đa phương tiện C00 26 13.500.000 VNĐ/năm Đại học Công nghệ TP.HCM Truyền thông đa phương tiện C00 20 32.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm Đại học Văn Lang Truyền thông đa phương tiện C00 19 39.600.000 - 47.190.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Truyền thông đa phương tiện C00 18 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm Đại học Quốc tế Sài Gòn Truyền thông đa phương tiện C00 17 55.500.000 - 62.400.000 VNĐ/năm Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM Truyền thông đa phương tiện C00 16 82.000.000 - 84.000.000 VNĐ/năm Đại học Nguyễn Tất Thành Truyền thông đa phương tiện C00 15 45.000.000 VNĐ/năm

1. Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long được đánh giá là một trong những đơn vị đào tạo uy tín về ngành Truyền thông đa phương tiện

Đại học Thăng Long (TLU) là trung tâm giáo dục đa ngành với mô hình đào tạo linh hoạt, luôn cập nhật sát với môi trường làm việc thực tiễn. Nhằm mang đến trải nghiệm học tập tối ưu cho sinh viên, trường được quy hoạch theo mô hình tổ hợp đô thị đại học hiện đại, tạo nên sự khác biệt so với các cơ sở giáo dục truyền thống. Đại học Thăng Long còn được đánh giá là một trong những đơn vị đào tạo uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện.

Năm 2024, TLU tuyển sinh trình độ đại học với tổng 2.800 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo, áp dụng 5 phương thức xét tuyển. Cụ thể, các phương thức bao gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế, xét theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và xét học bạ kết hợp với điểm thi năng khiếu.

Năm 2024, ngành Truyền thông đa phương tiện có mức điểm chuẩn là 26,52 điểm theo tổ hợp C00. Với chỉ tiêu tuyển sinh 180 sinh viên, trường tiếp tục mở rộng cơ hội cho nhiều thí sinh có nguyện vọng theo đuổi lĩnh vực này. Trường công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2024 - 2025 là 39.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại.

Địa chỉ: đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://www.thanglong.edu.vn

2. Học viện Phụ nữ Việt Nam

Học viện Phụ nữ Việt Nam áp dụng 5 phương thức xét tuyển trong năm 2024

Với tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương, trường chính thức đổi tên thành Học viện Phụ nữ Việt Nam vào năm 2012. Học viện có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực nữ cho hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Học viện còn đóng vai trò là cơ sở giáo dục trọng điểm, góp phần mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển toàn diện và bền vững của xã hội.

Học viện Phụ nữ Việt Nam áp dụng 5 phương thức xét tuyển trong năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh lựa chọn dựa trên năng lực của bản thân. Các phương thức bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, dựa trên kết quả thi THPT năm 2024, dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), kết hợp kết quả thi THPT năm 2024 với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tổng chỉ tiêu của trường rơi vào khoảng 1.590 sinh viên, phân bổ cho nhiều ngành đào tạo khác nhau, trong đó có ngành Truyền thông đa phương tiện.

Năm 2024, thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường cần đạt tối thiểu 26 điểm, áp dụng tổ hợp C00. Mức học phí cho năm học 2024 – 2025 là 15.280.000 VNĐ/năm, giúp sinh viên có thể yên tâm tập trung học tập và rèn luyện kỹ năng trong suốt quá trình học tại trường.

Địa chỉ: 68 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://www.hvpnvn.edu.vn

3. Trường Đại học Hòa Bình

Trường Đại học Hòa Bình xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện chỉ với 2 phương thức chính

Trường Đại học Hòa Bình được thành lập vào năm 2008 và không ngừng mở rộng quy mô đào tạo với nhiều ngành học đa dạng, hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Năm 2018, trường chính thức được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt từ 70% đến 90%, cho thấy hiệu quả đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Năm 2024, Đại học Hòa Bình xét tuyển 2.339 chỉ tiêu với 2 phương thức chính: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) cùng kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành đào tạo. Những phương thức xét tuyển này giúp thí sinh dễ dàng lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực và kết quả học tập, đồng thời tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành học tại trường.

Sinh viên theo học ngành Truyền thông đa phương tiện cần đạt 17 điểm đối với khối C00. Năm 2024, Đại học Hòa Bình tuyển 179 thí sinh với mức học phí 23.500.000 VNĐ/năm, phù hợp với chương trình đào tạo hiện đại, giúp sinh viên nâng cao khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Địa chỉ: Số 8 phố Bùi Xuân Phái, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.daihochoabinh.edu.vn

4. Đại học Thủ Dầu Một

Đại học Thủ Dầu Một mở rộng chỉ tiêu xét tuyển nhằm mang đến cơ hội học tập cho nhiều thí sinh hơn

Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) là cơ sở giáo dục đa ngành được thành lập vào năm 2009 tại tỉnh Bình Dương. Trường phát triển theo định hướng ứng dụng, triển khai đa dạng phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt hiện nay, TDMU còn đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia và là thành viên liên kết của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN), khẳng định uy tín và vị thế trong khu vực.

Theo thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024, TDMU tuyển 4.500 thí sinh cho 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo 4 phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; theo học bạ bậc THPT và dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024.

Năm 2024, trường lấy mức chỉ tiêu là 150 sinh viên, mang đến nhiều cơ hội cho những thí sinh mong muốn theo đuổi ngành Truyền thông đa phương tiện. Những thí sinh theo học ngành này cần đạt 26 điểm đối với tổ hợp C00. Trường cũng công bố học phí năm 2024 - 2025 rơi vào khoảng 13.500.000 VNĐ/năm, góp phần hỗ trợ sinh viên yên tâm theo học trong suốt quá trình đào tạo tại trường.

Địa chỉ: 06 đường Trần Văn Ơn, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Website: https://www.tdmu.edu.vn

5. Đại học Công nghệ TP.HCM

Với mức điểm chuẩn là 20, Đại học Công nghệ TP.HCM tạo cơ hội cho nhiều thí sinh theo đuổi ngành Truyền thông đa phương tiện

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được thành lập dưới hình thức đại học tư thục và chính thức chuyển sang loại hình dân lập từ năm 2010. Hiện nay, hệ thống giáo dục HUTECH gồm hai trường đại học thành viên: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF). Với chương trình đào tạo đa dạng từ bậc Đại học đến Thạc sĩ và Tiến sĩ, HUTECH trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều thí sinh trong những năm qua, nhờ vào sự đa dạng về ngành nghề đào tạo và môi trường học tập năng động, hiện đại.

Năm 2024, trường tuyển sinh đại học chính quy với 13.500 chỉ tiêu cho 63 ngành đào tạo, áp dụng 4 phương thức xét tuyển độc lập: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình của 3 môn học trong năm lớp 12 và tổng điểm trung bình của 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12).

Cũng trong năm 2024, HUTECH công bố mức điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện là 20 điểm (C00), với chỉ tiêu tuyển sinh là 140 sinh viên. Mức học phí dự kiến áp dụng cho năm học 2024–2025 vào khoảng 58.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng uy tín của nhà trường trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Địa chỉ: 475A đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn

6. Đại học Văn Lang

Đại học Văn Lang xét tuyển với nhiều phương thức khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đưa ra lựa chọn phù hợp

Đại học Văn Lang là một trong những cơ sở uy tín trong đào tạo chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Việt Nam. Trường được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Đại học Dân lập Văn Lang và chính thức chuyển sang loại hình tư thục, trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang vào năm 2015. Hiện nay, trường triển khai nhiều chương trình đào tạo bậc đại học, bao gồm: Chương trình Đại học Tiêu chuẩn, Đào tạo Đặc biệt và Văn bằng 2, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên trong các lĩnh vực khác nhau.

Năm 2024, Đại học Văn Lang triển khai 5 phương thức xét tuyển, bao gồm: xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển kết hợp với thi các môn năng khiếu, và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong năm nay, trường công bố tuyển hơn 2.000 sinh viên, phân bổ cho nhiều ngành đào tạo khác nhau.

Sinh viên theo học ngành Truyền thông đa phương tiện có thể xét tuyển theo tổ hợp C00 với mức điểm chuẩn 19. Học phí của trường trong năm 2024 - 2025 dao động từ 39.600.000 - 47.190.000 VNĐ/năm, phù hợp với chương trình đào tạo thực tiễn, giúp sinh viên sớm làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay trong quá trình học.

Địa chỉ: 45 đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1, TP.HCM

Website: https://www.vlu.edu.vn

7. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Nếu bạn đang cân nhắc ngành Truyền thông đa phương tiện khối C00 học trường nào, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM là một lựa chọn uy tín

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là trường đại học tư thục tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2007. Với định hướng trở thành một trong những đại học hàng đầu quốc gia và tiệm cận các chuẩn mực đào tạo quốc tế, UEF theo đuổi triết lý “Giáo dục toàn diện – Học tập suốt đời.” Trường linh hoạt kết hợp giữa chương trình giảng dạy trong nước với tình hình kinh tế hội nhập, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Năm 2024, Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) tuyển sinh tổng cộng 6.610 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, tổng điểm trung bình 3 học kỳ và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM. Sự đa dạng trong phương thức xét tuyển giúp thí sinh linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của mình.

Đối với ngành Truyền thông đa phương tiện, trường áp dụng tổ hợp xét tuyển C00 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 18 điểm. Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ hợp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bài bản và chuyên sâu cho sinh viên theo học ngành này. Mức học phí hiện nay dao động từ 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng đào tạo và môi trường học tập hiện đại của nhà trường.

Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.uef.edu.vn

8. Đại học Quốc tế Sài Gòn

Đại học Quốc tế Sài Gòn linh hoạt kết hợp giữa chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đào tạo các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam và quốc tế, với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo chuẩn đại học Hoa Kỳ. Năm 2020, SIU đạt kiểm định quốc tế ngành Kinh doanh từ IACBE (Hoa Kỳ) và thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Năm 2024, Đại học Quốc tế Sài Gòn đưa ra 1.400 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển chính. Trường xét tuyển dựa trên học bạ 3 học kỳ (2 HK lớp 11 và HK1 lớp 12), theo học bạ lớp 12, dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM và theo kết quả kỳ thi THPT năm 2024. Cách xét tuyển linh hoạt giúp mở rộng cơ hội trúng tuyển cho những ai quan tâm đến ngành Truyền thông đa phương tiện.

Với ngành này, trường áp dụng tổ hợp xét tuyển C00 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 17 điểm, phù hợp với nhiều thí sinh mong muốn theo lĩnh vực truyền thông. Học phí của trường hiện nay dao động từ 55.500.000 - 62.400.000 VNĐ/năm, phù hợp với chất lượng giảng dạy cao và môi trường học tập tiên tiến.

Địa chỉ: 8C phố Tống Hữu Định, quận 2, TP.HCM

Website: https://www.siu.edu.vn

9. Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM

Thí sinh cần đạt tối thiểu 16 điểm cho tổ hợp C00 để theo học ngành Truyền thông đa phương tiện của UMT

Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) luôn lấy sinh viên làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của thế hệ trẻ khi lựa chọn môi trường học tập. Trường xây dựng chương trình giảng dạy gắn liền với trải nghiệm quốc tế, thực tiễn doanh nghiệp cùng đa dạng các hoạt động cho sinh viên, hướng đến những giá trị phát triển bền vững.

Năm 2024, UMT áp dụng 5 phương thức xét tuyển, mở ra nhiều cơ hội đại học cho các thí sinh. Những phương thức gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2024, kết quả học tập bậc THPT (học bạ), xét tuyển thẳng theo quy định của trường, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2024. Trong năm học 2024-2025, HIU tuyển sinh 650 chỉ tiêu trên nhiều ngành học, tạo cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng theo học tại trường.

Riêng ngành Truyền thông đa phương tiện, UMT xét tuyển theo tổ hợp C00 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 16 điểm. Học phí hiện tại của trường ở mức 82.000.000 - 84.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất hiện đại và cơ hội thực tập tại những doanh nghiệp hàng đầu hiện nay.

Địa chỉ: Đường 60CL, Phường Cát Lái, Thủ Đức

Website: https://umt.edu.vn

10. Đại học Nguyễn Tất Thành

Đại học Nguyễn Tất Thành có chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc gia đối với ngành Truyền thông đa phương tiện

Nếu bạn đang tìm kiếm trường đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện khối C00, Đại học Nguyễn Tất Thành là một lựa chọn đáng cân nhắc. Với chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc gia, kết hợp trải nghiệm thực tiễn và môi trường học tập hiện đại, trường mở ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo.

Năm 2024, trường triển khai 4 phương thức xét tuyển gồm: dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, kết quả học bạ, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh theo tổ hợp C00 với mức điểm chuẩn là 15. Năm 2024, ngành này có chỉ tiêu 260 sinh viên, tạo thêm cơ hội cho những bạn trẻ đam mê lĩnh vực truyền thông sáng tạo. Học phí trung bình dự kiến cho năm học 2024–2025 là khoảng 45.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM

Website: https://ntt.edu.vn

Ngành truyền thông đa phương tiện khối C00 học trường nào là mối quan tâm của nhiều thí sinh hiện nay. Một số trường đại học uy tín mà bạn có thể tham khảo gồm: Đại học Văn Lang, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Công nghệ TP.HCM... Việc lựa chọn một ngôi trường chất lượng không chỉ mang đến nền tảng đào tạo vững chắc, mà còn mở rộng cơ hội thực tập và việc làm sau tốt nghiệp. Để tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện, hãy truy cập Job3s.ai và khám phá những tin tuyển dụng được cập nhật sớm nhất!