Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào, tổ hợp môn nào?

Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào, tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 05/05/2025
Ngành Truyền thông đa phương tiện học khối nào? Hiện nay ngành Truyền thông đa phương tiện có các tổ hợp môn là A00, A01, D01, C00, C02, C15, D14, D15, D78 được nhiều trường lựa chọn tuyển sinh. Dưới đây là các trường đại học uy tín tuyển sinh và đào tạo sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện hàng năm.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào?
  4. 2. Phương thức xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện
  6. 3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện
  8. 4. Các ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện
    1. 4.1. Báo chí
    2. 4.2. Truyền thông
    3. 4.3. Ngành Marketing
    4. 4.4. Ngành Digital Marketing

1. Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào?

Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào? Ngành Truyền thông đa phương tiện thường thi tuyển theo các tổ hợp A00, A01, D01,...
Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào? Ngành Truyền thông đa phương tiện thường thi tuyển theo các tổ hợp A00, A01, D01,...

Hiện nay, sự đa dạng của các phương thức xét tuyển cùng tổ hợp môn tạo cơ hội cho thí sinh có nhiều lựa chọn linh hoạt nhằm theo đuổi ngành học này. Việc mở rộng khối thi không chỉ giúp các bạn tận dụng tối đa thế mạnh học tập mà còn nâng cao cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện.

Nếu đang cân nhắc ngành Truyền thông đa phương tiện học khối nào, bạn nên tìm hiểu các tổ hợp môn xét tuyển và chọn đăng ký theo thế mạnh của bản thân để ôn tập hiệu quả. Dưới đây là các khối xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện mà bạn có thể tham khảo:

Tổ hợp

Môn học

A00

Toán, Vật lý, Hoá

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý

C02

Ngữ văn, Toán, Hoá

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

D14

Tiếng Anh, Lịch sử, Ngữ văn

D15

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D78

Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

2. Phương thức xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện

Các trường đại học mở rộng thêm nhiều phương thức xét tuyển đối với ngành Truyền thông đa phương tiện
Các trường đại học mở rộng thêm nhiều phương thức xét tuyển đối với ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngành Truyền thông đa phương tiện đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và khả năng bắt nhịp nhanh chóng xu hướng công nghệ hiện đại, lĩnh vực này mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nguyện vọng theo học, các trường đại học hiện nay đã triển khai đa dạng các phương thức xét tuyển, bao gồm:

  • Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm xét tốt nghiệp được tính bằng cách cộng tất cả các bài thi, gồm điểm thi, điểm ưu tiên, điểm nghề và điểm khuyến khích. Sau đó, kết quả sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Tuy nhiên, việc xét và công nhận tốt nghiệp không chỉ dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn xét đến quá trình học tập của học sinh trong năm lớp 12. Cách đánh giá này nhằm đảm bảo tính toàn diện, khách quan và công bằng cho tất cả thí sinh.

  • Xét tuyển học bạ: Phương thức tuyển sinh này dựa trên kết quả học tập của học sinh trong 3 năm THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo các tổ hợp môn xét tuyển. Đây là phương thức xét tuyển giúp giảm bớt áp lực ôn tập và thi cử cho thí sinh. Đồng thời, phương thức này cũng tạo lợi thế lớn cho những học sinh có thành tích học tập nổi bật, mở ra cơ hội bước chân vào giảng đường đại học một cách thuận lợi hơn.

  • Xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực: Đây là phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả bài kiểm tra năng lực nhằm đánh giá toàn diện kiến thức và kỹ năng của thí sinh. Phương thức này cho phép các trường Đại học, Cao đẳng lựa chọn những ứng viên có năng lực phù hợp với đặc thù của từng ngành đào tạo. Đồng thời, xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực cũng mở ra cơ hội cho những thí sinh có tố chất nổi bật nhưng chưa thể hiện được thế mạnh qua các kỳ thi truyền thống.

  • Xét tuyển thẳng vào Đại học: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào Đại học đảm bảo các yêu cầu mà trường đề ra. Phương thức này dành cho học sinh có thành tích xuất sắc, năng lực đặc biệt hoặc kinh nghiệm liên quan đến ngành học mong muốn. Ngoài ra, tuyển thẳng mang đến cơ hội lớn giúp thí sinh tài năng dễ dàng vào các trường Đại học uy tín và phát triển bản thân trong tương lai.

3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào? Trường Đại học Thăng Long xét tuyển ngành này với nhiều khối như A00, A01, C00, D01
Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào? Trường Đại học Thăng Long xét tuyển ngành này với nhiều khối như A00, A01, C00, D01

Hiện nay, ngành Truyền thông đa phương tiện đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều thí sinh bởi triển vọng nghề nghiệp rộng mở cũng như tính sáng tạo, năng động và ứng dụng cao trong thực tiễn. Trước sức hút ngày càng lớn của ngành học này, nhiều trường Đại học và Cao đẳng đã mở rộng phương thức tuyển sinh, áp dụng đa dạng tổ hợp môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ có thể lựa chọn khối thi phù hợp với năng lực của bản thân. Thí sinh có thể tham khảo và ôn tập tốt tại những khối thi của các trường sau:

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện

A00

Toán, Vật lý, Hoá

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đại học Thăng Long

Truyền thông đa phương tiện

A00

Toán, Vật lý, Hoá

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý

D01

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Truyền thông đa phương tiện

D01

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A16

Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Đại học Hà Nội

Truyền thông đa phương tiện

D01

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Truyền thông đa phương tiện

A00

Toán, Vật lý, Hoá

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Truyền thông đa phương tiện

D01

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

D14

Tiếng Anh, Lịch sử, Ngữ văn

D15

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện tại các trường đại học thường thay đổi qua từng năm, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương thức tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu đào tạo của từng trường. Vì vậy, việc cập nhật điểm chuẩn qua các năm đóng vai trò quan trọng, giúp các thí sinh đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực học tập và định hướng cá nhân. Bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn từ năm 2022 đến 2024 của các trường đại học uy tín dưới đây để có thêm cơ sở cân nhắc và xác định lộ trình xét tuyển hiệu quả.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

(2022 - 2024)

Trường

Điểm chuẩn ngành Kiến trúc

2022

2023

2024

Đại học Bách Khoa Hà Nội

24,71

25,73

26,61

Đại học Thăng Long

26,52

26,23

26,52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

29,25

28,68

28,25

Đại học Hà Nội

26

25,94

25,65

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

26,20

26,33

25,94

Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn TP.HCM

27,15

27,25

27,87

Để nhận thông tin chính xác và những cập nhật mới nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào trang website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

4. Các ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện

Tùy vào định hướng nghề nghiệp tương lai, thí sinh có thể lựa chọn theo học nhiều chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện. Mỗi chuyên ngành sẽ tập trung phát triển các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp sáng tạo hiện nay. Dưới đây là một số ngành học liên quan đến Truyền thông đa phương tiện mà bạn có thể tham khảo:

4.1. Báo chí

Ngành Báo chí là lĩnh vực truyền thông chuyên thu thập, xử lý và truyền tải thông tin đến công chúng qua nhiều hình thức như báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, blog và mạng xã hội. Nhiệm vụ chính của người làm báo là cung cấp thông tin chính xác, đa chiều về các sự kiện, vấn đề xã hội và giải trí. Để trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho nghề, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những địa chỉ đào tạo uy tín, chuyên sâu trong lĩnh vực này.

4.2. Truyền thông

Ngành truyền thông là lĩnh vực rộng lớn, bao gồm các hoạt động truyền tải thông tin, tin tức, ý tưởng và quan điểm qua nhiều phương tiện khác nhau. Sinh viên cần phát triển kỹ năng sáng tạo, giao tiếp, tư duy phân tích và kinh doanh nhằm đáp ứng được môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức của ngành này. Nếu các thí sinh đang tìm kiếm môi trường đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện uy tín, Đại học Hà Nội là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Thí sinh làm việc trong lĩnh vực truyền thông cần phát triển kỹ năng sáng tạo, giao tiếp và tư duy phân tích
Thí sinh làm việc trong lĩnh vực truyền thông cần phát triển kỹ năng sáng tạo, giao tiếp và tư duy phân tích

4.3. Ngành Marketing

Ngành Marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp tạo ra giá trị và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh. Việc làm nhân viên Marketing đảm nhận nhiều nhiệm vụ như nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi tiêu dùng phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên ngành Marketing sẽ được trang bị kiến thức toàn diện và kỹ năng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hàng đầu.

4.4. Ngành Digital Marketing

Digital Marketing là tập hợp các hoạt động tiếp thị sử dụng thiết bị điện tử và Internet để kết nối với khách hàng và quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Người làm trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm truyền tải thông tin, quảng bá thương hiệu và đo lường mức độ tiếp cận để tối ưu chiến lược tiếp thị phù hợp với hành vi người tiêu dùng. Thí sinh có định hướng theo học ngành Digital Marketing có thể cân nhắc Đại học Ngoại thương - nơi đào tạo chuyên nghiệp với chương trình giảng dạy luôn cập nhật theo xu hướng thực tiễn.

Đại học Ngoại thương là một trong những trường đào tạo hàng đầu về ngành Digital Marketing
Đại học Ngoại thương là một trong những trường đào tạo hàng đầu về ngành Digital Marketing

Hy vọng bài viết ngành Truyền thông đa phương tiện học khối nào sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển cũng như các phương thức tuyển sinh của ngành học đầy tiềm năng này. Nếu bạn đang quan tâm đến cơ hội việc làm trong lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện, đừng quên truy cập website tuyển dụng Job3s.ai để cập nhật thông tin chi tiết và tìm kiếm những vị trí phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »