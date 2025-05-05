Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào, tổ hợp môn nào?

1. Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào?

Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào? Ngành Truyền thông đa phương tiện thường thi tuyển theo các tổ hợp A00, A01, D01,...

Hiện nay, sự đa dạng của các phương thức xét tuyển cùng tổ hợp môn tạo cơ hội cho thí sinh có nhiều lựa chọn linh hoạt nhằm theo đuổi ngành học này. Việc mở rộng khối thi không chỉ giúp các bạn tận dụng tối đa thế mạnh học tập mà còn nâng cao cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện.

Nếu đang cân nhắc ngành Truyền thông đa phương tiện học khối nào, bạn nên tìm hiểu các tổ hợp môn xét tuyển và chọn đăng ký theo thế mạnh của bản thân để ôn tập hiệu quả. Dưới đây là các khối xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện mà bạn có thể tham khảo:

Tổ hợp Môn học A00 Toán, Vật lý, Hoá A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý C02 Ngữ văn, Toán, Hoá C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội D14 Tiếng Anh, Lịch sử, Ngữ văn D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh D78 Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

2. Phương thức xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện

Các trường đại học mở rộng thêm nhiều phương thức xét tuyển đối với ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngành Truyền thông đa phương tiện đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và khả năng bắt nhịp nhanh chóng xu hướng công nghệ hiện đại, lĩnh vực này mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nguyện vọng theo học, các trường đại học hiện nay đã triển khai đa dạng các phương thức xét tuyển, bao gồm:

Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm xét tốt nghiệp được tính bằng cách cộng tất cả các bài thi, gồm điểm thi, điểm ưu tiên, điểm nghề và điểm khuyến khích. Sau đó, kết quả sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Tuy nhiên, việc xét và công nhận tốt nghiệp không chỉ dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn xét đến quá trình học tập của học sinh trong năm lớp 12. Cách đánh giá này nhằm đảm bảo tính toàn diện, khách quan và công bằng cho tất cả thí sinh.

Xét tuyển học bạ: Phương thức tuyển sinh này dựa trên kết quả học tập của học sinh trong 3 năm THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo các tổ hợp môn xét tuyển. Đây là phương thức xét tuyển giúp giảm bớt áp lực ôn tập và thi cử cho thí sinh. Đồng thời, phương thức này cũng tạo lợi thế lớn cho những học sinh có thành tích học tập nổi bật, mở ra cơ hội bước chân vào giảng đường đại học một cách thuận lợi hơn.

Xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực: Đây là phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả bài kiểm tra năng lực nhằm đánh giá toàn diện kiến thức và kỹ năng của thí sinh. Phương thức này cho phép các trường Đại học, Cao đẳng lựa chọn những ứng viên có năng lực phù hợp với đặc thù của từng ngành đào tạo. Đồng thời, xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực cũng mở ra cơ hội cho những thí sinh có tố chất nổi bật nhưng chưa thể hiện được thế mạnh qua các kỳ thi truyền thống.

Xét tuyển thẳng vào Đại học: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào Đại học đảm bảo các yêu cầu mà trường đề ra. Phương thức này dành cho học sinh có thành tích xuất sắc, năng lực đặc biệt hoặc kinh nghiệm liên quan đến ngành học mong muốn. Ngoài ra, tuyển thẳng mang đến cơ hội lớn giúp thí sinh tài năng dễ dàng vào các trường Đại học uy tín và phát triển bản thân trong tương lai.

3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngành Truyền thông đa phương tiện thi khối nào? Trường Đại học Thăng Long xét tuyển ngành này với nhiều khối như A00, A01, C00, D01

Hiện nay, ngành Truyền thông đa phương tiện đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều thí sinh bởi triển vọng nghề nghiệp rộng mở cũng như tính sáng tạo, năng động và ứng dụng cao trong thực tiễn. Trước sức hút ngày càng lớn của ngành học này, nhiều trường Đại học và Cao đẳng đã mở rộng phương thức tuyển sinh, áp dụng đa dạng tổ hợp môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ có thể lựa chọn khối thi phù hợp với năng lực của bản thân. Thí sinh có thể tham khảo và ôn tập tốt tại những khối thi của các trường sau:

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Đại học Bách Khoa Hà Nội Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện A00 Toán, Vật lý, Hoá A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Đại học Thăng Long Truyền thông đa phương tiện A00 Toán, Vật lý, Hoá A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý D01 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Truyền thông đa phương tiện D01 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A16 Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Đại học Hà Nội Truyền thông đa phương tiện D01 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Truyền thông đa phương tiện A00 Toán, Vật lý, Hoá A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM Truyền thông đa phương tiện D01 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn D14 Tiếng Anh, Lịch sử, Ngữ văn D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện tại các trường đại học thường thay đổi qua từng năm, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương thức tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu đào tạo của từng trường. Vì vậy, việc cập nhật điểm chuẩn qua các năm đóng vai trò quan trọng, giúp các thí sinh đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực học tập và định hướng cá nhân. Bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn từ năm 2022 đến 2024 của các trường đại học uy tín dưới đây để có thêm cơ sở cân nhắc và xác định lộ trình xét tuyển hiệu quả.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

(2022 - 2024)

Trường Điểm chuẩn ngành Kiến trúc 2022 2023 2024 Đại học Bách Khoa Hà Nội 24,71 25,73 26,61 Đại học Thăng Long 26,52 26,23 26,52 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 29,25 28,68 28,25 Đại học Hà Nội 26 25,94 25,65 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 26,20 26,33 25,94 Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn TP.HCM 27,15 27,25 27,87

Để nhận thông tin chính xác và những cập nhật mới nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào trang website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

4. Các ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện

Tùy vào định hướng nghề nghiệp tương lai, thí sinh có thể lựa chọn theo học nhiều chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện. Mỗi chuyên ngành sẽ tập trung phát triển các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp sáng tạo hiện nay. Dưới đây là một số ngành học liên quan đến Truyền thông đa phương tiện mà bạn có thể tham khảo:

4.1. Báo chí

Ngành Báo chí là lĩnh vực truyền thông chuyên thu thập, xử lý và truyền tải thông tin đến công chúng qua nhiều hình thức như báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, blog và mạng xã hội. Nhiệm vụ chính của người làm báo là cung cấp thông tin chính xác, đa chiều về các sự kiện, vấn đề xã hội và giải trí. Để trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho nghề, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những địa chỉ đào tạo uy tín, chuyên sâu trong lĩnh vực này.

4.2. Truyền thông

Ngành truyền thông là lĩnh vực rộng lớn, bao gồm các hoạt động truyền tải thông tin, tin tức, ý tưởng và quan điểm qua nhiều phương tiện khác nhau. Sinh viên cần phát triển kỹ năng sáng tạo, giao tiếp, tư duy phân tích và kinh doanh nhằm đáp ứng được môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức của ngành này. Nếu các thí sinh đang tìm kiếm môi trường đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện uy tín, Đại học Hà Nội là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Thí sinh làm việc trong lĩnh vực truyền thông cần phát triển kỹ năng sáng tạo, giao tiếp và tư duy phân tích

4.3. Ngành Marketing

Ngành Marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp tạo ra giá trị và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh. Việc làm nhân viên Marketing đảm nhận nhiều nhiệm vụ như nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi tiêu dùng phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên ngành Marketing sẽ được trang bị kiến thức toàn diện và kỹ năng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hàng đầu.

Digital Marketing là tập hợp các hoạt động tiếp thị sử dụng thiết bị điện tử và Internet để kết nối với khách hàng và quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Người làm trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm truyền tải thông tin, quảng bá thương hiệu và đo lường mức độ tiếp cận để tối ưu chiến lược tiếp thị phù hợp với hành vi người tiêu dùng. Thí sinh có định hướng theo học ngành Digital Marketing có thể cân nhắc Đại học Ngoại thương - nơi đào tạo chuyên nghiệp với chương trình giảng dạy luôn cập nhật theo xu hướng thực tiễn.

Đại học Ngoại thương là một trong những trường đào tạo hàng đầu về ngành Digital Marketing

Hy vọng bài viết ngành Truyền thông đa phương tiện học khối nào sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển cũng như các phương thức tuyển sinh của ngành học đầy tiềm năng này. Nếu bạn đang quan tâm đến cơ hội việc làm trong lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện, đừng quên truy cập website tuyển dụng Job3s.ai để cập nhật thông tin chi tiết và tìm kiếm những vị trí phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân.