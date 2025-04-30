Ngành văn hóa du lịch là gì? Ra trường làm nghề gì?

CEO Tony Vũ Thứ Tư, 30/04/2025
Ngành văn hóa du lịch là ngành chuyên nghiên cứu về văn hoá, ẩm thực, các phong tục tập quán tại các vùng miền hay quốc gia nào đó. Theo học ngành này, bạn sẽ có vốn hiểu biết về ngôn ngữ và văn học. Đây cũng là ngành có đa dạng vị trí ngành nghề khi tốt nghiệp ra trường. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành Văn hóa du lịch là ngành gì?
  4. 2. Ngành văn hóa du lịch học những gì?
    1. 2.1. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
    2. 2.2. Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn
    3. 2.3. Việt Nam học - Ngành Du lịch và Lữ hành
    4. 2.4. Quản lý Văn hóa - Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch
    5. 2.5. Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển Du lịch
  6. 3. Các môn học thi xét tuyển ngành du lịch
  8. 4. Ngành Văn hóa du lịch ra trường làm gì?
    1. 4.1. Quản lý ngành du lịch
    2. 4.3. Hướng dẫn viên du lịch
    3. 4.4. Chuyên viên Marketing du lịch
    4. 4.5. Giảng viên trường cao đẳng, đại học ngành văn hóa du lịch
  10. 5. Trường đào tạo ngành Văn hóa du lịch tốt nhất
  12. 6. Tiềm năng và cơ hội của ngành Văn hóa du lịch

1. Ngành Văn hóa du lịch là ngành gì?

Ngành văn hóa du lịch là ngành học liên quan đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch. Đây là ngành kết hợp các kiến thức về văn hóa, lịch sử, xã hội với những kỹ năng quản lý, tổ chức và hướng dẫn du lịch.

Vai trò của ngành văn hóa du lịch rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội thông qua các hoạt động du lịch. Ngành này giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người cũng như bản sắc văn hóa Việt Nam đến các bạn bè quốc tế, giúp nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), số lượng khách du lịch quốc tế sẽ đạt 1,8 tỷ lượt năm 2030, trong đó khu vực Đông Nam Á là nơi thu hút khách du lịch quốc tế lớn thứ 4 thế giới với khoảng 87 triệu lượt. Tại Việt Nam, du lịch ngày càng khẳng định được tầm quan trọng khi đóng góp 6% vào GDP hàng năm. Kéo theo đó, nhu cầu về nhân lực ngành du lịch ngày càng tăng cao, mở ra nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên theo học ngành văn hóa du lịch.

Ngành văn hóa du lịch là ngành chuyên nghiên cứu về văn hoá, ẩm thực, các phong tục tập quán của quốc gia nào đó

2. Ngành văn hóa du lịch học những gì?

Lựa chọn ngành văn hóa du lịch tại các trường đại học, cao đẳng, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu. Bạn cũng có cơ hội trải nghiệm thực tế tại các vùng miền, tích lũy nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong các hoạt động văn hóa, du lịch thực tế. Dưới đây là chi tiết một số môn học:

2.1. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là ngành học chuyên đào tạo các kiến thức, kỹ năng về tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động du lịch có thể là tour du lịch, các sự kiện, nhà hàng khách sạn và một số dịch vụ liên quan.

Sinh viên theo học ngành này có thể được tìm hiểu về cách xây dựng tour, thiết kế chương trình, quản lý lữ hành, marketing cùng kỹ năng hướng dẫn du lịch. Yêu cầu khả năng giao tiếp và học các môn ngoại ngữ là điều kiện cần thiết nếu học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

2.2. Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn

Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn là ngành học chuyên về quản lý, điều hành, vận hành các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú. Sinh viên không chỉ được đào tạo kiến thức về quản trị kinh doanh mà còn được dạy các kỹ năng như quản lý nhân sự, tổ chức sự kiện, marketing dịch vụ và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp - ngoại ngữ.

2.3. Việt Nam học - Ngành Du lịch và Lữ hành

Việt Nam học - Du lịch và Lữ hành là ngành học tập trung nghiên cứu sâu về văn hóa, lịch sử, địa lý, con người và các vùng miền của Việt Nam. Từ đó, sinh viên vận dụng các kiến thức vào công việc hướng dẫn, tổ chức và quản lý hoạt động du lịch trong và ngoài nước.

2.4. Quản lý Văn hóa - Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Quản lý Văn hóa - Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch là ngành học đào tạo khả năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động, sự kiện mang tính chất văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Ngành học này kết hợp giữa kiến thức về quản lý văn hóa với kỹ năng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng công chúng.

2.5. Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển Du lịch

Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển Du lịch là ngành học kết hợp giữa việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị di sản văn hóa với việc khai thác và phát triển chúng thành các sản phẩm du lịch một cách bền vững. Trong bối cảnh Việt Nam có kho tàng di sản phong phú và du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đây là ngành học rất quan trọng.

3. Các môn học thi xét tuyển ngành du lịch

Ngành văn hoá du lịch hiện có nhiều tổ hợp môn thi khác nhau, từ các môn xã hội đến các môn tự nhiên. Tùy vào năng lực, bạn có thể lựa chọn môn học phù hợp với bản thân. Chi tiết dưới đây:

Tổ hợp

Môn học

A00

Toán, Lý, Hoá

C00

Văn, Sử, Địa

D01

Văn, Toán, Anh

C01

Văn, Toán, Lý

C15

Văn, Toán, Khoa học xã hội

D14

Văn, Sử, Anh

D78

Văn, Khoa học xã hội, Anh

D96

Toán, Khoa học xã hội, Anh

A16

Toán, Khoa học tự nhiên, Văn

4. Ngành Văn hóa du lịch ra trường làm gì?

Ngành văn hóa du lịch đang có nhiều tiềm năng phát triển với nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Theo học ngành này, bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau với mức thu nhập hấp dẫn.

4.1. Quản lý ngành du lịch

Quản lý ngành du lịch là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động liên quan đến du lịch, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Những người làm việc này cần xây dựng các chương trình du lịch phù hợp, điều phối tour, phân công công việc cho nhân viên và giám sát tiến độ hoạt động.

Mức lương của các quản lý ngành du lịch thường dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Ngoài ra, với các công ty quy mô lớn, hợp tác quốc tế, mức thu nhập của quản lý ngành du lịch có thể cao hơn.

Sinh viên theo học ngành văn hóa du lịch có thể làm nhiều vị trí đa dạng

4.2. Điều hành tour du lịch

Điều hành tour du lịch là những người có nhiệm vụ lên kế hoạch, tổ chức, giám sát và điều phối toàn bộ quá trình diễn ra của một tour du lịch. Trong quá trình vận hành tour, những người này sẽ theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh, quản lý chi phí tour, làm báo cáo tổng kết và đánh giá chất lượng sau mỗi chuyến đi.

Tùy vào kinh nghiệm và năng lực, mức lương của một nhân viên điều hành tour có thể dao động từ 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng, kèm theo một số khoản thưởng, phụ cấp.

4.3. Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là những người trực tiếp đồng hành cùng du khách trong chuyến đi. Công việc của hướng dẫn viên là thuyết minh, giới thiệu thông tin về lịch sử, văn hóa, con người, phong tục tập quán tại các địa điểm tham quan; đồng thời đảm bảo lịch trình diễn ra đúng kế hoạch.

Mức thu nhập của hướng dẫn viên du lịch tùy thuộc vào loại tour, kinh nghiệm và kỹ năng, thường dao động từ 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng. Đôi khi hướng dẫn viên có thể nhận được tiền tips từ khách hàng để thưởng cho chất lượng phục vụ.

4.4. Chuyên viên Marketing du lịch

Chuyên viên Marketing du lịch là những người đảm nhận nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch đến khách hàng qua hoạt động tiếp thị và truyền thông. Công việc của những người này là nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu và hành vi du lịch của khách hàng, từ đó xây dựng chiến lược marketing phù hợp.

Mức thu nhập của chuyên viên marketing du lịch thường dao động từ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng đối với người mới. Bạn có thể nhận mức lương cao hơn lên đến 20,000,000 VNĐ/tháng nếu có kinh nghiệm và làm trong các công ty, tập đoàn lớn.

4.5. Giảng viên trường cao đẳng, đại học ngành văn hóa du lịch

Giảng viên ngành văn hóa du lịch là những người đảm nhiệm vai trò giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên ngành văn hóa, du lịch và các chuyên ngành khác liên quan. Công việc chính của giảng viên này là xây dựng kế hoạch giảng dạy, soạn bài, tổ chức lớp học và truyền đạt kiến thức cho sinh viên.

Mức lương của giảng viên thường dao động từ 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng đối với cấp bậc giảng viên trẻ. Nếu có học vị thạc sĩ, tiến sĩ hoặc kiêm nhiệm nhiều hoạt động nghiên cứu – đào tạo khác, bạn có thể có mức thu nhập cao hơn.

5. Trường đào tạo ngành Văn hóa du lịch tốt nhất

Để lựa chọn, đánh giá trường đại học đào tạo ngành du lịch tốt nhất, bạn cần tìm hiểu từ hệ thống cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, chất lượng thí sinh đầu vào và tỷ lệ sinh viên xin được việc. Ngoài những yếu tố này, bạn cũng cần chú ý đến khối tuyển sinh, điểm chuẩn và học phí của trường để có lựa chọn phù hợp với bản thân.

Dưới đây là danh sách các trường có ngành văn hóa du lịch tốt và uy tín:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Miền Bắc

Đại học Kinh tế Quốc dân

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00; A01; D01; D07

26.71

 20,000,000 VNĐ/năm

Đại học Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh)

D01

33.04 (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40)

 650,000 VNĐ/ tín chỉ

Đại học Văn Hóa Hà Nội

Du lịch - Văn hóa du lịch

D01; D09; D14; D15; C19

26.15

441,000 VNĐ/tín chỉ

C00

27.15

Trường Đại học Thương mại

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00; A01; D01; D07

25.5

 24,000,000 - 26,000,000 VNĐ/năm

Miền Trung

Trường Du Lịch - Đại Học Huế

Du lịch

A00; C00; D01; D10

17

 450,000 VNĐ/tín chỉ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00; C00; D01; D10

17

Quản trị du lịch và khách sạn

A00; C00; D01; D10

23

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00; A01; D01; D90

25.75

 18,000,000 VNĐ/năm

Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng

Du lịch

A00; C00; C15; D01

16

 720,000 VNĐ/tín chỉ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00; C00; C15; D01

 13,980,000 VNĐ/kỳ

Miền Nam

Đại học Văn hóa TP. HCM

Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

C00; D01; D09; D15

25.25

 15,000,000 VNĐ/năm

Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch

C00; D01; D09; D15

27.25

Ngành Du lịch

C00; D01; D10; D15

26.75

Đại Học Ngoại Ngữ - Tin học TP. HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A01; D01; D14; D15

20 (Tiếng Anh hệ số 2)

1,230,000 VNĐ/tín chỉ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C00

28.33

 29,040,000 VNĐ/năm

D01

25.8

D14

26.47

D15

26.75

Lưu ý: Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, bạn có thể truy cập vào website của trường để có tin tức chuẩn nhất.

6. Tiềm năng và cơ hội của ngành Văn hóa du lịch

Tiềm năng cho phát triển du lịch văn hóa tại Việt Nam rất đa dạng. Nước ta có khoảng 40.000 di tích, trong đó 10.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 3.460 di tích cấp quốc gia, 107 di tích quốc gia đặc biệt và 164 bảo vật quốc gia. Nhiều năm nay, các địa phương tích cực khai thác di sản văn hóa, các sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu để thu hút du khách.

Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng du lịch với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng

Ngoài ra, công tác đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, sản phẩm, tài nguyên du lịch, địa phương cũng xây dựng hình ảnh, thương hiệu, nhận diện du lịch gắn với bản sắc văn hóa riêng của địa phương. Quá trình này khiến cho tiềm năng du lịch của Việt Nam ngày càng rộng mở, giúp nước ta trở thành điểm đến du lịch lý tưởng của khách du lịch.

Trước tiềm năng ngày càng rộng mở của ngành du lịch, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa Du lịch cũng có nhiều cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau từ hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, tổ chức sự kiện văn hóa - du lịch đến giảng viên, nghiên cứu viên.

Đặc biệt, trong thời đại số và hội nhập toàn cầu, ngành văn hóa du lịch cũng mở ra nhiều cơ hội làm việc cho các ứng viên tại các tổ chức nước ngoài, công ty du lịch quốc tế hay phát triển các sản phẩm du lịch trên nền tảng công nghệ. Có thể khẳng định đây là ngành học phù hợp với những người có niềm đam mê và khám phá, sáng tạo, không ngại giao tiếp và muốn quảng bá văn hóa dân tộc đến bạn bè trên thế giới.

Tóm lại, ngành văn hóa du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đóng góp vào phát triển các hoạt động du lịch. Đây là ngành học có nhiều tiềm năng giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhiều vị trí việc làm đa dạng. Nếu mong muốn tìm việc làm du lịch, bạn có thể truy cập Job3s.ai để cập nhật tin tức mới nhất.

