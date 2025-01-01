Công việc Dịch vụ du lịch

Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ du lịch đang rất cao tại TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Ninh,... Ngoài mức lương cơ bản từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, ứng viên cần nắm bắt nhu cầu khách hàng và liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ, từ đó tạo ra những trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ du lịch

Dịch vụ du lịch bao gồm việc cung cấp các tiện ích liên quan đến việc di chuyển, lưu trú, ăn uống, giải trí, thông tin, hướng dẫn và các dịch vụ bổ sung, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách. Đây là trải nghiệm du lịch toàn diện với mọi dịch vụ cần thiết.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ du lịch tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Với sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch đang có nhu cầu tuyển dụng lớn ở nhiều vị trí khác nhau, từ lao động trực tiếp đến những vị trí chuyên môn cao.

Theo dự báo, ngành du lịch Việt Nam cần khoảng 485.000 lao động trong lĩnh vực lưu trú vào năm 2023 và con số này dự báo sẽ tăng lên hơn 800.000 người vào năm 2025. Một số loại hình du lịch mới như du lịch sinh thái, mạo hiểm, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi nhân lực có kỹ năng chuyên sâu.

Thêm vào đó, sự phát triển của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số trong ngành cũng tạo ra nhu cầu nhân lực có khả năng áp dụng lĩnh vực công nghệ thông tin vào công việc, giúp tối ưu hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm du khách. Những công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data), và hệ thống quản lý tự động đã giúp các doanh nghiệp du lịch nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng. Do đó, cơ hội việc làm dịch vụ du lịch là rất lớn, đặc biệt là đối với những người có trình độ chuyên môn cao và kỹ năng phù hợp.

Có rất nhiều cơ hội việc làm dịch vụ du lịch hấp dẫn với mức lương cạnh tranh và môi trường làm việc năng động

2. Mức lương trung bình của việc làm dịch vụ du lịch

Mức lương của các vị trí việc làm dịch vụ du lịch hiện nay dao động khá rộng, tùy thuộc vào công việc và kinh nghiệm của từng nhân viên. Mặc dù lương cơ bản có thể chỉ từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, nhưng mức thu nhập thực tế của nhân viên trong ngành này có thể cao hơn rất nhiều nhờ vào các khoản hoa hồng, chế độ đãi ngộ và ưu đãi đặc biệt đi kèm.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm dịch vụ du lịch Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kinh doanh mảng du lịch 7.000.000 - 15.000.000 Nhân viên điều phối mảng du lịch 8.000.000 - 13.000.000 Nhân viên booking mảng du lịch 8.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh trong ngành du lịch, sau khi hoàn thành chỉ tiêu bán tour, không chỉ nhận lương mà còn có thể nhận thêm hoa hồng từ dịch vụ bán được. Với những nhân viên dày dặn kinh nghiệm, thu nhập có thể vượt xa mức lương cơ bản, đạt mức hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, nhân viên điều phối hay booking du lịch cũng có cơ hội nhận các khoản thù lao thêm từ những giao dịch thành công, cùng với một số ưu đãi như voucher du lịch hay mức chiết khấu đặc biệt. Những yếu tố này tạo ra một môi trường làm việc không chỉ thu hút nhân sự mà còn giúp nhân viên phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Việc làm dịch vụ du lịch có thể đem lại thu nhập hấp dẫn

3. Mô tả công việc của việc làm dịch vụ du lịch

Việc làm dịch vụ du lịch liên quan đến việc cung cấp và tổ chức các hoạt động phục vụ du khách, từ việc lên kế hoạch chuyến đi cho đến dịch vụ vận chuyển, lưu trú và giải trí. Một số nhiệm vụ chính trong công việc này bao gồm tổ chức tour du lịch, hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ, cung cấp thông tin chi tiết về điểm đến, cũng như đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Lên kế hoạch và tổ chức chuyến đi cho khách du lịch: Phân tích nhu cầu và mong muốn của khách để lên kế hoạch chuyến đi phù hợp. Tư vấn lựa chọn điểm đến hấp dẫn, phù hợp với sở thích và ngân sách của khách hàng. Xây dựng lịch trình chi tiết, bao gồm hoạt động tham quan, giải trí và khám phá văn hóa. Tổ chức chuyến đi với các điểm dừng hợp lý, tránh tình trạng quá tải hoặc thiếu thời gian cho hoạt động tham quan.

Cung cấp dịch vụ vận chuyển phù hợp cho du khách: Đảm bảo phương tiện vận chuyển (xe, máy bay, tàu hỏa, thuyền) luôn sẵn sàng, đúng giờ và an toàn. Lên kế hoạch hợp lý về lộ trình di chuyển để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa trải nghiệm của khách. Phối hợp với đối tác vận chuyển, đảm bảo điều kiện tốt nhất về tiện nghi và chất lượng dịch vụ.

Tổ chức và đảm bảo dịch vụ lưu trú và ăn uống: Chọn lựa cơ sở lưu trú (khách sạn, homestay, resort) phù hợp với yêu cầu của khách du lịch, đảm bảo sự tiện nghi, an toàn và chất lượng. Đảm bảo dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn địa phương) đạt tiêu chuẩn vệ sinh, đa dạng và phù hợp với khẩu vị của khách. Đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ trước chuyến đi để tránh tình trạng thiếu chỗ, đồng thời tạo ra những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Cung cấp dịch vụ hướng dẫn và hỗ trợ thông tin cho khách: Cung cấp thông tin chi tiết về điểm tham quan, lịch sử, văn hóa địa phương cho du khách. Giới thiệu hoạt động đặc sắc, sự kiện lễ hội, tạo cơ hội cho du khách khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng. Giải đáp câu hỏi và giúp du khách giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt hành trình.

Phối hợp các hoạt động giải trí, tham quan và khám phá: Lên kế hoạch cho hoạt động giải trí, tham quan, thể thao, giúp du khách có những trải nghiệm độc đáo và thú vị. Cung cấp những lựa chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu và sở thích của du khách như đi bộ đường dài, lặn biển, chèo thuyền kayak, tham gia những lớp học nấu ăn hoặc thăm làng nghề truyền thống. Tổ chức các chuyến tham quan có hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và truyền thống địa phương.

Xử lý những tình huống phát sinh và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: Giải quyết sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt của khách hàng trong suốt chuyến đi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đảm bảo mọi trải nghiệm của khách đều diễn ra theo đúng kế hoạch và có thể điều chỉnh linh hoạt khi có thay đổi. Đảm bảo du khách cảm thấy hài lòng và an tâm trong suốt hành trình, từ đó nâng cao uy tín của công ty du lịch.

Quản lý và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ: Đánh giá và thu thập phản hồi từ khách hàng sau mỗi chuyến đi để cải thiện chất lượng dịch vụ. Theo dõi những xu hướng mới trong ngành du lịch để đưa ra dịch vụ mới, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn được duy trì ở mức cao, từ việc cải thiện các hoạt động tại điểm đến cho đến việc nâng cao kỹ năng của nhân viên.



Lưu ý: Đây chỉ là yêu cầu chung, mỗi vị trí cụ thể trong ngành dịch vụ du lịch sẽ có những yêu cầu và trách nhiệm khác nhau tùy thuộc vào đặc thù công việc và mô hình hoạt động của từng công ty.

Việc làm dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá của du khách

4. Yêu cầu đối với việc làm dịch vụ du lịch

Nhân viên dịch vụ du lịch cần phải thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để tạo ra những trải nghiệm du lịch trọn vẹn, đồng thời quản lý và cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách. Đồng thời, nhân viên dịch vụ du lịch còn phải liên tục theo dõi, quản lý và cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo rằng các tiêu chuẩn luôn được duy trì ở mức cao và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt khi mà nhu cầu du lịch ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn.

Khả năng lắng nghe: Những vị trí việc làm trong ngành dịch vụ du lịch cần hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đôi khi không cần họ phải nói ra trực tiếp. Việc lắng nghe, kể cả qua cử chỉ hay biểu cảm của khách, giúp nhân viên cung cấp dịch vụ phù hợp và chủ động hơn.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp rõ ràng, lịch sự và linh hoạt, bao gồm cả việc sử dụng ngoại ngữ, giúp tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng. Ngoài ra, nhân viên dịch vụ du lịch nên biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể và lời nói một cách hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực: Làm việc trong ngành dịch vụ du lịch không thiếu thử thách, từ áp lực thời gian đến yêu cầu xử lý nhanh chóng của khách hàng. Nhân viên cần có khả năng giữ bình tĩnh và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Hiểu nghiệp vụ ngành: Nắm vững các quy tắc và quy định trong ngành giúp người làm dịch vụ du lịch có thể hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp và đúng chuẩn mực. Việc hiểu rõ bản chất công việc giúp nhân viên sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh.

Khả năng đa nhiệm (Multitask): Trong môi trường công việc căng thẳng, nhân viên ngành dịch vụ du lịch cần có khả năng làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc mà không làm giảm chất lượng công việc. Điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa kỹ năng mềm và chuyên môn.

Lưu ý: Yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí việc làm dịch vụ du lịch có thể khác nhau, tùy thuộc vào đặc thù công việc và môi trường làm việc của từng doanh nghiệp.

Việc làm dịch vụ du lịch đòi hỏi nhân viên phải sở hữu nhiều kỹ năng mềm

5. Một số việc làm dịch vụ du lịch phổ biến

Ngành dịch vụ du lịch hiện nay ngày càng phát triển và có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt là trong một số mảng như kinh doanh, điều phối và booking. Những vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng và điều hành những hoạt động liên quan đến du lịch, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

5.1. Nhân viên kinh doanh mảng du lịch

Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực du lịch chủ yếu chịu trách nhiệm tiếp cận và duy trì mối quan hệ với khách hàng, giới thiệu dịch vụ du lịch của công ty. Vị trí việc làm dịch vụ du lịch này cần có khả năng giao tiếp, thuyết phục và am hiểu sản phẩm du lịch để tư vấn phù hợp cho khách hàng. Công việc này yêu cầu sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược bán hàng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển và mở rộng thị trường.

5.2. Nhân viên điều phối mảng du lịch

Nhân viên điều phối du lịch đóng vai trò trung gian trong việc tổ chức các tour du lịch, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ từ việc chuẩn bị lịch trình, sắp xếp phương tiện đi lại cho khách hàng. Ứng viên cần có kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và có kiến thức về địa lý, văn hóa để giải quyết vấn đề phát sinh nhanh chóng.

Công việc này đòi hỏi khả năng làm việc nhóm và sự chủ động trong công việc, giúp tour du lịch trở nên hoàn hảo và thuận lợi cho khách hàng.

5.3. Nhân viên booking mảng du lịch

Nhân viên booking du lịch là người chịu trách nhiệm đặt vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển cho khách hàng. Vị trí này phải đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ được sắp xếp hợp lý, phù hợp với yêu cầu của khách. Công việc này yêu cầu nhân viên phải có sự tỉ mỉ, cẩn thận và kỹ năng xử lý thông tin nhanh chóng.

Ngoài ra, nhân viên booking còn phải cập nhật thông tin mới nhất về những chương trình khuyến mãi, lựa chọn dịch vụ du lịch để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Ngành du lịch luôn là một trong những ngành kinh tế sôi động và tạo ra nhiều cơ hội việc làm

6. Khu vực tuyển dụng việc làm dịch vụ du lịch

Những thành phố du lịch nổi bật như Đà Nẵng, TP. HCM, Hà Nội và Quảng Ninh,... đang chứng kiến nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ du lịch tăng mạnh. Từ các công ty lữ hành đến những cơ sở lưu trú, nhiều vị trí công việc đang mở ra cho lực lượng lao động trong ngành.

6.1. Việc làm dịch vụ du lịch tại Hà Nội

Với vai trò là thủ đô và trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước, Hà Nội luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao trong ngành du lịch. Những công ty du lịch lớn như Vietravel, Hanoi Redtours hay TransViet liên tục tìm kiếm nhân viên phục vụ trong các mảng như kinh doanh, điều phối, hướng dẫn viên và marketing du lịch.

Nhu cầu việc làm dịch vụ du lịch tại Hà Nội ngày càng tăng, đặc biệt là trong các dịp lễ hội và sự kiện quốc tế, tạo cơ hội lớn cho những ai muốn gia nhập lĩnh vực này. Đặc biệt, với sự phát triển của du lịch MICE (hội nghị, sự kiện, khuyến mãi, triển lãm), nhu cầu về nhân sự tổ chức sự kiện, quản lý khách sạn cũng rất lớn.

6.2. Việc làm dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng

Đà Nẵng sở hữu vị trí địa lý thuận lợi và thiên nhiên đẹp mắt, cũng là một trong những điểm đến du lịch phổ biến tại Việt Nam. Đây cũng là nơi có rất nhiều doanh nghiệp du lịch cần tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực tổ chức tour, quản lý dịch vụ khách sạn và đặt vé.

Hiện nay, một số công ty như Danang Travel, Furama Resort hay Vinpearl đang tìm kiếm nhân viên có khả năng giao tiếp tốt và am hiểu về những điểm du lịch, góp phần tạo nên một trải nghiệm du lịch hoàn hảo cho khách hàng.

6.3. Việc làm dịch vụ du lịch tại TP. HCM

TP. HCM cũng là nơi hội tụ của hàng nghìn doanh nghiệp trong ngành du lịch. Tính chất sôi động của tìm kiếm việc làm TP. HCM và lượng khách du lịch quốc tế đông đảo mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong ngành du lịch.

Hiện nay, một số công ty như Saigontourist, TST Tourist và những công ty quốc tế như Booking.com hay Agoda cũng đang tìm kiếm nhân sự ở nhiều mảng như điều phối, marketing, chăm sóc khách hàng và tổ chức sự kiện.

Việc làm dịch vụ du lịch hiện nay được tuyển dụng tại nhiều khu vực trên cả nước

6.4. Việc làm dịch vụ du lịch tại Quảng Ninh

Quảng Ninh với danh thắng Vịnh Hạ Long nổi tiếng thế giới, là một trong những điểm du lịch thu hút nhất tại miền Bắc. Hàng loạt công ty du lịch tại đây không ngừng tuyển dụng nhân sự để phục vụ lượng khách du lịch ngày càng tăng, đặc biệt là vào mùa du lịch cao điểm.

Những doanh nghiệp như Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hạ Long, Halong Bay Cruises luôn tìm kiếm nhân viên trong các lĩnh vực điều phối tour, hướng dẫn viên du lịch và chăm sóc khách hàng. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch tại Quảng Ninh, cơ hội việc làm dịch vụ du lịch tại đây đang ngày càng phong phú hơn.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và những chính sách khuyến khích phát triển du lịch từ chính phủ đang thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành này. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm dịch vụ du lịch hấp dẫn, đồng thời yêu cầu một lực lượng nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.