Ngành vận tải là gì? Các loại hình vận tải phổ biến hiện nay

1. Ngành vận tải là gì?

Vận tải là hình thức vận chuyển người, hàng hóa, đồ vật từ nơi này đến nơi khác bằng nhiều phương tiện như đường biển, đường sắt, đường bộ, đường hàng không. Vận tải xuất hiện từ thập niên 60 -70 của thế kỷ trước, đầu tiên chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường cùng sự bùng nổ thương mại điện tử đã làm gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, khẳng định vị thế của ngành vận tải trong nền kinh tế mỗi quốc gia.

Vận tải là hình thức vận chuyển người, hàng hóa, đồ vật từ nơi này đến nơi khác

2. Vai trò của ngành vận tải

Ngành vận tải đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế thị trường. Đây là cầu nối giúp lưu thông hàng hóa, vật phẩm, con người giữa các vùng, quốc gia. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của ngành vận tải:

Kết nội mọi ngành nghề:

Ngành vận tải đóng vai trò giúp kết nối các ngành, đơn vị sản xuất với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ngành này còn tạo sự liên kết giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng đồng bằng và miền núi, giảm khoảng cách địa lý.

Thậm chí vận tải còn mở rộng ra ngoài biên giới quốc gia, kết nối các quốc gia với nhau. Sự kết nối này tạo nên một nền kinh tế thống nhất, mở ra cơ hội phát triển, thúc đẩy giao lưu và hợp tác toàn cầu.

Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất:

Ngành vận tải tham gia trực tiếp vào tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất, từ khâu vận chuyển, đảm bảo nguyên liệu đến vận chuyển thành phẩm đến tay người tiêu dùng. Sự tham gia của ngành vận tải nhằm nhằm đảm bảo tính liên lục và hiệu quả trong chuỗi cung ứng, giúp quá trình sản xuất không bị gián đoạn.

Đóng vai trò quan trọng với ngành Logistics:

Logistics được tạo thành nhờ 4 yếu tố bao gồm quản lý, marketing, vận tải và phân phối. Trong đó, vận tải là yếu tố quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực Logistics. Việc lựa chọn phương thức vận tải phù hợp sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Ngành vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối con người, hàng hóa và nền kinh tế

3. Các loại hình vận tải phổ biến hiện nay

Hiện nay có nhiều loại hình vận tải giúp đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Mỗi hình thức vận tải đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, cụ thể như sau:

3.1. Vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ là hình thức vận chuyển phổ biến trong Logistics, đặc biệt dành cho dịch vụ giao hàng tận nhà. Hình thức này giúp vận chuyển hàng hóa, vật liệu giữa các địa điểm khác nhau bằng các phương tiện như xe máy, ô tô, xe tải…

Ưu điểm của vận tải đường bộ là vận chuyển được đa dạng hàng hóa, linh động về thời gian, có thể hoạt động trong mọi thời tiết. Tuy nhiên nhược điểm chính là khả năng chuyên chở hàng hóa thấp, chi phí vận chuyển cao hơn so với loại hình vận chuyển khác.

3.2. Vận tải đường sắt

Vận tải đường sắt là hình thức vận chuyển hiệu quả đối với hàng hóa nội địa có khối lượng lớn, khoảng cách xa. So với đường bộ, vận tải đường sắt có tính an toàn, ổn định và chi phí thấp hơn. Tuy nhiên thời gian vận chuyển bằng tàu khá chậm và chỉ áp dụng cho những nơi có ga tàu hoạt động.

Ưu điểm lớn nhất của vận tải đường sắt là chi phí thấp

3.3. Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là hình thức vận chuyển chủ yếu trong các giao dịch quốc tế. Ưu điểm của loại hình vận tải này chính là chở được số lượng hàng hóa lớn, tốc độ ổn định với chi phí thấp, giúp kết nối thị trường toàn cầu.

3.4. Vận tải đường hàng không

Các loại hàng hóa, bưu phẩm có giá trị cao, cần độ an toàn hoặc cần giao trong thời gian ngắn thì vận tải đường hàng không là sự lựa chọn tốt nhất. Đây là hình thức vận chuyển có tốc độ nhanh nhất, an toàn, đúng giờ, không bị tác động bởi địa hình. Tuy nhiên chi phí vận tải hàng không khá cao, hạn chế về trọng lượng và kích thước hàng hóa.

Vận tải hàng không tuy nhanh chóng nhưng có chi phí khá cao

3.5. Vận tải đường ống

Vận tải hàng hóa đường ống chỉ áp dụng cho một số loại hàng hóa đặc biệt như hóa lỏng, dầu khí, bùn than, chất lỏng… Các công ty sản xuất hóa chất, công ty đa quốc gia hoặc công ty nhà nước thường áp dụng loại hình vận tải này nhằm tránh khí hậu khắc nghiệt, giảm ô nhiễm môi trường và chi phí vận chuyển.

Ngành vận tải đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trong nền kinh tế, giúp kết nối các khu vực, thúc đẩy sản xuất thương mại phát triển. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, ngành vận tải không ngừng đổi mới với nhiều loại hình vận tải khác nhau để giảm thiểu chi phí, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển.

