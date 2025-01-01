Công việc Điều phối vận tải

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải đang được gia tăng do doanh nghiệp luôn chú trọng tới khâu vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, việc làm điều phối vận tải luôn tập trung tại những thành phố lớn, có nhiều khu công nghiệp với mức lương hấp dao động từ 7.000.000-18.000.000 VNĐ/tháng tùy kinh nghiệm và nơi tuyển dụng.

1. Nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải hiện nay

Điều phối vận tải là công việc theo dõi, điều khiển mọi hoạt động của quá trình vận chuyển hàng hóa thuận lợi tới kho hàng của đối tác doanh nghiệp.

Vai trò của nhân viên điều phối vận tải đảm bảo cho quá trình vận tải được phối hợp nhịp nhàng và thống nhất, giúp quá trình vận chuyển được lưu thông hiệu quả. Ngoài ra, điều phối vận tải cũng giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải viên tăng cao do xuất hiện nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, nhiều khu công nghiệp, các công ty logistic nên cần tới các điều phối viên vận tải tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, theo các trang tin tuyển dụng uy tín, có hàng trăm việc làm điều phối vận tải cho các doanh nghiệp đa dạng các lĩnh vực như: dịch vụ xe, vận chuyển logistic, hàng hóa các sàn thương mại,..từ đó góp phần thúc đẩy quá trình bán hàng, dịch vụ kinh doanh phát triển.

Tuyển dụng điều phối vận tải là các ngành nghề có cơ hội phát triển lâu dài, ổn định vì nền kinh tế hội nhập phát triển sản xuất, dịch vụ hàng hóa nên các vị trí việc làm này luôn mang lại những thuận lợi nhất định cho các doanh nghiệp đặc biệt là những công ty về xuất nhập khẩu.

Nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải viên tăng cao do xuất hiện nhiều doanh nghiệp

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm điều phối vận tải

Việc làm điều phối vận tải dựa vào lĩnh vực tại các doanh nghiệp và các khu vực sẽ có mức lương khác nhau. Một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều, sẽ có mức lương cạnh tranh cho các ứng viên. Công việc khá đặc thù đòi hỏi những người có kinh nghiệm và kỹ năng thì sẽ có mức lương hấp dẫn. Dưới đây là mức lương dao động trung bình:

Mức lương theo vị trí cấp bậc

Tuyển dụng điều phối vận tải Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh điều phối vận tải 2.000.000-3.000.000 Nhân viên điều phối vận tải 7.000.000-11.000.000 Chuyên viên điều phối vận tải 12.000.000-14.000.000 Trưởng nhóm điều phối 15.000.000 -18.000.000

Mức lương thay đổi dựa vào tính chất:

Kinh nghiệm làm việc: Theo vị trí cấp bậc khi các doanh nghiệp tuyển dụng việc làm điều phối vận tải. Cấp bậc càng cao thì kinh nghiệm nhiều hơn sẽ có mức lương cao hơn.

Khu vực tuyển dụng: Tùy thuộc vào từng khu vực tuyển số lượng nhiều hay ít, mức độ cạnh tranh nghành nghề mà mức lương của điều phối vận tải cũng có sự chênh lệch.

Quy mô dự án: Tại các doanh nghiệp lớn hoạt động theo mô hình sản xuất hàng hóa nhiều sẽ có nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải ở mức cao hơn và đa dạng các vị trí công việc.

3. Lĩnh vực việc làm điều phối vận tải phổ biến hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải ngày càng tăng, hoạt động đa dạng các lĩnh vực đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử và logistics phát triển mạnh mẽ. Nhằm thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa hiệu quả thì cần phải có điều phối viên liên quan đến việc quản lý và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển hàng hóa. Dưới đây là các lĩnh vực phổ biến trong ngành này:

3.1.Vận tải hành khách

Nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải trong lĩnh vực vận tải hành khách ngày càng tăng cao, do sự phát triển của hạ tầng giao thông cùng với nhu cầu di chuyển của hành khách càng nhiều khiến cho các công ty vận tải hành khách cần vị trí việc làm điều phối viên để đảm bảo hoạt động vận hành suôn sẻ. Đặc biệt, điều phối viên vận tải hành khách có nhu cầu cao tại các đô thị lớn và khu vực du lịch phát triển.

Mô tả công việc cụ thể:

Theo dõi và sắp xếp lịch trình vận hành xe khách, xe buýt hoặc xe taxi.

Đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn và đúng giờ.

Giải quyết những vấn đề phát sinh như trễ giờ, hỏng xe và khiếu nại của hành khách.

Cài định vị để có thể theo dõi được các hoạt động của xe lưu thông trên đường.

Việc làm điều phối vận tải hành khách cần tìm kiếm nhân lực có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và am hiểu về giao thông vận tải.

3.2. Thương mại điện từ

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của các sàn thương mại điện tử vì nhu cầu mua sắm online càng nhiều tại Việt Nam như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok shop đã thúc đẩy nhu cầu về tuyển dụng điều phối vận tải càng nhiều.

Mô tả công việc cụ thể:

Điều phối quá trình giao nhận hàng hóa từ kho tới khách hàng.

Quản lý đơn hàng, phối hợp với đội giao nhận kịp thời đưa đúng hẹn cho khách hàng.

Theo dõi và báo cáo tiến độ giao hàng và xử lý khiếu nại liên quan trong việc vận chuyển.

Tối ưu hóa chi phí và thời gian giao hàng khi lên kế hoạch hiệu quả.

Đối với các vị trí này, yêu cầu khả năng làm việc với công nghệ, phần mềm quản lý đơn hàng.

3.3. Logistics và chuỗi cung ứng

Logistics và chuỗi cung ứng là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, đặc biệt khi Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại quốc tế.

Mô tả công việc:

Lên kế hoạch và điều phối vận chuyển hàng hóa.

Quản lý đội xe, kho bãi và các nhà vận chuyển liên quan.

Tối ưu hóa quá trình vận tải để giảm chi phí và thời gian giao hàng.

Sử dụng phần mềm quản lý chuỗi cung ứng để theo dõi tiến độ

Doanh nghiệp cần nhân sự có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và am hiểu thị trường.

Nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải ngày càng tăng, hoạt động đa dạng các lĩnh vực

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên điều phối vận tải

Tùy thuộc vào từng vị trí công việc và quy mô của doanh nghiệp mà các điều phối vận tải có những việc làm cụ thể. Dưới đây là một số công việc và nhiệm vụ của nhân viên điều phối thường sẽ phải thực hiện như sau:

Quản lý tài xế và phương tiện: Theo dõi số lượng và chất lượng tài xế để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

Tiếp nhận đơn hàng: Xử lý các yêu cầu giao nhận hàng hóa hàng ngày, giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đến vận chuyển.

Lập kế hoạch vận chuyển: Sắp xếp phương tiện phù hợp với từng đơn hàng của khách hàng, đảm bảo hoạt động vận tải hiệu quả.

Phân công công việc: Điều chỉnh lộ trình và sắp xếp tuyến đường hợp lý cho tài xế cụ thể cho từng người.

Tối ưu hóa vận chuyển: Bố trí các chuyến giao hàng khoa học và giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm bảo đúng tiến độ.

Giám sát giao nhận: Theo dõi quá trình vận chuyển, hướng dẫn tài xế xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.

Kiểm soát tài chính: Quản lý hóa đơn và chứng từ chi phí và thanh toán cho các nhà xe theo định kỳ.

Hỗ trợ phối hợp: Làm việc với các nhà vận tải và kho hàng để xử lý các tình huống ngoài kế hoạch.

Ký kết hợp đồng: Theo dõi và đảm bảo ký hợp đồng với nhà xe.

Thực hiện nhiệm vụ khác: Hoàn thành các công việc được phân công từ cấp trên.

Mô tả công việc của nhân viên điều phối vận tải

4. Hình thức tuyển dụng điều phối vận tải được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng điều phối vận tải của các loại hình vận tải đường bộ, đường biển, và đường hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hóa hoạt động.

4.1. Vận tải đường bộ

Việc làm điều phối vận tải theo đường bộ được tuyển dụng nhiều tại các khu công nghiệp, trung tâm logistics lớn như TP.HCM, Bình Dương, và Hải Phòng. Vị trí này thực hiện việc Điều phối xe tải, xe container, hoặc xe khách chạy đúng lịch trình và tuyến đường. Nơi làm việc của các điều phối vận tải đường bộ thường làm ở các công ty vận tải hành khách, hàng hóa nội địa.

4.2. Vận tải đường biển

Tuyển dụng điều phối vận tải đường biển cũng rất cần thiết bởi do việc di chuyển cũng khá khó khăn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đặc biệt, sự tăng trưởng về xuất nhập khẩu ngày càng tăng cao. Công việc này, nhân viên điều phối viên hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại cảng. Doanh nghiệp theo loại hình này ưu tiên nhân sự có hiểu biết về hải quan, chứng từ vận tải và biết ngoại ngữ (tiếng Anh).

4.3. Vận tải đường hàng không

Việc làm điều phối vận tải theo đường hàng không khá đặc thù. Nơi làm việc của các điều phối vận tải thường tập trung tại các sân bay, văn phòng của hãng hàng không,..như sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, và Đà Nẵng.

Tuyển dụng điều phối vận tải của các loại hình vận tải đường bộ, đường biển, và đường hàng không

5. Khu vực tuyển dụng việc làm điều phối vận tải nhiều nhất

Vị trí điều phối vận tải đóng vai trò thiết yếu đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Một số khu vực tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng cao nhờ vào vị trí địa lý chiến lược, sự phát triển kinh tế và hạ tầng giao thông hiện đại.

5.1. Tuyển dụng việc làm điều phối vận tải Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất tại Việt Nam, đặc biệt là các ngành về vận tải hàng hóa theo đường biển. Do có hệ thống cảng lớn như Cát Lái, hệ thống kho bãi và các tuyến đường bộ kết nối toàn quốc. Bên cạnh đó, tập trung nhiều công ty logistics, vận tải, và thương mại điện tử lớn.

Tại đây, cơ hội việc làm cho các vị trị điều phối vận tải tại các khu công nghiệp lớn ở Bình Chánh, Tân Bình, và Thủ Đức,..

5.2. Tuyển dụng việc làm điều phối vận tải tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị và kinh tế lớn thứ hai của cả nước. Thành phố này tập trung nhiều tuyến vận tải liên tỉnh phía Bắc và các công ty xuất nhập khẩu lớn nên hu cầu tuyển dụng điều phối vận tải hàng hóa càng cao ở các khu vực như Bắc Từ Liêm, Long Biên.

5.3. Tuyển dụng việc làm điều phối vận tải Đà Nẵng

TP Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và giao thông của miền Trung với vị trí chiến lược nối liền miền Bắc - Nam. Có nhiều hệ thống cảng và sân bay quốc tế phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách mở ra nhiều cơ hội việc làm điều phối vận tải tại khu vực này đặc biệt tại cảng Tiên Sa.

TP Đà Nẵng có nhiều hệ thống cảng và sân bay quốc tế

5.4. Tuyển dụng việc làm điều phối vận tải Bình Dương

Tỉnh Bình Dương là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn với nhu cầu vận tải hàng hóa và logistic cao. Đặc biệt, tại đây gần TP. Hồ Chí Minh nên thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa nội địa và xuất khẩu qua cảng Cát Lái.

5.6. Tuyển dụng việc làm điều phối vận tải Biên Hòa, Đồng Nai

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng điều phối viên vận tải tại Biên Hòa, Đồng Nai đang tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành vận tải và logistics trong khu vực. Các công ty vận tải, kho bãi, và các doanh nghiệp sản xuất tại Biên Hòa, Đồng Nai cần tuyển dụng các nhân sự có kỹ năng điều phối hiệu quả để đảm bảo quy trình vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí.

6. Những thách thức đối với việc làm điều phối vận tải

Việc làm điều phối vận tải là công việc khá đặc thù nên những nhân viên trong nghề này luôn phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn. Dưới đây là một số những thách thức lớn đối với việc làm điều phối vận tải:

Áp lực từ khối lượng công việc lớn:

Người làm điều phối vận tải thường xuyên phải đối mặt với khối lượng công việc lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm hoặc khi có sự kiện lớn. Việc điều phối phương tiện, tài xế và hàng hóa sao cho đúng thời gian, đúng địa điểm đòi hỏi sự cẩn thận và khả năng xử lý công việc dưới áp lực cao.

Biến động trong nhu cầu vận tải:

Nhu cầu vận tải thường không ổn định và phải chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như thời tiết, chính sách kinh tế, giá nhiên liệu hoặc xu hướng tiêu dùng. Điều này buộc người điều phối phải có kỹ năng dự đoán tốt để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự thay đổi. Những biến động xảy đến bất ngờ có thể gây khó khăn trong việc duy trì hiệu quả hoạt động và đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Rủi ro trong vận hành:

Trong ngành vận tải, các rủi ro như tai nạn giao thông, hỏng hóc phương tiện hoặc sự cố pháp lý luôn có nguy cơ xảy đến. Người điều phối cần phải đảm bảo rằng các phương tiện được bảo trì định kỳ, tuân thủ quy định an toàn và luôn có kế hoạch dự phòng để xử lý những tình huống ngoài ý muốn. Đây là một trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý:

Trong thời đại công nghệ, việc sử dụng các phần mềm quản lý vận tải là điều tất yếu. Người điều phối nào cũng cần thành thạo công cụ trong việc ứng dụng công nghệ. Việc làm quen với các hệ thống quản lý mới có thể mất thời gian, trong khi áp lực công việc không bao giờ giảm đi. Sự kết hợp giữa kỹ năng truyền thống và công nghệ là một thách thức lớn đối với nhiều người trong ngành.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm điều phối vận tải

Để trở thành một nhân viên điều phối vận tải, các ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu của nhà tuyển dụng. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà nhân viên cần nắm rõ:

Kỹ năng điều phối:

Biết phân chia công việc và trở thành người trung gian phối hợp hiệu quả.

Quản lý khối lượng công việc và nhiệm vụ được giao tốt nhất.

Kỹ năng quản lý thời gian:

Phân chia thời gian hợp lý để đảm bảo các hoạt động vận chuyển đúng lịch trình và không gặp vấn đề trục trặc.

Cập nhật công nghệ mới và truyền thông:

Sử dụng các công nghệ và phần mềm hỗ trợ thành thạo khi làm việc điều phối.

Sử dụng mạng xã hội và các công cụ truyền thông để liên lạc và giao tiếp với đối tác và nhóm làm việc.

Kỹ năng giao tiếp:

Kỹ năng giao tiếp tốt với các đối tác, khách hàng và các bộ phận khác để dễ dàng triển khai kế hoạch.

Hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả và giải đáp các thắc mắc khi có.

Kỹ năng làm việc nhóm:

Phối hợp làm việc cùng đồng nghiệp và các bộ phận khác một cách hiệu quả.

Biết lắng nghe ý kiến của người khác, không xích mích để tạo sự hòa thuận trong công ty.

Nhu cầu tuyển dụng điều phối vận tải ngày càng gia tăng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp hàng hóa của các ngành vận tải đường bộ, đường biển, và đường hàng không. Điều phối vận tải đóng vai trò then chốt trong hoạt động logistics, giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là việc làm mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn dành cho những ứng viên có kỹ năng quản lý, tư duy tổ chức, và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Từ đó, mở ra con đường phát triển lâu dài trong ngành logistics và chuỗi cung ứng.