Bất động sản là gì? Học ngành bất động sản ra trường làm gì?

1. Ngành bất động sản là gì?

Ngành bất động sản là lĩnh vực liên quan đến việc kinh doanh, mua bán, cho thuê, quản lý và đầu tư vào tài sản có giá trị như đất đai, nhà ở, công trình xây dựng. Ngày nay ngành bất động ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, tài chính, ngân hàng. Đặc biệt, ngành còn đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, xã hội.

Hiện nay cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, dân số tăng nhanh, nhu cầu về nhà ở, không gian thương mại cũng ngày một tăng. Từ đó mở ra cơ hội việc làm với nguồn thu nhập rất lớn cho những người làm việc trong lĩnh vực bất động sản.

Ngành bất động sản là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại

Khi theo học ngành bất động sản, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức từ cơ bản về kinh tế, tài chính - kế toán, thống kê đến chuyên sâu về môi giới, kinh doanh, đầu tư và quản lý bất động sản. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như chuyên gia thẩm định bất động sản, chuyên gia môi giới bất động sản, quản lý tài sản…

2. Học ngành bất động sản ra làm gì?

Bất động sản là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn cùng cơ hội nghề nghiệp mở rộng. Sau khi ra trường, sinh viên ngành bất động sản có thể làm việc tại một số vị trí như:

2.1. Nhân viên kinh doanh bất động sản

Nhân viên kinh doanh bất động sản là người tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản đến khách hàng. Công việc bao gồm tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng, đàm phán, thương lượng về giá, thuyết phục khách hàng ký hợp đồng. Đồng thời giải quyết mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng.

Mức lương của nhân viên kinh doanh bất động sản bao gồm lương cứng và mức hoa hồng từ 1 - 5% giá trị giao dịch. Vị trí này thường làm việc tại các sàn giao dịch bất động sản, công ty đầu tư và phát triển dự án.

2.2. Telesales bất động sản

Telesales bất động sản là người chịu trách nhiệm tư vấn chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Công việc bao gồm gọi điện theo data có sẵn nhằm giới thiệu, tư vấn thông tin về các dự án bất động sản đến khách hàng. Đồng thời chuyển thông tin khách hàng đến chuyên viên kinh doanh và lập báo cáo cuộc gọi sau mỗi ca làm.

Telesales bất động sản thường làm việc tại văn phòng của các công ty bất động sản với mức lương dựa trên kinh nghiệm, năng lực và hoa hồng theo doanh số. Vị trí này yêu cầu nhân viên có trình độ chuyên môn cùng khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Nhân viên kinh doanh bất động sản cần có kỹ năng giao tiếp tốt

2.3. Nhân viên môi giới bất động sản

Nhân viên môi giới bất động sản là cầu nối giữa khách hàng và người bán bất động sản. Họ chịu trách nhiệm khảo sát thị trường, hỗ trợ tìm kiếm bất động sản theo nhu cầu, tư vấn, thương lượng giá với khách hàng và hoàn tất hợp đồng.

Nhân viên môi giới bất động sản thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau, vậy nên khả năng giao tiếp, đàm phán tốt sẽ giúp công việc thuận lợi và đạt được thu nhập như mong đợi.

2.4. Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

Chuyên viên thẩm định bất động sản là người chuyên thực hiện các công việc thẩm định lại giá trị hiện có của bất động sản bao gồm đất đai, nhà ở, công trình xây dựng dựa trên vị trí, thị trường và tiềm năng phát triển.

Ngoài ra, họ còn thu thập, phân tích, xử lý thông tin và áp dụng một số phương pháp định giá tại một thời điểm để xác định giá trị của bất động sản. Công việc đòi hỏi sự chính xác, am hiểu pháp luật và phân tích tài chính.

2.5. Chuyên viên phân tích mua lại

Chuyên viên phân tích mua lại là người chịu trách nhiệm phân tích các dự án đầu tư tiềm năng mới cho các công ty bất động sản. Công việc yêu cầu ứng viên sử dụng thành thạo excel và khung Argus để phân tích đầu tư và trang bị kiến thức về bất động sản chuyên sâu.

Chuyên viên phân tích thường làm việc tại quỹ đầu tư, tập đoàn bất động sản lớn với mức thu nhập 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

2.6. Quản lý tài sản

Quản lý tài sản là lĩnh vực lớn với nhiều công việc khác nhau liên quan đến tìm kiếm, thống kê, kiểm kê, đánh giá giá trị của tài sản bao gồm tài sản lưu động, tài sản tài chính, tài sản trí tuệ và tài sản cố định. Mức lương trong lĩnh vực quản lý tài sản thường phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Sau khi ra trường, sinh viên ngành bất động sản có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau

3. Mức lương trung bình của ngành bất động sản

Mức lương ngành bất động sản biến động phụ thuộc vào vị trí làm việc, quy mô doanh nghiệp, kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo từ Job3s mà ứng viên có thể tham khảo:

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm ngành bất động sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên mới ra trường 7.000.000 - 11.000.000 1 - 3 năm kinh nghiệm 8.000.000 - 20.000.000 Trưởng nhóm 11.000.000 - 25.000.000 Quản lý/Trưởng phòng 14.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo vị trí

Việc làm ngành bất động sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Telesales bất động sản 8.000.000 - 15.000.000 Nhân viên kinh doanh bất động sản 10.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản 10.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên phân tích mua lại 15.000.000 - 30.000.000 Quản lý tài sản 15.000.000 - 40.000.000

Lưu ý : Các công ty, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực bất động sản thường cân nhắc mức lương dựa trên kinh nghiệm và vị trí việc làm. Ứng viên mới ra trường thường chỉ nhận được mức lương khoảng 7.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên ở vị trí cao với nhiều năm kinh nghiệm như quản lý hoặc trưởng phòng có thể đạt thu nhập lên tới 40.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài lương cơ bản, nhân viên ngành bất động sản sẽ được nhận thêm lương thưởng, “hoa hồng” khi tìm kiếm được nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng, giữ tổng thu nhập luôn ở mức cao.

Mức lương ngành bất động sản phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và nơi làm việc

4. Tố chất cần có của nhân viên ngành Bất động sản

Bất động sản thuộc lĩnh vực dịch vụ, thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau. Vậy nên để thành công trong nghề, ứng viên cần phải có những tố chất đặc biệt dưới đây:

Khả năng giao tiếp : Kỹ năng giao tiếp là một tố chất quan trọng hàng đầu đối với nhân viên bất động sản. Giao tiếp tốt giúp họ trình bày thông tin về bất động sản một cách rõ ràng, thuyết phục khách hàng ký hợp đồng, đồng thời giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những khách hàng tiềm năng.

Kiến thức chuyên môn: Nhân viên làm việc trong lĩnh vực bất động sản cần nắm vững kiến thức về thị trường, tài chính, quy trình giao dịch. Ngoài ra, họ cần hiểu rõ về các loại hình bất động sản cùng chính sách pháp luật để tư vấn chính xác, tạo dựng uy tín, niềm tin với khách hàng.

Khả năng chịu áp lực: Bất động sản là ngành có mức độ cạnh tranh cùng áp lực doanh số cao, khối lượng công việc lớn. Ứng viên khi làm việc trong môi trường này cần có khả năng chịu áp lực tốt để đối mặt với những tình huống khó khăn và đứng vững trong nghề.

Khả năng thích ứng cao: Thị trường bất động sản thường thay đổi theo xu hướng kinh tế và nhu cầu khách hàng. Vì vậy, nhân viên bất động sản cần có khả năng thích ứng nhanh để kịp thời điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Kỹ năng quản lý thời gian: Việc làm ngành bất động sản thường có khối lượng công việc lớn, từ việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến xử lý giấy tờ và ký hợp đồng. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp bạn đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Để thành công trong ngành bất động sản, ứng viên cần phải có những tố chất đặc biệt

5. Trường đào tạo ngành bất động sản uy tín hiện nay

Ngành bất động sản hiện đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu nhân lực ngày càng lớn. Để đáp ứng yêu cầu này, các trường đại học uy tín tại Việt Nam đã mở ra chương trình đào tạo chuyên ngành bất động sản chất lượng cao với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất hiện đại.

Dưới đây là top 6 trường đào tạo ngành bất động sản uy tín, giúp sinh viên có nền tảng vững chắc khi tham gia vào thị trường lao động:

Khu vực Tên trường Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 26.83 19.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội A00, A01, C00, D01 24.75 13.636.800 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam A00, A01, B00, D01 16.5 15.120.000 VNĐ/năm TP.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế TPHCM A00, A01, D01, D07 24.5 28.400.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh A00, A01, A04, D01 19.75 13.500.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM A00, A01, D01, C00 18 38.000.000 VNĐ/năm

Đại học kinh tế quốc dân là một trong những ngôi trường uy tín đào tạo chuyên ngành bất động sản

Ngành bất động sản ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ. Mức lương trong ngành bất động sản sẽ biến động phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để đạt thu nhập như mong đợi, ứng viên cần nâng cao năng lực bản thân, thường xuyên cập nhật thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng để tăng doanh số.

