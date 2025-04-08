Nhân viên hải quan là gì? Mô tả công việc & mức lương

1. Nhân viên hải quan là gì?

Nhân viên hải quan là người chịu trách nhiệm thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu

Nhân viên hải quan là người chịu trách nhiệm thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu… nhằm giúp quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nhân viên hải quan thường làm việc tại các cửa khẩu, cảng biển quốc tế hoặc những địa chỉ làm thủ tục hải quan. Công việc của họ trên thực tế rất đa dạng và phong phú nhưng tất cả đều có mục đích giúp hàng quá trong xuất nhập khẩu được thông suốt theo quy định pháp luật.

2. Mức lương của nhân viên hải quan

​Mức lương trung bình của nhân viên hải quan dao động từ 9.000.000 - 12.000.000 (VNĐ/tháng)

Thực tế, mức lương trung bình của nhân viên hải quan dao động từ 9.000.000 - 12.000.000 (VNĐ/tháng). Tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng làm việc, mức lương có thể lên tới 20.000.000 (VNĐ/tháng.)

Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương trung bình một nhân viên làm việc trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu có thể đạt được như sau:

Nhân viên Xuất nhập khẩu Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên mới ra trường 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên chứng từ XNK (1 - 3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Trưởng phòng 13.000.000 - 18.000.000 Quản lý/Trưởng phòng 15.000.000 - 24.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên hải quan

​Công việc của nhân viên hải quan không chỉ bao gồm các thủ tục khai báo và kiểm tra mà còn giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật

Công việc của nhân viên hải quan không chỉ bao gồm các thủ tục khai báo và kiểm tra mà còn giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của nhân viên hải quan:

Kiểm tra giấy tờ, thủ tục : Kiểm tra giấy tờ, thủ tục bao gồm việc xác minh tính chính xác và hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Điều này giúp đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp lý và tránh rủi ro pháp lý.

Phân luồng hàng hóa : Phân luồng hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về xuất nhập khẩu, an toàn và chất lượng. Quá trình này giúp kiểm soát, giám sát hàng hóa hiệu quả và ngăn ngừa vi phạm.

Xử lý thủ tục liên quan : Xử lý các tài liệu và thủ tục hải quan như khai báo hải quan, hoàn thuế, xử lý hóa đơn và các văn bản liên quan để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý.

Theo dõi quá trình thông quan : Theo dõi và kiểm soát quá trình khai báo hải quan, thông quan, cũng như vận chuyển hàng hóa, phương tiện theo đúng lộ trình và thủ tục quy định.

Phối hợp các bộ phận khác : Phối hợp và hỗ trợ các nhân viên hiện trường thực hiện thủ tục thông quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Hỗ trợ khách hàng : Cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng hiểu rõ các quy định, quy trình hải quan để đảm bảo thủ tục diễn ra thuận lợi.

Ngăn chặn các hoạt động vi phạm : Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

Cập nhật các quy, luật pháp mới: Liên tục cập nhật và theo dõi các thay đổi trong quy định hải quan, luật pháp và các quy trình liên quan để đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu pháp lý.

4. Vị trí việc làm phổ biến trong ngành hải quan

​Hai vị trí chính trong ngành này bao gồm nhân viên thủ tục hải quan và nhân viên khai báo hải quan

Hiện nay, ngành hải quan tại Việt Nam có nhiều vị trí việc làm đa dạng. Hai vị trí chính trong ngành này bao gồm nhân viên thủ tục hải quan và nhân viên khai báo hải quan:

4.1. Nhân viên khai báo hải quan

Nhân viên khai báo hải quan chịu trách nhiệm thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục khai báo xuất nhập khẩu, bao gồm: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, giám sát hàng hóa thông quan và khai báo hải quan. Bên cạnh đó, họ còn theo dõi các công việc phát sinh trong suốt quá trình xuất nhập khẩu. Để làm tốt công việc này, nhân viên khai báo hải quan cần có kiến thức vững về thủ tục hải quan và hóa đơn chứng từ.

4.2. Nhân viên thủ tục hải quan

Vị trí nhân viên thủ tục hải quan tập trung vào việc đảm bảo các hồ sơ và thủ tục hải quan được thực hiện chính xác và tuân thủ trình tự pháp lý. Để làm việc ở vị trí này, bạn cần phải có kiến thức sâu về xuất nhập khẩu, luật pháp liên quan đến thủ tục hải quan. Ngoài ra, khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm như Ecus, VNACCS và ngoại ngữ sẽ là yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Cả hai vị trí nhân viên thủ tục hải quan và nhân viên khai báo hải quan đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thông suốt và hợp pháp của các hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần vào việc duy trì an ninh và phát triển nền kinh tế quốc gia.

4. Kỹ năng cần có của một nhân viên hải quan

​Để đảm bảo công việc diễn ra chính xác, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp lý, nhân viên hải quan cần có một số kỹ năng nhất định

Để đảm bảo công việc diễn ra chính xác, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp lý, nhân viên hải quan cần có một số kỹ năng nhất định. Dưới đây là các kỹ năng quan trọng mà một nhân viên hải quan cần sở hữu:

Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ

Công việc của nhân viên hải quan sẽ phải thường xuyên gặp gỡ và trao đổi thông tin với khách hàng, cơ quản hải quan và các bên khác liên quan… Do đó, kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng không chỉ cần thiết mà còn đóng vai trò trong việc đảm bảo công việc diễn ra được thuận lợi.

Kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề

Nhân viên hải quan thường xuyên làm việc với giấy tờ và chứng từ. Chính vì thế, việc sở hữu kỹ năng tư duy logic sẽ giúp bạn phân tích, xử lý vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, bạn có thể gặp phải những sự cố phát sinh, khi đó, kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn tìm được nguyên nhân và đưa ra giải pháp tốt nhất để khắc phục.

Chịu được áp lực trong công việc

Nhân viên hải quan thường làm việc với cường độ và áp lực khá lớn. Công việc này đòi hỏi làm việc với lượng giấy tờ, chứng từ phức tạp và yêu cầu độ chính xác cao. Chính vì vậy, khả năng chịu được áp lực tốt là điều rất cần thiết, giúp bạn duy trì sự tập trung và bình tĩnh để đưa ra những quyết định chính xác trong những tình huống căng thẳng.

Kỹ năng sử dụng công nghệ và phần mềm

Việc sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý hải quan như VNACCS, ECUS là kỹ năng quan trọng đối với nhân viên hải quan. Các công cụ này giúp quá trình khai báo, kiểm ra và theo dõi hàng hóa tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Do đó, nhân viên hải quan cần làm quen và thành thạo các hệ thống phần mềm để xử lý công việc một cách nhanh chóng và chính xác, đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp lý trong quá trình xuất nhập khẩu.

Nắm vững các quy định hải quan

Nhân viên hải quan cần nắm vững các quy định pháp lý về xuất nhập khẩu và các quy trình hải quan để đảm bảo việc thực hiện thủ tục chính xác. Việc hiểu biết sâu rộng về các luật liên quan giúp nhân viên tránh các sai sót trong quá trình làm việc và giảm thiểu rủi ro pháp lý. Điều này còn đảm bảo việc tuân thủ đúng quy trình, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hải quan đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

5. Yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm đối với nhân viên hải quan

​Để trở thành nhân viên hải quan, ứng viên cần phải đáp ứng một số yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm nhất định

Để trở thành nhân viên hải quan, ứng viên cần phải đáp ứng một số yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ như sau:

Bằng cấp

Tại các doanh nghiệp, trình độ học vấn là tiêu chí hàng đầu để tuyển dụng vị trí nhân viên hải quan. Do đó, các doanh nghiệp thường ưu tiên các ứng viên có bằng cấp trong các lĩnh vực liên quan như: Xuất nhập khẩu, Thương mại, Kinh tế, Kinh tế quốc tế...Bởi vì, đây là công việc đặc thù, yêu cầu bạn phải nắm rõ các quy định về pháp luật, thủ tục hải quan và quá trình xử lý chứng từ xuất nhập khẩu.

Kinh nghiệm

Những ứng viên có đã có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tiễn thường được ưu tiên khi tuyển dụng cho vị trí này. Thông thường, nhân viên hải quan hầu hết yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực hải quan hoặc xuất nhập khẩu. Việc tuyển những ứng viên đã có kinh nghiệm giúp họ làm quen với các thủ tục hải quan, quy trình kiểm tra, khai báo và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu.

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ không chỉ là công cụ hỗ trợ trong quá trình giao tiếp với khách hàng và đối tác nước ngoài, mà còn giúp bạn hiểu rõ các điều khoản hợp đồng, quy định quốc tế và yêu cầu từ đối tác một cách chính xác. Bên cạnh đó, việc thành thạo tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác cũng hỗ trợ trong việc giải quyết các tình huống phát sinh, góp phần tăng cường hiệu quả công việc và giảm thiểu hiểu lầm hoặc sai sót trong giao dịch.

Nhân viên hải quan đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và quản lý thương mại quốc tế. Họ không chỉ đảm bảo các thủ tục hải quan được thực hiện đúng quy định, mà còn góp phần duy trì trật tự và an ninh kinh tế của quốc gia. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc làm xuất nhập khẩu có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để lựa chọn những công việc phù hợp cho mình nhé!