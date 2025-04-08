Nhân viên thanh toán quốc tế là gì? Mô tả CV & Mức lương

1. Nhân viên thanh toán quốc tế là gì?

Nhân viên thanh toán quốc tế là người đảm nhiệm các giao dịch liên quan đến thanh toán quốc tế cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Công việc của họ bao gồm xử lý các chứng từ, hồ sơ liên quan đến thanh toán quốc tế cho khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm soạn thảo và triển khai các chính sách, quy trình, cũng như hướng dẫn về thanh toán quốc tế.

Vị trí nhân viên thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế. Do đó, người làm công việc này cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, sự cẩn trọng, tỉ mỉ, và tinh thần trách nhiệm cao.

2. Chức năng của nhân viên thanh toán quốc tế

Nhân viên thanh toán quốc tế có nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo các giao dịch tài chính xuyên quốc gia được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Các chức năng chính của nhân viên thanh toán quốc tế bao gồm:

Kiểm tra chứng từ và xử lý giao dịch

Nhân viên thanh toán quốc tế có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp và chính xác của các chứng từ, xử lý giao dịch thanh toán quốc tế như: Thư tín dụng, chuyển tiền nước ngoài và bảo lãnh quốc tế…, đồng thời họ phải đảm bảo các giao dịch tuân thủ quy trình và quy định của pháp luật.

Tư vấn nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Nhân viên thanh toán quốc tế có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn khách hàng, các đơn vị và bộ phận về kỹ thuật nghiệp vụ, rủi ro, quy định pháp luật và thông lệ trong các giao dịch thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, họ còn phụ trách xây dựng tài liệu đào tạo và triển khai công tác đào tạo cho nhân viên cấp dưới cùng các đơn vị kinh doanh.

Kiểm soát số liệu

Để đảm bảo số liệu kế toán của các nghiệp vụ thanh toán quốc tế trùng khớp với hồ sơ phát sinh, cũng như tuân thủ chế độ kế toán, nhân viên thanh toán quốc tế có trách nhiệm kiểm soát và đối chiếu số liệu hàng tháng, hàng quý. Sau đó, họ sẽ lập báo cáo quản trị nội bộ theo quy định của ngân hàng và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Xây dựng, sửa đổi quy trình

Bên cạnh việc thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ thanh toán, nhân viên thanh toán quốc tế còn có nhiệm vụ rà soát quy trình hiện tại, đưa ra sáng kiến và đề xuất các sửa đổi phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thanh toán quốc tế.

3. Mô tả công việc của nhân viên thanh toán quốc tế

Công việc của nhân viên thanh toán quốc tế khá phức tạp vì liên quan đến việc trao đổi giữa các quốc gia. Họ thường phải tuân thủ theo đúng quy trình và phải tuân thủ nhiều quy ước, quy định khi thực hiện các giao dịch. Theo đó, nhân viên thanh toán sẽ phải làm những công việc, cụ thể như sau:

Tiếp nhận chứng từ : Nhân viên tiếp nhận các chứng từ từ các bộ phận liên quan để thực hiện các giao dịch tiền tệ hoặc hợp đồng thương mại có quy định về chuyển tiền, dựa trên các thỏa thuận về phương thức và thời gian chuyển tiền..

Kiểm tra chứng từ : Kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của chứng từ trước khi thực hiện giao dịch, đảm bảo các giao dịch là hợp pháp.

Tư vấn khách hàng : Hướng dẫn và trao đổi với khách hàng trong suốt quá trình thực hiện và hoàn tất các thủ tục giao dịch thanh toán.

Quản lý hồ sơ : Lưu trữ và quản lý hồ sơ, chứng từ, hợp đồng theo hệ thống và khoa học.

Đề xuất biện pháp : Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, từ đó tối ưu hóa thời gian thanh toán cho khách hàng.

Giải quyết vấn đề : Xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng trong quá trình giao dịch thanh toán.

Lập báo cáo : Soạn thảo các báo cáo liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế.

Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc cùng các bộ phận liên quan để giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán quốc tế.

4. Mức lương của nhân viên thanh toán quốc tế

Nhân viên thanh toán quốc tế thường yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời tính chất công việc phức tạp hơn so với những công việc khác trong ngành ngân hàng. Chính vì thế, mức lương của ngành này khá cao, tuỳ thuộc vào năng lực của mỗi người mà mức lương thực tết nhận được sẽ khác nhau.

Theo khảo sát của Job3s, mức lương trung bình của nhân viên thanh toán quốc tế dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Thậm chí, đối với người có kinh nghiệm, chuyên môn cao có thể lên tới 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Nhân viên Thanh toán quốc tế Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên mới ra trường 7.000.000 - 10.000.000 Nhân viên thanh toán quốc tế (1 - 3 năm kinh nghiệm) 9.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên thanh toán quốc tế (3 - 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng 20.000.000 - 30.000.000

5. Kỹ năng cần có của nhân viên thanh toán quốc tế

Để thành công trong công việc của một nhân viên thanh toán quốc tế, bạn cần có một số kỹ năng quan trọng, không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế. Dưới đây là một số kỹ năng cần có:

Kỹ năng giao tiếp : Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc rất cần thiết để xử lý các tình huống liên quan đến thanh toán, giải quyết vấn đề với đối tác hoặc khách hàng quốc tế.

Kỹ năng đàm phán : Kỹ năng đàm phán giúp bạn có thể thỏa thuận các điều kiện thanh toán, thảo luận về giá trị giao dịch và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch quốc tế.

Kỹ năng làm việc nhóm : Kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng quan trọng đối với nhân viên thanh toán quốc tế, bởi vì công việc này không chỉ yêu cầu khả năng làm việc độc lập mà còn đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác và các đối tác bên ngoài.

Quản lý mối quan hệ với đối tác : Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác quốc tế, công ty tài chính và ngân hàng là yếu tố then chốt để đảm bảo các giao dịch được thực hiện suôn sẻ.

Quản lý công việc và thời gian : Công việc của nhân viên thanh toán quốc tế có thể rất bận rộn và cần xử lý nhiều công việc cùng lúc. Do đó, khả năng tổ chức và ưu tiên công việc là rất quan trọng.

Khả năng làm việc dưới áp lực : Công việc thanh toán quốc tế thường yêu cầu xử lý khối lượng công việc lớn và giải quyết các tình huống cấp bách. Vì vậy, kỹ năng làm việc dưới áp lực giúp bạn duy trì hiệu quả công việc và tránh bị căng thẳng.

Sử dụng phần mềm kế toán và ngân hàng: Thành thạo các phần mềm kế toán và các công cụ thanh toán điện tử là yêu cầu cần thiết để thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế nhanh chóng và chính xác.

6. Yêu cầu đối với nhân viên thanh toán quốc tế

Để làm việc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, nhân viên cần đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là một số yêu cầu chi tiết cho vị trí nhân viên thanh toán quốc tế:

Bằng cấp liên quan

Để ứng tuyển vào vị trí nhân viên thanh toán quốc tế, bạn cần có bằng đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành khác liên quan.

Kiến thức chuyên môn

Đối với vị trị nhân viên thanh toán quốc thế, bạn cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản về chuyên môn như sau: Nắm rõ các kiến thức về ngoại thương, kiến thức về thanh toán quốc tế, kiến thức về vận tải hàng hóa và các dịch vụ có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu là điều bắt buộc. Ngoài ra, bạn cần hiểu và nắm rõ được các luật và quy định có liên quan đến lĩnh vực kế toán.

Ngoại ngữ

Công việc của nhân viên thanh toán quốc tế thường xuyên phải làm việc với đối tác nước ngoài nên bạn cần có khả năng ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Anh vì trong giao dịch quốc tế thì tiếng Anh là một công cụ đắc lực giúp các giao dịch diễn ra thuận lợi hơn. Bạn cần có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, bằng TOEIC hoặc các chứng chỉ IELTS, TOEFL tương đương.

Kinh nghiệm

Vị trí nhân viên thanh toán trước đây đòi hỏi kinh nghiệm làm việc khá cao. Bạn phải có từ 1 - 2 năm làm việc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế hoặc có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng hoặc giao dịch thương mại mới có thể ứng tuyển.

Song, thời gian gần đây, cơ chế tuyển dụng đã cởi mở hơn nhiều. Nếu như bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm hoặc mới ra trường cũng có thể thử sức với lĩnh vực này, bắt đầu công việc từ vị trí tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế.

Nếu bạn có niềm đam mê với công việc này có thể tìm cơ hội thực tập tại các ngân hàng thương mại hoặc công ty xuất nhập khẩu để tìm hiểu nguyên lý giao dịch tiền tệ giữa các tổ chức, công ty thuộc các quốc gia khác nhau.

Tóm lại, nhân viên thanh toán quốc tế là công việc yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn cao. Dó đó, để có mức lương xứng đáng với bản thân, bạn cần từng bước tích lũy cho mình kiến thức, kinh nghiệm cần thiết và cải thiện kỹ năng mềm. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm thanh toán quốc tế, việc làm Logistics có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.