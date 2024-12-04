1. Xu hướng phát triển của xuất nhập khẩu và cơ hội nghề nghiệp

Thị trường vận tải đa phương thức tại Việt Nam đang có bước phát triển đáng kể, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành logistics. Điều này làm tăng sức hút của ngành đối với các doanh nghiệp, thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Với lợi thế về quy mô thị trường lớn cùng vị trí chiến lược tại trung tâm khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh trong lĩnh vực logistics.

Theo các khảo sát gần đây, đến năm 2030, ngành logistics tại Việt Nam dự kiến sẽ cần hơn 200.000 nhân lực. Hiện có khoảng 30.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó có 4.000 công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài.

Báo cáo từ Viện Chiến lược phát triển và Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế – xã hội quốc gia (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, năm 2024, Việt Nam cần khoảng 100.000 lao động đã qua đào tạo về logistics, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Riêng tại TP.HCM, từ 2020 đến 2024, nhóm ngành xuất nhập khẩu – logistics đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực đã qua đào tạo lên đến 70%, tương đương với 50.000 vị trí tuyển dụng mỗi năm.

Nhìn chung nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu tại Việt Nam hiện vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ và liên tục khan hiếm nguồn nhân lực. Nhân sự trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cần đảm bảo trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin nếu muốn phát triển sự nghiệp trong ngành này.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu

Theo thống kê mới nhất, mức lương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Việt Nam dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm của từng nhân sự. Bảng dưới đây cung cấp chi tiết về mức lương cho từng vị trí phổ biến trong ngành:

Vị trí Mức lương dao động (VNĐ/ tháng) Nhân viên giao nhận hàng 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên hải quan 9.000.000 - 12.000.000 Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 10.000.000 - 13.000.000 Nhân viên mua hàng nhập khẩu 11.000.000 - 14.000.000 Nhân viên thanh toán quốc tế 12.000.000 - 15.000.000 Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 13.000.000 - 18.000.000

Mức lương của việc làm xuất nhập khẩu trên còn có thể thay đổi tùy theo quy mô công ty và yêu cầu đặc thù của từng vị trí.

3. Tổng hợp việc làm xuất nhập khẩu phổ biến hiện nay

Thị trường việc làm xuất nhập khẩu đang ngày càng sôi động với nhiều vị trí việc làm đa dạng, mỗi công việc sẽ có những nhiệm vụ và yêu cầu riêng biệt. Dưới đây là tổng hợp một số việc làm xuất nhập khẩu phổ biến hiện nay:

3.1.Nhân viên mua hàng nhập khẩu

Nhân viên mua hàng nhập khẩu chịu trách nhiệm tìm kiếm, đàm phán với các nhà cung cấp quốc tế để đảm bảo nguồn hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng cùng giá cả hợp lý. Vị trí này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, đàm phán và khả năng xử lý hồ sơ, hợp đồng nhập khẩu. Ngoài ra, nhân viên mua hàng nhập khẩu cũng cần kiến thức về thủ tục hải quan và thanh toán quốc tế.

3.2. Nhân viên thanh toán quốc tế

Nhân viên thanh toán quốc tế đảm nhiệm các giao dịch tài chính liên quan đến xuất nhập khẩu, bao gồm thanh toán, bảo lãnh và tín dụng quốc tế. Công việc này yêu cầu sự cẩn thận trong quy trình xử lý chứng từ cũng như kỹ năng quản lý rủi ro tài chính. Khả năng làm việc với các hệ thống ngân hàng và nắm vững quy định tài chính quốc tế là những yếu tố quan trọng đối với vị trí này.

3.3. Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu đóng vai trò trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với đối tác trong - ngoài nước. Nhiệm vụ của họ bao gồm tư vấn sản phẩm, thỏa thuận điều khoản hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giao dịch. Vị trí này đòi hỏi khả năng ngoại ngữ tốt kết hợp với kỹ năng đàm phán thương mại hiệu quả để đạt doanh số.

3.4. Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu phụ trách việc chuẩn bị, kiểm tra, xử lý các tài liệu, chứng từ quan trọng cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác trong từng bước, từ kiểm tra hóa đơn, vận đơn đến chứng nhận xuất xứ. Sự hiểu biết về các thủ tục hải quan và quy định pháp lý là yếu tố không thể thiếu để hoàn thành nhiệm vụ.

3.5. Nhân viên hải quan

Nhân viên hải quan có nhiệm vụ hỗ trợ các thủ tục thông quan hàng hóa, đảm bảo hàng nhập khẩu, xuất khẩu tuân thủ quy định của pháp luật. Vị trí này yêu cầu kiến thức chuyên sâu về luật hải quan cùng khả năng xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác. Nhân viên hải quan còn có nhiệm vụ theo dõi sát sao quy trình thông quan để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời hạn.

3.6. Nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận là người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay khách hàng, đồng thời quản lý tiến độ giao hàng. Công việc của họ bao gồm điều phối các phương tiện vận chuyển, kiểm tra hàng hóa và xử lý các sự cố trong quá trình vận chuyển. Vị trí này cần sự linh hoạt kết hợp với khả năng quản lý thời gian tốt để đáp ứng yêu cầu vận chuyển đúng hạn.

4. Khu vực tuyển dụng xuất nhập khẩu nhiều nhất

Ngành xuất nhập khẩu tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tạo nên nhu cầu tuyển dụng lớn tại các trung tâm kinh tế lớn. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu cao nhất:

4.1. Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu tại HCM

Là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP.HCM thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào ngành xuất nhập khẩu. Với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế lớn, thành phố này cần lượng lớn nhân lực chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa. Theo một khảo sát gần đây, số lượng tin tuyển dụng xuất nhập khẩu tại TP.HCM chiếm tỷ lệ đáng kể so với cả nước.

4.2. Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu tại Hà Nội

Với vai trò là trung tâm chính trị và kinh tế lớn, Hà Nội cũng có nhu cầu tuyển dụng xuất nhập khẩu cao, đặc biệt là các vị trí liên quan đến dịch vụ logistics - quản lý chuỗi cung ứng. Do nhiều doanh nghiệp quốc tế chọn đặt văn phòng đại diện tại đây nên Hà Nội không ngừng mở rộng cơ hội việc làm trong lĩnh vực này. Theo một khảo sát nhanh, Hà Nội hiện có vài trăm tin tuyển dụng cho các vị trí trong ngành xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng lao động.

4.3. Tuyển dụng xuất nhập khẩu tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những khu vực công nghiệp phát triển nhất ở phía Nam, với hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn. Do có nhiều doanh nghiệp sản xuất và chế biến xuất khẩu, nhu cầu tuyển dụng các vị trí như nhân viên logistics, chứng từ xuất nhập khẩu tại đây cũng tăng mạnh. Trên các trang tìm việc làm xuất nhập khẩu, số lượng tin tuyển dụng tại Bình Dương lên tới vài trăm, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics và xuất nhập khẩu tại đây.

4.4. Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu tại Hải Phòng

Hải Phòng, cảng biển lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng, thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics và vận tải biển. Với vị trí chiến lược này, thành phố Hải Phòng hiện có nhiều cơ hội tuyển dụng các vị trí liên quan đến quản lý kho vận và thủ tục hải quan. Theo thống kê từ các trang tìm việc, thành phố này có hàng trăm tin tuyển dụng trong ngành, chủ yếu là các vị trí về hải quan và giao nhận.

4.5. Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu Đà Nẵng

TP Đà Nẵng đang phát triển thành trung tâm logistics của miền Trung, với cảng biển quốc tế và vị trí thuận lợi giữa hai đầu đất nước. Tuy nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu tại Đà Nẵng không nhiều như các thành phố lớn khác nhưng đây vẫn là địa điểm lý tưởng cho các vị trí công việc như nhân viên chứng từ, quản lý kho, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm xuất nhập khẩu

Để thành công trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ứng viên cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhất định. Nhà tuyển dụng thường đặt ra các yêu cầu khá cao về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc.

Trình độ chuyên môn: Đa phần nhà tuyển dụng đều ưu tiên các ứng viên có bằng cấp trong các lĩnh vực liên quan như kinh doanh quốc tế, logistics, thương mại, quản lý chuỗi cung ứng hoặc chứng chỉ chuyên ngành. Đặc biệt, ứng viên có hiểu biết về quy trình hải quan, chính sách thuế và vận tải quốc tế cũng là một lợi thế lớn.

Ngoại ngữ: Kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, được xem là điều kiện gần như bắt buộc trong ngành xuất nhập khẩu, do tính chất giao dịch quốc tế của công việc. Khả năng giao tiếp, xử lý văn bản bằng ngoại ngữ giúp ứng viên tự tin làm việc với đối tác nước ngoài, hiểu rõ tài liệu hợp đồng cũng như tham gia đàm phán hiệu quả. Ở một số vị trí, tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn cũng là một điểm cộng khi các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên có khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ.

Kinh nghiệm làm việc: Đối với các vị trí nhân viên trong ngành nghề cung ứng, mua hàng quốc tế hoặc điều phối vận tải, nhà tuyển dụng thường ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1-2 năm, để đảm bảo khả năng ứng phó nhanh nhạy với quy trình hải quan, quản lý rủi ro và xử lý các tình huống phát sinh trong chuỗi cung ứng. Với những vị trí cao cấp hơn, ứng viên cần có kinh nghiệm sâu rộng về quản lý dự án xuất nhập khẩu và am hiểu thị trường quốc tế.

6. Trường đào tạo ngành xuất nhập khẩu tốt nhất Việt Nam

Ngành xuất nhập khẩu tại Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều sinh viên, với triển vọng việc làm và mức lương hấp dẫn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các trường đại học trên cả nước đã xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này, trang bị cho sinh viên kiến thức về logistics, quản lý chuỗi cung ứng và kỹ năng giao tiếp quốc tế.

Dưới đây là danh sách một số trường đại học uy tín, tiêu biểu đào tạo ngành xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Ngoại thương Kinh tế đối ngoại A01, D01, D07 27-29 20.000.000 - 30.000.000/năm Hà Nội Học viện Ngân hàng Quản trị kinh doanh A01, D01 23-25 16.000.000 - 20.000.000/năm TP.HCM Đại học Kinh tế TP.HCM Kinh doanh quốc tế A00, D01, D07 26-28 22.000.000 - 30.000.000/năm TP.HCM Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00, D01 22-24 18.000.000 - 25.000.000/năm Đà Nẵng Đại học Kinh tế - Đà Nẵng Kinh doanh quốc tế A00, D01, D07 24-26 15.000.000 - 22.000.000/năm Hải Phòng Đại học Hàng hải Việt Nam Logistics và Quản lý vận tải A01, D01 21-23 13.000.000 - 18.000.000/năm Bình Dương Đại học Quốc tế Miền Đông Quản trị kinh doanh A00, C00, D01 19-22 20.000.000 - 28.000.000/năm

Các trường trên cung cấp môi trường học tập tiên tiến, phương pháp giảng dạy hiện đại và cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu, giúp sinh viên tiếp cận thực tế và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Thị trường việc làm xuất nhập khẩu luôn mở rộng với nhiều cơ hội hấp dẫn. Với những kiến thức và kỹ năng phù hợp, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực này. Hãy chủ động cập nhật thông tin về thị trường việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn và không ngừng học hỏi để nắm bắt những cơ hội mới.

