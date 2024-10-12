Phần mềm tính lương là gì? Top 10 phần mềm tính lương phổ biến

Phần mềm tính lương là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì phần mềm tính lương là công cụ hỗ trợ bộ phận hành chính nhân sự thực hiện các nghiệp vụ tính, trả lương cho nhân viên.

Các tác vụ này vô cùng đa dạng, không chỉ đơn thuần là tính toán mức lương mà còn bao gồm nhiều nhiệm vụ khác như tổng hợp kết quả chấm công, ngày nghỉ phép, nghỉ không lương của nhân sự, tạo file tính lương và xuất phiếu lương cho từng nhân viên, thực hiện một số hoạt động khác.

Đây là dạng phần mềm tự động hóa, có thể chạy tự động dựa trên các câu lệnh, công thức đã được lập trình sẵn và nguồn dữ liệu được nhập hoặc kết nối với phần mềm.

Hình thức của phần mềm tính lương vô cùng linh hoạt, nó có thể là một phần mềm độc lập hoặc là một phần trong các mô hình, công cụ quản trị doanh nghiệp. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu và quy mô của từng công ty.

Minh họa phần mềm tính lương

Ví dụ: Hiện nay có rất nhiều phần mềm tích hợp cả chấm công và tính lương trong cùng một sản phẩm.

Sử dụng phần mềm tính lương ngày càng trở nên phổ biến tại hầu hết các doanh nghiệp bởi các lợi ích mà nó mang lại là rất lớn, giúp giảm tải gánh nặng cho bộ phận nhân sự.

Các tính năng cần có của một phần mềm tính lương là gì?

Từ định nghĩa trên có thể xác định được tính năng chính của phần mềm tính lương là thống kê và lập bảng lương cho nhân sự. Tuy nhiên đó không phải là tính năng duy nhất của phần mềm này, chúng cần có nhiều chức năng hơn như thế để có thể thực hiện tốt yêu cầu về nghiệp vụ nhân sự.

Vậy các tính năng cần có của một phần mềm tính lương là gì?

* Tổng hợp và chốt ngày công

Một trong các hình thức tính lương phổ biến của nhiều doanh nghiệp trên thị trường hiện nay là tính lương theo thời gian làm việc, có thể theo ca, số giờ hoặc toàn thời gian. Phần mềm tính lương cần phải có đầy đủ thông tin về ngày công để tính lương cho nhân viên.

Bởi vậy mà nhiều phần mềm tính lương trên thị trường hiện nay có tích hợp thêm cả chức năng chấm, chốt ngày công. Vì thế còn được gọi là phần mềm chấm công tính lương.

Với các phần mềm độc lập không có chức năng chấm công thì phải có thêm tính năng tích hợp, đồng bộ dữ liệu với máy chấm công của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tính năng này chỉ áp dụng với doanh nghiệp tính lương theo giờ, với các công ty tính lương theo KPI hoặc hình thức khác thì có thể sẽ cần thêm các tính năng khác.

Minh họa tính năng tự động chốt ngày công của phần mềm tính lương

* Tổng hợp kết quả công việc

Ngoài việc tính lương theo thời gian làm việc, nhiều doanh nghiệp cũng thường áp dụng cách tính lương theo KPI, hiệu suất làm việc, đặc biệt, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét thưởng của nhân viên.

Do đó, phần mềm tính lương cần có tính năng theo dõi kết quả và chốt điểm hiệu suất làm việc của nhân viên. Sau đó tổng hợp các thông tin này vào trong quá trình tính lương để đưa ra kết quả cuối cùng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn kết hợp giữa hình thức tính lương theo thời gian và hiệu suất làm việc, do đó phần mềm tính lương nên bao gồm cả hai tính năng là theo dõi thời gian làm việc và kết quả công việc.

* Lập bảng tính lương

Tính năng này sẽ được thực hiện tự động dựa trên những dữ liệu đầu vào về nhân sự, thời gian làm việc, kết quả công việc… đã được nhập vào hoặc tích hợp dữ liệu từ trên. Phần mềm sẽ xử lý dữ liệu và tự động lập bảng tính lương và gửi cho bộ phận cấp cao hơn như kế toán trưởng, trưởng phòng hành chính nhân sự, giám đốc doanh nghiệp… để đối chiếu và xét duyệt.

Minh họa tính năng tự lập bảng tính lương của phần mềm tính lương

* Tự động gửi phiếu lương cho nhân viên

Hình thức phổ biến nhất tại các doanh nghiệp hiện nay là bộ phận nhân sự sẽ gửi thông báo về bảng chấm công và phiếu lương cho nhân viên qua email.

Trong đó bảng chấm công sẽ được gửi trước khi lập bảng tính lương để người lao động kiểm tra và khiếu nại nếu có sai sót. Còn phiếu lương sẽ gửi sau khi đã chốt ngày công và lập xong bảng tính lương. Nhân sự tiếp tục tiến hành kiểm tra thông tin và thông báo sai sót để kịp thời xử lý.

Quy trình hai bước này được thực hiện trước khi thanh toán lương cho nhân viên, để đảm bảo không có bất cứ sai sót nào.

Hình thức thông báo phổ biến nhất là qua email, tuy nhiên ở mức độ cao hơn, người lao động có thể trực tiếp truy cập vào tài khoản của mình để kiểm tra về thông tin tính lương trên cổng thông tin nhân viên (Portal). Nếu có sai sót, có thể trực tiếp phản ánh và giải quyết tại Portal.

* Thanh toán tiền lương

Sau khi đã có kết quả từ bảng tính lương và được phê duyệt bởi cấp cao hơn, cũng như nhân viên đã kiểm tra và không có khiếu nại gì, tiền lương sẽ được thanh toán và chi trả cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền để chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên đã đăng ký. Chỉ trong rất ít trường hợp việc trả lương mới được thanh toán bằng tiền mặt.

Phần mềm tính lương thường có chức năng tự động thanh toán tiền lương

Trên đây là các tính năng cơ bản mà một phần mềm tính lương cần có. Ngoài ra tùy vào nhu cầu, điều kiện tài chính và quy mô của doanh nghiệp mà có thể thêm các tính năng nâng cao khác như:

Quản lý, lưu trữ dữ liệu và báo cáo toàn bộ thông tin về lương của doanh nghiệp.

In phiếu lương giấy.

Phân quyền chuyên sâu cho từng bộ phận và vị trí, ví dụ người lao động chỉ có thể kiểm tra thông tin của mình nhưng cấp cao hơn như HR, kế toán có thể theo dõi bảng lương của toàn bộ doanh nghiệp.

Lợi ích của phần mềm tính lương

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều có phần mềm tính lương bởi họ nhận thấy lợi ích rất lớn khi đổi mới phương thức tính lương từ thủ công sang tự động hóa và áp dụng công nghệ. Vậy lợi ích của phần mềm tính lương là gì?

* Tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp

Việc sử dụng phần mềm tính lương sẽ giúp cho doanh nghiệp tối ưu chi phí ở nhiều khía cạnh, cụ thể:

- Thứ nhất, phần mềm tính lương giúp giảm tải nhiều công việc của bộ phận kế toán và nhân sự. Do đó, nhiều doanh nghiệp có thể không cần tuyển số lượng nhân sự nhiều như khi thực hiện tính lương thủ công, từ đó tiết kiệm một khoản ngân sách.

- Thứ hai, giúp giảm thiểu các khoản chi phí ẩn, ví dụ như các khoản thâm hụt quỹ do tiến hành chi trả sai lương hoặc thâm hụt do kế hoạch lương thưởng bị thiếu kiểm soát.

Phần mềm tính lương tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp

* Tiết kiệm và tối ưu hóa thời gian làm việc của bộ phận C&B trong phòng nhân sự

Việc tính lương thủ công tại các doanh nghiệp nhỏ có thể không quá vất vả nên nhiều người chưa thể thấy hết được ích lợi của phần mềm tính lương. Tuy nhiên với các doanh vừa trở lên, cho đến doanh nghiệp lớn, quá trình tính lương có thể lên đến hàng trăm người. Việc sử dụng phần mềm tính lương tự động sẽ giúp tiết kiệm thời gian thực hiện các tác vụ thủ công như tổng hợp thông tin, gửi thông báo cho nhân viên, in bảng lương…

Bộ phận nhân sự được giảm thiểu gánh nặng về công việc, có thể tận dụng thời gian đó để tập trung cho các nhiệm vụ khác.

* Tăng độ chính xác và giảm thiểu tối đa những sai sót về bảng lương và tính toán

Con người dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh được các thiếu sót và sai lầm, nhất là khi phải đối mặt với việc tính lương của hàng chục đến hàng trăm con người, ví dụ như nhập sai dữ liệu, cộng thừa - thiếu thời gian làm việc của nhân sự, tính sai lương hoặc chuyển thừa - thiếu cho nhân sự…

Điều này trước tiên sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, khiến cho họ cảm thấy thiếu lòng tin vào ban lãnh đạo doanh nghiệp. Ngoài ra trong một số trường hợp còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp, ví dụ như những trường hợp chuyển thừa tiền lương cho nhân viên.

Phần mềm tính lương tăng tính chính xác

Tính tự động hóa trong phần mềm tính lương có thể thực hiện hàng nghìn đến hàng trăm tác vụ tính toán từ cơ bản đến phức tạp với độ chính xác gần như tuyệt đối, vừa giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cả tính chính xác, giảm thiểu tối đa khả năng sai sót.

Không chỉ có vậy, việc tính lương được thực hiện bằng phần mềm sẽ tạo ra sự minh bạch, rõ ràng trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tránh được tình trạng biển thủ ngân sách.

* Tăng sự chủ động của nhân viên trong hoạt động theo dõi, quản lý thông tin cá nhân

Việc sử dụng phần mềm tính lương cũng cho phép người lao động có thể trực tiếp theo dõi và chủ động quản lý thông tin cá nhân, quá trình tính lương của mình. Nếu như phát hiện ra sai sót, họ cũng có thể kịp thời thông báo đến cấp cao hơn xử lý, đảm bảo tối đa quyền lợi của bản thân.

Điều này cũng tạo ra cơ chế quản lý và giám sát hai chiều, người lao động cũng có thể “giám sát”, theo dõi quá trình tính lương của doanh nghiệp, từ đó nâng cao tính kết nối giữa nhân viên và ban lãnh đạo, tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và văn minh.

* Tăng tính bảo mật về bảng lương theo chức vụ

Với hình thức chấm công tính lương thủ công hoặc sử dụng excel, google trang tính thì khó bảo mật các thông tin về tiền lương và tài chính của doanh nghiệp, khi nhiều nhân sự có thể lợi dụng việc kiểm tra thông tin để truy cập vào đó.

Điều này có thể gây ảnh hưởng và mang nhiều nguy cơ xảy ra mâu thuẫn nội bộ công ty khi các vấn đề như tiền lương, tài khoản ngân hàng, thông tin về thuế có thể bị rò rỉ…

Phần mềm tính lương tăng tính bảo mật

Việc sử dụng phần mềm tính lương thường chỉ cho phép cá nhân theo dõi và tra cứu thông tin của bản thân người đó, trừ các chức vụ cấp cao hơn như kế toán trưởng, giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính hoặc giám đốc công ty… mới có thể truy cập dữ liệu của toàn công ty.

Điều này sẽ giúp nâng cao tính bảo mật về thông tin lương, hạn chế rủi ro về rò rỉ thông tin có thể xảy ra.

Top 10 phần mềm tính lương phổ biến hiện nay

Dưới đây là top 10 phần mềm tính lương có chất lượng tốt và phổ biến trên thị trường hiện nay, được nhiều doanh nghiệp tin dùng. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo để đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho mình.

Phần mềm tính lương Tanca

Tanca là phần mềm tính lương được rất nhiều doanh nghiệp lựa sử dụng, bởi nó tích hợp cả các chức năng tính lương và quản lý nhân sự trong cùng một sản phẩm. Nó mang đến rất nhiều tính năng nổi bật và thông minh.

* Các tính năng nổi bật của phần mềm

Cho phép chấm công trực tuyến bằng điện thoại, vân tay hoặc qua Camera Al, tự động đồng bộ thông tin.

Dữ liệu sau khi được đồng bộ sẽ được đưa trực tiếp lên trên hệ thống.

Thay thế việc tính lương excel bằng hệ thống tự động hóa.

Có hệ thống xây dựng lương theo từng cấp bậc khác nhau, doanh nghiệp có thể tạo dựng bảng lương mẫu và tự động tính lương.

Nhân viên có thể cập nhật thông tin về phiếu lương hàng ngày ngay tại app.

Minh họa phần mềm tính lương Tanca

* Về ưu điểm

Có bản dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày để doanh nghiệp xác định xem có phù hợp hay không. Kết thúc thời gian dùng thử, nếu doanh nghiệp tiếp tục có nhu cầu sẽ phải trả phí.

Có nhiều gói dịch vụ với các mức phí khác nhau để doanh nghiệp lựa chọn được sản phẩm phù hợp là gói cơ bản, gói tiêu chuẩn, gói chuyên nghiệp và gói chuyển đổi số.

Giao diện dễ sử dụng, cho phép cá nhân theo dõi thông tin về phiếu lương hàng ngày ngay trên app.

Có thể áp dụng tính lương cho nhiều mô hình, phòng ban và đồng bộ dữ liệu về bảng lương.

Hỗ trợ cài đặt trên nhiều hệ thống, nền tảng, ngay cả điện thoại.

Hỗ trợ cả tiếng Anh và tiếng Việt nên phù hợp với nhiều doanh nghiệp.

​* Về nhược điểm​

Phần mềm chưa tự tổng hợp thời gian từ giờ nghỉ, bộ phận nhân sự sẽ phải tổng hợp cho nhà quản trị.

Thường xuyên gặp lỗi về hệ thống.

Không phù hợp với các doanh nghiệp có hoạt động quản trị doanh nghiệp phức tạp.

Để cài đặt phần mềm tính lương Tanca, vui lòng truy cập các đường link sau:

Tải phần mềm Tanca cho Windows

Tải phần mềm Tanca cho iOS

Tải phần mềm Tanca cho Android

Phần mềm tính lương Fastwork Payroll

Tương tự như Tanca, Fastwork Payroll cũng là phần mềm kết hợp giữa tính lương và quản lý nhân sự, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các hoạt động quản lý một cách thống nhất trên cùng một nền tảng.

* Các tính năng nổi bật

Có thể tùy chỉnh thêm hoặc bớt dữ liệu trong cột thành phần của phiếu lương

Cho phép phân quyền thành viên theo cấp bậc gồm người tạo, người duyệt và người chốt phiếu lương.

Có thể khởi tạo phiếu lương cho từng phòng ban/vị trí.

Công thức tính lương cũng có thể tự thiết lập tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Đồng bộ các dữ liệu liên quan đến chấm công, quản lý KPI… vào bảng lương.

Có thể theo dõi bảng lương của từng nhân viên và phòng ban một cách rõ ràng và chi tiết.

Minh họa phần mềm tính lương Fastwork Payroll

* Về ưu điểm

Giao diện gọn gàng, dễ hiểu và có tính linh hoạt.

Có khả năng đồng bộ dữ liệu với phần mềm cùng hệ thống, góp phần tạo nên nền tảng quản lý một cách hoàn chỉnh.

Có thể cài đặt và sử dụng trên cả nền tảng website và mobile.

Có phiên bản dùng thử miễn phí để doanh nghiệp có thể thử và đánh giá các tính năng của website.

Kết thúc bản dùng thử, có thể lựa chọn nhiều gói dịch vụ với các mức phí đa dạng theo nhu cầu

Hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tốt.

* Về nhược điểm

Sản phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên có thể còn nhiều lỗi về vấn đề kỹ thuật.

Chưa có dịch vụ On-premise/License.

Để cài đặt phần mềm tính lương Fastwork Payroll, vui lòng truy cập các đường link sau:

Tải phần mềm Fastwork Payroll cho Windows

Tải phần mềm Fastwork Payroll cho Android

Tải phần mềm Fastwork Payroll cho iOS

Phần mềm tính lương Amis

Amis được đánh giá là một trong những phần mềm tính lương tốt nhất trên thị trường hiện nay, giúp giải quyết các vấn đề về tài chính một cách hiệu quả, tối ưu chi phí và quản lý nhân sự.

* Các tính năng nổi bật

Tự động tính lương cho nhân viên dựa trên các dữ liệu đã được cập nhật vào hệ thống một cách chính xác các khoản lương, tiền thưởng và thuế thu nhập.

Có thể xây dựng công thức lương cho nhân viên một cách linh hoạt, đồng thời cung cấp tính năng import các khoản thu nhập khác.

Tự động lập phiếu lương cho nhân viên.

Hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các báo cáo về tiền lương, công nợ ngay trên phần mềm.

Cho phép người lao động tự kiểm tra phiếu lương và phản hồi các vấn đề ngay trên phần mềm.

Bộ phận quản lý có thể dễ dàng tra cứu hồ sơ về phiếu lương của nhân viên bất cứ lúc nào để phục vụ cho quá trình đánh giá về nhân sự. Ngoài ra có thể xem báo cáo về thời gian thực ngay trên điện thoại, do đó có thể triển khai các hoạt động khai thuế qua mạng ngay cả khi làm việc tại nhà.

Minh họa phần mềm tính lương Amis

* Về ưu điểm

Có thể sử dụng phần mềm miễn phí trước khi đưa ra quyết định mua phần mềm mới.

Tính năng đồng bộ, nhập xuất dữ liệu giúp cho hệ thống nhanh chóng thu thập dữ liệu mà không cần phải nhập thủ công truyền thống.

Có nhiều gói phần mềm với các mức giá khác nhau để doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn, gồm gói starter, gói standard, gói professional, gói enterprise, gói enterprise plus và gói ultimate.

Có thể cài đặt và sử dụng tốt trên nhiều phương tiện từ máy tính, laptop đến điện thoại.

Giao diện phần mềm đẹp mắt, thu hút và dễ sử dụng.

Có khả năng tổng hợp báo cáo thống kê giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Được kết nối trực tiếp với các sàn tuyển dụng nên việc tuyển nhân viên trở nên đơn giản và có nhiều hỗ trợ hơn.

Phần mềm cho phép lưu trữ các thông tin về nhân sự và mức lương theo thư mục riêng, dễ dàng tra cứu và tìm kiếm.

Đặc biệt, hệ thống AMIS đã kết nối với cơ quan thuế nên có thể nộp các báo cáo về thuế trực tiếp qua mạng.

* Về nhược điểm

Với nhiều tính năng và ưu điểm như trên, chi phí sử dụng phần mềm này có thể sẽ cao hơn các phần mềm khác trên thị trường.

Để cài đặt phần mềm tính lương Amis vui lòng truy cập liên kết sau:

Tải phần mềm tính lương Amis cho Windows

Phần mềm tính lương Digii C&B

Digii C&B là phần mềm tiếp theo nằm trong danh sách top 10 phần mềm tính lương phổ biến trên thị trường, mang đến giải pháp hỗ trợ tối ưu cho doanh nghiệp.

* Các tính năng nổi bật

Có hệ thống chấm công tự động, dễ dàng tích hợp thông tin từ máy chấm công, máy quét vân tay, chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.

Các dữ liệu từ bảng chấm công được quy đổi sang bảng tổng hợp thành công chuẩn, để bộ phận nhân sự chốt và duyệt công, sau đó kết nối sang hệ thống bảng tính lương.

Kết nối dữ liệu quản lý KPI và đánh giá năng lực để lấy dữ liệu tổng hợp tính lương.

Cho phép doanh nghiệp thiết kế hệ thống khung lương và bậc lương dựa trên nhu cầu, tình hình của doanh nghiệp.

Hỗ trợ lập phiếu lương cho nhân viên.

Ưu điểm của phần mềm tính lương Digii C&B

* Về ưu điểm

Phần mềm có thể tính năng tích hợp dữ liệu đầy đủ, giúp giảm thiểu các tác vụ thủ công, tăng hiệu suất làm việc.

Có thể triển khai phương pháp tính lương linh hoạt theo từng vị trí, cấp bậc.

Có thể điều chỉnh công thức tính lương dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.

Có thể tích hợp với các phân hệ khác trong hệ thống quản lý nhân sự của doanh nghiệp, giúp quy trình quản lý thông tin trở nên dễ dàng và liền mạch hơn.

* Về nhược điểm

Nhiều tính năng của phần mềm vẫn trong giai đoạn setup nên chưa thực sự chuyên sâu, còn nhiều điểm sơ khai.

Để cài đặt phần mềm tính lương Digii C&B, vui lòng truy cập liên kết sau:

Tải phần mềm Digii C&B cho Windows

Phần mềm tính lương Paradise HRM

Paradise HRM cũng là một trong những phần mềm tích hợp cả tính lương và nội dung quản trị nhân sự trong cùng một sản phẩm, giúp quy trình quản lý thống nhất và quy về một mối.

* Các tính năng nổi bật của phần mềm

Cho phép quản lý hợp đồng của nhân viên và các vấn đề liên quan như theo dõi danh sách tăng, giảm và mức đóng bảo hiểm xã hội của từng người.

Hỗ trợ quản lý hồ sơ, thông tin và dữ liệu chấm công cho nhân viên, quản lý thời gian làm việc, thời gian nghỉ phép để làm căn cứ tính lương.

Tự động thực hiện việc tính lương dựa trên công thức đã được cài đặt sẵn.

Thực hiện các tác vụ liên quan đến lương như lưu trữ toàn bộ lịch sử thanh toán lương, hỗ trợ kiểm tra thu nhập phát sinh trong tháng, xuất file báo cáo dưới dạng excel.

Tự động quản lý thông tin để thực hiện các nghiệp vụ về thuế thu nhập cá nhân, ví dụ như thông tin về gia đình, người phụ thuộc…

Minh họa phần mềm tính lương Paradise HRM

* Về ưu điểm

Cấu hình và giao diện dễ nhìn, dễ thao tác, phù hợp với hầu hết các đối tượng, bao gồm cả những người không có quá nhiều về kiến thức máy tính.

Mang đến giải pháp quản lý đồng bộ, toàn diện trong hệ thống quản lý nhân sự, dễ dàng tính lương của nhân viên dựa trên dữ liệu có sẵn.

Có khả năng lưu trữ lịch sử nhận lương, quá trình tăng lương của nhân viên theo thời gian.

* Về nhược điểm

Hiện chỉ có phiên bản dành cho Windows, không hỗ trợ cài đặt trên điện thoại nên có thể gây ra một số bất tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Các tác vụ tính lương của phần mềm Paradise HRM còn khá đơn giản, đối với các doanh nghiệp lớn hoặc yêu cầu nhiều về nghiệp vụ nhân sự thì phần mềm này không phù hợp do có thể thiếu nhiều tính năng.

Để tải phần mềm Pardise HRM, vui lòng truy cập liên kết sau

Tải phần mềm Pardise HRM cho Windows

Phần mềm tính lương Xero

Ra mắt vào năm 2006, tính đến thời điểm hiện tại Xero vẫn là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vấn đề tính lương.

* Các tính năng nổi bật

Tích hợp dữ liệu từ hệ thống chấm công của doanh nghiệp vào bảng tính lương, lấy đó là căn cứ cho việc tính lương.

Quản lý các thông tin về nghỉ phép, thời gian nghỉ ốm… và lấy đó làm căn cứ cho việc tính lương, đồng thời giám sát cả thời gian nghỉ phép của nhân viên.

Cho phép trả lương cho nhân viên linh hoạt tùy theo công việc, có thể trả theo tuần, tháng hoặc nửa tháng.

Có tính năng hỗ trợ tạo báo cáo chi tiết cho bảng lương, các giao dịch thanh toán, giao dịch ngân hàng…

Minh họa phần mềm tính lương Xero

* Về ưu điểm

Có thể linh hoạt cài đặt và sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau từ website đến mobile, cho phép người dùng truy cập vào ứng dụng mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một chiếc điện thoại.

Sử dụng hình thức phiếu lương điện tử đã được mã hóa, vừa tiết kiệm nguồn tài nguyên vừa cho phép nhân sự dễ dàng truy cập vào phiếu lương để kiểm tra thông tin chỉ bằng điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị khác.

Giao diện mượt mà, đẹp mắt và dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Có bản dùng thử trong vòng 30 ngày, giúp cho doanh nghiệp có cơ hội trải nghiệm các tính năng của ứng dụng này.

Đội ngũ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng nhiệt tình, luôn sẵn sàng.

* Về nhược điểm

Muốn sử dụng các chức năng đặc biệt, ví dụ như bộ xử lý lương Gusto thì buộc phải trả thêm chi phí.

Mức phí cao hơn sơ với nhiều phần mềm khác trên thị trường.

Các chức năng tại Xero chỉ mức đạt ở mức cơ bản, muôn nâng cấp lại phải bỏ thêm các khoản chi phí khác.

Để cài đặt phần mềm tính lương Xero, vui lòng truy cập liên kết sau:

Tải phần mềm Xero cho Windows

Phần mềm tính lương TraxPayroll

TraxPayroll là một trong những phần mềm tính lương tuy đơn giản nhưng giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong hoạt động tính lương.

* Các tính năng nổi bật

Có thể tự động thu thập dữ liệu từ bảng chấm công, cho phép doanh dễ dàng theo dõi các hoạt động về lương

Tự động tính lương theo công thức đã được cài đặt.

Hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên, với hơn 100 mẫu báo cáo tiêu chuẩn khác nhau.

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động báo cáo và tính thuế.

Minh họa phần mềm tính lương TraxPayroll

* Về ưu điểm

Cho phép thanh toán lương theo nhóm, phù hợp với doanh nghiệp có bảng lương theo nhiều nhóm khác nhau.

Có thể tích hợp với BambooHR, một trong các phần mềm quản lý nhân sự hiện nay.

* Về nhược điểm

Do đã được BambooHR mua lại nên chỉ có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng của BambooHR.

Chỉ thích hợp cài đặt trên máy tính, không thể cài đặt trên điện thoại di động.

Phần mềm không thân thiện với người dùng, thiếu nhiều tính năng.

Không thể hỗ trợ email và thanh toán tự động.

​Để sử dụng phần mềm TraxPayroll, vui lòng truy cập vào liên kết sau:

Tải phần mềm TraxPayroll cho Widows

Phần mềm tính lương Paycor

Là giải pháp quản trị nguồn nhân lực hữu ích, có tích hợp cả chức năng tính lương, kể từ thời điểm ra mắt từ 2005, tính đến nay Paycor đã trở thành đối tác của hơn 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Các tính năng nổi bật

Tự động tính lương theo các dữ liệu và công thức đã được thiết lập trước.

Dễ dàng chạy bảng lương bằng bất cứ thời điểm nào và với bất cứ thiết bị nào, bao gồm cả điện thoại di động.

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các báo cáo về chi trả lương để có thể biết được số tiền khấu trừ, đồng thời phục vụ các công tác phân tích, đánh giá.

Minh họa phần mềm tính lương Paycor

* Về ưu điểm

Có thể tải, cài đặt và sử dụng trên nhiều nền tảng và thiết bị, kể cả điện thoại di động.

Cho phép người dùng tra cứu và quản lý thông tin về lương một cách chính xác, kịp thời.

Nhân viên có thể xem lịch sử lương trong vòng 3 năm trở lại.

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

* Về nhược điểm

Không có sẵn nhiều mẫu, công thức được tích hợp ở phần mềm

Tuy có hỗ trợ thiết bị di động nhưng nếu sử dụng trên điện thoại thì tốc độ tải phần mềm thường chậm.

Không có hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp mới sử dụng.

Việc chăm sóc khách hàng được tiến hành chậm, phản hồi lâu.

Để cài đặt phần mềm tính lương Paycor, bạn vui lòng truy cập liên kết sau

Tải phần mềm Paycor cho Windows

Tải phần mềm Paycor cho Android

Tải phần mềm Paycor cho iOS

Phần mềm tính lương 1Office

1Office là phần mềm tính lương kết hợp với quản trị nhân lực, không chỉ giúp tự động tính lương mà còn mang đến nhiều giải pháp hữu ích về nhân sự cho doanh nghiệp.

* Các tính năng nổi bật

Tự tạo bảng lương cho nhân viên mỗi đầu tháng dựa trên dữ liệu đã tổng hợp và công thức đã được cài sẵn theo đồng bộ dữ liệu chấm công, đánh giá hoàn thành KPI.

Quản lý tập trung dữ liệu về lương của toàn doanh nghiệp và từng cá nhân, phòng ban.

Phê duyệt lương tự động và bất cứ lúc nào ngay trên phần mềm.

Có thể tự động tách dòng và căn chỉnh phù hợp với việc tính toán bảng lương.

Nhanh chóng tạo lập và gửi phiếu lương cho nhân viên.

Minh họa phần mềm tính lương 1Office

* Về ưu điểm

Việc quản lý lương tự động được thực hiện đồng bộ với các hoạt động quản lý nhân sự khác như theo dõi thời gian nghỉ, quản lý ngày công…

Tốc độ thực hiện các nghiệp vụ về lương nhanh chóng.

Tự động hóa quá trình tính lương và quản lý lương.

Giải quyết được các vấn đề về báo cáo, đơn từ, biểu mẫu… giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian một cách chuyên sâu.

* Về nhược điểm

Một số tính năng chưa đủ chuyên sâu.

Không có bảng dashboard nên khó sử dụng nếu chưa hiểu về quy trình.

Phải trả thêm một số khoản phí khác.

Để cài đặt phần mềm 1Office, vui lòng truy cập liên kết sau

Tải phần mềm 1Office cho Windows

Tải phần mềm 1Office cho Android

Tải phần mềm 1 Office cho iOS

Phần mềm tính lương Base Payroll

Base Payroll là cái tên cuối cùng trong danh sách top 10 phần mềm tính lương phổ biến hiện nay.

* Các tính năng nổi bật

Tự động tính lương dựa trên các công thức thiết lập sẵn của doanh nghiệp nên đáp ứng được nhu cầu đa dạng phương thức tính lương.

Bảng lương sẽ tự động gửi vào email cá nhân của từng nhân viên sau khi được phê duyệt.

Có tính năng tự động thiết lập báo cáo từ các dữ liệu thu thập được trên hệ thống.

Minh họa phần mềm tính lương Base Payroll

* Về ưu điểm

Có thiết kế hiện đại, gọn gàng và khoa học nên thân thiện với người dùng.

Dễ dàng tích hợp với ứng dụng thứ ba.

Có thể tương tác, làm việc nhóm ngay trên chính phần mềm này.

* Về nhược điểm

Vẫn còn tồn tại một số trường sử dụng lẫn cả tiếng Anh và tiếng Việt nên có thể gây khó hiểu cho người dùng.

Ban lãnh đạo khó có thể kiểm soát các vấn đề về tài chính, có thể phải cần thêm một phần mềm riêng biệt để hỗ trợ.

Thường chỉ phù hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, không phù hợp với các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, tác vụ nhân sự đơn giản.

Để tải phần mềm Base Payroll, vui lòng truy cập liên kết sau

Tải phần mềm Base Payroll cho Windows

Các tiêu chí để lựa chọn phần mềm tính lương là gì?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phần mềm chấm công và tính lương, nhưng nếu không lựa chọn được phần mềm chấm công chất lượng thì không thể giúp doanh nghiệp tối ưu các lợi ích, thậm chí lợi bất cập hại.

Việc lựa chọn phần mềm tính lương phù hợp vì vậy cũng là vấn đề vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số tiêu chí giúp cho doanh nghiệp lựa chọn được phần mềm tính lương phù hợp:

* Có khả năng tính lương tự động

Đây là một trong những tính năng mà doanh nghiệp cần phải quan tâm hàng đầu. Một phần mềm được đánh giá là tốt khi có thể tự động thu thập dữ liệu, lập bảng tính lương đầy đủ và quản lý thời gian làm việc của nhân viên. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể giải quyết được các vấn đề về lương một cách nhanh chóng, chính xác.

Xu hướng hiện nay của các doanh nghiệp là lựa chọn các phần mềm quản trị nhân sự một cách đồng bộ, tích hợp cả phần mềm tính lương để quy trình quản lý được liền mạch và thông suốt.

Tinh lương tự động là một trong những chức năng bắt buộc phải có

Còn đối với các doanh nghiệp lựa chọn phần mềm tính lương tách biệt thì phải đảm bảo phần mềm đó có khả năng tích hợp với các công cụ quản lý khác trong hệ thống đang sử dụng như phần mềm chấm công, quản lý hiệu suất công việc… Như vậy thì mới đảm bảo dữ liệu được tích hợp, kết nối thông suốt và nhanh chóng, có nguồn cơ sở dữ liệu đầu vào chính xác và đầy đủ để làm cơ sở cho việc tính lương.

* Phần mềm có tính linh hoạt để phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp

Các phần mềm tính lương thường chỉ xây dựng trên một hoặc một số công thức nhất định, thế nhưng công thức tính lương của mỗi doanh nghiệp lại vô cùng khác nhau. Do đó phần mềm tính lương cần có sự linh hoạt để có thể điều chỉnh các công thức sao cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp,

* Phần mềm có tính thân thiện với người dùng

Phần mềm tính lương phải đảm bảo có giao diện trực quan, đẹp mắt, các tính năng rõ ràng và dễ sử dụng để người dùng có thể khai thác triệt để các chức năng của nó. Nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có cung cấp kèm theo hướng dẫn sử dụng hoặc mở các khóa đào tạo để hướng dẫn chi tiết các tác vụ của phần mềm.

Nhiều phần mềm hiện nay còn cung cấp cả tính năng cho phép dùng thử miễn phí, doanh nghiệp có thể dựa vào các trải nghiệm đó để đánh giá tính tương thức và mức độ phù hợp của phần mềm đối với tổ chức của mình.

* Có hệ thống báo cáo cho nhà quản lý

Các phần mềm tính lương hiện nay nên nên có hệ thống tích hợp để lập báo cáo chi tiết, giúp cho bộ phận quản lý có thể dễ dàng theo dõi và kiểm tra thông tin. Nhiều phần mềm hiện nay có tính năng tự động lập báo cáo theo dạng biểu đồ, đồ thị, dễ dàng xuất file và lưu trữ.

Các báo này vô cùng đa dạng, có thể chi tiết theo từng cấp độ cá nhân, bộ phận hoặc toàn bộ công ty như Báo cáo so sánh lương định kỳ, Báo cáo quỹ lương chi trả cho từng bộ phận, Báo cáo mức độ sử dụng quỹ lương… Do vậy doanh nghiệp nên lựa chọn các phần mềm đáp ứng được nhu cầu về hệ thống báo cáo, có thể phân loại và lưu trữ chúng một cách khoa học và hợp lý.

* Phần mềm phải có tính bảo mật cao

Các thông tin về lương thưởng, tài khoản cá nhân, mã số thuế của nhân viên và doanh nghiệp đều là các dữ liệu quan trọng. Do đó, khi lựa chọn phần mềm nhà quản lý nên chọn các phần mềm có độ bảo mật cao để hạn chế việc rò rỉ thông tin ra ngoài.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến tiêu chí phân quyền, ví dụ như:

Chỉ cho phép cá nhân theo dõi và tìm kiếm thông tin về bảng lương của riêng mình.

Share quyền truy cập theo dõi bảng lương của toàn bộ doanh nghiệp với cá nhân/bộ phận cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Giới hạn quyền chỉnh sửa thông tin, chỉ cho phép những ai có thẩm quyền quản lý mới có thể thực hiện chỉnh sửa dữ liệu.

* Cho phép truy cập mọi lúc mọi nơi

Bạn nên lựa chọn các phần mềm tính lương có thể lưu trữ thông tin vào cloud, như vậy có thể dễ dàng truy cập thông tin ở bất cứ đâu dù đang ở nhà, đang đi công tác hoặc thậm chí khi đi du lịch…

Ngoài ra còn cần lựa chọn các phần mềm có thể kết nối và đồng bộ dữ liệu ở đa dạng nền tảng từ máy tính tại công ty, máy tính, laptop cá nhân hoặc thậm chí là thiết bị di động. Điều này sẽ giúp cho người dùng có thể dễ dàng truy cập và quản lý thông tin của mình bất cứ lúc nào, đặc biệt là với bộ phận quản lý có thể kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại từ nhân viên.

* Nên lựa chọn nhà cung cấp đáng tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật

Các phần mềm tính lương cần phải đảm bảo hoạt động thông suốt và có độ chính xác cao. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng không thể tránh khỏi việc gặp phải các vấn đề về kỹ thuật. Do đó khi lựa chọn phần mềm, doanh nghiệp nên ưu tiên các nhà cung cấp uy tín, có đội ngũ chăm sóc khách hàng nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng.

Tổng kết: Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu phần mềm tính lương là gì. Đây là công cụ hữu ích giúp cho doanh nghiệp tự động hóa quy trình tính lương, giảm thiểu gánh nặng về công việc cho bộ phận nhân sự, nâng cao tính chính xác, tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu suất làm việc.

