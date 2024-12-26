Phiếu payslip là gì? Những thông tin phải biết về payslip liên quan đến thu nhập

1. Tìm hiểu phiếu payslip là gì?

Phiếu payslip là gì? Đây là tên gọi chung của phiếu lương. Phiếu lương sẽ ghi đầy đủ thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ hàng tháng khác. Trong payslip sẽ bao gồm những thông tin về lương cơ bản, trợ cấp y tế, trợ cấp đi lại… được làm rõ cho người lao động hiểu về khoản lương mà mình nhận được. Payslip được gửi cho người lao động qua Email hoặc in ra giấy, phát trực tiếp cho người lao động.

2. Vì sao phiếu payslip lại quan trọng?

Bên cạnh việc biết phiếu payslip là gì, bạn cần hiểu được tầm quan trọng của chúng. Chúng được coi như một căn cứ hợp pháp về thu nhập của người lao động, giúp họ hiểu được mức lương cũng như các phần khác trong thu nhập. Đây là yếu tố để khai thuế thu nhập cùng nhiều vai trò khác.

2.1. Bằng chứng về việc làm

Phiếu lương là bằng chứng xác thực và hợp pháp về mức thu nhập, việc làm của bạn. Một số hoạt động bạn sẽ cần phải đưa ra bằng chứng xác thực thu nhập như đơn xin thị thực du lịch, vay tín dụng ngân hàng,.... Bạn cần phải nộp bản sao của phiếu lương làm bằng chứng hợp pháp để chứng minh thu nhập.

2.2. Lập kế hoạch thu thuế thu nhập

Việc lên kế hoạch thu nhập cho cá nhân và hoạch định chi phí chi tiêu hàng tháng giúp cho bạn biết được nghĩa vụ thuế của mình. Phân chia thu nhập là một cách để xác định lương cơ bản, trợ cấp y tế và các khoản trợ cấp đi lại khác.

2.3. Tìm kiếm việc làm trong tương lai

Phiếu lương cho thấy hiệu quả, hiệu suất làm việc của nhân viên tương ứng với tháng lương hiện tại nhân viên đạt được. Dựa theo phiếu lương bạn cũng có thể đàm phán với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

2.4. Các khoản vay hiện có và thẻ tín dụng

Phiếu lương còn có tác dụng như bằng chứng để thanh toán các khoản vay tín dụng ngân hàng. Dựa vào phiếu lương, các ngân hàng có thể cho bạn vay một khoản hợp lý.

3. Phiếu payslip cần có thông tin gì?

Để hiểu sâu hơn về phiếu payslip là gì, bạn cần nắm được những thông tin xuất hiện trong phiếu này. Dưới đây là những thông tin quan trọng nằm trong một phiếu payslip mà bạn cần biết:

3.1. Thu nhập

Đây là thông tin chính bắt buộc trong phiếu payslip. Trong hạng mục thu nhập sẽ bao gồm lương thưởng, phụ cấp, tiền công thực tế, tiền công ngoài giờ,... Thông thường tổng mức thu nhập bao gồm lương cơ bản và phụ cấp.

3.2. Phụ cấp

Khoản phụ cấp là khoản tiền phúc lợi mà công ty trả cho ứng viên để bù đắp những tác động tiêu cực của lạm phát, chi phí phát sinh, khấu hao tới đời sống của nhân viên. Mức phụ cấp này sẽ thường giao động trong khoảng 30- 40% lương cơ bản.

3.3. Khấu trừ trong payslip

Khoản khấu trừ trong payslip bao gồm 3 loại: thuế nghề nghiệp, khấu trừ thuế tại nguồn, quỹ bảo trợ nhân viên. Tất cả những thông tin có trong phiếu lương kể trên được sắp xếp làm rõ theo thứ tự để nhân viên hiểu rõ công thức tính lương và những thành phần cấu thành mức tổng thu nhập.

4. Bạn sẽ nhận được phiếu lương payslip như thế nào?

Qua việc tìm hiểu phiếu payslip là gì, các bạn có thể thấy phiếu này được gửi đến từng nhân sự qua những định dạng khác nhau gồm bản in trực tiếp, Email,... Do sự phát triển ngày nay, phiếu lương ít khi được gửi dưới dạng văn bản giấy truyền thống mà qua hình thức thư điện tử nhiều hơn.

Đây là phương thức đảm bảo nhanh gọn, tiếp cận nhanh chóng mà không gây hại cho môi trường. Mọi thông tin trong phiếu payslip gồm thu nhập, mức lương,... được chủ doanh nghiệp theo dõi để thống kê, lựa chọn hình thức thanh toán hợp lý nhất.

5. Bạn cần làm gì nếu phiếu lương payslip gặp vấn đề?

Để kết thúc những thông tin cho bạn hiểu rõ phiếu payslip là gì, bạn cũng cần biết khi phiếu gặp vấn đề bạn cần làm gì. Bởi đây là điều liên quan trực tiếp đến thu nhập của bạn. Khi gặp vấn đề. Một số vấn đề bạn có thể gặp như sai số lương, thiếu ngày công, thiếu tiền thưởng,... Hãy tham khảo 1 số cách xử lý dưới đây:

Đầu tiên hãy tìm hiểu phiếu payslip là gì, hãy check lại thông tin kĩ lưỡng khi nhận được phiếu lương. Khi phát hiện ra hãy liên hệ trực tiếp với người đã gửi phiếu cho bạn.

Mặc dù các doanh nghiệp cũng đưa ra những phương án giải quyết vấn đề trên nhưng bạn cũng nên chủ động xem xét bảng lương đã chuẩn hay chưa.

Trường hợp bạn đã lên tiếng về những lỗi sai trong p-ayslip nhưng vẫn chưa được giải quyết thì bạn hoàn toàn có quyền lên tiếng dựa theo Bộ luật lao động về tiền lương.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cho ai còn băn khoảng phiếu payslip là gì. Việc cập nhật kịp thời thông tin những vấn đề xung quanh phiếu payslip, lương thưởng là quyền lợi, trách nhiệm của bản thân mỗi nhân viên.