Top 5+ trường đào tạo ngành sư phạm mỹ thuật tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Bắc Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm mỹ thuật H00, H07 22.69 9,800,000/năm Nam Đại học Mỹ thuật TP.HCM Sư phạm mỹ thuật H07 22.4 11,700,000/năm Nam Đại học Đồng Tháp Sư phạm mỹ thuật H00, H07 22.5 14,000,000/năm Nam Đại học Sài Gòn Sư phạm mỹ thuật H00 21.59 2,500,000/Học kỳ Trung Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng Sư phạm mỹ thuật H00, H07 24.30 11,700,000/năm Trung Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa Sư phạm mỹ thuật H00 18 11,797,500/năm Bắc Đại học Mỹ thuật Việt Nam Sư phạm mỹ thuật H00 31.63 (nhân đôi bài thi Tượng tròn, hình hoạ) 13,500,000/học kỳ Trung Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế Sư phạm mỹ thuật H00 24.2 14,100,000/năm Bắc Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Sư phạm mỹ thuật H00, H07 34 (nhân đôi bài thi Tượng tròn, hình hoạ) 14,200,000/năm

1. Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Sư phạm Hà Nội, được thành lập từ năm 1951, là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Đội ngũ giảng viên của trường đều là những chuyên gia trong ngành mỹ thuật, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu.

Ở miền Bắc, Đại học Sư phạm Hà Nội là lựa chọn sáng giá cho câu hỏi sư phạm mỹ thuật học trường nào

Sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Hà Nội được đào tạo vững vàng các kiến thức về mỹ thuật, lịch sử nghệ thuật, và phương pháp giảng dạy nghệ thuật. Mỗi năm trường tuyển 70 sinh viên cho ngành sư phạm mỹ thuật, xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường ĐHSP Hà Nội hoặc Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngành sư phạm mỹ thuật xét tuyển tổ hợp H07 (Toán, Hình họa, Trang trí) và H00 (Ngữ văn, Hình họa, Trang trí), điểm chuẩn năm 2024 là 22.69 điểm. Mức học phí ngành sư phạm mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Hà Nội vào khoảng 9,800,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: www.hnue.edu.vn

2. Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đại học Mỹ thuật TP.HCM là một trong những trường danh tiếng ở miền Nam, được thành lập từ năm 1994. Trường nổi bật trong việc đào tạo các ngành nghệ thuật, đặc biệt là ngành sư phạm mỹ thuật.

Chương trình đào tạo ngành sư phạm mỹ thuật tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM bao gồm các môn học về mỹ thuật cổ điển và hiện đại, phương pháp giảng dạy mỹ thuật và các kỹ thuật sáng tạo trong vẽ, điêu khắc, thiết kế. Trường tuyển sinh 25 sinh viên vào năm 2024 cho ngành sư phạm mỹ thuật.

Đại học Mỹ thuật TP.HCM thành lập từ năm 1994

Trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức: Kết hợp giữa xét tuyển (môn Ngữ Văn) và thi tuyển năng khiếu (thi 02 môn năng khiếu tại trường). Tổ hợp xét tuyển cho ngành sư phạm mỹ thuật là H00 (Ngữ văn, Hình họa, Trang trí ) với điểm chuẩn năm nay là 22.4 điểm. Học phí cho ngành dao động khoảng 11,700,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, TP.HCM.

Website: www.hcmuaf.edu.vn

3. Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp thành lập vào năm 2006, có môi trường học tập thân thiện, đội ngũ giảng viên tận tâm và cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.

Năm 2024, Đại học Đồng Tháp tuyển sinh khoảng 82 sinh viên cho ngành sư phạm mỹ thuật, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với môn thi năng khiếu. Với số lượng tuyển sinh lớn hơn nhiều trường thì đây cũng là lựa chọn đáng chú ý cho sinh viên khi chọn theo học ngành sư phạm mỹ thuật.

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với môn thi năng khiếu

Trường xét tuyển với tổ hợp H07 (Toán, Hình họa, Trang trí) và H00 (Ngữ văn, Hình họa, Trang trí ) với điểm chuẩn năm 2024 là 22.5 điểm. Mức học phí tại trường là 14,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Khu hành chính, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Website: www.dthu.edu.vn

4. Đại học Sài Gòn

Đại học Sài Gòn là một trong những trường đại học lớn tại TP.HCM, nổi bật với chương trình đào tạo ngành sư phạm mỹ thuật chất lượng. Trường có một đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, đồng thời sở hữu cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành sư phạm mỹ thuật với chỉ tiêu 40 sinh viên. Trường xét tuyển qua kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với kết quả Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 .

Chỉ tiêu năm 2024 của trường là 40 sinh viên

Điểm chuẩn ngành sư phạm mỹ thuật năm 2024 là 21.59 điểm. Mức học phí tại Đại học Sài Gòn cho ngành sư phạm mỹ thuật là khoảng 2,500,000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

Website: www.sgu.edu.vn

5. Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Được thành lập từ năm 1975, Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong những trường đại học lớn tại miền Trung, chuyên đào tạo các ngành sư phạm. Trường luôn đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu, và khi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi sư phạm mỹ thuật học trường nào, Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một lựa chọn đáng tin cậy.

Chương trình đào tạo ngành sư phạm mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng giúp sinh viên phát triển các kỹ năng vẽ, thiết kế và điêu khắc, đồng thời học cách truyền đạt nghệ thuật cho học sinh ở các cấp học khác nhau.

Điểm chuẩn ngành sư phạm mỹ thuật của trường năm 2024 là 24.3 điểm

Đại học Sư phạm Đà Nẵng tuyển khoảng 40 sinh viên mỗi năm cho ngành sư phạm mỹ thuật. Phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển thẳng và học bạ, kết quả thi THPT quốc gia kết hợp môn năng khiếu. Điểm chuẩn năm 2024 là 24.3 điểm với các tổ hợp xét tuyển gồm H00, H07. Mức học phí tại đây là dao động khoảng 11,700,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

Website: www.udn.vn

6. Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được thành lập vào năm 2011, là một trường đại học nổi bật tại khu vực Bắc, chuyên đào tạo các ngành văn hóa, nghệ thuật và thể thao, trong đó có cả ngành sư phạm mỹ thuật.

Học phí của ngành sư phạm mỹ thuật tại trường là khoảng 11,797,500 VNĐ/năm

Trường tuyển sinh khoảng 50 sinh viên năm 2024. Phương thức xét tuyển là kết hợp giữa kết quả thi THPT quốc gia và thi các môn năng khiếu. Điểm chuẩn năm 2024 cho ngành này tại trưởng là 18 điểm với tổ hợp xét tuyển H00. Học phí cho ngành sư phạm mỹ thuật là khoảng 11,797,500 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 1, đường Trường Chinh, TP. Thanh Hóa.

Website: www.thuathien.edu.vn

7. Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Đại học Mỹ thuật Việt Nam (tiền thân là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam) được thành lập từ năm 1957, là trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Trường không chỉ nổi bật trong các ngành đào tạo về mỹ thuật mà còn đặc biệt nổi bật với ngành sư phạm mỹ thuật.

Điểm chuẩn ngành sư phạm mỹ thuật năm 2024 của trường là 31.63 điểm (nhân đôi bài thi Tượng tròn, hình hoạ)

Chương trình đào tạo ngành sư phạm mỹ thuật tại trường không chỉ giúp sinh viên có nền tảng vững chắc về lý thuyết nghệ thuật, mà còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành cần thiết như vẽ, thiết kế, và điêu khắc.

Trường tuyển khoảng 15 sinh viên năm 2024 cho ngành sư phạm mỹ thuật. Phương thức xét tuyển của trường bao gồm kết quả thi THPT quốc gia và môn năng khiếu với tổ hợp xét tuyển là H00. Điểm chuẩn ngành sư phạm mỹ thuật năm 2024 là 31.63 điểm (nhân đôi bài thi Tượng tròn, hình hoạ) và mức học phí cho ngành là 13,500,000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ: 39 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Website: www.vnu.edu.vn

8. Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

Được thành lập vào năm 2000, Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế là một trong những trường đại học chuyên đào tạo ngành nghệ thuật nổi bật ở miền Trung Việt Nam. Trường không chỉ nổi bật trong việc đào tạo các ngành về nghệ thuật mà còn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển ngành sư phạm mỹ thuật.

Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế ra đời vào năm 2020

Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế tuyển khoảng 32 sinh viên năm 2024 cho ngành sư phạm mỹ thuật và xét tuyển dựa trên điểm học bạ hoặc điểm thi TN THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Nghệ thuật tổ chức theo quy định.

Điểm chuẩn cho ngành sư phạm mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế là 24.3 điểm năm 2024 với tổ hợp xét tuyển là H00. Học phí cho ngành dao động vào khoảng 14,100,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

Website: www.hueuni.edu.vn

9. Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương được thành lập vào năm 1960, là một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam chuyên đào tạo về các ngành sư phạm nghệ thuật. Ngành sư phạm mỹ thuật tại đây được đánh giá cao ,giúp sinh viên phát triển năng lực giảng dạy và nghệ thuật giúp họ trở thành những giáo viên mỹ thuật giỏi.

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nằm trong top các trường có ngành sư phạm mỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam

Trường tuyển sinh khoảng 60 sinh viên mỗi năm cho ngành sư phạm mỹ thuật. Phương thức xét tuyển bao gồm kết quả thi THPT quốc gia và môn năng khiếu với các tổ hợp xét tuyển bao gồm H00, H07. Điểm chuẩn năm 2024 cho ngành là 34 với điểm năng khiếu nhân hệ số 2. Mức học phí tại đây dao động vào khoảng 14,200,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 360 Đường Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Website: www.spa.edu.vn

Ngành sư phạm mỹ thuật đang dần trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các bạn yêu thích nghệ thuật và muốn theo đuổi công việc giảng dạy. Việc lựa chọn sư phạm mỹ thuật học trường nào có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điểm chuẩn, học phí, đội ngũ giảng viên, và cơ sở vật chất của trường.