Top 5+ trường đào tạo ngành sư phạm toán tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Trung Đại học Vinh Sư phạm toán học A00, A01,B00, D01 25.0 12,900,000/năm Nam Đại học Sài Gòn Sư phạm toán học A00, A01 26.75 - 27.75 2,500.000/Học kỳ Nam Đại học Cần Thơ Sư phạm toán học A00, A01, B08, D07 26.18 19,400,000/năm Nam Đại học Đồng Tháp Sư phạm toán học A00, A01, A02, A4 , D90 28.65 14,000,000/năm Bắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm toán học A00, A01 27.68 9,800,000/năm Nam Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm toán học A00, A01 26.18 14,100,000/năm Bắc Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) Sư phạm toán học A00, A01, D01 26.32 14,100,000/năm Trung Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) Sư phạm toán học A00, A01, D01 26.18 15,780,000/năm Trung Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) Sư phạm toán học A00, A01, D01 26.2 14,000,000/năm Bắc Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) Sư phạm toán học A00, A01, B00, D01 26.58 15,000,000/năm

1. Đại học Vinh

Đại học Vinh được thành lập năm 1959, là một trong những trường đại học trọng điểm, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục khu vực miền Bắc. Trường đào tạo đa ngành, trong đó có sư phạm toán học luôn là thế mạnh.

Đại học Vinh được thành lập năm 1959

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm toán học dao động từ 110. Đại học Vinh áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng. Đối với ngành sư phạm toán học, Đại học Vinh xét tuyển theo hai tổ hợp chính là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01( Toán, Lý Anh), B00 (Sinh, Lý, Hóa) và D01 (Toán, Văn, Anh). Điểm chuẩn ngành này vào năm 2024 là 25. Học phí khoảng 15,000,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 182 đường Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An.

Website: www.vinhuni.edu.vn

2. Đại học Sài Gòn

Đại học Sài Gòn là trường công lập đa ngành tại TP.HCM, thành lập năm 2007. Trường đào tạo nhiều ngành, trong đó sư phạm toán được xây dựng với chương trình phù hợp thực tế giảng dạy. Cơ sở vật chất tương đối tốt, đáp ứng được nhu cầu cho sinh viên ở đô thị lớn. Ngành sư phạm toán học tuyển sinh năm 2024 là 50 chỉ tiêu. Nếu bạn đang tìm kiếm sư phạm toán học trường nào uy tín ở miền Nam thì Đại học Sài Gòn là lựa chọn sáng giá.

Chỉ tiêu của ngành sư phạm toán học tuyển sinh năm 2024 là 50

Đại học Sài Gòn tuyển sinh ngành sư phạm toán học theo 4 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ bậc THPT; xét tuyển thẳng; xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Điểm chuẩn ngành sư phạm toán học tại Đại học Sài Gòn năm 2024 là 26,75 với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) và 27.75 với tổ hợp A01 (Toán, Văn, Anh). Học phí của Đại học Sài Gòn cho ngành sư phạm toán học năm 2024 là 18,000,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 273 đường An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

Website: www.hcmuni.edu.vn

3. Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ là trung tâm giáo dục lớn nhất miền Tây Nam Bộ, thành lập năm 1966. Sinh viên ngành sư phạm toán học tại Đại học Cần Thơ được đào tạo bài bản với kiến thức cơ bản và nâng cao trong toán học. Ngoài ra, trường cũng cung cấp các kỹ năng sư phạm và phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập và giảng dạy hiệu quả trong môi trường giáo dục thực tế.

Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển ngành với chỉ tiêu là 100 sinh viên. Sư phạm toán học qua các phương thức như xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT. Tổ hợp môn xét tuyển ngành sư phạm toán học tại Đại học Cần Thơ bao gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01(Toán, Lý,Anh) và B08 (Toán, Văn, Anh), D07. Điểm chuẩn thi THPT năm 2024 của ngành này là 26.18. Mức học phí năm 2024 khoảng 19,400,000 đồng/năm.

Điểm chuẩn thi THPT của trường năm 2024 là 26.18

Địa chỉ: 2 đường Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Website: www.ctu.edu.vn

4. Đại học Đồng Tháp

Đây là lựa chọn quen thuộc cho câu hỏi sư phạm toán học trường nào. Đại học Đồng Tháp được thành lập năm 2003, là trường đại học vùng chuyên sâu về đào tạo giáo viên. Sinh viên ngành sư phạm toán học tại Đại học Đồng Tháp được đào tạo toàn diện về toán học và nghiệp vụ sư phạm. Chất lượng đào tạo của trường ổn định, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm.

Trường có phòng học, phòng thí nghiệm và ký túc xá đầy đủ. Ngành sư phạm toán học có chỉ tiêu khoảng 30 sinh viên mỗi năm. Đại học Đồng Tháp tuyển sinh ngành sư phạm toán học theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi ĐGNL. Điều này giúp các thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào ngành sư phạm toán học một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Học phí của ngành là khoảng 14,000,000 đồng/năm

Tổ hợp môn xét tuyển của ngành sư phạm toán học là A00 (Toán, Lý, Hóa) và D01 (Toán, Văn, Anh), A02(Toán, Lý, Sinh), A4 (Toán, Lý, Địa) và D90 (Toán, KHTN, Anh). Điểm chuẩn năm 2024 của ngành này là 28.65 và điểm ĐGNL là 800. Học phí của ngành sư phạm toán học tại Đại học Đồng Tháp là khoảng 14,000,000 đồng/năm

Địa chỉ: 783 đường Nguyễn Huệ, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Website: www.dthu.edu.vn

5. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo ngành sư phạm toán học hàng đầu tại Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập từ năm 1951. Chương trình đào tạo ngành sư phạm toán học tại trường được thiết kế bài bản, giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết toán học mà còn rèn luyện các kỹ năng sư phạm. Môi trường học tập khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo, với nhiều hoạt động học thuật bổ ích.

Đây là lựa chọn sáng suốt cho câu hỏi sư phạm toán học trường nào

Trường tuyển sinh ngành sư phạm toán học theo 4 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ bậc THPT; xét tuyển thẳng; xét kết quả thi đánh giá năng lực. Chỉ tiêu ngành sư phạm toán năm 2024 là 360. Năm 2024, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành sư phạm toán học có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 27.68 điểm cho cả 2 tổ hợp A00, A01.

Trường có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, chất lượng đào tạo được đánh giá rất cao. Học phí năm 2024 của ngành sư phạm toán học tại Đại học Sư phạm Hà Nội là 9,800,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.hnue.edu.vn

6. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM ra đời năm 1976. Đây là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu tại miền Nam về ngành sư phạm toán học. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về toán học cùng các phương pháp giảng dạy hiện đại. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng sư phạm, giúp dễ dàng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp giáo viên. Vì thế, trường trở thành lựa chọn hàng đầu cho câu hỏi ngành sư phạm toán học trường nào

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM một trong những trường đại học uy tín hàng đầu tại miền Nam

Trường có chỉ tiêu là 88, sử dụng phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển sinh ngành sư phạm toán học thông qua tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh). Điểm chuẩn năm 2024 là 26.18. Học phí năm 2024 của ngành sư phạm toán học tại Đại học Sư phạm TP.HCM là khoảng 14,100,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 280 đường An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

Website: www.hcmus.edu.vn

7. Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)

Đại học Sư phạm là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên, chuyên đào tạo giáo viên cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Trường được thành lập năm 1966. sư phạm toán học ngành nào cũng được xây dựng sát với thực tiễn giảng dạy và nhu cầu vùng miền. Trường có đội ngũ giảng viên trẻ, năng động và tâm huyết.

Trường tuyển sinh theo hai phương thức dựa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ

Sinh viên ngành sư phạm toán học tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản và nâng cao về toán học, cùng các kỹ năng giảng dạy và quản lý lớp học. Trường luôn chú trọng đến việc thực hành giảng dạy, giúp sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.

Ngành sư phạm toán học tuyển sinh từ 100 sinh viên năm 2024 .Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xét tuyển ngành sư phạm toán học theo tổ hợp A00, A01 và D01. Điểm chuẩn thi THPT năm 2024 của ngành này là 26.32 và điểm cho học bạ là 29.2. Mức học phí hoảng 14,000,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 20 đường Lê Quý Đôn, TP. Thái Nguyên.

Website: www.tnu.edu.vn

8. Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong những trường nổi bật trong việc đào tạo ngành sư phạm toán học tại miền Trung. Sinh viên sẽ được giảng dạy bài bản, kết hợp lý thuyết với kỹ năng thực hành giảng dạy. Ngoài ra, trường có nhiều phòng học, phòng thực hành và ký túc xá khang trang.

Sinh viên ngành sư phạm toán học tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng sẽ được đào tạo toàn diện về các kiến thức toán học cơ bản, chuyên sâu và phương pháp giảng dạy hiệu quả. Sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động thực tế để củng cố kỹ năng giảng dạy.

Đây là câu trả lời quen thuộc cho câu hỏi sư phạm toán học trường nào ở khu vực miền Trung

Ngành sư phạm toán học có chỉ tiêu mỗi năm từ 110 sinh viên. Trường sử dụng phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ, thi ĐGNL, tuyển thẳng. Các tổ hợp tuyển sinh gồm A00 và D01. Điểm chuẩn năm 2024 là 26.18. Học phí ngành sư phạm toán học tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong năm 2024 là khoảng 15,780,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 459 đường Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Website: www.dnpu.edu.vn

9. Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế)

Đối với khu vực miền Trung, Đại học Sư phạm (Đại học Huế) là một trong câu trả lời nổi bật về sư phạm toán học trường nào. Trường ra đời năm 1957 có bề dày hơn 65 năm xây dựng và phát triển, được công nhận là một trong những cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm cấp quốc gia. Ngành sư phạm toán học tại đây được xem là ngành đào tạo mũi nhọn, luôn nhận được sự đầu tư về chất lượng giảng dạy và tuyển sinh. Trường có chỉ tiêu là 180.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) có 5 phương thức xét tuyển

Năm 2024, ngành này tuyển sinh theo 5 phương thức gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng và ưu tiên, xét tuyển theo phương thức riêng của trường, và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành sư phạm toán học là 26.2 điểm. Mức học phí của ngành sư phạm toán học tại Đại học Sư phạm Huế năm 2024 khoảng 14,000,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 34 đường Lê Lợi, TP. Huế

Website: www.hueuni.edu.vn

10. Trường Đại học Giáo dục (Đại học quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thành lập năm 2009, là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia và khu vực, có vai trò quan trọng trong việc đào tạo các chuyên gia chất lượng cao, đóng góp tích cực cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học đạt chuẩn quốc tế.

Trường Đại học Giáo dục là câu trả lời sáng suốt cho câu hỏi ngành sư phạm toán học trường nào

Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển ngành sư phạm toán học của trường được xác định ở mức 26.58 điểm, gần như không chênh lệch so với năm 2023 khi mức điểm là 25.55. Trong cả hai năm, trường đều áp dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, B00 và D01. Mức học phí cho ngành sư phạm toán học tại Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) là khoảng 15,000,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.ued.edu.vn

Hi vọng bài viết này đã giải đáp thắc mắc sư phạm toán học trường nào uy tín theo từng vùng miền để bạn dễ lựa chọn. Việc xác định đúng mục tiêu và lựa chọn ngôi trường phù hợp sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp trong ngành giáo dục. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc làm Giáo Dục/ Đào Tạo, hãy truy cập vào Website Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!