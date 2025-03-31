Top 5+ các trường có ngành Giáo dục thể chất tốt nhất Việt Nam

Những bạn trẻ yêu thích vận động, có năng khiếu thể thao hiện nay đang quan tâm tới các trường có ngành Giáo dục thể chất đào tạo tốt nhất. Trong bài viết này, Job3s sẽ tổng hợp thông tin top những trường đại học có ngành Giáo dục thể chất được đánh giá tốt nhất tại Việt Nam để các bạn tham khảo.
TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Ngành Giáo dục Thể chất là một trong những lĩnh vực quan trọng của hệ thống giáo dục của Việt Nam. Các trường đào tạo ngành Giáo dục thể chất sẽ cung cấp những chuyên gia giáo dục có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu trong việc phát triển và quản lý giáo dục thể chất.

Những trường này sẽ cung cấp các khóa học về giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, định hướng chính sách và quản lý giáo dục thể chất. Đồng thời, trường sẽ hỗ trợ sinh viên trau dồi kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học để tạo ra các phương pháp giảng dạy hiệu quả. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Giáo dục Thể chất mà bạn có thể tham khảo:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Miền Bắc

Đại học Hùng Vương (THV)

Giáo dục Thể chất

T00, T02, T05, T07

34

14,500,000 VNĐ/năm học

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2)

Khoa Giáo dục thể chất

T01, T02, T00, T05

20

10,870,000 VNĐ/năm học

Miền Trung

Đại học Sư phạm - Đại học Huế (DHK)

Khoa Giáo dục thể chất

T00, T02, T05, T07

27.1

14,000,000 VNĐ/năm học

Đại học Quy Nhơn (QNU)

Giáo dục Thể chất

T00, T02, T03, T05

26.5

Miễn học phí

Miền Nam

Đại học Cần Thơ (TCT)

Giáo dục Thể chất

T00, T01, T06

25.6

19,400,000 VNĐ/năm học

Đại học Đồng Tháp (SPD)

Giáo dục Thể chất

T00, T05, T06, T07

25.7

9,000,000 VNĐ/năm học

Đại học Sư phạm TP. HCM (SPS)

Giáo dục Thể chất

M08, T01

26.71

14,100,000 VNĐ/năm

Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)

Giáo dục Thể chất

T00, T02, T03, T07

18

Chương trình đào tạo tiếng Việt: 55,000.000 VNĐ/năm

Chương trình đào tạo tiếng Anh: 100,000,000 VNĐ/năm

Đại học Tây Nguyên (TTN)

Giáo dục Thể chất

T01, T20

25.31

Miễn học phí

1. Đại học Cần Thơ (TCT)

Với những bạn thí sinh đang băn khoăn không biết các trường có ngành Giáo dục thể chất nào tốt nhất Việt Nam, hãy tham khảo ngay Đại học Cần Thơ. Ngành Giáo dục thể chất tại trường có quy trình đào tạo bài bản và linh hoạt giúp sinh viên sở hữu đầy đủ năng lực chuyên môn, khả năng làm việc độc lập và kỹ năng phù hợp đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp liên quan tới thể chất.

Trường Đại học Cần Thơ đặt ra chỉ tiêu tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất năm 2024 là 60 sinh viên, theo 2 phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét bằng học bạ.

Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất theo 2 phương thức xét tuyển

Điểm chuẩn năm 2024 vào ngành này theo tổ hợp xét tuyển T00, T01, T06 thông qua hình thức điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là 25.6 điểm. Còn theo phương thức xét học bạ là 27.2 điểm. Mức học phí đối với chuyên ngành Giáo dục Tiểu học của trường Đại học Cần Thơ khoảng 19,400,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: Khu II, Đ. 3 Tháng 2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website: https://www.ctu.edu.vn/

2. Đại học Hùng Vương (THV)

Đại học Hùng Vương được đánh giá nằm trong top các trường đại học có ngành Giáo dục thể chất đào tạo tốt tại Việt Nam. Ngành Giáo dục thể chất tại ngôi trường hướng đến mục tiêu đào tạo giáo viên có phẩm chất, kiến thức và năng lực giảng dạy cùng kỹ năng để sau khi ra trường sẽ giảng dạy môn học Giáo dục thể chất ở các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục.

Trường Đại học Hùng Vương đặt ra chỉ tiêu tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất năm 2024 là 10 sinh viên. Trường áp dụng 2 phương thức xét tuyển là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

Đại học Hùng Vương được đánh giá nằm trong top các trường đại học có ngành Giáo dục thể chất đào tạo tốt tại Việt Nam

Điểm chuẩn năm 2024 vào ngành này theo tổ hợp xét tuyển T00, T02, T05, T07 thông qua hình thức điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là 34 điểm. Dựa theo phương thức xét học bạ với điều kiện học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu là 32 điểm. Mức học phí đối với chuyên ngành Giáo dục thể chất của trường Đại học Hùng Vương khoảng 14,500,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: Đ. Nguyễn Tất Thành, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

Website: https://www.hvu.edu.vn/

3. Đại học Sư phạm - Đại học Huế (DHK)

Đại học Sư phạm - Đại học Huế nằm trong số các trường có ngành Giáo dục thể chất đào tạo chất lượng tại khu vực Miền Trung. Năm 2024, Đại học Sư phạm - Đại học Huế tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất với chỉ tiêu 35 sinh viên theo các phương thức xét tuyển gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và xét học bạ.

Theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia thì điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Tiểu học với tổ hợp môn T00, T02, T05, T07 của trường là 27.75 điểm. Dựa theo phương thức xét học bạ, điểm chuẩn ngành này là 26.

Đại học Sư phạm - Đại học Huế nằm trong số các trường có ngành Giáo dục thể chất đào tạo chất lượng tại khu vực Miền Trung

Sinh viên theo học ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Sư phạm - Đại học Huế sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cùng phẩm chất đạo đức và năng lực giảng dạy. Năm học 2024, học phí ngành Giáo dục Tiểu học của trường Đại học Sư phạm Huế khoảng 14,000,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Phú Hội, Huế, Thành phố Huế

Website: https://www.dhsphue.edu.vn/

4. Đại học Đồng Tháp (SPD)

Nằm tại khu vực phía Nam, Đại học Đồng Tháp là cơ sở đào tạo ngành Giáo dục thể chất thuộc top đầu. Năm 2024, Đại học Đồng Tháp tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất với chỉ tiêu 60 sinh viên theo 2 phương thức xét tuyển gồm: Điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và xét học bạ.

Nằm tại khu vực phía Nam, Đại học Đồng Tháp là cơ sở đào tạo ngành Giáo dục thể chất thuộc top đầu

Theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia thì điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Tiểu học với tổ hợp môn T00, T05, T06, T07 của trường là 25.7 điểm. Dựa theo phương thức xét học bạ, điểm chuẩn ngành này là 26.5 điểm.

Khi theo học ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Đồng Tháp, sinh viên không chỉ được hưởng mức học phí rẻ 9,000,000 VNĐ/năm mà còn sở hữu những kiến thức, năng lực chuyên môn cùng phẩm chất ngành nghề và kỹ năng giảng dạy bài bản.

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Website: https://www.dthu.edu.vn/

5. Đại học Quy Nhơn (QNU)

Đại học Quy Nhơn thuộc top các trường có ngành Giáo dục thể chất đào tạo bài bản tại khu vực Miền Trung. Năm 2024, Đại học Quy Nhơn có chỉ tiêu 120 sinh viên ngành Giáo dục thể chất theo 3 phương thức xét tuyển gồm: Điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia; Xét học bạ; Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD; Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG.

Điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Thể chất với tổ hợp môn T00, T02, T03, T05 của trường là 26.5 điểm

Theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia thì điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Thể chất với tổ hợp môn T00, T02, T03, T05 của trường là 26.5 điểm. Đối với ngành này, Đại học Quy Nhơn không áp dụng học phí đối với sinh viên theo học. Do đó, sinh viên ngành Giáo dục thể chất thuộc trường sẽ được miễn học phí theo quy định.

Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Website: http://www.qnu.edu.vn/

6. Đại học Tây Nguyên (TTN)

Khi theo học ngành Giáo dục Thể chất tại Trường Đại học Tây Nguyên sinh viên sẽ được miễn 100% học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt 3.630.000 VNĐ/tháng. Đại học Tây Nguyên cũng nằm trong top các trường có ngành giáo dục thể chất tốt tại Việt Nam.

Sinh viên theo học tại đây sẽ được đào tạo những kiến thức đại cương và các môn thể thao chuyên ngành. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ học những môn về kiến thức tâm lý giảng dạy, giải phẫu cơ thể hay y học thể dục thể thao để phòng tránh những chấn thương.

Khi theo học ngành Giáo dục Thể chất tại Trường Đại học Tây Nguyên sinh viên sẽ được miễn 100% học phí

Năm 2024, Đại học Tây Nguyên có chỉ tiêu 28 sinh viên ngành Giáo dục thể chất theo 3 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng theo quy định; Điểm thi THPT Quốc gia kết hợp điểm thi năng khiếu; Học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu.

Theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia thì điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Thể chất với tổ hợp môn T01, T20 của trường là 25.31 điểm. Dựa theo xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu là 27.56 điểm.

Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Website: https://www.ttn.edu.vn/

7. Đại học Sư phạm TP. HCM (SPS)

Đại học Sư phạm TPHCM là đơn vị đào tạo cử nhân giáo dục thể chất hội tụ đầy đủ phẩm chất, kỹ năng và đạo đức giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia giảng dạy tại các hệ thống giáo dục trên toàn quốc.

Đối với ngành Giáo dục thể chất, Đại học Sư phạm TPHCM tuyển sinh với 50 chỉ tiêu sinh viên năm 2024 áp dụng 2 cách xét tuyển: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức; Xét học bạ và điểm thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

Mức học phí mà sinh viên theo ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Sư phạm TPHCM 14.100.000 VNĐ/năm học

Theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT thì điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Thể chất với tổ hợp môn M08, T01 của trường là 26.71 điểm. Mức học phí mà sinh viên theo ngành này tại Đại học Sư phạm TPHCM 14,100,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Số 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh

+ Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Website: https://hcmue.edu.vn/vi/

8. Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)

Đại học Quốc tế Hồng Bàng nằm trong top các trường đại học có ngành Giáo dục thể chất sở hữu cơ sở vật chất, quy trình giảng dạy hiện đại. Do thuộc Đại học quốc tế cho nên ngành Giáo dục thể chất tại trường có mức học phí hệ chương trình đào tạo tiếng Việt khoảng 55,000,000 VNĐ/năm, chương trình đào tạo tiếng Anh khoảng 100,000,000 VNĐ/năm.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng có điểm chuẩn ngành Giáo dục thể chất năm 2024 là 18 điểm

Ngành Giáo dục thể chất năm 2024 với 50 chỉ tiêu sinh viên năm 2024 áp dụng 2 cách xét tuyển: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ và điểm thi năng khiếu. Theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT thì điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Thể chất với tổ hợp môn T00, T02, T03, T07 của Đại học Quốc tế Hồng Bàng là 18 điểm.

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: https://hiu.vn/

9. Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2)

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong những cơ sở đào tạo ngành Giáo dục thể chất bài bản và chất lượng tại khu vực Miền Bắc. Năm 2024, khoa Giáo dục thể chất của trường đặt ra chỉ tiêu tuyển sinh là 50 sinh viên theo hai phương thức xét tuyển gồm: Xét kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia kết hợp điểm thi năng khiếu.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong các trường có ngành Giáo dục thể chất tốt, đào tạo bài bản tại khu vực Miền Bắc

Dựa theo phương thức xét tuyển điểm kỳ thi THPT Quốc gia, ngành Giáo dục thể chất năm 2024 với tổ hợp môn T01, T02, T00, T05 thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là 20 điểm. Riêng đối với hình thức dựa theo kỳ thi đánh giá năng lực Quốc gia kết hợp điểm năng khiếu sẽ có điểm chuẩn là 27.85 điểm. Mức học phí sinh viên theo ngành này tại Đại học Sư phạm - Đại học Huế khoảng 10,870,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Phú Hội, Huế, Thành phố Hu

Website: https://www.dhsphue.edu.vn/

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh của ngành Giáo dục Thể chất tại một số trường như: Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Đại học Hải Phòng,...

Hy vọng thông qua bài viết trên đây đã giải đáp những thắc mắc cho bạn về các trường có ngành giáo dục thể chất tốt nhất tại Việt Nam. Với điểm thi THPT từ 18 - 28 điểm hoàn toàn có thể tham khảo ngành học này. Để biết thêm thông tin về nhu cầu tìm việc làm giáo dục đào tạo, bạn vui lòng truy cập vào Website tuyển dụng Job3s để biết thêm thông tin chi tiết!

