Tất cả các ngành nghề khối A đang hot nhất hiện nay

1. Khối A thi những môn nào?

Trước đây, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người chọn thi khối A sẽ bao gồm 3 môn Toán - Lý – Hóa. Ba bộ môn này đòi hỏi bạn phải ưa thích những con số, có tính cẩn thận và làm việc logic.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung thêm nhiều tổ hợp mới dựa trên quy định của các môn thi khối A trước đây. Cụ thể là gồm 18 tổ hợp trong khối A như bảng dưới đây:

Những môn sẽ thi khi bạn chọn khối A

2. Tất cả các ngành nghề khối A đang hot hiện nay

Sau khi đã nắm rõ khối A thi những môn gì thì mời bạn tham khảo tất cả các ngành nghề khối A đang “hot rần rần” trong thời gian gần đây. Ngoài ra, những nghề này dự kiến vẫn sẽ phát triển mạnh trong tương lai.

2.1. Ngành Marketing

Marketing là nhóm ngành liên quan đến việc quảng bá, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng bằng nhiều cách thức khác nhau. Với sự phát triển của kinh tế số và mạng xã hội, Marketing là ngành nghề dần dần trở nên quan trọng.

Các công ty luôn cần nhân viên Marketing để giúp họ xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và quản lý thương hiệu nhằm tăng sự cạnh tranh với các đối thủ.

Đến năm 2025, ngành Marketing sẽ cần trên 21.600 lao động/năm (Theo dự báo của Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM). Vì thế, đây là một trong những ngành có triển vọng cao nhất trong tất cả các ngành nghề khối A.

Một số công việc trong ngành marketing đang hot:

Trưởng phòng Marketing: Giữ vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Nhân viên Marketing: Thực hiện các công việc liên quan trong Marketing như lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch Marketing, phân tích dữ liệu Marketing,...

Content Marketing: Sáng tạo và viết nội dung cho các kênh Marketing của doanh nghiệp.

SEO: Chịu trách nhiệm tối ưu hóa website và các kênh Marketing online của doanh nghiệp để tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

Digital Marketing: Thực hiện các hoạt động Marketing trên các kênh Marketing online như Facebook, Instagram, Google Ads,…

Marketing là một trong những ngành có triển vọng cao nhất trong tất cả các ngành nghề khối A

2.2. Ngành công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là một ngành không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, từ doanh nghiệp đến chính phủ. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, blockchain, big data và Internet of Things (viết tắt IoT) ngày càng phổ biến, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

Theo số liệu thống kê của job3s, nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam liên tục tăng cao. Năm 2024, người ta thống kê nhân lực của ngành này vẫn thiếu hụt 150.000 - 195.000 lập trình viên hoặc kỹ sư mỗi năm.

Công nghệ thông tin là ngành liên quan đến việc áp dụng và phát triển các công nghệ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đặc biệt, trong thời đại của Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhu cầu nhân lực của ngành này ngày càng tăng cao. Đó là lý do mà ngành công nghệ thông tin luôn nằm trong danh sách tất cả các ngành nghề khối A đang hot trong năm 2024.

Theo học ngành công nghệ thông tin, bạn sẽ làm những công việc như sau:

Lập trình viên: Trực tiếp viết mã code để tạo ra các phần mềm, ứng dụng, website,...

Kỹ sư phần mềm: Thiết kế, phát triển và bảo trì các phần mềm để ứng dụng trong cuộc sống.

Kỹ sư dữ liệu: T hu thập, xử lý và phân tích các nguồn dữ liệu.

Kỹ sư AI: Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Kỹ sư bảo mật: Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng cho các hệ thống thông tin.

Nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam liên tục tăng cao trong thời gian gần đây

2.3. Ngành thương mại điện tử

Thói quen mua sắm trực tuyến đang phát triển mạnh sau đại dịch, người tiêu dùng cũng nhận ra sự tiện lợi khi mua sắm với hình thức này. Trong tất cả các ngành nghề khối A thì có lẽ thương mại điện tử là ngành sẽ mang đến nhiều cơ hội nhất cho sinh viên mới ra trường. Bởi thị trường này đòi hỏi lực lượng lao động trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo và nhanh nhẹn.

Thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam được dự báo đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á trong vài năm tới. Cho nên, nhu cầu tuyển dụng nhân sự được đào tạo chính quy trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ mang đến nhiều cơ hội cho những bạn trẻ thể hiện tài năng.

Thương mại điện tử là gì? Đó là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua các kênh điện tử như website, các ứng dụng thay vì diễn ra trực tiếp tại các cửa hàng truyền thống.

Những vị trí tuyển dụng trong ngành thương mại điện tử thường là:

Quản lý sàn thương mại điện tử: Người này sẽ đảm nhiệm việc quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki,...

Chuyên viên Marketing thương mại điện tử: Thực hiện các hoạt động Marketing cho các sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử.

Chuyên viên chăm sóc khách hàng thương mại điện tử: Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm trên kênh thương mại điện tử.

Chuyên viên vận hành kho hàng thương mại điện tử: Quản lý và vận hành kho hàng, xử lý đơn hàng và giao hàng,...

Chuyên viên thiết kế website thương mại điện tử: Thiết kế website thương mại điện tử và phát triển trang.

Những công việc liên quan đến ngành thương mại điện tử sẽ mang đến nhiều cơ hội cho bạn trẻ thể hiện tài năng

2.4. Nhân viên bán hàng/kinh doanh

Trong tất cả các ngành nghề khối A thì bán hàng là một ngành đã khá lâu đời nhưng độ hot chưa bao giờ giảm. Bởi đây là vị trí chủ chốt, mang đến doanh thu cho doanh nghiệp.

Trên thực tế, nhân viên bán hàng là một trong 3 vị trí được tuyển dụng nhiều nhất trên job3s. Với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, bán hàng cũng là một trong những nhóm ngành khối A vẫn luôn “khát” nhân lực. Vì thế, nếu bạn yêu thích công việc này thì cần phải học tốt kiến thức bán hàng được đào tạo tại nhà trường. Đồng thời, hãy tích cực trau dồi thêm những kỹ năng mềm khác để hỗ trợ cho công việc sau này.

Những vị trí tuyển dụng trong ngành bán hàng gồm:

Trưởng phòng kinh doanh: Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng của công ty.

Nhân viên bán hàng: Thực hiện các công việc như giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, tư vấn, chốt đơn hàng,...

Chuyên viên chăm sóc khách hàng: Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ các vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Telesales: Gọi điện thoại tư vấn, hỏi thăm và bán hàng cho khách.

Nhân viên bán hàng là một trong 3 vị trí được tuyển dụng nhiều nhất trên các trang việc làm

2.5. Ngành Luật

Trong tất cả các ngành nghề khối A thì luật là nhóm ngành đang dần được nhiều công ty tuyển dụng. Ngành này liên quan đến việc nghiên cứu, áp dụng pháp luật vào thực tiễn nên đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp.

Thay vì nhờ sự tư vấn, hỗ trợ của công ty luật sư thì các doanh nghiệp hiện nay sẽ tuyển luôn nhân viên luật để đảm bảo quyền lợi luật pháp cho những kế hoạch kinh doanh của họ. Còn đối với các công ty có quy mô nhỏ, họ sẽ ký kết với công ty luật sư để tư vấn luật cho họ. Dưới đây là một số vị trí việc làm trong ngành luật:

Luật sư: Tư vấn pháp luật, giải quyết thủ tục tranh chấp,...

Chuyên viên pháp lý: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh.

Chuyên viên luật thương mại: Tư vấn luật liên quan về lĩnh vực thương mại.

Chuyên viên luật lao động: Tư vấn luật liên quan về lĩnh vực lao động.

Các công việc của ngành luật liên quan đến việc nghiên cứu, áp dụng pháp luật vào mọi vấn đề trong cuộc sống

2.6. Ngành sư phạm

Ít người nghĩ trong tất cả các ngành nghề khối A lại có ngành sư phạm. Trên thực tế, khi học khối A bạn có nhiều lựa chọn khi muốn tham gia vào công tác giảng dạy. Đây cũng là đầu việc mà xã hội đang cần với điều kiện phải có trình độ chuyên môn cao và có khả năng ứng dụng công nghệ mới vào giảng dạy.

Một số công việc cho ngành sư phạm như: giáo viên tiểu học, giáo viên bộ môn toán, lý, hóa, sinh, giảng viên cao đẳng, đại học,…

Học khối A bạn có nhiều lựa chọn khi muốn tham gia vào công tác giảng dạy

2.7. Ngành Logistics

Khi ngành thương mại điện tử phát triển cũng là lúc mà ngành vận chuyển càng phát triển mạnh, đặc biệt là phân khúc giao hàng đến tận nhà. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức cũng luôn ứng dụng công nghệ mới vào Logistics để nâng cao hiệu quả dịch vụ và giảm chi phí. Điều này kích thích sự phát triển về nhu cầu tuyển dụng cao cho ngành này.

Một số công việc cho ngành này như: quản lý kho, nhân viên giao nhận, nhân viên xuất nhập khẩu,…

Ngành Logistics luôn cần nhiều nhân lực để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và mua sắm của khách hàng

Như vậy, bạn đã biết được tất cả các ngành nghề khối A là gì sau khi bản thân hoàn thành chương trình học chính quy tại trường. Có thể nói, những nhóm ngành kể trên đang được các doanh nghiệp đăng tuyển nhiều tại các trang web việc làm.

Nếu bạn có nhu cầu tìm công việc chất lượng tại các công ty uy tín hiện nay thì hãy truy cập vào job3s. Đồng thời, những bài viết ở trang web này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai.