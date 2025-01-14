Tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh lương cao, không qua trung gian

1. Sơ lược về huyện Bình Chánh

Bình Chánh là một huyện nằm ở phía Tây Nam (phần phía Tây nhiều hơn) của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vùng đất rộng lớn đang trên đà phát triển kinh tế và hạ tầng mạnh mẽ. Huyện Bình Chánh 4 mặt tiếp giáp với những quận huyện sau:

Phía Đông: Giáp quận 7, huyện Nhà Bè

Phía Đông Bắc: Giáp quận 8, quận Bình Tân

Phía Tây: Giáp huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa thuộc tỉnh Long An

Phía Nam: Giáp Cần Giuộc, Long An

Phía Bắc: Giáp huyện Hóc Môn

Khoảng 10 năm trở lại đây, kinh tế huyện Bình Chánh phát triển ổn định. Cơ cấu ngành nông nghiệp đang dần chuyển dịch sang nông nghiệp đô thị. Khối ngành công nghiệp và dịch vụ tăng mạnh. Đặc biệt ngành công nghiệp - xây dựng có tốc độ phát triển mạnh nhất, đưa Bình Chánh từ một huyện vùng ven nghèo thành một huyện có hạ tầng hiện đại, giá bất động sản cũng tăng chóng mặt từng ngày.

Quỹ đất rộng, có nhiều khu công nghiệp, nhiều công ty xí nghiệp… Không khó để hiểu được vì sao dân cư tập trung về Bình Chánh an cư lập nghiệp ngày càng đông. Nhu cầu tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh vì vậy cũng ngày càng gia tăng.

2. Tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh có dễ không? Điểm danh các công việc nhu cầu cao

Khu vực này rất sầm uất, dân cư ngày càng đông đúc, các doanh nghiệp, cửa hàng tập trung ngày càng nhiều. Bạn có thể tìm được việc làm 8 tiếng/ngày với nhiều lựa chọn. Ví dụ như:

2.1. Nhân viên kinh doanh bất động sản

Nhu cầu nhà ở tại Bình Chánh hiện nay tăng rất mạnh. Rất nhiều dự án nhà ở mọc lên đáp ứng cho hàng trăm nghìn người đang tìm kiếm cơ hội an cư nơi đây. Nguồn khách hàng đến từ 2 nhóm:

Chuyên gia và kỹ sư làm việc trong các khu công nghiệp tại Bình Chánh cần nhà ở chất lượng cao.

Người lao động cần nguồn nhà ở bình dân.

Ngoài ra, các nhu cầu thuê nhà xưởng, mặt bằng, thuê đất… phục vụ kinh doanh, sản xuất cũng ngày càng tăng mạnh.

Do đó, muốn tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh, chọn làm nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ giúp bạn có thu nhập ổn định. Khu vực này còn rất nhiều quỹ đất lớn, các sản phẩm nhà ở được đầu tư với pháp lý hoàn thiện.

Nhân viên sale nhà đất có thị trường rộng mở. Mức thu nhập và đãi ngộ của ngành này cũng vô cùng tốt. Nếu là một nhân viên giỏi, mỗi tháng bạn có thể có thu nhập đến vài trăm triệu đồng.

Tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh với vị trí sale bất động sản

2.2. Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng cũng là lựa chọn tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh vô cùng hấp dẫn. Vị trí này có thể đảm nhiệm công việc:

Nhân viên bán hàng trong siêu thị, trong các trung tâm thương mại tại Bình Chánh

Nhân viên bán hàng cho các cửa hàng: Quần áo thời trang, showroom xe máy, ô tô, sữa - thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em, nội thất, bảo hiểm, hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, dược…

Nhân viên tiếp thị sản phẩm

Cộng tác viên bán hàng

Tùy vào vị trí nhân viên hay trưởng cửa hàng hay giám sát bán hàng mà mức lương sẽ có sự chênh lệch. Các bạn có thể cập nhật nhanh các tin tuyển dụng bán hàng được niêm yết tại job3s để kết nối với nhà tuyển dụng.

2.3. Chuyên viên tư vấn tài chính

Chuyên viên tư vấn tài chính là lựa chọn cho những ai muốn tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh ổn định, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Công việc này thường làm giờ hành chính 8 tiếng trong các công ty tài chính hoặc ngân hàng.

Một chuyên viên tư vấn tài chính sẽ có môi trường làm việc khá hiện đại và năng động. Việc của bạn là tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính như bảo hiểm, các gói vay… Thu nhập ổn định từ 10 - 15 triệu đồng và còn có bonus thưởng thêm theo hợp đồng. Với những bạn giỏi giao tiếp thì đây là công việc rất đáng để cân nhắc.

Chuyên viên tư vấn tài chính là một lựa chọn tốt nếu bạn đang tìm việc tại Bình Chánh

2.4. Công việc trong mảng giáo dục và đào tạo

Dân cư tại Bình Chánh ngày càng đông kéo theo các công việc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng ngày càng phát triển. Tại Bình Chánh không chỉ có hệ thống trường mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đa dạng. Còn có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ, trung tâm dạy nghề… Do đó, tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh sẽ rất thuận lợi nếu bạn có các bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực này.

2.5. Tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh ngành F&B

Thêm một cơ hội tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh không thể bỏ qua chính là làm trong lĩnh vực F&B. Tại Bình Chánh, các quán ăn, nhà hàng mọc lên ngày càng nhiều. Nhu cầu nhân sự ngành này cũng tăng vọt theo thời gian. Nếu yêu thích lĩnh vực này, bạn có thể dễ dàng tìm được cho mình một vị trí phù hợp và có được mức thu nhập tương xứng năng lực.

2.6. Các công việc trong những khu công nghiệp tại Bình Chánh

Bình Chánh được biết đến là nơi có nhiều khu công nghiệp (KCN) nhất TPHCM:

KCN Vĩnh Lộc, được thành lập từ năm 1997

KCN Lê Minh Xuân, được thành lập 1997.

KCN Lê Minh Xuân 3, thành lập 2014

KCN An Hạ, thành lập 2007

Mỗi khu công nghiệp đều có quy mô lớn, hoạt động đa dạng ngành nghề. Do đó, cơ hội việc làm tại đây rất nhiều:

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo trì cơ khí

Nhân viên may mặc, giày da

Nhân viên gia công cơ khí

Nhân viên lắp ráp

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Nhân viên sản xuất hàng thực phẩm

Nhân viên đóng gói

Các công việc cấp cao: Nhân viên kế toán, Hành chính nhân sự, Kỹ sư, chuyên viên, giám đốc, quản lý… Tại các nhà máy, công ty trong các khu công nghiệp.

Công việc tại các KCN rất đa dạng ngành nghề. Yêu cầu cũng đa dạng từ lao động phổ thông đến lao động có tay nghề và nhân viên có trình độ bằng cấp, chuyên môn. Với 4 khu công nghiệp lớn hàng đầu TPHCM, bạn không cần lo lắng sẽ gặp khó khăn khi tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh.

Ngoài những công việc trên, tùy vào trình độ, học vấn và kỹ năng chuyên môn mà bạn cũng có thể ứng tuyển rất nhiều vị trí công việc khác. Số lượng doanh nghiệp, công ty, cửa hàng kinh doanh tại Bình Chánh rất nhiều. Hoặc các công việc lao động phổ thông như giúp việc nhà, gia sư… đều có nhu cầu cao và có thu nhập tốt.

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - nơi tuyển dụng nhân sự số lượng lớn, đa ngành nghề

3. Cần lưu ý gì khi tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh?

Việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh có thể là việc làm giờ hành chính hoặc theo ca 8 tiếng. Mỗi công việc sẽ có đặc thù riêng, các yêu cầu tuyển dụng cũng không giống nhau. Để tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh suôn sẻ, thuận lợi, cần lưu ý:

3.1. Cân nhắc kỹ năng, sở trường bản thân để chọn lọc công việc phù hợp

Trước tiên, bạn cần phải xem xét bằng cấp, khả năng và đam mê của mình để tìm việc phù hợp. Làm việc đúng chuyên môn, chuyên ngành sẽ giúp bạn đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, nó còn giúp bạn có lộ trình thăng tiến tốt, tiền đề để gia tăng thu nhập theo thời gian.

3.2. Chuẩn bị CV chu đáo, sáng tạo, có điểm nhấn

Với các nhà tuyển dụng, CV là nhân tố đầu tiên để họ tiếp xúc với ứng viên. Có nhiều công việc tốt có mức độ cạnh tranh cao, số lượng ứng viên đăng ký nhiều. Lúc đó, chuẩn bị CV thật chỉn chu, phù hợp, sáng tạo sẽ giúp tạo điểm nhấn với nhà tuyển dụng. Từ đó, cơ hội được gọi đi phỏng vấn cũng sẽ cao hơn.

Chuẩn bị CV chuyên nghiệp giúp tăng tỷ lệ được gọi phỏng vấn

3.3. Chọn lọc các trang web, địa chỉ tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh uy tín

Hầu hết các tin tuyển dụng đều xác thực, rõ ràng chi tiết. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý mong muốn tìm kiếm việc làm nhanh của người lao động, có rất nhiều tin tuyển dụng lừa đảo. Do đó, cần phải có sự sàng lọc các nền tảng tìm việc uy tín.

Bạn có thể cân nhắc các trang web tuyển dụng chất lượng như job3s. Tại đây luôn cập nhật các thông tin tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh mới nhất. Công việc có mô tả đầy đủ, thông tin nhà tuyển dụng minh bạch, công khai.

Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối không nên nhận việc ở những công ty yêu cầu đóng phí. Bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng và sàng lọc xem đó có phải là chiêu thức “lùa gà” của những kẻ lừa đảo không.

3.4. Tác phong lúc phỏng vấn vô cùng quan trọng

Điều cuối cùng để bạn tìm việc nhanh chính là tác phong khi đi phỏng vấn. Ấn tượng ban đầu sẽ quyết định thiện cảm của nhà tuyển dụng với ứng viên.

Có rất nhiều ứng viên giỏi, năng lực và bằng cấp đều đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Tuy nhiên, chính thái độ và tác phong lúc phỏng vấn khiến họ bị đánh trượt. Để tạo hình ảnh chỉn chu, lịch sự nhất, các bạn nên:

Đến phỏng vấn đúng giờ và tốt nhất nên đến trước từ 10 - 15 phút để chuẩn bị.

Tác phong lịch sự, quần áo, tóc tai, phụ kiện phù hợp với công việc phỏng vấn.

Tìm hiểu qua về công việc, văn hóa công ty để có thể trả lời phỏng vấn suôn sẻ.

Thái độ tự tin, lịch sự, hòa nhã, không nên quá phô diễn kiến thức.

Cảm ơn nhà tuyển dụng khi buổi phỏng vấn kết thúc dù bạn có được nhận hay không.

Tác phong trong buổi phỏng vấn giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

Tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh giúp bạn có được công việc thu nhập tốt gần nơi mình ở nhất. Với đà phát triển như hiện tại, Bình Chánh sẽ sớm trở thành một trong những thị trường lao động tiềm năng nhất TPHCM. Có đến hàng nghìn cơ hội việc làm nơi đây với đa dạng ngành nghề, đãi ngộ. Chúc các bạn sớm tìm được công việc như ý và đừng quên theo dõi job3s khi có nhu cầu tìm việc làm.

