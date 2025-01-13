Tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập lương cao đi làm ngay

1. Đường Nguyễn Thị Thập quận 7 thuộc phường nào?

Đường Nguyễn Thị Thập là một trong những tuyến đường lớn của quận 7. Nó còn đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông giữa quận 7 và Nhà Bè. Tuyến đường này bắt đầu từ khu dân cư Himlam (gần cầu Himlam). Kết thúc đường là điểm giao với đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn lên cầu Phú Mỹ.

Tổng chiều dài của đường khoảng 4km, di chuyển khoảng 10 - 15 phút. Tuy nhiên, vì cung đường này có lưu lượng xe cộ đông đúc nên vào các khung giờ cao điểm thì thời gian di chuyển có thể nhiều hơn.

Vậy đường Nguyễn Thị Thập quận 7 thuộc phường nào? Cung đường này đi qua nhiều phường thuộc quận 7:

Phường Tân Phú

Phường Tân Phong

Phường Tân Quy

Phường Tân Hưng

Đường Nguyễn Thị Thập đóng vai trò quan trọng trong kết nối cầu Phú Mỹ, đường Huỳnh Tấn Phát với đường Bắc Nam, với trung tâm Sài Gòn, với đại lộ Nguyễn Văn Linh. Chính vì vậy, khu vực này cũng tập trung rất nhiều nhà máy xí nghiệp, dân cư đông đúc nhộn nhịp. Nhu cầu tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập vì vậy cũng ngày càng tăng cao.

Đường Nguyễn Thị Thập quận 7 dài khoảng 4km, gồm 4 phường

2. Đánh giá tiềm năng tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập

Đường Nguyễn Thị Thập quận 7 được đánh giá là một trong những con đường thương mại hàng đầu quận 7 nói riêng và TP HCM nói chung. Tại đây có hàng trăm cơ sở kinh doanh, hàng trăm các dịch vụ giải trí. Đồng thời, cũng là tuyến đường có nhiều ngân hàng, nhiều công ty xí nghiệp…

Do đó, từ khi cung đường này được thành lập và mở rộng, nó đã làm thay đổi bộ mặt quận 7. Tuyến đường góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận 7 và toàn TPHCM.

Tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập ngày càng trở nên sôi nổi. Khu vực này có rất nhiều cơ hội việc làm. Không những thế, từ cung đường này, di chuyển đến nhiều khu công nghiệp trọng điểm cũng rất gần. Điển hình như Khu chế xuất Tân Thuận, KCN Hiệp Phước, Cụm công nghiệp Phú Mỹ… Những KCN này thu hút hàng trăm nghìn lao động và các chuyên gia. Đồng thời, không ngừng mở rộng quy mô hoạt động. Vì vậy, nhu cầu việc làm cũng rất cao.

Không những thế, người tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập còn có nhiều cơ hội ở tất cả các ngành nghề khác. Là một khu vực đông dân, kinh tế phát triển, lại là cung đường huyết mạch nối liền Nhà Bè, nên sẽ không khó để bạn tìm cho mình một việc làm phù hợp với đãi ngộ tương xứng với năng lực.

Khu vực đường Nguyễn Thị Thập có dân cư đông đúc, nhu cầu công việc cao

3. Gợi ý một số công việc dễ kiếm trong danh sách tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập

Bạn đang tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập? Bạn băn khoăn nếu mình sống ở khu vực này thì sẽ có những cơ hội công việc nào? Dưới đây là một số công việc cực hot khu vực này. Tất cả đều có nhu cầu tuyển dụng cao, lương tốt, gần như phỏng vấn xong là đi làm ngay không cần chờ đợi.

3.1. Giáo viên mầm non

Theo thống kê, trên tuyến đường Nguyễn Thị Thập quận 7 và các khu lân cận cách đó 1-2km, có hơn 30 trường mầm non. Điều này không chỉ chứng minh sự đông đúc nhộn nhịp của khu vực. Nó còn cho thấy nhu cầu giáo viên mầm non, bảo mẫu…ở đây rất cao.

Giáo viên mầm non là một nghề rất dễ xin việc ở khu vực quận 7. So với mặt bằng chung của TPHCM, mức lương nơi đây cũng không hề thấp. Nếu xin được vào các trường mầm non quốc tế thì thu nhập càng hấp dẫn hơn.

Chính vì vậy, nếu bạn có bằng cấp liên quan đến ngành mầm non và muốn xin việc, có thể cân nhắc đến các tin tuyển dụng việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập. Tùy vào từng trường học mà bạn làm, thu nhập có thể từ 8 - 20 triệu đồng/ tháng.

Tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập nhanh chóng với nghề giáo viên mầm non

3.2. Giáo viên tiếng Anh, giáo viên cấp 1-2-3

Ngoài giáo viên mầm non, giáo viên bậc Tiểu học, THCS, THPT và giáo viên Anh ngữ cũng là một nghề rất đáng cân nhắc. Khảo sát qua các nhu cầu tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập, có thể thấy đây là một nghề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường.

Mỗi cấp bậc học sẽ yêu cầu bằng cấp khác nhau. Bạn sẽ được nhận vào làm giáo viên hợp đồng nếu đáp ứng các nhu cầu giảng dạy của nhà trường. Theo thời gian, có thể thi công chức để chính thức có biên chế.

Nghề giáo viên không nhàn, thu nhập cũng không quá cao nhưng lại ổn định. Đặc biệt ở đường Nguyễn Thị Thập tập trung rất nhiều trường học và lượng giáo viên thiếu còn nhiều. Do đó, bạn hoàn toàn có thể đến khu vực này để tìm việc.

Xem thêm: 50+ Mẫu CV Giáo Viên Chuẩn Và Hiện Đại Nhất

3.3. Công nhân tại các nhà máy

Như đã nói, khu vực Nguyễn Thị Thập gần các khu công nghiệp, khu chế xuất. Do đó nhu cầu tuyển dụng công nhân các ngành nghề như dệt may, điện tử, kim khí, chế biến thực phẩm…là rất cao.

Nếu muốn tìm kiếm một công việc lao động phổ thông không yêu cầu trình độ chuyên môn cao ở khu vực đường Nguyễn Thị Thập, bạn có thể cân nhắc đến công việc này. Điều kiện tuyển dụng khá đơn giản. Mức lương cũng rất tốt, dao động từ 8 - 15 triệu đồng. Nếu tăng ca, mức lương có thể còn cao hơn.

Tại đường Nguyễn Thị Thập, bạn có thể xin làm công nhân trong các nhà máy tại các khu công nghiệp

3.4. Nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, thu ngân

Khu vực đường Nguyễn Thị Thập rất sầm uất, có nhiều cửa hàng, shop bán hàng, siêu thị, trung tâm thương mại… Do đó, nếu muốn tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập, bạn có thể cân nhắc đến các công việc liên quan bán hàng:

Nhân viên kinh doanh thị trường

Nhân viên bán hàng tại chỗ

Nhân viên thu ngân

Nhân viên kho…

Các cấp bậc từ nhân viên đến quản lý, trưởng phòng, giám đốc… Đều được tuyển dụng liên tục. Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội là bạn sẽ dễ dàng có được một công việc đúng chuyên môn, sở trường và thu nhập cao.

3.5. Nhân viên văn phòng đa dạng ngành nghề

Nhân viên văn phòng đa dạng ngành nghề cũng là lựa chọn tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập rất tốt. Đây là khu vực có rất nhiều công ty, doanh nghiệp, kể cả các công ty nằm trong các khu công nghiệp. Vì vậy, sẽ rất dễ dàng nếu bạn chọn một trong các việc làm sau:

Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên kế toán

Nhân viên IT

HR, Tuyển dụng

…

Tùy vào công ty cũng như vị trí tuyển dụng, mức lương có thể dao động từ 9 triệu đồng - vài chục triệu đồng. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng khu vực này rất cao. Do đó dù bạn ở nơi khác sống mà không tìm được việc có thể cân nhắc tìm kiếm cơ hội tại cung đường nhộn nhịp này.

3.6. Nhà hàng khách sạn, quán ăn

Dọc theo tuyến đường Nguyễn Thị Thập có hàng trăm nhà hàng quán ăn, khách sạn. Kế cận đó là khu Nhà Bè đang rất phát triển mảng du lịch sinh thái. Do đó, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua cơ hội tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập thuộc lĩnh vực này.

Công việc nhà hàng khách sạn sẽ gồm những gì?

Nhân viên dọn dẹp

Nhân viên lễ tân

Nhân viên chạy bàn

Nhân viên phụ bếp

Đầu bếp

Đây đều là những công việc không đòi hỏi bằng cấp cao. Chỉ cần bạn chăm chỉ, chịu khó là đã có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Do đó, nếu muốn làm việc trong ngành F&B, khu vực Nguyễn Thị Thập là một trong những khu vực rất đáng để thử sức.

Lao động trong ngành khách sạn nhà hàng rất phổ biến ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập

3.7. Các công việc lao động phổ thông khác

Ngoài những công việc trên, khu vực đường Nguyễn Thị Thập còn có rất nhiều cơ hội việc làm lao động phổ thông khác. Tùy vào trình độ, sức khỏe mà bạn có thể sắp xếp để xin việc phù hợp. Ví dụ như giúp việc nhà, làm việc trong các công trình xây dựng, lao công, bảo vệ… Mỗi ngành nghề đều sẽ có những tiêu chuẩn riêng và khu vực này cũng đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao.

Có thể thấy, việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập không hiếm. Điều quan trọng là bạn phải xác định bản thân mình có chuyên môn ở lĩnh vực gì. Từ đó sẽ dễ dàng sàng lọc các thông tin tuyển dụng và kiếm được việc làm như ý.

4. Lưu ý khi tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập

Tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên để đảm bảo có được công việc như ý và tránh được các bẫy lừa đảo, các bạn cần lưu ý:

Cẩn thận trước những mô tả công việc không rõ ràng , nội dung mơ hồ. Vì nhà tuyển dụng nghiêm túc đều sẽ mô tả công việc thật chi tiết để mong tìm kiếm được những ứng viên phù hợp nhất.

, nội dung mơ hồ. Vì nhà tuyển dụng nghiêm túc đều sẽ mô tả công việc thật chi tiết để mong tìm kiếm được những ứng viên phù hợp nhất. Khi đi phỏng vấn, nhà tuyển dụng gợi ý bạn nhận việc khác với vị trí ứng tuyển ban đầu. Đây là kiểu làm ăn “treo đầu dê bán thịt chó” mà bạn cần phải thận trọng xem xét.

Người phỏng vấn xoáy vào các vấn đề riêng tư, hoặc có ý định mập mờ về văn hóa doanh nghiệp theo kiểu có những quy tắc ngầm. Làm việc trong môi trường này sẽ rất mệt mỏi, bạn nên né tránh càng ca càng tốt.

Và cuối cùng, bạn hãy tin vào trực giác của mình để chọn lọc môi trường làm việc. Không chỉ nhà tuyển dụng có quyền chọn ứng viên. Bạn cũng có quyền chọn cho mình nơi làm việc phù hợp nhất. Thông qua quá trình tuyển dụng, trao đổi phỏng vấn, tự bạn sẽ cảm nhận được đó có phải là nơi đáng để mình cống hiến và phát triển sự nghiệp hay không.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề tìm việc làm ở quận 7 đường Nguyễn Thị Thập. Tại job3s, hàng nghìn cơ hội việc làm hấp dẫn nhất đang chờ bạn khám phá. Hãy truy cập ngay website để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất. Việc làm toàn quốc, lương cao, uy tín đang chờ bạn!

Xem thêm: Tìm Việc Làm Ở Quận 12 Làm Tạp Vụ Lương Cao, Ổn Định