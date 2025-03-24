Trưởng phòng hành chính nhân sự là gì? Mô tả công việc & kỹ năng

Trưởng phòng hành chính nhân sự là gì? Mô tả công việc & kỹ năng
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 24/03/2025
Trưởng phòng hành chính nhân sự là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, đảm nhận vai trò quản lý hành chính, tuyển dụng và đào tạo nhân sự nhằm duy trì hoạt động hiệu quả của công ty. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ nhiệm vụ, yêu cầu và cơ hội nghề nghiệp của vị trí này trong môi trường làm việc hiện đại.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Trưởng phòng nhân sự là gì?
  4. 2. Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự
  6. 3. Mô tả công việc của trưởng phòng hành chính nhân sự
    1. 3.1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
    2. 3.2. Tuyển dụng và tuyển chọn
    3. 3.3. Duy trì quản lý nguồn nhân lực
    4. 3.4. Đào tạo, phát triển nhân viên mới
    5. 3.5. Quản lý thông tin nhân sự
    6. 3.6. Hợp tác với các phòng ban khác trong công việc.
  8. 4. Kỹ năng cần thiết để trở thành trưởng phòng hành chính nhân sự
    1. 4.1. Kỹ năng lãnh đạo
    2. 4.2. Kỹ năng quản lý và đào tạo
    3. 4.3. Kỹ năng xây dựng, lập kế hoạch
    4. 4.4. Kỹ năng tổng hợp và triển khai thông tin
  10. 5. Yêu cầu đối với vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự
    1. 5.1. Yêu cầu bằng cấp
    2. 5.2. Yêu cầu kinh nghiệm
  12. 6. Cơ hội thăng tiến của vị trí Trưởng phòng hành chính nhân sự
    1. 6.1. Thăng tiến lên vị trí Giám đốc nhân sự (HR Director)
    2. 6.2. Cơ hội trở thành Giám đốc vận hành (COO)
    3. 6.3. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn nhân sự
    4. 6.4. Khởi nghiệp với công ty nhân sự riêng

1. Trưởng phòng nhân sự là gì?

Trưởng phòng nhân sự là người đứng đầu bộ phận nhân sự, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của phòng và phối hợp với các bộ phận khác cũng như ban giám đốc trong các vấn đề về nhân lực. Vị trí này không chỉ đảm nhận việc giám sát, tuyển dụng nhân viên mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Vì vậy, Trưởng phòng nhân sự cần có chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2. Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự

Mức lương của một Trưởng phòng hành chính nhân sự thường được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm trình độ, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô công ty. Thông thường, những người có ít kinh nghiệm sẽ nhận mức lương thấp hơn so với những người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này. Dưới đây là bảng tham khảo mức lương trung bình theo từng giai đoạn kinh nghiệm:

Mức lương theo kinh nghiệm

Vị trí

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Trưởng phòng nhân sự

(1-3 năm kinh nghiệm)

7.000.000 - 14.000.000

Trưởng phòng nhân sự

(3-5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng nhân sự

(5-10 năm kinh nghiệm)

17.000.000 - 27.000.000

Trưởng phòng nhân sự

(Trên 10 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 50.000.000
Mức lương của một Trưởng phòng Hành chính Nhân sự thường được xác định dựa trên trình độ, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô công ty
Mức lương của một Trưởng phòng Hành chính Nhân sự thường được xác định dựa trên trình độ, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô công ty

3. Mô tả công việc của trưởng phòng hành chính nhân sự

Là một trong những vị trí quan trọng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trưởng phòng hành chính nhân sự không chỉ chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo mà còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo chính sách phúc lợi và duy trì nguồn nhân lực ổn định. Một trong những nhiệm vụ chính của vị trí này bao gồm:

3.1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong hầu hết các bản mô tả công việc của HR Manager. Người đảm nhận vị trí này cần lập kế hoạch, triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty.

Bên cạnh đó, trưởng phòng hành chính nhân sự cũng chịu trách nhiệm tổ chức các chương trình hướng về cộng đồng trong nội bộ doanh nghiệp, đồng thời phổ biến và duy trì các giá trị văn hóa đặc trưng. Điều này bao gồm cả việc định hình phong cách làm việc chuyên nghiệp và quy tắc ứng xử phù hợp cho toàn bộ nhân viên.

3.2. Tuyển dụng và tuyển chọn

Việc tìm kiếm và lựa chọn nhân sự phù hợp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Trưởng phòng hành chính nhân sự có trách nhiệm lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng tiêu chí đánh giá ứng viên và triển khai các chiến lược thu hút nhân tài. HR manager cũng là người theo dõi quá trình tuyển dụng, đánh giá hiệu quả và đảm bảo đội ngũ nhân sự đáp ứng được yêu cầu của công ty.

3.3. Duy trì quản lý nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực ổn định giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững. Do đó, HR Manager phải có kế hoạch quản lý, điều phối và bố trí nhân sự hợp lý giữa các phòng ban. Ngoài ra, người đảm nhiệm vị trí này còn phải chịu trách nhiệm kiểm soát khối lượng công việc, đảm bảo nhân sự được phân bổ phù hợp và kịp thời bổ sung nhân lực khi cần thiết.

3.4. Đào tạo, phát triển nhân viên mới

Bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho nhân viên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng sẽ là người xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa học nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng làm việc cho nhân viên. Đồng thời, HR Manager cũng đánh giá hiệu quả sau đào tạo, từ đó có điều chỉnh phù hợp để tối ưu hóa chất lượng nguồn nhân lực.

3.5. Quản lý thông tin nhân sự

Để đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong công ty, trưởng phòng nhân sự cần quản lý thông tin nhân sự một cách khoa học, bao gồm hồ sơ nhân viên, chế độ lương thưởng, bảo hiểm cùng các quyền lợi khác. Ngoài ra, còn phải thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định nội bộ, xử lý các khiếu nại, tranh chấp lao động nếu có.

3.6. Hợp tác với các phòng ban khác trong công việc.

Bên cạnh việc điều hành bộ phận nhân sự, HR Manager còn có nhiệm vụ hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hiệu quả hoạt động chung. Ứng viên phải làm việc với bộ phận kế toán để tính toán lương thưởng, trao đổi với các trưởng phòng ban khác về tiêu chí đánh giá nhân sự và hỗ trợ trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng công ty.

Trưởng phòng hành chính nhân sự không chỉ chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo nhân viên mà còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Trưởng phòng hành chính nhân sự không chỉ chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo nhân viên mà còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

4. Kỹ năng cần thiết để trở thành trưởng phòng hành chính nhân sự

Để trở thành một HR Manager xuất sắc, ứng viên cần trang bị sự cân bằng giữa tư duy chiến lược và khả năng đồng cảm. Một trưởng phòng hành chính nhân sự giỏi không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải sở hữu những kỹ năng quan trọng giúp quản lý và điều hành bộ phận hiệu quả.

4.1. Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo giúp HR Manager định hướng, tạo ảnh hưởng và thúc đẩy nhân viên làm việc hướng đến mục tiêu chung. Để làm được điều này, trưởng phòng cần kết hợp nhiều kỹ năng quan trọng như tư duy chiến lược, truyền động lực, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Người đảm nhận vị trí này phải biết dẫn dắt đội ngũ, đồng thời tạo môi trường làm việc tích cực, gắn kết nhân viên trong công ty.

4.2. Kỹ năng quản lý và đào tạo

Trưởng phòng hành chính nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất làm việc, đưa ra chế độ khen thưởng và đãi ngộ phù hợp. Đây cũng là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới, đảm bảo nhân sự được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, cần phải biết phối hợp với các phòng ban khác trong việc điều chỉnh nhân sự, luân chuyển, đề bạt hoặc xử lý các vấn đề nhân sự một cách hợp lý.

4.3. Kỹ năng xây dựng, lập kế hoạch

Một HR Manager cần có khả năng xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả. Nhiệm vụ của người này là phải theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách nhân sự. Bên cạnh đó, việc thu hút nhân tài cũng là một phần quan trọng, đòi hỏi HR Manager phải xây dựng chiến lược tuyển dụng hợp lý và phối hợp với các phòng ban để đảm bảo nhân sự phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

4.4. Kỹ năng tổng hợp và triển khai thông tin

Là người tiếp nhận và truyền đạt thông tin nhân sự, HR Manager cần đảm bảo mọi thông tin liên quan đến nhân sự, chính sách và quy định pháp luật được triển khai kịp thời, chính xác. Đồng thời cũng phải có kiến thức về luật lao động, bảo hiểm, quy định doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động công ty tuân thủ đúng quy định. Ngoài ra, HR Manager còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, đảm bảo mọi thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình.

HR Manager còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, đảm bảo mọi thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình
HR Manager còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, đảm bảo mọi thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình

5. Yêu cầu đối với vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự

Để đảm nhận vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự, ứng viên cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng về học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng. Những yêu cầu này giúp đảm bảo rằng người đảm nhận vai trò có đủ năng lực để quản lý nhân sự cũng như vận hành bộ phận hiệu quả.

5.1. Yêu cầu bằng cấp

Dù không phải công ty nào cũng bắt buộc nhưng việc sở hữu bằng đại học trở lên trong các lĩnh vực như quản trị nhân lực, luật, kinh doanh hay hành chính sẽ là lợi thế lớn khi ứng tuyển. Một nền tảng học vấn tốt giúp HR Manager có tư duy hệ thống, nắm vững các nguyên tắc quản lý nhân sự và vận dụng hiệu quả trong công việc.

5.2. Yêu cầu kinh nghiệm

Bên cạnh trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc là yếu tố không thể thiếu. Thông thường, vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự yêu cầu ứng viên phải có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm trong ngành để đảm bảo đủ kiến thức và kỹ năng thực tiễn. Ngoài ra, khả năng ra quyết định, giao tiếp khéo léo và xử lý tình huống nhanh nhạy cũng là những yếu tố quan trọng giúp HR Manager hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh trình độ học vấn, vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự thường yêu cầu ứng viên phải có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm trong ngành
Bên cạnh trình độ học vấn, vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự thường yêu cầu ứng viên phải có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm trong ngành

6. Cơ hội thăng tiến của vị trí Trưởng phòng hành chính nhân sự

Với nền tảng vững chắc về quản lý nhân sự, hoạch định chiến lược và vận hành doanh nghiệp, HR Manager có thể từng bước tiến xa hơn trong lộ trình sự nghiệp của mình.

6.1. Thăng tiến lên vị trí Giám đốc nhân sự (HR Director)

Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm và khẳng định năng lực quản lý, trưởng phòng hành chính nhân sự có thể được cân nhắc lên vị trí Giám đốc nhân sự. Vai trò này đòi hỏi khả năng hoạch định chiến lược nhân sự ở cấp cao, xây dựng chính sách quản trị nhân tài và phát triển văn hóa doanh nghiệp một cách toàn diện.

6.2. Cơ hội trở thành Giám đốc vận hành (COO)

Với sự am hiểu về quy trình quản lý nhân sự và vận hành doanh nghiệp, một HR Manager có thể mở rộng phạm vi công việc để tiến tới vai trò Giám đốc vận hành. Ở vị trí này, bạn không chỉ chịu trách nhiệm về nhân sự mà còn tham gia quản lý các hoạt động vận hành tổng thể của công ty, góp phần vào định hướng phát triển chung.

6.3. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn nhân sự

Ngoài việc thăng tiến trong doanh nghiệp, trưởng phòng hành chính nhân sự có thể chuyển hướng sang lĩnh vực tư vấn nhân sự. Với kinh nghiệm thực tế, bạn sẽ là những chuyên gia tư vấn, hỗ trợ các công ty trong việc xây dựng chính sách nhân sự, tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực.

6.4. Khởi nghiệp với công ty nhân sự riêng

Đối với những ai có tư duy kinh doanh và mong muốn tự chủ, việc mở một công ty chuyên cung cấp dịch vụ nhân sự cũng là một hướng đi đầy tiềm năng. Bằng cách tận dụng kinh nghiệm trong quản lý nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, một HR Manager có thể xây dựng doanh nghiệp riêng chuyên cung cấp giải pháp nhân sự cho các công ty khác.

HR Manager có thể từng bước tiến xa hơn trong lộ trình sự nghiệp của mình
HR Manager có thể từng bước tiến xa hơn trong lộ trình sự nghiệp của mình

Hy vọng với bài viết về trưởng phòng hành chính nhân sự trên đây, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và cơ hội phát triển của vị trí này. Nếu bạn đang muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự, hãy trau dồi kỹ năng quản lý, tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. Đừng quên truy cập Job3s.ai để cập nhật những cơ hội việc làm nhân sự mới nhất.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »