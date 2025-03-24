Quản trị nhân lực là gì? Cơ hội & việc làm phổ biến

1. Quản trị nhân lực là gì? Học gì?

Người làm tại vị trí quản trị nhân lực cần đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng như thực hiện đào tạo, tuyển dụng, đánh giá và sắp xếp nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc. Những công việc này đóng vai trò xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân viên chất lượng, góp phần tạo nên sự thành công và bền vững của tổ chức.

Ngành quản trị nhân lực có chương trình học cụ thể và tập trung vào những kiến thức khác nhau dựa trên cấp bậc. Đối với các khóa học cử nhân, chương trình chủ yếu đi sâu vào quá trình ra quyết định, lập kế hoạch, quản lý và quá trình hình thành chiến lược kinh doanh do cá nhân và các nhóm trong tổ chức thực hiện. Đối với các khóa học bậc sau đại học, chương trình sẽ cung cấp kiến thức về sự liên quan giữa con người, các quá trình hoạt động và cấu trúc trong các tổ chức doanh nghiệp.

Quản trị nhân lực là gì? Đây là một trong những câu hỏi được rất nhiều người trẻ quan tâm tìm hiểu

2. Vai trò của ngành quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực có nhiệm vụ giúp xây dựng chiến lược liên quan đến nhân lực cũng như nâng cao sự hài lòng và thúc đẩy hiệu suất làm việc của mọi người. Vì vậy, vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vô cùng quan trọng, giúp công ty phát triển bền vững trong dài hạn.

2.1. Tuyển dụng và tuyển chọn

Một trong những vai trò quan trọng của quản trị nhân lực là tuyển dụng và tuyển chọn, nhằm mang về những nhân tài phù hợp với doanh nghiệp. Quy trình này không bị áp đặt theo khuôn mẫu chung nào mà có thể thay đổi linh hoạt tùy theo yêu cầu hay quy mô của mỗi doanh nghiệp.

Tuyển dụng và tuyển chọn là nhiệm vụ đầu tiên của người trong ngành quản trị nhân lực

2.2. Đào tạo và phát triển nhân viên

Đào tạo, phát triển và hoạch định cho nhân viên trong doanh nghiệp cũng là một trong những công việc quan trọng của bộ phận quản trị nhân lực. Việc này được xem như một chiến lược đầu tư dài hạn và thông minh của doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo chất lượng về nhân sự, doanh nghiệp cần một khoản chi phí cho đào tạo, bồi dưỡng bằng các khóa học cũng như nâng cao chuyên môn của nhân viên.

2.3. Đánh giá hiệu suất làm việc

Quản trị nhân lực hỗ trợ thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất để đo lường và đánh giá công việc của nhân viên. Điều này giúp xác định điểm mạnh và yếu của nhân viên, đồng thời cung cấp phản hồi cũng như hỗ trợ để họ có thể cải thiện hiệu suất làm việc.

2.4. Quản lý lương thưởng và phúc lợi

Sau khi nắm bắt khái niệm quản trị nhân lực là gì, bạn sẽ biết đến vai trò quan trọng của quản lý lương thưởng và phúc lợi. Nhiệm vụ này bao gồm những hoạt động như: Giám sát ngày phép của nhân viên, tính lương, thưởng, các phúc lợi về ngày sinh nhật, đạt KPI,...

Quản trị nhân lực cần quân lý lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên

2.5. Phát triển văn hóa tổ chức

Bên cạnh các công việc kể trên, vị trí quản trị nhân lực còn giúp duy trì văn hóa doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy giá trị và các hoạt động văn hóa của tổ chức, đảm bảo rằng nhân viên đều hiểu rõ và tuân thủ các giá trị này.

2.6. Chính sách và pháp luật lao động

Vị trí quản trị nhân lực cần đảm bảo các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên được tuân thủ, từ đó tạo ra môi trường làm việc công bằng và minh bạch. Đồng thời, việc thực thi đúng đắn các chính sách và pháp luật lao động giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cũng như bảo vệ quyền lợi của nhân viên cùng doanh nghiệp.

3. Việc làm ngành quản trị nhân lực phổ biến

Ngành quản trị nhân lực ngày càng phát triển mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường. Dưới đây là một số vị trí công việc phổ biến giúp giải đáp cho băn khoăn học ngành quản trị nhân lực ra làm gì?

3.1. Chuyên viên tuyển dụng

Đây là vị trí chuyên phụ trách việc tìm kiếm, thu hút và đánh giá ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Chuyên viên tuyển dụng đóng vai trò thiết yếu trong mọi tổ chức, đảm bảo sự phát triển của nguồn nhân lực.

Chuyên viên tuyển dụng phụ trách tìm kiếm những ứng viên phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

3.2. Chuyên viên bảo hiểm

Công việc này đòi hỏi ứng viên có kiến thức sâu rộng về các sản phẩm bảo hiểm, kỹ năng giao tiếp và tư vấn, khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Hiểu rõ quản trị nhân lực là gì, bạn sẽ biết vị trí chuyên viên bảo hiểm cần tham gia nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, thẩm định, hoạch định chiến lược, quy hoạch và chủ trì xây dựng, hoàn thiện các dự án, đề án về lĩnh vực bảo hiểm.

3.3. Chuyên viên tiền lương và phúc lợi (C&B)

Chuyên viên tiền lương và phúc lợi có trách nhiệm phân tích, đo lường những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và chuyển hóa thành giá trị thực tế. Đồng thời, họ còn giữ vai trò tư vấn, hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp để thiết lập nên hệ thống phúc lợi phù hợp.

3.4. Chuyên viên đào tạo và phát triển

Chuyên viên đào tạo và phát triển cần đảm nhiệm việc thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kỹ năng và năng lực cho nhân viên. Vị trí này sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và thúc đẩy sự thăng tiến trong tổ chức.

Chuyên viên đào tạo và phát triển cần thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo để phát triển kỹ năng cho nhân viên

3.5. Chuyên viên quan hệ lao động

Chuyên viên quan hệ lao động được xem là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và nhân viên. Chuyên viên quan hệ lao động sẽ xây dựng và duy trì mối quan hệ lao động tích cực, tiếp nhận và xử lý những vấn đề liên quan đến lao động, chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật liên quan đến lao động cùng các nhiệm vụ khác khi cần thiết.

3.6. Chuyên viên truyền thông nội bộ

Chuyên viên truyền thông nội bộ có vai trò kết nối và lan tỏa các thông tin nội bộ cùng văn hóa doanh nghiệp đến toàn bộ đội ngũ nhân sự. Nhiệm vụ chính là lên kế hoạch và thực thi các hoạt động phù hợp để truyền tải thông điệp hiệu quả đến từng đối tượng nhân viên trong tổ chức.

3.7. Chuyên viên nhân sự tổng hợp

Chuyên viên nhân sự tổng hợp chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hành chính và nhân sự của một công ty. Về cơ bản, nhiệm vụ chính của vị trí này bao gồm: quản lý hồ sơ nhân sự công ty, hỗ trợ tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài, định hướng và phát triển đội ngũ nhân viên mới cũng như quản lý hiệu suất.

Chuyên viên nhân sự tổng hợp sẽ giám sát các hoạt động hành chính và nguồn nhân lực của công ty

3.8. Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự

Trưởng phòng nhân sự hay Giám đốc nhân sự là người đứng đầu phòng nhân sự và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các công việc liên quan đến nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Họ cần phải đảm nhận các công việc bao gồm: xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển, quản trị nhân sự, nhân tài và quản lý các cơ sở vật chất.

Ngoài các vị trí công việc kể trên, ứng viên có thể tham khảo thêm nhiều vị trí khác bằng cách tra “Những công viên liên quan đến ngành quản trị nhân sự là gì”.

4. Mức lương trung bình ngành quản trị nhân lực

Mức lương ngành quản trị nhân lực tùy thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và vị trí công việc cụ thể. Mức thu nhập chung của ngành dao động từ 7.000.000 - 45.000.000 VNĐ, các vị trí khác nhau có mức lương chênh lệch khá rõ rệt. Dưới đây là thông tin chi tiết về mức lương cho từng cấp bậc trong ngành quản trị nhân lực:

Việc làm quản trị nhân lực Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Chuyên viên nhân sự tổng hợp 7.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên bảo hiểm 7.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên quan hệ lao động 8.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên truyền thông nội bộ 5.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên đào tạo và phát triển 9.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên tuyển dụng 7.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên tiền lương và phúc lợi (C&B) 9.000.000 - 30.000.000 Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự 15.000.000 - 45.000.000

5. Kỹ năng cần có của người làm Quản trị nhân lực

Bên cạnh những kiến thức chuyên môn cần có, người làm quản trị nhân sự cần phải có những kỹ năng cần thiết nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc cũng như duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và tích cực. Dưới đây là các kỹ năng và tiêu chí mà nhà tuyển dụng tìm kiếm khi tuyển nhân viên làm quản trị nhân lực:

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp khéo léo và hiệu quả với tất cả mọi người trong doanh nghiệp, biết cách truyền đạt thông tin đến nhân viên cấp dưới.

Kỹ năng quản lý: Hiểu biết về nhân viên và nhanh chóng phát hiện những xung đột, phát sinh trong nội bộ để mang lại một môi trường làm việc tuyệt vời.

Kỹ năng chịu áp lực: Khả năng duy trì hiệu quả công việc trong môi trường đầy thách thức, đối diện với những tình huống căng thẳng và xử lý tốt các vấn đề phát sinh từ chính sách nhân sự.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách kịp thời, đúng đắn sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa nhân sự và doanh nghiệp

Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu: Khả năng lắng nghe nhân viên tốt để nắm bắt các thông tin và hiểu được nguyện vọng, tâm tư của nhân viên hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.

Ngành quản trị nhân lực là gì và cần có kỹ năng nào là câu hỏi được nhiều bạn trẻ quan tâm trước khi ứng tuyển

6. Cơ hội việc làm của ngành quản trị nhân lực

Cơ hội việc làm của ngành quản trị nhân lực đang rộng mở, yêu cầu ứng viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải có những kỹ năng mềm cần thiết. Theo số liệu của cục Thống kê, sự xuất hiện không ngừng của các doanh nghiệp kéo theo nhu cầu tuyển dụng lên đến hơn 50.000 nhà quản trị nhân lực. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cùng sự phát triển của các doanh nghiệp, tương lai ngành nghề này vẫn sẽ mang đến nhiều cơ hội cho người lao động, đặc biệt là đối tượng sinh viên mới ra trường.

Cơ hội việc làm của ngành quản trị nhân sự vẫn đang rộng mở và đầy triển vọng

7. Trường đào tạo ngành Quản trị nhân lực uy tín

Quản trị nhân lực là ngành đào tạo về cách nhìn nhận và đánh giá nguồn nhân lực phù hợp với vị trí công việc cụ thể trong doanh nghiệp. Với nhu cầu nhân lực cao, nhiều trường đại học tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo chất lượng. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Quản trị nhân sự uy tín theo từng khu vực.