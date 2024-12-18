Một mô tả công việc kế toán rõ ràng và đầy đủ là cực kỳ cần thiết để hướng dẫn nhân viên kế toán đảm bảo tính chính xác, hiệu quả trong quy trình làm việc. Vì thế, bài viết dưới đây của Job3s sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mô tả công việc của kế toán và các nguyên tắc quan trọng ở vị trí này.

1. Nhân viên kế toán là gì?

Nhân viên kế toán là người sẽ chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận thông tin, tính toán và xử lý những việc liên quan đến tài sản của doanh nghiệp. Họ sẽ tổng hợp các thông tin và đưa ra báo cáo có giá trị với tổ chức. Cấp trên sẽ dựa vào đó để đánh giá tình hình tài chính và có chiến lược triển khai các hoạt động của công ty sao cho hiệu quả.

Kế toán là người tiếp nhận, tính toán và xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản (Nguồn: Internet)

2. Mẫu mô tả công việc kế toán chi tiết

Kế toán là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Qua việc ghi chép, kiểm soát, báo cáo các hoạt động tài chính, mô tả công việc kế toán giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

2.1. Mô tả công việc

Bản mô tả công việc kế toán viên cụ thể giúp xác định rõ ràng trách nhiệm trong doanh nghiệp. Điều này đảm bảo các hoạt động tài chính được thực hiện chính xác và đáng tin cậy. Đồng thời cung cấp thông tin tài chính đúng chuẩn và báo cáo cho quản lý định hướng phát triển kinh doanh.

Nhiệm vụ cụ thể

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, đối chiếu dữ liệu chi tiết giữa nhiều đơn vị nội bộ, cân đối các số liệu kế toán tổng hợp.

Hướng dẫn xử lý hạch toán chi phí, thu nhập, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác, báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty.

Theo dõi, quản lý tổng quát công nợ, đề xuất hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của toàn công ty.

In sổ chi tiết, lập báo cáo tài chính theo từng quý, từng tháng, từng năm và báo cáo cụ thể.

Cải tiến những phương pháp hạch toán, thống kê cũng như tổng hợp khi có yêu cầu.

Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục để cải tiến, lưu trữ những dữ liệu kế toán theo quy định.

Quyền hạn

Yêu cầu trực tiếp những kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện ra lỗi sai.

Các kế toán viên phải cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định.

Bộ phận liên quan

Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách cho phòng Kế toán tài vụ.

Tiếp nhận thông tin trực tiếp của kế toán viên.

Yêu cầu bảo mật về thông tin tài chính - kinh tế.

Liên hệ những bộ phận khác thông qua phụ trách phòng kế toán tài vụ hay theo đúng quy định.

Kế toán viên có nhiệm vụ kiểm tra, quản lý và đối chiếu các dữ liệu chi tiết (Nguồn: Internet)

2.2. Yêu cầu công việc

Trong mẫu mô tả công việc kế toán sẽ gồm có những yêu cầu như:

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, thống kê,...

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán hoặc những vị trí tương đương.

Kỹ năng:

Sử dụng và am hiểu rõ về những ứng dụng chuyên dùng trong văn phòng.

Tổng hợp, nắm vững kiến thức kế toán và năng lực nghiệp vụ.

Tổ chức và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Phân tích và tổng hợp báo cáo một cách nhanh chóng.

Yêu cầu công việc nhân viên kế toán phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm (Nguồn: Internet)

2.3. Quyền lợi

Hưởng đầy đủ những chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tư nhân.

Có quy chế rõ ràng của công ty như nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, Tết,...

Cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phát triển sự nghiệp không giới hạn.

Thu nhập ổn định và tăng cao tùy vào năng lực của mỗi nhân viên.

Công việc kế toán có nhiều cơ hội và làm việc ở môi trường chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

2.4. Quy chế

Thời gian bắt đầu làm việc

Địa điểm làm việc

2.5. Thông tin liên hệ

Tham khảo một vài thông tin về công ty ở website, fanpage hoặc những kênh truyền thông (nếu có).

Chi tiết liên hệ để ứng tuyển tại email của công ty, số điện thoại và tên liên hệ của nhà tuyển dụng.

3. Nguyên tắc xây dựng mô tả công việc kế toán

Để có thể xây dựng một mô tả công việc kế toán chất lượng và tìm kiếm nhân tài cho công ty thì cần phải tuân theo những nguyên tắc dưới đây:

3.1. Mục tiêu của vị trí tuyển dụng

Xây dựng bảng mô tả công việc kế toán dựa trên mục tiêu của vị trí. Thông qua đó, nhà tuyển dụng có thể có được mô tả công việc phù hợp với chức năng chính mà ứng viên sẽ đảm nhận ở công ty.

Nhà tuyển dụng nên xây dựng mô tả công việc phù hợp với chức năng chính (Nguồn: Internet)

3.2. Xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng chức năng

Khi xây dựng một bảng mô tả công việc của kế toán chi tiết, nhà tuyển dụng cần chỉ ra những nhiệm vụ chủ yếu cho mỗi chức năng. Nhiệm vụ sẽ được mô tả về hành động cụ thể nào đó mà nhân viên kế toán cần thực hiện.

Tất cả nội dung về nhiệm vụ của công việc kế toán cần viết ngắn gọn và rõ ràng trong mô tả công việc kế toán. Mỗi nhiệm vụ sẽ có mô tả về yêu cầu kết quả cho vị trí kế toán hoặc tương đương. Để từ đó đánh giá tiêu chí thực hiện công việc khi đảm nhận vai trò kế toán trong công ty.

3.3. Trách nhiệm, quyền hạn tương thích

Trong bản mô tả công việc của nhân viên kế toán, trách nhiệm và quyền hạn cần phải tương thích với chức năng cũng như nhiệm vụ. Nhờ vậy, mỗi cá nhân sẽ biết cách chủ động thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đã được cho phép. Bên cạnh đó, họ cũng phải chịu trách nhiệm với kết quả công việc đang đảm nhận.

3.4. Yêu cầu năng lực

Nhà tuyển dụng cần biết cách đưa ra những yêu cầu về năng lực ở mức tối thiểu nhất khi xây dựng mô tả công việc kế toán. Các yêu cầu năng lực cơ bản có thể kể đến như học vấn, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, thái độ, chuyên môn,...

Các yêu cầu năng lực cơ bản của kế toán như kinh nghiệm, học vấn, kiến thức,... (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Mẫu mô tả công việc hành chính nhân sự chuẩn & đầy đủ

4. Mức lương của nhân viên kế toán

Trong mô tả công việc kế toán, mức lương bạn có thể nhận được có thể dao động ở nhiều mức. Theo báo cáo mới nhất thì kế toán trưởng sẽ đạt ở mức 2.8 - 8.4 triệu đồng/ tháng. Nếu bạn có thêm kỹ năng tiếng Anh thì mức lương còn tiếp tục cao hơn.

Bên cạnh đó, trong mô tả công việc nhân viên kế toán, bạn có kinh nghiệm nhiều năm ở vị trí này thì sẽ dễ dàng nhận mức lương khoảng 50 triệu đồng/ tháng. Cùng với những chế độ đãi ngộ đặc biệt từ công ty thì con số này không chỉ dừng lại ở mức đó,

5. Tham khảo câu hỏi phỏng vấn kế toán

Khi tuyển dụng ở vị trí nhân viên kế toán, người quản lý nên chú ý đến các câu hỏi liên quan tới mô tả công việc kế toán lúc phỏng vấn ứng viên.

5.1. Câu hỏi tình huống

Nhiều nhà tuyển dụng thường đặt ra những câu hỏi tình huống nhằm đánh giá được năng lực của ứng viên và xem xét họ có thực sự phù hợp hay không. Ví dụ như các câu hỏi tình huống:

Khi làm việc nhiều với số liệu thì sai sót là điều khó tránh khỏi. Vậy khi xảy ra sai sót đó khiến số liệu giữa những báo cáo không thực sự trùng khớp, bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Nêu các tình huống khó khăn mà bạn đã gặp phải trong quá trình làm việc kế toán công nợ và cách xử lý?

5.2. Câu hỏi chuyên môn

Bên cạnh những câu hỏi tình huống, nhà tuyển dụng còn muốn hiểu rõ và nắm được các kỹ năng của bạn, qua đó, họ sẽ cân nhắc và lựa chọn bạn.

Hãy nêu những cách lập và phân tích báo cáo tài chính.

Trước khi tổng hợp báo cáo thì hãy trình bài rõ quy trình kiểm tra số liệu gồm những giai đoạn nào.

Giải trình các quy trình và cung cấp số liệu đến những cơ quan điều tra hoặc kiểm toán.

Hãy nêu quy trình hạch toán những tài khoản trong kế toán.

5.3. Câu hỏi hành vi

Khi đã nắm được chuyên môn và kỹ năng của ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ hỏi thêm một vài câu hỏi hành vi để có đánh giá tổng quát hơn. Ví dụ những câu hỏi như:

Trong quá trình làm kế toán, bạn đã gặp những khó khăn nào? Cách bạn vượt qua khó khăn đó là gì?

Nếu việc sai sót trong báo cáo ảnh của bạn có ảnh hưởng đến kinh doanh và lợi nhuận của công ty thì bạn sẽ chịu trách nhiệm ra sao?

Người quản lý nên chú ý đến các câu hỏi về công việc kế toán khi phỏng vấn (Nguồn: Internet)

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan đến mô tả công việc tài chính

Mô tả công việc kế toán nội bộ Mô tả công việc kế toán trưởng Mô tả công việc kế toán tổng hợp Mô tả công việc kế toán kho Mô tả công việc kế toán

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Như vậy, Job3s đã tổng hợp những thông tin trong mô tả công việc kế toán chuẩn và mới nhất. Không những thế, bạn còn nắm được các nguyên tắc cơ bản của công việc kế toán. Hy vọng với kiến thức trong bài sẽ giúp nhà tuyển dụng xây dựng một bản mô tả dành cho nhân viên kế toán hấp dẫn để thu hút thêm nhiều nhân tài.

Xem thêm bài viết mô tả công việc kế toán kho