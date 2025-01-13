Tìm việc làm Quận 2 nhanh chóng, không mất phí trung gian

1. Đôi nét về tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội Quận 2

Việc làm Quận 2 đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm tới vì các hoạt động kinh tế, xã hội nơi đây diễn ra sôi động mỗi ngày. Điều này cũng tạo ra số lượng công việc cực kỳ nhiều, mức lương hấp dẫn khác nhau. Để đạt được điều này, Quận 2 có những lợi thế về các lĩnh vực như:

Vị trí địa lý

Quận 2 sở hữu vị trí chiến lược tại thành phố Thủ Đức khi là đầu mối giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt của các khu vực lân cận. Đồng thời, Quận 2 còn là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.

Tiềm năng phát triển công nghiệp

Với nhiều tuyến đường lớn cùng với cảng Cát Lái quan trọng, Quận 2 đã trở thành trung tâm công nghiệp đặc biệt, giàu tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội việc làm Quận 2 cho người lao động.

Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải

Quận 2 có vị trí đắc địa, có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển tốt chính là cửa ngõ giao thương của thành phố về phía Bắc cũng như các tỉnh lân cận. Các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường Vành đai 2, tuyến metro nối kết từ nhà ga Suối Tiên đến nhà ga Bến Thành,… mang đến cuộc sống tiện lợi cùng các nhu cầu việc làm Quận 2 mơ ước cho nhiều người.

Quận 2 là khu vực phát triển kinh tế, giao thông vận tải và nhiều ngành nghề khác

2. Ngành nào có nhu cầu tuyển dụng cao tại Quận 2?

Nhìn chung việc làm Quận 2 giờ đây thường là những công việc nhẹ nhàng, làm lâu dài, lương ổn định và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Do đó, tùy vào năng lực và nhu cầu của mình, bạn có thể thoải mái lựa chọn các công việc khác nhau. Dưới đây là gợi ý một số việc hot, lương cơ bản cao tại Quận 2 để bạn tham khảo.

2.1. Việc làm tại cửa khẩu hải quan

Lĩnh vực bốc dỡ hàng hóa, quản lý hàng hóa thông quan, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu trái phép,... ở Quận 2 đang là những việc có nhu cầu tuyển dụng lớn khi nơi đây có nhiều tuyến đường huyết mạch lại có cảng Cát Lái nhộn nhịp. Tuy nhiên, công việc liên quan đến lĩnh vực hải quan yêu cầu đòi hỏi bằng cấp, thông thạo ngoại ngữ, tính cách cẩn thận,... Nhưng nhìn chung cũng không quá nặng nề nên sẽ phù hợp với nhiều người.

2.2. Lái xe, vận chuyển

Do lưu lượng hàng hóa qua các tuyến đường chính lớn nên nhu cầu việc làm Quận 2 đối với lực lượng lái xe, vận chuyển không hề nhỏ. Mức lương của ngành nghề này cũng khá cao, thường dao động từ 15 – 20 triệu/tháng. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi tài xế có bằng lái xe hạng cao, có khả năng làm việc theo ca dài, có thể chất và tinh thần tốt.

2.3. Nhân viên kế toán kho bãi

Với sự tập trung của các kho bãi lớn, công việc kế toán kho đang là vị trí có nhiều đơn vị tuyển dụng nhất. Mức lương cơ bản của vị trí này cũng khá hấp dẫn, dao động từ 8 - 11 triệu/tháng. Nếu ứng viên trúng tuyển công việc này thì bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện:

Lập chứng từ xuất, nhập, tồn kho;

Lập báo cáo xuất, nhập, tồn kho cuối mỗi ngày, cuối tháng;

Kiểm soát xuất nhập tồn kho và thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của Thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho,... theo quy định của công ty;

Thực hiện kiểm kê định kỳ, nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định khác,...

2.4. Chuyên viên IT

Hiện nay, công việc là một chuyên viên IT cũng được rất nhiều các doanh nghiệp, công ty tuyển dụng. Ở vị trí này, mức lương cơ bản khá cao, dao động từ 15 - 18 triệu/tháng. Công việc chủ yếu khi bạn nhậm chức là:

Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ các hoạt động của công ty hiệu quả;

Thiết lập mạng nội bộ của công ty;

Xử lý các sự cố về mạng;

Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp thiết bị, hệ thống định kỳ;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và Ban Giám đốc,...

2.5. Giám sát hiện trường

Đây là một trong những công việc được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là với đối tượng lao động nam giới. Các dự án xây dựng tại Quận 2 mọc lên như nấm, theo đó, tại vị trí này, bạn phải là người có bằng cấp, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm. Công việc chủ yếu của một giám sát hiện trường là:

Lập kế hoạch, triển khai, giám sát thi công;

Lập và phê duyệt các shop drawing;

Báo cáo tình hình thi công theo yêu cầu định kỳ;

Tìm kiếm, đánh giá nhà thầu phụ thi công cùng tổ nhóm;

Kiểm soát hồ sơ pháp lý, chất lượng, thanh toán của dự án,...

Giám sát hiện trường là công việc có mức thu nhập cao tại khu vực Quận 2

3. Tìm cơ hội việc làm Quận 2 tại đâu?

Khi nhu cầu việc làm Quận 2 đang phổ biến với nhiều ngành nghề khác nhau, thu hút một nguồn lao động lớn từ các tỉnh lân cận đến đây để tìm việc làm. Nếu bạn đang chơi vơi tại nơi đất khách quê người và mong muốn tìm việc làm tại Quận 2 thì hãy đến với job3s - website hỗ trợ đắc lực cho bạn trên con đường tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân.

Job3s.ai là một trang web hoàn toàn miễn phí trong việc giúp bạn tìm kiếm công việc hoàn hảo cho mình. Bên cạnh đó, job3s còn là cầu nối vững chắc nhất giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Đây là một sản phẩm tâm huyết đến từ Ban lãnh đạo của job3s thuộc Công ty Công nghệ 3S Group và đã được nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 danh giá. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật nhất khi bạn tìm kiếm cơ hội việc làm 24h Quận 2 tại job3s.

3.1. Ưu điểm nổi bật khi tìm kiếm việc làm trên Job3s

Tìm kiếm việc làm Quận 2 đã trở nên nhanh gọn, đơn giản hơn nhờ vào các tính năng vượt trội của nền tảng job3s khi:

Job3s.ai là trang web được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia công nghệ AI hàng đầu thế giới, giúp cho việc kết nối hai chiều tự động giữa ứng viên với nhà tuyển dụng nhanh nhất, chỉ trong vòng 3 giây.

Tra cứu việc làm thông minh theo hình thức trực tuyến , chủ động, nhanh chóng để tìm ra được những công việc phù hợp nhất với bản thân của người tìm việc.

Website job3s là địa chỉ tìm việc làm hoàn toàn miễn phí . Điều này có nghĩa là bạn không phải tốn một đồng nào cho quá trình tìm kiếm công việc của mình.

Các mẫu CV xin việc ấn tượng với đầy đủ ngành nghề trên job3s sẽ giúp bạn thỏa sức sáng tạo và tìm kiếm công việc tốt nhất.

3.2. Hướng dẫn tìm kiếm việc làm trên job3s nhanh, phù hợp

Để tìm kiếm việc làm Quận 2 trên job3s, bạn cần có các thiết bị kết nối mạng như laptop, điện thoại thông minh, máy tính, ipad,... Dưới đây là hướng dẫn các bước chính, đơn giản để tìm kiếm công việc trên job3s:

Bước 1: Truy cập vào website job3s qua link dẫn https://job3s.ai/.

Truy cập vào website job3s qua link dẫn https://job3s.ai/. Bước 2: Chọn mục Việc làm, sau đó ấn chọn Tìm việc làm.

Chọn mục Việc làm, sau đó ấn chọn Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm việc làm theo đúng năng lực và mong muốn của bản thân. Cụ thể:

+ Tại mục Vị trí tuyển dụng: Bạn gõ tên công việc muốn tìm kiếm. Chẳng hạn “kế toán” là hệ thống sẽ đưa ra cho bạn rất nhiều nghề cụ thể khác như “kế toán thuế”, “kế toán tiền lương”, “kế toán tổng hợp”,...

+ Tại mục địa điểm: Vì bạn đang tìm việc làm ở Quận 2 nên địa điểm chọn là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tại mục kinh nghiệm: Dựa vào số năm kinh nghiệm của bản thân để lựa chọn thời gian thích hợp.

+ Tại mục mức lương: Dựa vào năng lực của bản thân, bạn chọn ra mức lương mong muốn của mình.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin thiết yếu, ấn chọn ô Tìm kiếm. Trang web sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả công việc phù hợp nhất với những yêu cầu của bạn vừa đưa ra.

Với job3s, bạn dễ dàng tìm việc làm Quận 2 mà không mất quá nhiều thời gian

4. Các công ty lớn tuyển dụng nhiều vị trí lương cao tại Quận 2

Hiện nay, việc làm Quận 2 không chỉ tập trung vào các ngành nghề lao động phổ thông mà rất nhiều công ty lớn ở đây cũng đang tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng. Có thể kể đến một số công ty, doanh nghiệp lớn có trụ sở tại Quận 2 cần tuyển nhân viên như:

4.1. Công ty TNHH Thiso Retail (Emart Việt Nam)

Với quy mô công ty lên tới gần 5000 nhân viên, Thiso Retail Emart Việt Nam là chuỗi siêu thị bán lẻ số một tại Việt Nam. Hiện nay, nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các chi nhánh văn phòng ở Việt Nam, Emart thường xuyên tuyển dụng các vị trí như:

Chuyên viên quản trị hành chính

Giám sát viên ấn phẩm khuyến mãi

Trợ lý quầy thực phẩm ngọt, đồ uống

Trợ lý thu mua tiếng Hàn

Giám sát thu ngân

Nhân viên hành chính kiêm lễ tân,...

4.2. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

Là một trong những công ty lớn nằm tại Quận 2, công ty Đại Quang Minh tập trung vào lĩnh vực phát triển bất động sản nhà ở, đầu tư phát triển thương mại, du lịch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, tiện ích xã hội, các khu công nghiệp,... Do đó, công ty thường xuyên tuyển dụng các vị trí quan trọng cho quá trình mở rộng, phát triển của mình như:

Chuyên viên giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật

Chuyên viên kỹ thuật điện hạ tầng, năng lượng tái tạo dự án nông nghiệp

Chuyên viên kế toán thuế

Chuyên viên giám sát dịch vụ

Nhân viên lễ tân

Chuyên viên hoạch định dự án,...

4.3. Công ty Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam

Tọa lạc tại Lô C7-C9, Cụm 2, KCN Cát Lái, Quận 2, Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang là một trong những công ty dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực Thử nghiệm, Giám định và cấp Chứng nhận. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động của mình, công ty tuyển dụng rất nhiều vị trí việc làm yêu cầu bằng cấp như:

Kỹ thuật viên Phòng Thí nghiệm

Nhân viên hỗ trợ Phòng Lab (cắt mẫu vải)

Nhân viên tính giá

Nhân viên nhập liệu báo cáo (làm thời vụ)

Kỹ thuật viên thử nghiệm thời vụ (cơ khí/nội thất/kỹ thuật)

Hiện nay, rất nhiều công ty, doanh nghiệp tại Quận 2 đang cần nguồn nhân sự lớn

Trên đây là tổng hợp những thông tin về tìm kiếm việc làm Quận 2 nhanh chóng với mức lương cơ bản tốt nhất. Hy vọng với sự hỗ trợ của job3s, bạn đọc sẽ nhanh chóng tìm được công việc ưng ý, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và phù hợp với năng lực của bản thân.

