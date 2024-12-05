Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc công ty PouYuen chi tiết nhất

Ở thị trường Việt PouYuen là một trong những doanh nghiệp sản xuất giày có quy mô lớn nhất. PouYuen hiện đang có trên 6300 công nhân và vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng thêm. Để ứng tuyển vào làm việc, người lao động cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ xin việc công ty PouYuen. Cùng tìm hiểu những giấy tờ cần chuẩn bị cho hồ sơ xin việc và một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ qua bài viết dưới đây nhé!

1. Chuẩn bị hồ sơ xin việc công ty PouYuen

Khi bạn ứng tuyển vào làm việc cho bất cứ công ty nào, bạn cũng nên tạo cho mình một tâm lý tự tin thông qua việc chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ. Vì những giấy tờ trong hồ sơ thường được yêu cầu có công chứng, cần những giấy tờ nào cần công chứng thì bạn nên chủ động công chứng trước và công chứng nhiều bản. Đến khi có thông báo tuyển dụng của công ty PouYuen thì bạn chỉ cần hoàn thiện nốt bộ hồ sơ và gửi đi sớm là được.

Hồ sơ được gửi đến sớm sẽ được ưu tiên hơn so với những hồ sơ gửi sát thời hạn deadline.

2. Hồ sơ xin việc công ty PouYuen bao gồm những giấy tờ nào?

Công ty PouYuen Việt Nam có trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, luôn là sự lựa chọn lý tưởng đối với những người lao động muốn tìm một công việc có mức thu nhập khá và đãi ngộ tốt.

Tuy rằng hàng năm PouYuen đều có một vài đợt tuyển dụng nhân sự với số lượng lớn, tuy nhiên để có thể vượt qua vòng phỏng vấn thì người lao động cũng cần chuẩn bị trước hồ sơ xin việc theo đúng hướng dẫn từ phía công ty.

Trước tiên, người lao động sẽ cần chuẩn bị Đơn xin việc với số lượng là 1 bản/ 1 bộ hồ sơ.

Đơn xin việc là giấy tờ chủ yếu phục vụ cho việc cung cấp thông tin ngắn gọn về người lao động để bộ phận nhân sự công ty có thể lọc hồ sơ nhanh chóng và phân loại ra những ứng viên đạt yêu cầu để mời phỏng vấn.

Đơn xin việc có thể được đánh máy hoặc viết tay. Mặc dù công ty PouYuen có xuất phát điểm từ tập đoàn Pou Chen Đài Loan, tuy nhiên người lao động không cần thiết viết đơn xin việc bằng tiếng Trung.

Đơn xin việc có thể viết tay hoặc đánh mẫu. Trước khi bắt đầu viết, bạn hãy truy cập vào trang chủ tuyển dụng của công ty để tìm xem có mẫu đơn hay không. Nếu có thì hãy sử dụng mẫu đơn đó, nếu không thì hãy nộp đơn xin việc bạn tự viết.

Lưu ý là công ty PouYuen yêu cầu ứng viên nộp đơn xin việc có dấu công cứng của UBND nhé!

Đơn xin việc cần được công chứng tại UBND

Sơ yếu lý lịch cung cấp những thông tin chi tiết hơn về bản thân và gia đình người lao động. Đây là những thông tin có giá trị pháp lý hỗ trợ trong việc lập hồ sơ nhân viên sau khi người lao động được tuyển dụng vào làm việc trong công ty PouYuen.

Bạn có thể sử dụng một bộ Sơ yếu lý lịch theo mẫu Nhà nước được in sẵn và bán ở ngoài cửa hàng. Tuy nhiên mẫu đó đã cũ và có chứa nhiều mục thông tin không cần thiết. Thay vào đó, bạn có thể tìm kiếm và sử dụng những mẫu sơ yếu lý lịch mới hơn và chỉ bao gồm những thông tin cần thiết được chia sẻ rất nhiều trên mạng internet.

Sơ yếu lý lịch sẽ bao gồm tất cả những thông tin về bản thân và gia đình bạn. Cùng với đó là ảnh chân dung có dấu giáp lai. Trong nhiều trường hợp bạn nên chủ động đi công chứng sơ yếu lý lịch nếu thuận tiện. Điều này giúp cho sơ yếu lý lịch của bạn đáng tin hơn nhiều.

Bạn có thể sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

2.3. CV ứng tuyển

CV ứng tuyển chỉ cần thiết khi bạn ứng tuyển cho các vị trí công việc thuộc khối nhân viên văn phòng.

Trong CV xin việc bạn cần nêu đầy đủ các thông tin liên lạc, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cần căn cứ vào vị trí công việc ứng tuyển mà điều chỉnh các thông tin trong khi tạo CV xin việc sao cho nhà tuyển dụng thấy được bạn là ứng viên sáng giá nhất cho công việc ấy.

Bí quyết để tìm hiểu được nha mong muốn tìm kiếm điều gì ở ứng viên đó là hãy đọc kỹ bản tin tuyển dụng và điều chỉnh CV sao cho bản thân mình là người phù hợp nhất mà công ty đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nói đến khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình vì ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên khi làm việc với cấp trên thường là tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

2.4. Những giấy tờ tùy thân khác

Trong một bộ hồ sơ xin việc công ty PouYuen không thể thiếu được giấy tờ tùy thân của người lao động. Những giấy tờ này bao gồm:

- Chứng minh thư/ Căn cước công dân với số lượng là 3 bản. Nếu bạn sử dụng Căn cước công dân thì cần chuẩn bị thêm giấy xác nhận căn cước so công an cấp.

- Giấy khai sinh: 1 bản , có dấu chứng nhận của UBND.

- Sổ hộ khẩu: 1 bản sao có công chứng của UBND.

- Giấy xác nhận tạm trú bản gốc dành cho những người lao động hiện đang thuê nhà ở.

- Giấy xác nhận hạnh kiểm có chứng thực của UBND.

- Giấy khám sức khỏe gốc có dấu xác nhận của cơ quan cung cấp.

- Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng (Nhân viên công ty PouYuen thường sử dụng tài khoản ngân hàng Đông Á hoặc Vietinbank)

Ngoài ra, nếu bạn ứng tuyển vào khối nhân viên văn phòng thì cần chuẩn bị thêm các bằng cấp có liên quan và chứng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó bạn cũng cần chuẩn bị thêm 10 tấm ảnh 3x4 còn hiệu lực sử dụng.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân theo yêu cầu

3. Một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xin việc công ty PouYuen

Bất kể bạn ứng tuyển vào khối văn phòng hay khối lao động phổ thông, bạn vẫn cần chuẩn bị tốt đơn xin việc. Đây chính là giấy tờ mà nhà tuyển dụng tham khảo nhiều nhất khi làm việc với hồ sơn xin việc của các ứng viên. Bạn cũng có thể đề cập đến học vấn và kinh nghiệm làm việc trong đơn việc, tuy nhiên đừng quá lan man vào kể chuyện và khiến cho đơn xin việc của bạn quá dài dòng.

Sau khi hoàn thành hồ sơ xin việc, bạn nên dành thêm chút thời gian để xem xét kỹ lại nhiều lần để tránh những sao sót không cần thiết. Nếu tự tin vào khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Trung của mình thì bạn có thể viết CV và Đơn xin việc bằng những ngôn ngữ này. Điều này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, nhất là khi ứng tuyển nhân viên khối văn phòng.

Nên chuẩn bị và gửi hồ sơ sớm

Nếu có thể, bạn nên đến tận nơi và nộp hồ sơ xin việc trực tiếp tại cổng bảo vệ hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Nếu bạn ở xã hơn thì có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Chú ý là theo dõi tin tức trên trang chủ thường xuyên để nắm bắt được tình hình tuyển dụng của công ty. Bạn cũng cần kiểm tra kỹ để đảm bảo hồ sơ xin việc của mình đã được gửi đến đúng địa điểm và kịp thời hạn.

Trên đây là hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc công ty PouYuen chi tiết Job3s dành cho cả những bạn ứng tuyển nhân viên khối văn phòng và khối lao động phổ thông. Bạn nên chủ động hoàn thành và gửi hồ sơ sớm để có thêm thời gian chuẩn bị trước cho buổi phỏng vấn. Hãy đọc kỹ những lưu ý trong bài viết để có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ chất lượng nhé!