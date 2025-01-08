Khái niệm workshop là gì? Cụm từ workshop ngày càng trở nên phổ biến hơn và có thể sử dụng cho mọi ngành nghề, mọi đối tượng. Vậy workshop là gì? Làm thế nào để tạo mẫu kế hoạch tổ chức workshop hay nhất 2024?

1. Workshop là gì?

Khái niệm workshop là gì? Từ “workshop” trong tiếng Anh có nghĩa là một buổi hướng dẫn hoặc huấn luyện ngắn hạn với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế cho người tham gia.

Workshop thường tập trung vào một chủ đề cụ thể như kỹ năng nghề nghiệp, lĩnh vực chuyên môn, sáng tạo, quản lý dự án, lãnh đạo, tiếp thị, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác. Các chủ đề workshop phổ biến bao gồm: kỹ năng giao tiếp hiệu quả, phát triển cá nhân, quản lý thời gian, kỹ năng mềm và kỹ năng công nghệ thông tin.

Trong workshop, người tham gia thường được tham gia vào các hoạt động tương tác, bao gồm các bài thảo luận, thực hành, trò chơi, phân tích và giải quyết vấn đề. Điều này giúp họ áp dụng kiến thức và kỹ năng mới vào thực tế, tạo ra trải nghiệm học tập tích cực và thú vị.

Ngoài workshop offline, hình thức workshop online tổ chức trực tuyến thông qua các công nghệ và nền tảng truyền thông điện tử cũng đang được ưa chuộng. Thay vì tụ tập tại một địa điểm vật lý, người tham gia workshop online có thể tham gia từ xa thông qua máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị kết nối Internet khác.

Mặc dù các buổi workshop được tổ chức thường xuyên nhưng nhiều người vẫn không biết workshop là gì

2. Mục đích của workshop là gì?

Mục đích của workshop là cung cấp kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế cho người tham gia. Dưới đây là một số mục đích chính của workshop:

Chia sẻ kiến thức và thông tin: Workshop giúp người tham gia tiếp cận và hiểu rõ về một chủ đề cụ thể. Người dẫn chương trình, chuyên gia hoặc giảng viên chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và thông tin mới nhất về lĩnh vực đó.

Phát triển kỹ năng: Thông qua các hoạt động thực hành, bài tập và trò chơi, người tham gia có cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng cá nhân, chuyên môn hoặc kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo, quản lý dự án, sáng tạo, và nhiều hơn nữa.

Tạo cơ hội giao lưu và kết nối: Workshop cung cấp một môi trường tương tác và chia sẻ giữa người tham gia. Đây là cơ hội để gặp gỡ, làm việc và học hỏi từ các chuyên gia, người cùng ngành và những người có quan tâm tương tự.

Khám phá ý tưởng mới và thúc đẩy sáng tạo: Qua các hoạt động như thảo luận nhóm, brainstorming và trò chơi, người tham gia được khuyến khích đưa ra những ý tưởng đột phá, giải pháp sáng tạo và thách thức tư duy hiện có.

Thúc đẩy học tập liên tục: Workshop khuyến khích người tham gia tiếp tục nghiên cứu, thực hành và áp dụng những kiến thức và kỹ năng họ đã học được sau khi workshop kết thúc.

Như vậy, mục đích của workshop là cung cấp một môi trường học tập tương tác, trao đổi kiến thức và kỹ năng, khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy quá trình phát triển cá nhân và chuyên môn của người tham gia.

Workshop là cung cấp một môi trường học tập tương tác, trao đổi kiến thức và kỹ năng

3. Phân loại workshop là gì?

Hiện nay, rất nhiều workshop được tổ chức nhưng làm thế nào để phân loại các workshop là gì?

3.1. Workshop chia sẻ kiến thức

Workshop chia sẻ kiến thức là một loại workshop tập trung vào việc cung cấp thông tin, kiến thức và nghiên cứu mới nhất trong một lĩnh vực cụ thể.

Mục tiêu của workshop này là chia sẻ kiến thức chuyên môn và thông tin hữu ích cho người tham gia, giúp họ tiếp cận và hiểu rõ hơn về một chủ đề cụ thể. Thông thường, các host sẽ là các giảng viên, chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực đó hoặc những người có kiến thức chuyên môn sâu trình bày các bài giảng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức cho các cá nhân tham gia.

Qua workshop chia sẻ kiến thức, bạn có thể mở rộng kiến thức, nắm bắt các xu hướng mới, và áp dụng những kiến thức đã học vào công việc hoặc sự phát triển cá nhân.

3.2. Workshop thực hành

Workshop thực hành là một loại workshop tập trung vào việc áp dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế thông qua các hoạt động thực hành.

Mục tiêu của workshop này là rèn luyện và nâng cao kỹ năng của cá nhân tham gia thông qua việc thực hành trực tiếp trong một môi trường học tập hoặc làm việc. Người dẫn chương trình hoặc giảng viên trong workshop thực hành có vai trò hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người tham gia.

Họ sẽ giúp bạn áp dụng kiến thức và kỹ năng vào các tình huống thực tế, đồng thời cung cấp hướng dẫn, lời khuyên và sửa lỗi để cải thiện hiệu suất và đạt được mục tiêu đề ra.

Qua workshop thực hành, bạn có cơ hội rèn luyện và phát triển những kỹ năng thực tế, tăng cường khả năng làm việc theo nhóm… giúp bạn áp dụng kiến thức một cách hiệu quả và tự tin hơn trong các tình huống thực tế sau này.

3.3. Workshop marketing

Workshop marketing là một loại workshop tập trung vào các khía cạnh của marketing và tiếp thị.

Mục tiêu của workshop này là cung cấp cho người tham gia các chiến lược, kỹ năng và phương pháp để hiểu và áp dụng các nguyên tắc tiếp thị hiệu quả. Các hoạt động trong workshop marketing có thể bao gồm thảo luận, bài tập thực hành, nghiên cứu thị trường, phân tích chiến dịch tiếp thị, và phân tích kỹ thuật số… Bạn sẽ có cơ hội áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học thông qua các bài tập thực tế và các tình huống mô phỏng.

Thông qua workshop marketing, cá nhân tham gia có thể nắm bắt các xu hướng tiếp thị mới, phát triển khả năng phân tích và đánh giá các chiến dịch tiếp thị, và hiểu rõ hơn về cách xây dựng và quản lý thương hiệu.

Trong lĩnh vực marketing, mục đích tổ chức và tham gia các buổi workshop là gì

4. Các chủ đề workshop hay

Các chương trình workshop mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để khám phá và phát triển những kỹ năng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số chủ đề workshop phổ biến và hữu ích:

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả: Workshop này tập trung vào cải thiện kỹ năng giao tiếp, bao gồm giao tiếp trong công việc, thuyết trình, thương lượng, và xây dựng mối quan hệ.

Lãnh đạo và quản lý: Workshop về lãnh đạo và quản lý giúp bạn phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian, quản lý nhóm, và giải quyết xung đột.

Kỹ năng quản lý dự án: Workshop này tập trung vào các phương pháp, công cụ và kỹ năng quản lý dự án, từ việc lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ, đến quản lý rủi ro và giao tiếp trong dự án.

Kỹ năng phân tích dữ liệu: Workshop về phân tích dữ liệu giúp các cá nhân tham gia hiểu cách thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh và chiến lược. Đây là workshop dành cho các bạn trẻ yêu thích, đam mê ngành Công nghệ thông tin.

Kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số: Workshop về tiếp thị kỹ thuật số giúp bạn hiểu về các kênh truyền thông kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến, quảng cáo trên mạng xã hội, tạo nội dung và phân tích hiệu quả tiếp thị. Nếu bạn đang theo họ Marketing, Truyền thông đa phương tiện… thì tham gia workshop là một cơ hội tốt để học tập.

Kỹ năng sáng tạo và tư duy thiết kế: Workshop này khuyến khích cá nhân tham gia phát triển khả năng sáng tạo, tư duy linh hoạt và khả năng giải quyết vấn đề thông qua các phương pháp và công cụ thiết kế.

Kỹ năng phát triển bản thân: Workshop này tập trung vào việc phát triển bản thân, bao gồm quản lý sự phát triển cá nhân, xây dựng mục tiêu, và tăng cường tự tin và sự tự nhận thức.

Trên đây là một số chủ đề workshop hay và phổ biến, và vẫn còn rất nhiều chủ đề khác tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu tham gia của bạn.

Workshop “Khám phá bản thân qua công cụ Nhân số học” được nhiều người yêu thích và tham gia

5. Mẫu kế hoạch tổ chức workshop

Để tổ chức một buổi workshop thành công, bạn cần thực hiện định hướng và xây dựng một kế hoạch tổ chức phù hợp. Vậy các công việc cần thực hiện để tổ chức thành công workshop là gì? Dưới đây là gợi ý của Job3s.ai giúp bạn có thể tổ chức workshop thành công:

5.1. Chuẩn bị kế hoạch trước buổi workshop

Để tổ chức workshop thành công, bạn cần thực hiện lên kế hoạch. Các bước trong kế hoạch bao gồm:

Xác định mục tiêu

Xác định đối tượng tham dự

Lên lịch và thời gian

Tìm hiểu nội dung workshop là gì và chuẩn bị nội dung

Lựa chọn địa điểm

Quảng bá và mời tham gia

5.2. Xác định vai trò của đối tượng tham dự

Để tổ chức một workshop thành công, việc xác định vai trò của các đối tượng tham dự là rất quan trọng. Mỗi vai trò cần có công việc, trách nhiệm và kết quả đầu ra riêng. Đồng thời, một người có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong workshop. Vậy vai trò của từng người trong workshop là gì, tham khảo dưới đây:

Nhà tài trợ (sponsor)

Nhà tài trợ là người hỗ trợ cho workshop, nhưng không nhất thiết phải tham gia vào phiên làm việc và không chịu trách nhiệm cho kết quả đầu ra.

Ví dụ: Trong workshop: TUYỂN DỤNG SÁNG TẠO - HƯỚNG ĐI MỚI BẮT KỊP THỜI ĐẠI tổ chức bởi JOHN HUNT vào tháng 11/2023, JOHN HUNT là nhà tài trợ cho workshop này.

Người điều phối (Facilitator)

Người điều phối workshop là gì? Họ đóng vai trò quan trọng trong workshop. Họ đảm nhận vai trò lãnh đạo, giới thiệu mục tiêu và chương trình của workshop, hướng dẫn các thành viên tham dự theo cấu trúc và quy tắc của workshop, duy trì các hoạt động theo mục tiêu và kết quả dự kiến và đảm bảo tất cả các thành viên được thể hiện quan điểm và được lắng nghe.

Người điều phối thường tham gia workshop từ đầu đến cuối. Vai trò này đòi hỏi khả năng bao quát, phối hợp với các bộ phận khác và giải quyết tình huống bất ngờ.

Diễn giả (Speakers)

Diễn giả của workshop là gì? Họ là những chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến workshop. Họ có nhiệm vụ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin quan trọng cho những người tham dự. Người diễn giả có thể tham gia trong các buổi diễn thuyết, thảo luận, hoặc các hoạt động tương tác khác.

Diễn giả có nhiệm vụ chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm và thông tin quan trọng trong các buổi workshop

Nhóm tổ chức (Organizers)

Nhóm tổ chức workshop là gì? Họ là những người chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý workshop. Vai trò của nhóm tổ chức bao gồm lên kế hoạch và chuẩn bị workshop, tìm kiếm diễn giả, xác định địa điểm và thời gian tổ chức, quảng bá và thu hút người tham dự, cung cấp các tài liệu và thiết bị cần thiết, và quản lý các hoạt động trong suốt workshop.

Người ghi chép (Note-taker)

Người ghi chép là người chuyển các quyết định được đưa ra trong workshop thành một tài liệu theo đúng định dạng đã được xác định trước. Họ cũng theo dõi các mục hoặc vấn đề chưa hoàn thành trong phiên họp.

Người theo dõi thời gian (Timekeeper)

Người theo dõi thời gian có nhiệm vụ đảm bảo rằng các mục trong lịch trình của workshop được thực hiện đúng theo khung giờ và kế hoạch ban đầu. Mặc dù không xuất hiện trực tiếp trong workshop như người điều phối, vị trí này yêu cầu sự chính xác và kỷ luật về thời gian, cũng như có cái nhìn tổng quan về workshop từ góc độ thời gian (khác với góc độ nội dung của người điều phối).

Là một người theo dõi thời gian, bạn cần có những công cụ sau để giúp trong công việc:

Một bản tóm tắt nội dung/lịch trình công việc

Một cây bút

Một đồng hồ đếm giờ (hoặc đồng hồ đeo tay)

Một sổ ghi chú

Người tham dự (Participant)

Người tham dự của workshop là gì? Người tham dự được biết đến là khán giả, bao gồm các thành viên liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến chủ đề của workshop. Trách nhiệm của họ là cung cấp dữ liệu, thông tin cá nhân, quan điểm và góc nhìn của mình, lắng nghe ý kiến của các thành viên khác và thảo luận các vấn đề mà không thiên vị cho bất kỳ bên nào.

Để đạt được hiệu quả cuối cùng của workshop, hãy đề ra một số tiêu chí cụ thể về nhóm khán giả mục tiêu mà bạn muốn ảnh hưởng trong workshop. Dưới đây là vài gợi ý:

Đối tượng tham gia workshop là gì? Nam hay nữ?

Nghề nghiệp của cá nhân tham gia là gì?

Họ quan tâm đến vấn đề gì?

Chủ đề của chương trình có phải là điều họ quan tâm?

Cần tiếp cận nhóm khán giả thông qua các kênh nào?

Nội dung truyền thông cho từng kênh là gì?

Khi đã có bức tranh rõ ràng về khán giả mục tiêu, bạn có thể tạo nội dung tiếp cận và xây dựng kế hoạch truyền thông cho workshop một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Đối tượng tham gia và nội dung họ quan tâm trong các buổi workshop là gì

5.3. Lựa chọn địa điểm tổ chức

Khi lựa chọn địa điểm tổ chức workshop, có một số yếu tố quan trọng bạn cần lưu ý. Vậy những điểm cần lưu ý khi tổ chức workshop là gì?

Vị trí: Chọn địa điểm gần và thuận tiện cho đa số người tham dự. Điều này giúp giảm thời gian và khó khăn trong việc di chuyển, tăng khả năng tham gia của các thành viên.

Không gian: Đảm bảo địa điểm có đủ không gian để chứa tất cả người tham dự một cách thoải mái. Cần xác định trước số lượng khán giả dự kiến và chọn địa điểm phù hợp với dung lượng này.

Thiết bị và cơ sở vật chất: Xem xét các thiết bị và cơ sở vật chất có sẵn tại địa điểm, bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu, bàn ghế, wifi và các tiện ích khác cần thiết cho workshop.

Môi trường: Đảm bảo địa điểm có môi trường phù hợp cho workshop. Nếu workshop yêu cầu sự tĩnh lặng và tập trung cao, chọn địa điểm yên tĩnh và không có nhiễu động bên ngoài. Nếu workshop có tính tương tác cao và cần không gian cho hoạt động nhóm, chọn địa điểm có phòng họp hoặc không gian linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhóm.

Chi phí: Xác định ngân sách cho sự kiện và chọn địa điểm có giá phù hợp. So sánh và đàm phán giá cả với các địa điểm khác nhau để đảm bảo bạn nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền bạn chi trả.

Tiện nghi phụ trợ: Xem xét các tiện nghi phụ trợ như nhà hàng, khách sạn, nhà vệ sinh, chỗ đậu xe và các dịch vụ hỗ trợ khác có sẵn tại địa điểm hoặc gần đó.

Phản hồi và đánh giá: Tra cứu thông tin và đánh giá của người sử dụng trước đó về địa điểm để có cái nhìn tổng quan về chất lượng và dịch vụ của nó.

5.4. Tiến hành tổ chức theo dự kiến

Sau khi đã lựa chọn địa điểm tổ chức, bạn cần tiến hành tổ chức theo dự kiến. Dưới đây là các bước thực hiện:

Chuẩn bị địa điểm: Liên hệ với địa điểm tổ chức để xác nhận các yêu cầu kỹ thuật, đặt chỗ và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng cho ngày tổ chức.

Xác nhận lịch trình: Xác định lịch trình chi tiết của workshop, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc, các buổi giảng, giờ giải lao và các hoạt động khác.

Chuẩn bị trang thiết bị: Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị cần thiết cho workshop như máy chiếu, màn hình, bảng trắng, bút, giấy và các vật dụng khác đã được chuẩn bị và kiểm tra trước.

Xác nhận dịch vụ âm thanh: Đối với các dịch vụ hỗ trợ như âm thanh, ánh sáng, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo rằng các dịch vụ này đã được xác nhận và sẵn sàng cho sự kiện.

Gửi thông báo: Gửi thông báo cho các người tham dự về địa điểm, thời gian và lịch trình của workshop. Cung cấp thông tin liên lạc và hướng dẫn để đến được địa điểm tổ chức.

Kiểm tra lại hoạt động: Trước ngày tổ chức, kiểm tra lại toàn bộ hoạt động để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Kiểm tra từng phần tử của workshop và đảm bảo rằng tất cả các công cụ và thiết bị hoạt động tốt.

Sau khi lựa chọn được địa điểm, người tổ chức cần tiến hành tổ chức theo dự kiến

5.5. Tổng kết và rút kinh nghiệm sau workshop

Sau khi workshop kết thúc, việc quan trọng là tổng kết và rút kinh nghiệm để cải thiện cho các sự kiện tương lai. Bao gồm:

Đánh giá phản hồi: Thu thập phản hồi từ người tham dự về workshop. Có thể sử dụng các phiếu khảo sát hoặc tổ chức cuộc trò chuyện để thu thập ý kiến và đánh giá.

Xem xét kết quả: Xem xét kết quả của workshop và so sánh với các mục tiêu ban đầu. Xác định những mặt mạnh và mặt yếu của workshop và những điểm cần cải thiện.

Rút ra kinh nghiệm: Dựa trên phản hồi và kết quả, rút ra những kinh nghiệm quý báu để cải thiện tổ chức sự kiện tương lai. Xem xét những điểm mạnh và những khía cạnh cần cải thiện để tăng cường chất lượng và hiệu quả của workshop.

Lập kế hoạch cho workshop tiếp theo: Dựa trên kinh nghiệm và phản hồi, lập kế hoạch cho các workshop tương lai. Điều chỉnh kế hoạch và quy trình tổ chức để cải thiện sự kiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tham dự.

Tổ chức họp sau workshop: Họp với đội ngũ tổ chức và các bên liên quan để thảo luận về kết quả và kinh nghiệm học được từ workshop. Thảo luận về việc cải thiện và áp dụng những điểm học được vào các sự kiện tương lai.

Sau khi workshop kết thúc, quan trọng để tổng kết, rút kinh nghiệm và áp dụng những điểm học được vào các sự kiện tương lai để nâng cao chất lượng và hiệu quả của tổ chức.

Sau khi workshop kết thúc, người tham gia cần nắm được những kiến thức, kinh nghiệm, bài học của buổi workshop là gì

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

6. Lưu ý khi tổ chức workshop là gì?

Khi tổ chức workshop, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

Xác định mục tiêu: Rõ ràng về mục tiêu của workshop, như truyền đạt kiến thức, tạo cơ hội giao lưu, thúc đẩy sáng tạo, hoặc thúc đẩy hợp tác nhóm. Sự hiểu rõ về mục tiêu giúp bạn thiết kế và tổ chức workshop một cách hiệu quả.

Lập kế hoạch chi tiết: Xác định lịch trình, nội dung, hoạt động và các yếu tố khác của workshop trước khi tổ chức. Lập kế hoạch chi tiết giúp bạn quản lý thời gian, tài nguyên và hoạt động của workshop một cách hiệu quả.

Định rõ đối tượng tham dự: Xác định rõ đối tượng mà workshop dành cho, bao gồm lĩnh vực chuyên môn, kiến thức và kỹ năng cần có. Điều này giúp bạn phát triển nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp để đáp ứng nhu cầu của đối tượng tham dự.

Quản lý thời gian: Đảm bảo rằng thời gian được quản lý một cách hiệu quả trong suốt workshop. Xác định thời gian cho từng hoạt động, buổi giảng và giờ giải lao. Đồng thời, đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra theo kế hoạch và không vượt quá thời gian dự kiến.

Đảm bảo tương tác và giao lưu: Tạo cơ hội cho người tham dự để tương tác và giao lưu với nhau. Sử dụng các hoạt động nhóm, trò chơi, thảo luận và phiếu khảo sát để khuyến khích sự tương tác và trao đổi ý kiến giữa các thành viên.

Đánh giá và phản hồi: Thu thập phản hồi từ người tham dự để đánh giá hiệu quả và cải thiện cho những workshop tương lai. Sử dụng các biểu đánh giá, phiếu khảo sát hoặc cuộc trò chuyện để thu thập ý kiến và đề xuất từ người tham dự.

Kiểm tra kỹ thuật: Trước khi workshop diễn ra, hãy kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo rằng các thiết bị âm thanh, máy chiếu, máy tính và kết nối internet hoạt động tốt. Điều này giúp tránh những sự cố không mong muốn trong quá trình diễn ra workshop.

Tạo không gian thoải mái: Tạo một môi trường thoải mái và thân thiện cho người tham dự. Cung cấp đủ không gian, ánh sáng, không gian làm việc và các tiện ích cần thiết. Đồng thời, đảm bảo rằng không gian được sắp xếp hợp lý để tạo sự tương tác và tạo cảm giác thoải mái cho mọi người.

Tận dụng công nghệ: Sử dụng công nghệ để tăng cường trải nghiệm workshop. Có thể sử dụng các công cụ trực tuyến, phần mềm học trực tuyến, ứng dụng di động hoặc nền tảng truyền thông xã hội để tạo sự tương tác và giao tiếp trong workshop.

Đảm bảo sự linh hoạt: Thích nghi và điều chỉnh trong quá trình workshop diễn ra. Sẵn sàng thay đổi kế hoạch, nội dung hoặc phương pháp nếu cần thiết để đáp ứng nhu cầu và sự phản hồi của người tham dự.

Đánh giá sau workshop: Sau khi workshop kết thúc, hãy đánh giá kết quả và hiệu quả của sự kiện. Xem xét các thành công và khó khăn, nhận xét phản hồi từ người tham dự và rút ra bài học để cải thiện cho các workshop tương lai.

Những lưu ý trên chỉ là một phần trong quá trình tổ chức workshop. Mỗi workshop có đặc thù riêng, vì vậy hãy tùy chỉnh và điều chỉnh các lưu ý này để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của sự kiện của bạn.

Mỗi workshop đều có một đặc thù riêng nên khi tổ chức workshop cần nắm bắt những lưu ý khi tổ chức workshop là gì

Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng trong ngành marketing

7. Các workshop nổi tiếng hiện nay

7.1. Các workshop handmade

Workshop: Creative Flower Box

THÔNG TIN WORKSHOP :

Creative flower box: Nặn chậu hoa đất sét

Địa điểm: Indoor Café & Bistro - số 01 ngách 53 ngõ 252 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian: Chủ nhật, ngày 03/03 và 10/03/2024

Workshop nặn chậu hoa đất sét

Workshop: Love code - Mật mã yêu thương

Thời gian: 16h00 - 22h00 ngày 8/3/2024

Địa điểm: G.O.K Cafe - Tầng 9, số 15, ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình:

16h00 - 18h30: Tham gia hoạt động handmade đợt 1

18h30 - 19h30: Break + Minigame

19h30 - 22h00: Tham gia hoạt động handmade đợt 2

Workshop làm đồ thủ công

Workshop may áo haori thủ công / handmade haori shirt sewing

????????̣̂???? ???????????????? ????????????̛̣???? ????????̀????????

Buổi sáng: 9:00-11:00

9:00 Vòng tròn im lặng, làm quen

9:30 Giới thiệu về áo Haori | Hướng dẫn cách so vải, cắt áo

10:30 May cổ áo

12:00 Hoàn thành.

Buổi chiều: 14:00 - 17:00

14:00 Giáp tay áo

15:00 Giáp thân áo

16:00 Hoàn thành các tiểu tiết

17:00 Hoàn thành, tổng kết.

Workshop làm đồ thủ công

7.2. Workshop làm bánh

Workshop làm bánh Donut cho bé

Thời gian: 15h-17h Thứ 7 và chủ nhật 2-3/3/2024

Workshop làm bánh

Workshop làm bánh Tiramisu và Bông lan cuộn

Làm bánh Ngon Mê Ly - Quà tặng 8/3 ý nghĩa cho những người thương yêu

Tiệm Nhà Cừu : 126 B Ngõ 264 Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội

Workshop làm bánh Tiramisu và Bông lan cuộn

7.3. Art workshop

Workshop “Tranh sợi len – Ngẫu hứng cùng hình học”

Ngày 09/03/2024 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA)

Tranh sợi len – Ngẫu hứng cùng hình học

Workshop art

[THE GRENERY ART] WORKSHOP NGHỆ THUẬT "VẼ TÚI VẢI - TRANH TRÊN TÚI TOTE"

Thời gian: 2 giờ

Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

Thành phẩm: Một túi vải size 33x38cm

Workshop là một hình thức giáo dục và học tập tập trung vào việc tham gia hoạt động thực tế, trải nghiệm và chia sẻ kiến thức trong một môi trường tương tác. Hy vọng qua bài viết này, Job3s.ai đã giúp bạn hiểu rõ khái niệm Workshop là gì và các mẫu kế hoạch tổ chwucs workshop thành công.