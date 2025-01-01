Giới thiệu Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng tiền thân là Nhà máy Vật liệu Hà Nội được thành lập từ năm 1961 thuộc Cục Cung cấp Vật tư, Bộ Giao thông Vận tải. Trải qua gần 60 năm hoạt động, Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực Bất động sản; Sản xuất công nghiệp; Năng lượng và các ngành Dịch vụ khác. Đến nay, Tổng Công ty đã có hơn 1,500 cán bộ, công nhân viên tại trụ sở chính ở Hà Nội và các công trường ở Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ngãi, TP HCM…