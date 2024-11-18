Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lai Châu: Tổ 1 Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu

Khám và điều trị các bệnh lý nội khoa thông thường.

Chỉ định và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Theo dõi và chăm sóc sức khỏe người bệnh nội trú và ngoại trú.

Tư vấn và hướng dẫn người bệnh về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý.

Tham gia công tác hội chẩn, báo cáo và cập nhật thông tin bệnh án.

Thực hiện các thủ thuật nội khoa cơ bản.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Tuân thủ các quy định, quy trình chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Bác sĩ nội khoa có chứng chỉ hành nghề.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lâm sàng.

Có kiến thức chuyên môn vững chắc về các bệnh lý nội khoa.

Có kỹ năng khám bệnh, chẩn đoán và điều trị tốt.

Có khả năng giao tiếp tốt với bệnh nhân và người nhà.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện đa khoa.

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của bệnh viện (nếu có).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

