Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Bác sĩ nha khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Mức lương
40 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 40 - 100 Triệu

Khám, tư vấn, đưa ra phác đồ điều trị và chịu trách nhiệm về chuyên môn của các ca chỉnh nha được phân công
Điều trị nha khoa tổng quát và các bệnh lý về răng miệng
Kiểm tra, đảm bảo phòng điều trị luôn đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cần thiết được thanh trùng đúng quy định
Khám và tư vấn cho bệnh nhân các vấn đề về răng miệng
Hướng dẫn, đào tạo đội ngũ Y tá/ điều dưỡng/ Kỹ thuật viên làm đúng công việc chuyên môn theo quy trình vận hành của phòng khám
Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu và hoàn tất các thủ tục hành chính cho bệnh nhân (nếu có)

Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 27 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 25-40 triệu đồng
Hoa hồng: theo dịch vụ và số ca thực nhận. Thu nhập: 50-100 triệu/tháng
Thưởng nóng, thưởng tết, du lịch…theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc nhân văn, tử tế. Lấy chất lượng dịch vụ và khách hàng làm trọng tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 557, Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

