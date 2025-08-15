Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu

Khám, tư vấn, đưa ra phác đồ điều trị và chịu trách nhiệm về chuyên môn của các ca chỉnh nha được phân công

Điều trị nha khoa tổng quát và các bệnh lý về răng miệng

Kiểm tra, đảm bảo phòng điều trị luôn đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cần thiết được thanh trùng đúng quy định

Khám và tư vấn cho bệnh nhân các vấn đề về răng miệng

Hướng dẫn, đào tạo đội ngũ Y tá/ điều dưỡng/ Kỹ thuật viên làm đúng công việc chuyên môn theo quy trình vận hành của phòng khám

Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu và hoàn tất các thủ tục hành chính cho bệnh nhân (nếu có)