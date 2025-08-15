Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 10
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 40 - 100 Triệu
Khám, tư vấn, đưa ra phác đồ điều trị và chịu trách nhiệm về chuyên môn của các ca chỉnh nha được phân công
Điều trị nha khoa tổng quát và các bệnh lý về răng miệng
Kiểm tra, đảm bảo phòng điều trị luôn đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cần thiết được thanh trùng đúng quy định
Khám và tư vấn cho bệnh nhân các vấn đề về răng miệng
Hướng dẫn, đào tạo đội ngũ Y tá/ điều dưỡng/ Kỹ thuật viên làm đúng công việc chuyên môn theo quy trình vận hành của phòng khám
Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu và hoàn tất các thủ tục hành chính cho bệnh nhân (nếu có)
Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng: theo dịch vụ và số ca thực nhận. Thu nhập: 50-100 triệu/tháng
Thưởng nóng, thưởng tết, du lịch…theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc nhân văn, tử tế. Lấy chất lượng dịch vụ và khách hàng làm trọng tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
