Công việc Bác sĩ nội khoa

-

Có 10 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 03/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BeeKing
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH BeeKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty TNHH BeeKing
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Lai Châu Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Hạn nộp: 01/12/2024
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa ngày càng lớn, đặc biệt tại các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa. Mức lương dao động từ 8.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng, cùng với cơ hội thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Lĩnh vực này đòi hỏi sự tận tâm và chuyên môn cao, không phải ai cũng đáp ứng được.

1. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa

Khám nội khoa bao gồm các dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng thể của cơ thể nhằm phát hiện, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch, thần kinh, tiêu hóa và nhiều cơ quan khác. Các bác sĩ nội khoa sẽ tiến hành thăm khám lâm sàng khi người bệnh có các triệu chứng bất thường mà chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Hiện tại, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 10 bác sĩ trên mỗi 10.000 dân nhưng thực tế trung bình chỉ có 8 bác sĩ trên 10.000 dân, ở một số địa phương còn thấp hơn. Riêng TP. HCM đạt mức 20 bác sĩ trên 10.000 dân, gấp đôi trung bình cả nước. Dù vậy, so với các quốc gia có hệ thống y tế phát triển như Trung Quốc (22 bác sĩ/10.000 dân) hay các nước châu Âu (36-62 bác sĩ/10.000 dân), tỷ lệ này vẫn còn là một khoảng cách lớn.

Thực trạng này nhấn mạnh sự cần thiết trong việc đầu tư đào tạo đội ngũ y tế chất lượng cao. Theo dự báo mới nhất, nhu cầu tuyển dụng nhân lực bác sĩ sẽ tăng 15% trong giai đoạn 2024-2026, vượt xa tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành nghề khác, đòi hỏi sự chú trọng hơn trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự ngành y tế.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa ngày càng được chú trọng nhiều hơn
Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa ngày càng được chú trọng nhiều hơn

2. Mức lương trung bình của bác sĩ nội khoa

Mức lương trung bình của bác sĩ nội khoa tại Việt Nam dao động từ 12.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo vị trí, kinh nghiệm làm việc cũng như quy mô của cơ sở y tế. Những bác sĩ mới ra trường thường nhận mức lương thấp hơn so với bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm hoặc làm việc tại các cơ sở y tế uy tín. Bạn có thể tham khảo mức lương chi tiết dưới đây:

Tuyển dụng bác sĩ nội khoa

Mức lương dao động (VNĐ/ tháng)

Bác sĩ nội khoa mới ra trường

8.000.000 - 15.000.000

Bác sĩ nội khoa có kinh nghiệm (1-3 năm)

12.000.000 - 30.000.000

Bác sĩ nội khoa có kinh nghiệm (3-5 năm)

20.000.000 - 50.000.000

Bác sĩ nội khoa có nhiều kinh nghiệm
(Trên 5 năm kinh nghiệm)

35.000.000 - 70.000.000

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Để hành nghề trong lĩnh vực nội khoa, bác sĩ cần tuân thủ các quy định chặt chẽ về bằng cấp, chứng chỉ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế cũng như sự an toàn cho bệnh nhân. Những yêu cầu này bao gồm nền tảng học vấn vững chắc, được đào tạo chuyên sâu về nội khoa, cùng với các chứng chỉ thực hành và đạo đức y khoa. Dưới đây là bảng tóm tắt các quy định cụ thể:

Loại bằng cấp/chứng chỉ

Yêu cầu chi tiết

Bằng cử nhân y khoa (Bác sĩ đa khoa)

Hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa tại các trường đại học y được công nhận.

Chứng chỉ hành nghề y

Được cấp bởi Bộ Y tế sau khi hoàn thành thời gian thực hành (12-18 tháng) tại các cơ sở y tế được chỉ định.

Chứng chỉ chuyên khoa I hoặc II về Nội khoa

Tham gia và tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên khoa I hoặc II về Nội khoa, giúp nâng cao năng lực và chuyên môn sâu.

Chứng chỉ liên quan đến thực hành lâm sàng

Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn như cấp cứu nội khoa, chẩn đoán hình ảnh hoặc các lĩnh vực chuyên sâu khác theo yêu cầu của cơ sở y tế.

Chứng chỉ y đức và quản lý rủi ro y khoa

Hoàn thành các khóa học hoặc kỳ thi liên quan để nắm rõ các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý, đảm bảo thực hành y khoa đúng đắn, an toàn.
Để hành nghề trong lĩnh vực nội khoa, bác sĩ cần tuân thủ quy định chặt chẽ về bằng cấp, chứng chỉ liên quan
Để hành nghề trong lĩnh vực nội khoa, bác sĩ cần tuân thủ quy định chặt chẽ về bằng cấp, chứng chỉ liên quan

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ nội khoa

Bác sĩ nội khoa đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc, điều trị các bệnh lý nội khoa. Công việc của họ bao gồm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Dưới đây là những mô tả chi tiết về các đầu việc quan trọng mà bạn thường thấy trong các tin tuyển dụng bác sĩ nội khoa:

  • Khám, tư vấn và điều trị bệnh: Chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, cùng nhiều vấn đề sức khỏe nội khoa khác.

  • Hỗ trợ liên chuyên khoa: Tham gia hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn và tư vấn cho bác sĩ ở những chuyên khoa khác khi cần thiết.

  • Xây dựng quy trình chuyên môn: Đóng góp vào việc xây dựng, cập nhật và triển khai quy trình kỹ thuật chuyên sâu, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị nội khoa.

  • Nghiên cứu, cải tiến y tế: Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng dịch vụ và thực hiện kế hoạch phát triển chung của bệnh viện.

  • Trực, xử lý cấp cứu: Đảm nhận công việc trực tại bệnh viện theo phân công, kịp thời xử lý những ca bệnh khẩn cấp.

  • Cập nhật kiến thức: Thường xuyên học tập, tham gia các khóa đào tạo để nâng cao tay nghề và kiến thức chuyên môn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác: Đảm nhiệm các công việc được giao thêm, phù hợp với khả năng và vị trí công tác.

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch, hô hấp… là một trong những công việc chính của bác sĩ nội khoa
Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch, hô hấp… là một trong những công việc chính của bác sĩ nội khoa

5. Yêu cầu công việc khi tuyển dụng bác sĩ nội khoa

Để trở thành một bác sĩ nội khoa giỏi, các bệnh viện, cơ sở y tế không chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn cao mà còn đòi hỏi những tố chất và kỹ năng đặc thù. Đây là ngành nghề có cường độ làm việc cao, yêu cầu sự tập trung tối đa và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng. Cụ thể bao gồm:

  • Sức khỏe tốt: Với đặc thù công việc thường xuyên làm việc dưới áp lực lớn, thời gian không cố định, bác sĩ nội khoa cần đảm bảo thể lực để đáp ứng các ca khám chữa bệnh kéo dài cả ngày lẫn đêm.

  • Tính kiên trì, bền bỉ: Nghề y là hành trình dài đòi hỏi sự khổ luyện trong nhiều năm, thông thường từ 10 năm trở lên để hoàn tất đào tạo và có được tay nghề vững chắc. Sự kiên nhẫn là yếu tố quyết định thành công trong việc chẩn đoán, điều trị những bệnh lý phức tạp.

  • Sự tỉ mỉ và tập trung cao độ: Vị trí công việc này có liên quan trực tiếp đến sự sống của bệnh nhân, do đó đòi hỏi bác sĩ phải thực hiện mọi quy trình điều trị với sự cẩn thận, chính xác tuyệt đối, tránh mọi sai sót dù là nhỏ nhất.

  • Khả năng nhạy bén, linh hoạt: Tuyển dụng bác sĩ nội khoa yêu cầu ứng viên phải có tư duy nhạy bén để phân tích, đưa ra phán đoán nhanh, linh hoạt trong việc kết hợp các giải pháp điều trị hiệu quả khi gặp những trường hợp phức tạp.

  • Lòng nhân hậu và tinh thần trách nhiệm: “Lương y như từ mẫu” không chỉ là một lời dạy mà còn là phẩm chất cốt lõi đối với ngành này. Bác sĩ cần biết lắng nghe, thấu hiểu và hết lòng với bệnh nhân, đặc biệt trong các trường hợp khó khăn về thể chất, tinh thần.

  • Tâm lý vững vàng: Làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với máu, các ca bệnh nghiêm trọng hoặc trường hợp khẩn cấp, bác sĩ nội khoa cần giữ được sự bình tĩnh, can đảm để đưa ra quyết định chính xác, kịp thời.

Tuyển dụng bác sĩ nội khoa yêu cầu ứng viên phải có tay nghề chuyên môn cao cùng nhiều tố chất, kỹ năng đặc thù
Tuyển dụng bác sĩ nội khoa yêu cầu ứng viên phải có tay nghề chuyên môn cao cùng nhiều tố chất, kỹ năng đặc thù

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ nội khoa nhiều nhất

Bác sĩ nội khoa là vị trí được săn đón tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt ở các khu vực phát triển về y tế, kinh tế như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,... Điều này thể hiện rõ nhu cầu cấp thiết về nhân sự trong ngành này.

6.1. Việc làm bác sĩ nội khoa tại Hà Nội

Là thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội tập trung nhiều bệnh viện công, tư và phòng khám chất lượng cao. Nhu cầu tìm việc làm tại Hà Nội luôn ở mức cao, do dân số đông dẫn đến yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Hiện tại, các tin tuyển dụng tại Hà Nội dao động từ vài trăm đến hàng nghìn, bao gồm cả các vị trí tại bệnh viện đa khoa lớn hay phòng khám tư nhân. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu đến từ yêu cầu nâng cao chất lượng y tế để phục vụ dân cư trong khu vực và một số tỉnh lân cận.

6.2. Việc làm bác sĩ nội khoa tại TP. HCM

TP. HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở y tế hàng đầu, từ bệnh viện quốc tế, bệnh viện công đến các phòng khám tư nhân. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa tại đây rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dân số ngày càng tăng cùng sự phát triển của ngành y tế kỹ thuật cao. Hàng nghìn tin tuyển dụng tại TP. HCM được đăng tải thường xuyên, tập trung ở khu vực đông dân cư và trung tâm y tế trọng điểm. Theo nguồn tin từ các trang tuyển dụng, đây là một trong những địa phương có thị trường lao động ngành y sôi động nhất cả nước.

6.3. Việc làm bác sĩ nội khoa tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và y tế của khu vực miền Trung, cũng đang có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa rất lớn nhằm phục vụ người dân địa phương cũng như bệnh nhân từ các tỉnh lân cận. Mặc dù số lượng tin tuyển dụng không nhiều như Hà Nội hay TP. HCM, thị trường lao động tại đây vẫn phát triển ổn định nhờ các bệnh viện lớn và hệ thống y tế đang ngày càng được nâng cấp. Theo các báo cáo việc làm Đà Nẵng, hàng trăm cơ hội việc làm bác sĩ nội khoa đang mở ra, tạo điều kiện cho những bác sĩ trẻ muốn phát triển sự nghiệp ở khu vực này.

6.4 Việc làm bác sĩ nội khoa tại Cần Thơ

Là trung tâm kinh tế, giáo dục và y tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ ngày càng có nhu cầu cao về nhân lực y tế, bao gồm các bác sĩ nội khoa. Do đặc thù vùng miền với dân cư tập trung đông tại khu vực nông thôn khiến các cơ sở y tế tại Cần Thơ phải mở rộng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Hiện tại, khu vực này ghi nhận hàng trăm tin tuyển dụng việc làm Cần Thơ liên quan đến vị trí bác sĩ nội khoa, đặc biệt ở các bệnh viện tuyến trên và phòng khám tư nhân.

Bác sĩ nội khoa được săn đón ở các khu vực phát triển về y tế, kinh tế như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng
Bác sĩ nội khoa được săn đón ở các khu vực phát triển về y tế, kinh tế như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng

7. Bệnh viện khám nội khoa tốt nhất cả nước

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nội khoa ngày càng tăng, nhiều bệnh viện trên cả nước đã đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao. Dưới đây là danh sách các bệnh viện khám nội khoa uy tín, được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị. Các cơ sở này hiện có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa rất lớn, mở ra nhiều cơ hội cho ứng viên.

Bệnh viện

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Bệnh viện Bạch Mai

78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Website: bachmai.gov.vn

Hotline: 024 3869 3731

Bệnh viện Chợ Rẫy

201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

Website: choray.vn

Hotline: 028 3855 4137

Bệnh viện Đà Nẵng

124 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: dananghospital.org.vn

Hotline: 023 6382 1118

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

315 Nguyễn Văn Linh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website: cdl.gov.vn

Hotline: 029 2382 0597

8. Trường đại học đào tạo bác sĩ hàng đầu Việt Nam

Đi cùng với nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa ngày càng tăng, Việt Nam cũng có rất nhiều các trường đại học uy tín trong việc đào tạo ngành Y, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực y tế. Dưới đây là danh sách các trường đại học đào tạo bác sĩ nổi bật trên cả nước, được phân theo khu vực.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024)

Học phí (2024)

Miền Bắc

Đại học Y Hà Nội

Y khoa

B00

19 - 27,5

20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

Y khoa

B00

23,55 - 26,8

250.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Y học cổ truyền

B00, A00

21,5 - 25,05

180.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kỹ thuật Y học

B00, A00

19 - 24,5

15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/năm

Đại học Y Dược Thái Bình

Y khoa

B00, A00

15 - 25,8

15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/năm

Miền Trung

Đại học Y Dược – Đại học Huế

Y khoa

A00, B00

16 - 25,8

15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/năm

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

Y khoa

A00, B00

16 - 26

18.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm

Miền Nam

Đại học Y Dược TP. HCM

Y khoa

A00, B00

19 – 27,34

25.000.000 – 35.000.000 VNĐ/năm

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Y khoa

B00

18,35 - 26,31

20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. HCM

Y khoa

A00, B00

19,65 - 26,15

22.000.000 - 28.000.000 VNĐ/năm

Lưu ý: mức học phí có thể thay đổi tùy theo từng chương trình đào tạo, đối tượng sinh viên, và chính sách của từng trường. Để có thông tin chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với các trường trước khi đăng ký ứng tuyển.

Ngày càng có nhiều trường đại học đào tạo bác sĩ nổi tiếng trên cả nước
Ngày càng có nhiều trường đại học đào tạo bác sĩ nổi tiếng trên cả nước

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nội khoa hiện nay đang tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… Mức lương dành cho bác sĩ nội khoa có sự chênh lệch tùy vào khu vực, vị trí cũng như chuyên môn của từng người, trung bình dao động từ khoảng 8.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này là rất rộng mở, với nhiều vị trí, môi trường làm việc hiện đại và chương trình đào tạo chuyên sâu.