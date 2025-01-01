Tất cả địa điểm
Tổng 1,404 kết quả / Từ khoá "Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học"
Công việc y dược

-

Có 1,404 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD
Parkway Dental
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AkzoNobel Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
AkzoNobel Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 15 Triệu
Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Bạc Liêu Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Hạn nộp: 06/09/2025
Tây Ninh Lâm Đồng Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
8 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH LASERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH LASERA
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 15 Triệu Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 30 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHẬT KIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHẬT KIỆN
Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm y dược tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Bình Dương đang tăng mạnh. Theo khảo sát, mức lương ngành y dược dao động từ 7.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào vị trí và trình độ. Tuy nhiên, việc làm ngành y dược yêu cầu kiến thức chuyên sâu và khả năng làm việc trong môi trường có tính chất đặc thù.

1. Nhu cầu việc làm y dược

Nhu cầu nhân lực trong ngành Dược, Y tế và Công nghệ sinh học đang tăng mạnh tại Việt Nam và các quốc gia phát triển. Theo dự báo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, việc làm trong lĩnh vực khoa học, sinh học dự kiến sẽ tăng 5% từ năm 2022 đến 2032, với khoảng 10.600 cơ hội việc làm mỗi năm.

Tại Việt Nam, ngành công nghệ sinh học cần ít nhất 35.000 lao động chuyên sâu vào năm 2025, trong khi ngành Dược cũng đang thiếu hụt trầm trọng, với tỷ lệ dược sĩ chỉ đạt 1,2/10.000 dân. Tình trạng này càng nghiêm trọng khi các công ty dược phẩm quốc tế gia nhập thị trường.

Ngành Y tế cũng không kém phần căng thẳng khi Việt Nam cần bổ sung 72.000 bác sĩ và 304.000 điều dưỡng viên trong giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế, từ công lập đến tư nhân, đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Các ngành này đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp không chỉ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà còn trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Trên các trang tuyển dụng trực tuyến, nhu cầu về dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng viên và chuyên gia công nghệ sinh học cũng đang tăng mạnh. Các nền tảng việc làm hàng đầu ghi nhận hàng chục nghìn tin tuyển dụng ngành Dược, Y tế và Công nghệ sinh học mỗi tháng. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Y tế và Dược học không chỉ hiện tại mà còn có xu hướng tăng mạnh trong những năm tới, đáp ứng mục tiêu phát triển của ngành cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Các việc làm y dược như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà nghiên cứu... luôn được săn đón
Các việc làm y dược như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà nghiên cứu... luôn được săn đón

2. Mức lương của việc làm y dược

Theo khảo sát, mức lương trung bình của các việc làm y dược dao động từ 7.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng. Sự chênh lệch này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi mỗi vị trí công việc đều đòi hỏi những kỹ năng và trách nhiệm khác nhau. Bác sĩ chuyên khoa, quản lý cấp cao thường có mức thu nhập cao hơn so với y tá, điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên. Bên cạnh đó, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương.

Công việc

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Y tá, điều dưỡng

7.000.000 - 30.000.000

Kỹ thuật viên y tế (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh)

8.000.000 - 30.000.000

Dược sĩ nhà thuốc

10.000.000 - 40.000.000

Bác sĩ đa khoa

10.000.000 - 50.000.000

Nhân viên nghiên cứu y học

15.000.000 - 30.000.000

Nhân viên chăm sóc sức khỏe từ xa

15.000.000 - 25.000.000

Nhân sự trong lĩnh vực HealthTech

20.000.000 - 70.000.000

Bác sĩ chuyên khoa

20.000.000 - 100.000.000

Quản lý y tế

30.000.000 - 100.000.000

Ngoài ra, mức thu nhập việc làm y dược có sự chênh lệch rõ rệt giữa các công việc trong bệnh viện công và tư hoặc giữa các cơ sở y tế trong nước và quốc tế. Ví dụ, bác sĩ làm việc tại bệnh viện quốc tế hay các phòng khám tư nhân có thể có thu nhập cao hơn rất nhiều so với bác sĩ tại bệnh viện công. Mức thu nhập cũng tăng lên rõ rệt khi người lao động tích lũy kinh nghiệm hoặc chuyển sang các vai trò quản lý, nghiên cứu hoặc công nghệ y tế.

Các vị trí tuyển dụng việc làm y dược thường có mức thu nhập hấp dẫn
Các vị trí tuyển dụng việc làm y dược thường có mức thu nhập hấp dẫn

3. Những việc làm y dược phổ biến nhất

Hiện nay, các cơ sở y tế, từ bệnh viện công đến phòng khám tư nhân, các công ty dược phẩm hay các tổ chức nghiên cứu y học đều đang tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao. Những công việc phổ biến nhất hiện nay bao gồm dược sĩ, nhân viên điều dưỡng, trình dược viên, nhân viên tư vấn y tế và nhiều vị trí khác.

3.1. Dược sĩ nhà thuốc

Nhu cầu tuyển dụng dược sĩ nhà thuốc đang tăng mạnh do sự mở rộng của các chuỗi bán lẻ dược phẩm và nhà thuốc trực tuyến. Dược sĩ nhà thuốc chịu trách nhiệm cung cấp thuốc và tư vấn cho khách hàng về cách sử dụng thuốc an toàn, đúng cách. Đây là một công việc quan trọng trong ngành dược, đặc biệt tại các hệ thống nhà thuốc lớn như Long Châu, Pharma, An Khang… Công việc này yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng giao tiếp tốt và thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm dược phẩm mới.

3.2. Trình dược viên

Trình dược viên là người đại diện cho các công ty dược phẩm, giới thiệu và bán sản phẩm thuốc đến các nhà thuốc, bệnh viện. Công việc chủ yếu là giới thiệu, thuyết phục các bác sĩ và dược sĩ sử dụng các sản phẩm thuốc mới, đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và hiệu quả điều trị.

Trình dược viên yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng và sự hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dược phẩm. Đây là vị trí việc làm y dược có mức lương tốt, cơ hội thăng tiến cao và đang được các công ty dược phẩm tuyển dụng nhiều, đặc biệt là các công ty quốc tế.

3.3. Nhân viên điều dưỡng

Nhân viên điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, làm việc tại bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế. Họ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân, theo dõi tình trạng sức khỏe và thực hiện các thủ tục y tế cơ bản. Nhân viên điều dưỡng cần có kiến thức chuyên môn về y khoa, khả năng làm việc dưới áp lực cao và kỹ năng giao tiếp tốt với bệnh nhân.

Sự phát triển của các bệnh viện, phòng khám quốc tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tạo ra nhu cầu cao về nhân viên điều dưỡng, đặc biệt ở các khu vực đô thị.

3.4. Nhân viên tư vấn

Trong nhóm tuyển dụng việc làm y dược, nhân viên tư vấn trong ngành y tế chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về thuốc, các phương pháp điều trị hoặc chế độ chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Công việc này yêu cầu ứng viên có khả năng giải thích rõ ràng, dễ hiểu các vấn đề sức khỏe phức tạp cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Các công ty dược phẩm, bệnh viện và phòng khám đang tìm kiếm những người có kỹ năng tư vấn xuất sắc và hiểu biết sâu rộng về các phương pháp điều trị.

Ngoài việc làm việc trực tiếp tại các cơ sở y tế, nhân viên tư vấn còn có thể làm việc trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa (telemedicine), mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.

Hàng tháng có hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên tư vấn trong ngành y dược
Hàng tháng có hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên tư vấn trong ngành y dược

3.5. Nhân viên Telesales

Nhân viên tư vấn trong ngành y tế cung cấp thông tin về thuốc, các phương pháp điều trị hoặc chế độ chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. So với các việc làm y dược khác, vị trí này đòi hỏi thêm kỹ năng giao tiếp và bán hàng. Nhân viên Telesales phải có khả năng giải thích rõ ràng, dễ hiểu các vấn đề sức khỏe phức tạp cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.

Các công ty dược phẩm, bệnh viện và phòng khám đang tìm kiếm những người có kỹ năng tư vấn xuất sắc và hiểu biết sâu rộng về các phương pháp điều trị. Nhân viên Telesales ngành y dược thường làm việc tại các công ty dược phẩm, bệnh viện, phòng khám hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến.

3.6. Dược sĩ phòng khám

Dược sĩ phòng khám thực hiện nhiệm vụ cung cấp thuốc và tư vấn cho bệnh nhân về việc sử dụng thuốc phù hợp với tình trạng bệnh lý của họ. Công việc này đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức vững về các loại thuốc cũng như các phương pháp điều trị.

Dược sĩ phòng khám làm việc trực tiếp với bác sĩ để đảm bảo bệnh nhân được sử dụng thuốc đúng cách, tránh tương tác thuốc nguy hiểm. Vị trí này thường xuất hiện tại các phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa, nơi nhu cầu về dược phẩm chất lượng cao ngày càng gia tăng.

3.7. Nhân viên y tế học đường

Nhân viên y tế học đường làm việc tại các trường học, chịu trách nhiệm quản lý sức khỏe học sinh, thực hiện các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ và xử lý các tình huống y tế khẩn cấp. Vị trí này cần có khả năng xử lý nhanh nhạy các tình huống y tế và có kiến thức về các bệnh tật phổ biến ở học sinh. Ngày nay, sức khỏe học đường, đặc biệt trong các trường quốc tế và trường học lớn rất được trú trọng, vì vậy nhu cầu tuyển dụng nhân viên y tế học đường đang có xu hướng gia tăng.

3.8. Nhân viên y tế văn phòng

Hiện nay, các công ty lớn, đặc biệt là trong các khu vực công nghiệp và công ty quốc tế, đang ngày càng chú trọng đến việc tuyển dụng việc làm y dược, bao gồm nhân viên y tế văn phòng để bảo vệ sức khỏe nhân viên và nâng cao năng suất làm việc.

Nhân viên y tế văn phòng là người tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe tổng quát cho đội ngũ nhân viên. Để đáp ứng yêu cầu này, nhân viên y tế văn phòng cần có kỹ năng về y tế cơ bản và khả năng giao tiếp tốt.

Nhân viên y tế văn phòng chịu trách nhiệm về các công việc hành chính, quản lý hồ sơ bệnh án, sắp xếp lịch khám
Nhân viên y tế văn phòng chịu trách nhiệm về các công việc hành chính, quản lý hồ sơ bệnh án, sắp xếp lịch khám

3.9. Nhân viên y tế khu công nghiệp

Trong các khu công nghiệp, công nhân thường xuyên phải đối mặt với các rủi ro về tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp, do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân viên y tế khu công nghiệp trở nên ngày càng cấp thiết. Nhân viên y tế trong môi trường này phải nhanh chóng xử lý các tình huống khẩn cấp, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.

Đây là một vị trí có tiềm năng phát triển trong các khu công nghiệp lớn, nhất là khi nhu cầu bảo vệ sức khỏe lao động ngày càng được các công ty chú trọng.

3.10. Giảng viên trường Y dược

Giảng viên trường Y Dược có vai trò truyền đạt kiến thức, góp phần tạo ra những thế hệ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên và các chuyên gia y tế tương lai. Công việc này đòi hỏi ứng viên phải có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế trong ngành y dược. Bên cạnh đó, giảng viên còn tham gia vào các nghiên cứu khoa học để phát triển kiến thức trong ngành.

Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giáo dục ngành Y Dược, nhu cầu tuyển dụng giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng uy tín đang ngày càng tăng, tạo cơ hội việc làm y dược hấp dẫn cho những người có chuyên môn.

3.11. Content Marketing ngành Dược

Trong ngành Dược, vai trò của Content Marketing đang ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm dược phẩm. Nhân viên marketing trong ngành này không chỉ cần có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn mà còn phải hiểu biết vững về các sản phẩm và lĩnh vực y tế.

Để ứng tuyển vào vị trí Content Marketing ngành Dược, ứng viên phải có kỹ năng phân tích thị trường, khả năng sử dụng các công cụ truyền thông xã hội và website để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Với xu hướng số hóa trong ngành dược, đây là một lĩnh vực đang mở ra cơ hội lớn cho những người có khả năng kết hợp giữa chuyên môn và marketing.

3.12. Nhân viên kinh doanh ngành Dược

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành dược phẩm, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh các công ty dược phẩm đang tìm cách tiếp cận thị trường mới và mở rộng mạng lưới khách hàng. Nhân viên kinh doanh đóng vai trò chủ chốt trong việc mở rộng thị trường và xây dựng mối quan hệ với các đối tác, khách hàng.

Công việc này đòi hỏi ứng viên không chỉ có kỹ năng bán hàng, đàm phán mà còn phải am hiểu sâu về sản phẩm dược phẩm, các quy định pháp lý trong ngành và thị trường thuốc

3.13. Chuyên viên công nghệ sinh học

Chuyên viên công nghệ sinh học là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm y tế mới như vắc xin cho hay các liệu pháp sinh học tiên tiến. Những ứng viên trong lĩnh vực này cần có kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học, cùng khả năng áp dụng các phương pháp nghiên cứu để phát triển các sản phẩm công nghệ cao. Ứng viên có thể tìm việc làm chuyên viên công nghệ sinh học tại các viện nghiên cứu, công ty dược phẩm và các tổ chức khoa học.

Chuyên viên công nghệ sinh học có thể tham gia vào dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm y tế mới
Chuyên viên công nghệ sinh học có thể tham gia vào dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm y tế mới

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học nhiều

Khảo sát trên thị trường tuyển dụng, các khu vực lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm y dược mạnh mẽ. Những khu vực này không chỉ tập trung nhiều bệnh viện, phòng khám và cơ sở nghiên cứu mà còn có nhiều công ty dược phẩm và công nghệ sinh học hoạt động.

4.1. Việc làm Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm hành chính và y tế lớn của cả nước, luôn có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ các vị trí trong Dược, Y tế và Công nghệ sinh học. Các bệnh viện, viện nghiên cứu và công ty dược phẩm tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm. Những vị trí phổ biến như Dược sĩ, Bác sĩ, Chuyên viên nghiên cứu R&D đang được tuyển dụng tại việc làm Hà Nội mạnh mẽ, với số lượng tin tuyển dụng liên tục cao, lên tới hàng nghìn tin mỗi tháng.

4.2. Việc làm Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học tại TP.HCM

TP.HCM là khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm y dược cao. Thành phố này tập trung nhiều công ty dược phẩm, bệnh viện và phòng khám lớn, vì vậy các vị trí như Dược sĩ, Điều dưỡng, Chuyên viên nghiên cứu phát triển luôn có nhu cầu tuyển dụng. Theo các trang tuyển dụng trực tuyến tại TP.HCM , có hàng nghìn tin tuyển dụng cho các vị trí như bác sĩ, y tá, dược sĩ và chuyên viên nghiên cứu sinh học được đăng tải mỗi tháng.

4.3. Việc làm Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học tại Đà Nẵng

Với sự phát triển của ngành y tế và công nghệ sinh học, Đà Nẵng ngày càng thu hút các chuyên gia trong lĩnh vực này. Các công ty dược phẩm và các bệnh viện lớn tại Đà Nẵng luôn có nhu cầu tuyển dụng Dược sĩ, Y tá và Chuyên gia nghiên cứu. Mặc dù quy mô tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí y dược không lớn bằng Hà Nội hay TP. HCM nhưng thành phố này đang dần trở thành điểm nóng cho các vị trí nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y tế với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

4.4. Việc làm Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học tại Cần Thơ

Hiện nay, Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng việc làm y dược cực kì lớn. Thành phố này có nhiều bệnh viện, phòng khám và các cơ sở đào tạo y dược. Trên các trang việc làm tại Cần Thơ, các vị trí việc làm y dược phổ biến như y tá, dược sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe từ xa được tuyển dụng hàng trăm tin mỗi tháng.

4.5. Việc làm Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học tại Bình Dương

Bình Dương là tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế. Các công ty dược phẩm quốc tế đang tuyển dụng mạnh mẽ các vị trí như Quản lý chất lượng dược phẩm, Dược sĩ và chuyên gia nghiên cứu công nghệ sinh học. Trên các trang việc làm trực tuyến, thống kê có hàng trăm tuyển dụng việc làm y dược được đăng tuyển mỗi tháng.

Nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế, nhu cầu việc làm Bình Dương cũng đang gia tăng nhanh chóng, tạo cơ hội việc làm lớn cho người lao động. Mức lương dành cho các vị trí việc làm y dược tại đây cũng rất cạnh tranh, chế độ đãi ngộ đầy đủ.

Thị trường việc làm y dược đang ngày càng mở rộng, tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động
Thị trường việc làm y dược đang ngày càng mở rộng, tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các vị trí việc làm y dược, các nhà tuyển dụng thường đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với ứng viên. Hầu hết các vị trí việc làm trong lĩnh vực này đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn cao, thái độ làm việc nghiêm túc, đồng thời phải có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống hiệu quả.

  • Trình độ chuyên môn cao: Tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín trong lĩnh vực Dược, Y tế, Sức khỏe hoặc Công nghệ sinh học, với bằng cấp phù hợp cho từng vị trí.

  • Hiểu và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến ngành y dược: Người làm trong lĩnh vực y dược cần am hiểu các quy định pháp lý liên quan đến ngành Dược, Y tế và Công nghệ sinh học, đặc biệt là các quy định về kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc, dược phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm y tế, cũng như các quy định bảo vệ quyền lợi bệnh nhân. Các kiến thức này không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà còn phải cập nhật liên tục theo các quy định quốc tế.

  • Nắm rõ các quy định và tiêu chuẩn ngành: Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình làm việc, nhân viên trong ngành y dược cần có kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn ngành như GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) và GxP (Good Practice). Đây là các tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt về quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và hiệu quả của sản phẩm. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn giúp duy trì uy tín của doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược.

  • Kinh nghiệm làm việc: Tùy thuộc vào vị trí, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm, đặc biệt đối với các vị trí chuyên môn như Dược sĩ, Điều dưỡng, Chuyên viên nghiên cứu R&D.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Đây là yếu tố quan trọng trong môi trường y tế và dược phẩm, nơi làm việc nhóm và khả năng giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân và đồng nghiệp đóng vai trò then chốt.

  • Hiểu biết về công nghệ và đổi mới: Ứng viên cần có khả năng sử dụng các công nghệ mới trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc trong công tác quản lý chất lượng dược phẩm, đặc biệt trong công nghệ sinh học.

  • Chứng chỉ và giấy phép hành nghề: Đối với một số vị trí như Dược sĩ hay bác sĩ, các chứng chỉ hành nghề hợp pháp là yêu cầu bắt buộc. Các giấy phép này phải được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực cao: Lĩnh vực Dược/Y tế/Y tế yêu cầu ứng viên có thể làm việc trong môi trường căng thẳng, đôi khi cần xử lý tình huống khẩn cấp và đưa ra quyết định nhanh chóng.

  • Tính kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp: Trong công tác y tế, sự trung thực và tuân thủ các quy định đạo đức nghề nghiệp là rất quan trọng, đặc biệt trong việc bảo mật thông tin bệnh nhân và quy trình điều trị.

  • Khả năng nghiên cứu và phát triển: Đối với các vị trí trong lĩnh vực công nghệ sinh học, yêu cầu cao về khả năng nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới để phát triển các sản phẩm y tế, thuốc mới.

  • Tinh thần cầu tiến và học hỏi: Các ứng viên nên thể hiện được khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức mới, nhất là trong một ngành thay đổi liên tục như Dược và Y tế.

Lưu ý: Yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí việc làm y dược sẽ khác nhau tùy thuộc vào tính chất công việc, quy mô tổ chức và mức độ chuyên môn của từng công ty, bệnh viện hoặc viện nghiên cứu.

Các yêu cầu tuyển dụng việc làm y dược góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng
Các yêu cầu tuyển dụng việc làm y dược góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng

Y dược đang là một trong những ngành "hot" nhất trên thị trường lao động hiện nay. Với sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực y tế, nhu cầu tuyển dụng việc làm y dược ngày càng tăng cao. Đây là một ngành nghề mang lại nhiều cơ hội việc làm ổn định, thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.