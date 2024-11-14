Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Nam thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 54 Nguyễn Văn Linh, Thị Trấn, Núi Thành (gần ngã tư Tam Giang đường số 2), Núi Thành

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Nhận danh sách khách hàng, thực hiện gọi, tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thanh toán.

- Báo cáo tiến độ xử lý lên hệ thống.

- Thực hiện các công việc khác do quản lý giao phó

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng vi tính.

- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên sinh viên mới ra trường, không cần kinh nghiệm,mẹ bỉm.

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 5 - 20 triệu ( Bao gồm Lcb 5 triệu, thưởng và bonus )

- Môi trường làm việc năng động,chế độ ổn định

- Hổ trợ phụ cấp đối với những bạn ngoại Tỉnh.

- Được đóng bảo hiểm xã hội

- Lương+ thưởng tháng 13.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Được xét tăng lương hằng năm theo quy định và xét tăng lương trước thời hạn nếu đạt yêu cầu của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

