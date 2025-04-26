Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Kon Tum

- Đắk Lắk ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch doanh thu chung, doanh thu hàng định hướng cho tháng, quý trên địa bàn phân công.
Mở rộng và quản lý tốt mạng lưới khách hàng, tìm kiếm cơ hội bán hàng mới trên toàn quốc.
Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm mới trên địa bàn được phân công
Theo dõi thu thập thông tin trên thị trường: sản phẩm, khách hàng, giá cả, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh...
Thực hiện các chính sách khuyến mãi, hậu mãi trên địa bàn được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kinh doanh, không sợ mạo hiểm, không ngại bị từ chối
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.
Nắm vững về lĩnh vực kinh doanh Dược phẩm và sản phẩm do Chi nhánh phân phối
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu trách nhiệm trước các sai sót.
Có khả năng giải quyết các vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Ưu tiên: có tính hướng ngoại, vui vẻ, nhiệt huyết, nhiều năng lượng, hoạt ngôn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia những buổi học phát triển kỹ năng.
Được tham gia nhiều chương trình giao lưu với khách hàng.
Được tham gia những buổi vui chơi hết mình trong công ty.
Chế độ phụ cấp, lương thưởng rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 410-412 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

