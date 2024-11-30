Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KCN Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Lái xe Tải lạnh Ford 8 tấn vận chuyển trái cây, giao hàng cho khách trong nội thành hoặc tỉnh

- Cùng với nhân viên giao hàng, nhân viên kho chất xếp hàng hóa gọn gàng lên, xuống xe

- Giữ gìn vệ sinh xe sạch sẽ, đề xuất bảo dưỡng xe định kỳ

- Tương tác tốt với khách hàng, đồng nghiệp

- Bằng lái dấuC

- Sẵn sàng tăng ca khi được điều động

- Có kinh nghiệm giao hàng, rành đường là lợi thế

- Lái xe cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

- Địa chỉ làm việc tại Hà Nội:KCN Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng lái dấuC

- Sẵn sàng tăng ca khi được điều động

- Có kinh nghiệm giao hàng, rành đường là lợi thế

- Lái xe cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

- Địa chỉ làm việc tại Hà Nội:KCN Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội

Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin