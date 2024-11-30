Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
- Hà Nội:
- KCN Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
- Lái xe Tải lạnh Ford 8 tấn vận chuyển trái cây, giao hàng cho khách trong nội thành hoặc tỉnh
- Cùng với nhân viên giao hàng, nhân viên kho chất xếp hàng hóa gọn gàng lên, xuống xe
- Giữ gìn vệ sinh xe sạch sẽ, đề xuất bảo dưỡng xe định kỳ
- Tương tác tốt với khách hàng, đồng nghiệp
- Bằng lái dấuC
- Sẵn sàng tăng ca khi được điều động
- Có kinh nghiệm giao hàng, rành đường là lợi thế
- Lái xe cẩn thận, chăm chỉ, trung thực
- Địa chỉ làm việc tại Hà Nội:KCN Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì
