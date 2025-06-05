Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Netland, 27 Lê Văn Lương, tầng 3, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Tư vấn & cskh thuê dịch vụ Server
Lập hợp đồng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng & phát triển mối quan hệ
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 5 năm
Độ tuổi từ 25 – 40t
Kiến thức xã hội phong phú, giao tiếp linh hoạt, chân thành và sáng tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thoả thuận, Upto 30 triệu + thưởng
Được đào tạo nghiệp vụ
Hưởng BHXH và chế độ cho NLĐ như: Khám SK định kỳ, thưởng cổ phần, thưởng ngày lễ, nghỉ mát, nghỉ lễ tết theo lịch NN, chế độ ốm đau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
