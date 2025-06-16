Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty cổ phần Desi Global
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư Bộ Công An, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing trên nhiều nền tảng (Tiktok, Reels, Shorts) nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.
- Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
- Lên ý tưởng, kịch bản, chọn concept phù hợp với từng chiến dịch
- Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các kênh truyền thông để đạt hiệu quả cao nhất.
- Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing, đưa ra báo cáo và đề xuất cải thiện.
- Quay hoặc phối hợp với team quay. Đóng vai trò VJ (diễn xuất, dẫn dắt, voice)
- Biên tập và dựng video cơ bản trên Capcut
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích với marketing và viết lách.
- Khả năng viết tốt, diễn đạt lưu loát, sáng tạo và hấp dẫn.
- Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, TikTok,...) và SEO cơ bản.
- Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Công ty cổ phần Desi Global Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh và được thỏa thuận dựa trên năng lực.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh.
- Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm.
Quyền lợi
- Ăn trưa, Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13, Phụ cấp thâm niên, Team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Desi Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
