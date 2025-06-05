Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà ACCI, Số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Quản lý DEV Team, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên trong nhóm.

Định hướng, phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống, đảm bảo hệ thống bền vững, an toàn thông tin, hiệu suất cao, dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng.

Lập trình Java core/Java web, API trên nền core framework của công ty hoặc các framework khác tùy sản phẩm, dự án.

Tham gia phát triển các hệ thống sản phẩm, dịch vụ của công ty: Phát triển các Module của sản phẩm/dịch vụ; Phối hợp với BA, Tester fix bug, update module; Merge code.

Thống nhất các mục tiêu, sản phẩm cũng như đưa ra phương án kỹ thuật của dự án.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận IT.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, ...hoặc các ngành tương đương.

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên tham gia dự án thực tế, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Leader.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java; Database: Oracle; Operating System: CentOS

Hiểu biết về SQL Language

Có kinh nghiệm lập trình Backend (server side), API

Có kinh nghiệm lập trình xử lý file PDF, xử lý ảnh.

Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh.

Tại Công ty cổ phần Comacpro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 30 đến 35 triệu/tháng, thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên.

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Thưởng hằng năm, thưởng lễ tết, thưởng nóng cho những thành tích nổi bật.

Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.

Chế độ du xuân, nghỉ mát cùng Công ty. Các hoạt động gắn kết nội bộ.

Môi trường làm việc từ Lãnh đạo đến nhân viên đều rất trẻ trung, năng động.

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Comacpro

