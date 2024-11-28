Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Sáng 7h45 đến 11h55 và Chiều: 13h40 đến 17h30)

Tư vấn hỗ trợ khách hàng sử dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

- Công việc cụ thể:

+ Hướng dẫn khách hàng là thành Viên của ThuVienPhapLuat biết cách sử dụng một cách hiệu quả. (Họ là các chuyên viên pháp lý, luật sư, viên chức, doanh nhân, quản lý phòng ban, kế toán ...);

+ Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch Vụ trả phí thì bạn tư vấn đăng ký gói trả phí phù hợp, kích hoạt sử dụng trả phí, hướng dẫn để khách hàng sử dụng thuần thục, hiểu rõ các tiện ích.

+ Tư vấn, hỗ trợ sơ bộ các vấn đề về tìm kiếm văn bản, về pháp luật, hoặc chuyển cho chuyên viên pháp lý hỗ trợ chuyên sâu. (Chi tiết công việc sẽ được đào tạo trong thời gian thử việc);

+ Tất cả được làm việc qua máy tính, điện thoại và các công cụ online;

+ Có thưởng chỉ tiêu, có trách nhiệm doanh số, có hoa hồng, có áp lực công việc và có thu nhập tương xứng với áp lực.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ý chí và tích cực kiếm tiền là yếu tố hàng đầu, kinh nghiệm kỹ năng vào đào tạo dần dần được.

- Giọng nói chuẩn, khả năng viết tốt.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Marketing, Luật, CNTT,... ;

- Thích giao tiếp, có phong thái, tác phong khá tốt;

- Cần thần thái trong khí chất giao tiếp, dù là trên ĐT hay trong email

Tại CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình 12 - 18 triệu, có doanh số, hoa hồng

- Cơ hội vào vị trí Quản lý Cấp Cơ sở hoặc Cấp Trung, sau một thời gian thể hiện năng lực.

- Được đào tạo những kỹ năng cần thiết để phát triển đúng định hướng nghề nghiệp.

- Có đủ BHXH, BHYT, thưởng Tết theo Luật quy định.

- Được du lịch: 1-2 lần/năm, Gala 2 lần/năm.

- Phúc lợi công việc: Nghỉ Chủ nhật, các ngày lễ và 12 ngày phép năm theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

