Tuyển Quản lý Cửa hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 220 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Quản lý cửa hàng (kiểm soát chỉ số doanh thu, chi phí của cửa hàng )
- Quản lý hàng hóa ( bao gồm đặt hàng, tồn kho, cận date, thất thoát,...)
- Kiểm tra thực hiện nội quy, quy định, quy trình
- Báo cáo doanh thu chi phí và các báo cáo đặc thù bán lẻ
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp
- Thời gian: 8 tiếng 1 ngày xoay ca, Off 1 ngày trong tuần (07h30 - 18h00)
- Địa điểm làm việc: 220 Phan Văn Hân, Phường 17, Q. Bình Thạnh.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan ( QTKD, Nông học, khoa học trồng cây, khoa học đất, CNSH,...)
- Yêu thích việc bán hàng
- Kinh nghiệm từ 1 năm trong ngành bán lẻ hoặc nông nghiệp
- Ưu tiên nam
- Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi, xử lí tình huống tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Xem xét lương 2 lần/năm
- Khám sức khỏe định kì hàng năm
- Thưởng tất cả các ngày lễ tết, sinh nhật
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thu nhập
- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 18 triệu VND
- Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
- Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà TSA, Số 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

