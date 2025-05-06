Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kế toán thuế hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán thuế.

Lập báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và nộp thuế đúng thời hạn.

Cập nhật và tuân thủ các quy định về kế toán thuế.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán thuế theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán thuế.

Phân tích và báo cáo các số liệu kế toán thuế theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

Nắm vững các quy định về kế toán thuế hiện hành.

Thành thạo các phần mềm kế toán.

Có kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Quen thuộc với phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting là một lợi thế.

Am hiểu về các loại thuế của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Marketing / Truyền thông / Quảng cáo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thỏa thuận theo năng lực. LC 12-18tr

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

