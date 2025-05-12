Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Khởi Việt Media (cạnh khách sạn Nam Thanh 3), ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, điều phối công việc, giám sát tiến độ và báo cáo hiệu quả, trực tiếp tham gia đóng góp và hỗ trợ quản lý trong việc kinh doanh của Công ty.

- Biên – Phiên dịch tài liệu, cuộc họp nội bộ, làm việc với đối tác, khách hàng Việt Nam.

- Sắp xếp lịch trình, tổ chức cuộc họp, sự kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Phối hợp với các bộ phận để triển khai các dự án và hoạt động theo kế hoạch.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:

- Tốt nghiệp Đại học

- Yêu cầu tiếng Trung

HSK5 trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tư duy logic, nhanh nhẹn, kỹ năng tổ chức công việc tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác Trung Quốc.

Tại CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 18 triệu/tháng (mức lương cứng) + Thưởng + Trợ cấp + Chuyên cần (trao đổi khi phỏng vấn).

- Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY

