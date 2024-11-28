Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Lào Cai

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Kiến Trúc AC
Mức lương
2 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Lào Cai:
- số 046 Bích Đào, Bắc Cường, Lào Cai, Thành phố Lào Cai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 20 Triệu
Được đào tạo trực tiếp tại văn phòng công ty
Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.
Hưởng phụ cấp hàng tháng trong thời gian đào tạo
Được cấp các trang thiết bị làm việc và các công cụ hỗ trợ phục vụ công việc
Với Mức Lương 2 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp ĐH/CĐ/THPT
· Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
· Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành AutoCAD, 3DSMax (Vray), Photoshop, biết Sketch-up hoặc Revit là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Kiến Trúc AC Thì Được Hưởng Những Gì
· Được hưởng các chế độ BH theo luật và các quyền lợi khác theo quy chế của công ty
· Được hưởng các chế độ thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty
· Lương cơ bản: theo năng lực + thưởng KPI
· Chi tiết sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Kiến Trúc AC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
