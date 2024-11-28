Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Lào Cai

Mức lương 2 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - số 046 Bích Đào, Bắc Cường, Lào Cai, Thành phố Lào Cai

Được đào tạo trực tiếp tại văn phòng công ty

Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

Hưởng phụ cấp hàng tháng trong thời gian đào tạo

Được cấp các trang thiết bị làm việc và các công cụ hỗ trợ phục vụ công việc

· Tốt nghiệp ĐH/CĐ/THPT

· Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

· Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành AutoCAD, 3DSMax (Vray), Photoshop, biết Sketch-up hoặc Revit là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Kiến Trúc AC Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng các chế độ BH theo luật và các quyền lợi khác theo quy chế của công ty

· Được hưởng các chế độ thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty

· Lương cơ bản: theo năng lực + thưởng KPI

· Chi tiết sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Kiến Trúc AC

