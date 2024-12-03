Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lào Cai: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Thành phố Lào Cai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa, smile,...
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, hòa đồng,...
- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa, smile,...
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, hòa đồng,...
- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, 10-18M/tháng
- Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ khi tiếp nhận chính thức
- Chế độ thưởng và phúc lợi nhân viên tốt tùy theo năng lực.
- Tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện do Khách Sạn tổ chức.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ khi tiếp nhận chính thức
- Chế độ thưởng và phúc lợi nhân viên tốt tùy theo năng lực.
- Tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện do Khách Sạn tổ chức.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI