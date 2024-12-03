Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa, smile,...

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, hòa đồng,...

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, 10-18M/tháng

- Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ khi tiếp nhận chính thức

- Chế độ thưởng và phúc lợi nhân viên tốt tùy theo năng lực.

- Tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện do Khách Sạn tổ chức.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING

