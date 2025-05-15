Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương

- Thanh Hoá

- Quảng Ninh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Triển khai thi công theo bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công và tiến độ được phê duyệt.
Giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công của các tổ đội, nhà thầu phụ tại hiện trường.
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, an toàn, vật tư để đảm bảo thi công hiệu quả, an toàn và đúng tiêu chuẩn.
Làm việc trực tiếp với tư vấn giám sát, chủ đầu tư trong phạm vi chuyên môn để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Kiểm tra, nghiệm thu nội bộ các hạng mục thi công và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu.
Lập báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần gửi về Ban chỉ huy và Ban quản lý dự án.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tổ hợp thi công, giàn giáo, cốp pha, cốt thép
Thi công tốt các hạng mục hoàn thiện: xây, trát, ốp lát, …
Kinh nghiệm bóc tách khối lượng, đặt hàng vật tư chính xác
Am hiểu hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định trong thi công xây dựng.
Khả năng xử lý vấn đề linh hoạt, làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực cao tại công trình.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (AutoCAD, Project, Excel…).
(Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo, cầm tay chỉ việc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 18-25 triệu++
Công ty có nhà ở công vụ, bao trọn gói chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú
Hỗ trợ chi phí tàu xe/vé máy bay cho NLĐ về thăm nhà theo định kỳ
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Định hướng lên Chỉ huy trưởng công trình nếu có năng lực tốt và phù hợp với công ty
Phúc lợi khác: thưởng lễ/Tết, sinh nhật, chế độ hiếu/hỷ, du xuân, nghỉ mát,…
Thưởng lương tháng 13,14++
Môi trường làm việc thân thiện, nhân văn, lãnh đạo có tâm có tầm. Văn hóa doanh nghiệp tốt
TRẢ LƯƠNG VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG, CÔNG TY KHÔNG NỢ LƯƠNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

