Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương - Thanh Hoá - Quảng Ninh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Triển khai thi công theo bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công và tiến độ được phê duyệt.

Giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công của các tổ đội, nhà thầu phụ tại hiện trường.

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, an toàn, vật tư để đảm bảo thi công hiệu quả, an toàn và đúng tiêu chuẩn.

Làm việc trực tiếp với tư vấn giám sát, chủ đầu tư trong phạm vi chuyên môn để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Kiểm tra, nghiệm thu nội bộ các hạng mục thi công và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu.

Lập báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần gửi về Ban chỉ huy và Ban quản lý dự án.

Thành thạo tổ hợp thi công, giàn giáo, cốp pha, cốt thép

Thi công tốt các hạng mục hoàn thiện: xây, trát, ốp lát, …

Kinh nghiệm bóc tách khối lượng, đặt hàng vật tư chính xác

Am hiểu hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định trong thi công xây dựng.

Khả năng xử lý vấn đề linh hoạt, làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực cao tại công trình.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (AutoCAD, Project, Excel…).

(Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo, cầm tay chỉ việc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 18-25 triệu++

Công ty có nhà ở công vụ, bao trọn gói chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú

Hỗ trợ chi phí tàu xe/vé máy bay cho NLĐ về thăm nhà theo định kỳ

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Định hướng lên Chỉ huy trưởng công trình nếu có năng lực tốt và phù hợp với công ty

Phúc lợi khác: thưởng lễ/Tết, sinh nhật, chế độ hiếu/hỷ, du xuân, nghỉ mát,…

Thưởng lương tháng 13,14++

Môi trường làm việc thân thiện, nhân văn, lãnh đạo có tâm có tầm. Văn hóa doanh nghiệp tốt

TRẢ LƯƠNG VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG, CÔNG TY KHÔNG NỢ LƯƠNG

