Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - Thu nhập hấp dẫn - Nghỉ lễ và du lịch cùng công ty; - Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật LĐ - Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh., Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của bộ phận Ẩm thực.

Đảm bảo số lượng hàng hóa tiêu dùng và không tiêu dùng được yêu cầu thích hợp, bố trí đúng kho và xuất dùng cho các quầy.

Nhìn nhận được khuynh hướng phát triển chung của ngành và đề xuất cải tiến phù hợp với hoạt động của bộ phận

Đảm bảo chất lượng dịch vụ kịp thời, hiệu quả ở tất cả các khâu phục vụ từ món ăn, tổ chức sự kiện cũng như thức uống.

Đảm bảo dịch vụ phục vụ tận phòng được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng.

Kết hợp với bộ phận nhân sự về việc tuyển dụng hoặc sa thải nhân viên kỹ thuật theo chính sách của khu nghỉ dưỡng.

Lên dự toán ngân sách và chi phí về hoạt động bộ phận Ẩm thực với tổng giám đốc và trưởng bộ phận kế toán.

Thực hiện mọi yêu cầu hợp lý mà cấp trên giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm làm quản lý trong khách sạn 4-5 sao

Nắm bắt được khuynh hướng thị trường, luôn dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Kỹ năng quản lý và định hướng tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Năng động, linh hoạt, chủ động và sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

