Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- 312 Lê Duẩn, Phú Thuận, Huế, Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, thực triển khai dịch vụ Unicar
Khảo sát khách hàng, thu thập dữ liệu thị trường, tìm kiếm, giới thiệu dịch vụ và phát triển quan hệ khách hàng và đối tác tài xế
Lập kế hoạch, đề xuất các chương trình phát triển thị trường và thực thi.
Thúc đẩy phát triển thị trường hiện tại và đề xuất triển khai dịch vụ của Unicar đến các thị trường mới.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 20 đến 25 tuổi
Năng động, sáng tạo
Sức khoẻ tốt và sẵn sàng đi công tác dài ngày
Am hiểu công nghệ là một lợi thế
Ưu tiên các sinh viên mới ra trường các ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, du lịch…
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng KPI
Phụ cấp nơi ở, chi phí đi lại, công cụ làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, làm việc tại TOP công ty công nghệ giải pháp vận chuyển Việt Nam.
Đào tạo trực tiếp từ lãnh đạo, cấp máy tính, điện thoại, sim công ty
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, Teambuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
