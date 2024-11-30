Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 312 Lê Duẩn, Phú Thuận, Huế, Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, thực triển khai dịch vụ Unicar

Khảo sát khách hàng, thu thập dữ liệu thị trường, tìm kiếm, giới thiệu dịch vụ và phát triển quan hệ khách hàng và đối tác tài xế

Lập kế hoạch, đề xuất các chương trình phát triển thị trường và thực thi.

Thúc đẩy phát triển thị trường hiện tại và đề xuất triển khai dịch vụ của Unicar đến các thị trường mới.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20 đến 25 tuổi

Năng động, sáng tạo

Sức khoẻ tốt và sẵn sàng đi công tác dài ngày

Am hiểu công nghệ là một lợi thế

Ưu tiên các sinh viên mới ra trường các ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, du lịch…

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng KPI

Phụ cấp nơi ở, chi phí đi lại, công cụ làm việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, làm việc tại TOP công ty công nghệ giải pháp vận chuyển Việt Nam.

Đào tạo trực tiếp từ lãnh đạo, cấp máy tính, điện thoại, sim công ty

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, Teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin