Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 312 Lê Duẩn, Phú Thuận, Huế, Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, thực triển khai dịch vụ Unicar
Khảo sát khách hàng, thu thập dữ liệu thị trường, tìm kiếm, giới thiệu dịch vụ và phát triển quan hệ khách hàng và đối tác tài xế
Lập kế hoạch, đề xuất các chương trình phát triển thị trường và thực thi.
Thúc đẩy phát triển thị trường hiện tại và đề xuất triển khai dịch vụ của Unicar đến các thị trường mới.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20 đến 25 tuổi
Năng động, sáng tạo
Sức khoẻ tốt và sẵn sàng đi công tác dài ngày
Am hiểu công nghệ là một lợi thế
Ưu tiên các sinh viên mới ra trường các ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, du lịch…

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng KPI
Phụ cấp nơi ở, chi phí đi lại, công cụ làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, làm việc tại TOP công ty công nghệ giải pháp vận chuyển Việt Nam.
Đào tạo trực tiếp từ lãnh đạo, cấp máy tính, điện thoại, sim công ty
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, Teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Unicar

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 75A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-mon-khac-thu-nhap-6-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-thua-thien-hue-job264099
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 20/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất