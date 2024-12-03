Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Số 2, đường 15A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Nhập nguyên liệu, thành phẩm vào kho.
Sắp xếp nguyên liệu, thành phẩm trong kho.
Cấp nguyên liệu cho BP sản xuất.
Chuyển nguyên liệu, thành phẩm giữa các kho nội bộ.
Các công tác khác tại kho như đai bó hàng, vệ sinh 5S khu vực kho và các công tác được phân công bởi Giám sát kho.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ văn hóa từ 12/12 (đã có bằng tốt nghiệp 12/12 được cấp bởi các Trường, Sở giáo dục ... hợp pháp)
Có chứng chỉ vận hành xe nâng
Kinh nghiệm lái xe nâng từ 1 năm
Làm việc theo ca kíp (5 ngày/tuần, theo giờ hành chính)
Tại Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương căn bản, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp đi lại, phụ cấp ca, phụ cấp sữa ...
Phép năm 12 ngày cho năm đầu, 16 ngày kể từ năm thứ 2
Nghỉ hưởng nguyên lương Quốc Khánh Mỹ 4/7, Lễ Giáng Sinh 25/12
Thưởng các dịp lễ, tết, Thưởng quý, Thưởng tháng lương 13
BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm xe máy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
